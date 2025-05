Sondertribunal für Putin, Sonderrecht für Netanjahu

https://lostineu.eu/sondertribunal-fuer-putin-sonderbehandlung-fuer-netanjahu/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

Die Ukraine und ihre Alliierten in der EU haben die Einrichtung eines Sondertribunals beschlossen, das den “Angriffskrieg” Russlands aburteilen soll. Sie wollen Kremlchef Putin hinter Gitter bringen – einem anderen Kriegsherrn räumen sie Sonderrechte ein.

Das Sondertribunal soll das “Verbrechen der Aggression” gegen die Ukraine ahnden und die politischen und militärischen Verantwortlichen aus Russland zur Rechenschaft ziehen.

Der ukrainische Außenminister Sybiha sagte bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Lwiw, er hoffe darauf, dass Kreml-Chef Putin und andere Regierungsmitglieder vor Gericht gebracht werden.

Dies ist im Kern eine Absage an die laufenden diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung. Wie kann man mit Putin verhandeln, wenn man ihn am Ende ins Gefängnis stecken will? Weiterlesen in lostineu.eu

