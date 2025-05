Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-05-12/ty-article-magazine/.premium/40-of-israelis-say-they-consider-leaving-the-country-this-is-what-keeps-them-here/00000196-c014-d9bf-a1b6-e9b442cf0000



40 % der Israelis erwägen, das Land zu verlassen. Das hält sie hier

Barak sagt, er ziehe es vor, „gegen Faschisten zu kämpfen“, Riky macht sich Sorgen um ein Leben ohne Hebräisch und Meital fürchtet die Einsamkeit im Ausland. Israelis erzählen, was sie derzeit in Israel hält

Rund 40 Prozent der Israelis erwägen, das Land zu verlassen. Bildnachweis: Illustration: Aron Ehrlich

Noa Limone

12. Mai 2025, 13:58 Uhr IDT

Fast 60.000 Israelis haben im letzten Jahr das Land verlassen und sind nicht zurückgekehrt – mehr als doppelt so viele wie 2023. Ganze 81 Prozent davon waren junge Menschen und Familien, oft zwischen 25 und 44 Jahren, wie das Statistikamt mitteilte. Und das Unternehmen Ci Marketing fand heraus, dass rund 40 Prozent der noch im Land lebenden Israelis über eine Auswanderung nachdenken.

Die Gründe für diese Zahlen liegen auf der Hand: der Krieg, die Versuche der Regierung, die Justiz zu schwächen, die steigenden Lebenshaltungskosten. Die Zukunft der Kinder könnte anderswo besser sein.

Aber was spricht für einen Verbleib? Vier Israelis haben Haaretz erzählt, warum sie über eine Auswanderung nachdenken und warum sie – zumindest vorerst – bleiben.

Riky Cohen in Tel Aviv, im April. „Hebräisch ist mein erster Anker in der Welt“, sagt Cohen und fügt hinzu: „Wenn man weggeht, verliert man sein Netzwerk. Ich würde gerne mit einer Gruppe gehen.“ Bildnachweis: Moti Milrod

Riky Cohen, 56, ist Schriftstellerin, Dichterin und Redakteurin. Sie lebt in Tel Aviv und denkt seit einem Jahrzehnt über eine Auswanderung nach. „Jedes Mal, wenn ich höre, dass jemand weggeht, bekomme ich einen Wutanfall“, sagt sie.

Cohen ist in einer Beziehung und Mutter von zwei Kindern: einem 23-jährigen Sohn, der Berufssoldat ist, und einer 18-jährigen Tochter, die vor dem Militärdienst ein Jahr lang einen nationalen Dienst leistet. Einige Jahre lang lehnte Cohens Partner die Idee, das Land zu verlassen, völlig ab.

„Er hatte sogar etwas dagegen, dass ich einen portugiesischen Pass beantragte, als das möglich war. Heute bereut er das“, sagt Cohen.

Diese Gedanken wurden immer häufiger und beständiger, und zwei Jahre lang „haben wir heftig darüber gestritten“, sagt sie. Ihr Partner befürchtete, dass sie im Ausland keine Arbeit finden würden, und ihre Kinder sind hier verwurzelt. Und sie wollten nicht ohne sie gehen.

Cohen schaut ins Ausland, weil sie pessimistisch ist, was die Zukunft Israels in Bezug auf Sicherheit, Politik und Wirtschaft angeht. Sie sehnt sich auch nach einem „normalen“ Leben, „ohne sich ständig Sorgen darüber machen zu müssen, was in einem zerfallenden Land, in einer Dystopie, passiert“.

Aktivisten nehmen an einer Demonstration gegen Israels Kandidaten während der Eröffnungsfeier des Eurovision Song Contest 2025 in Basel am 11. Mai 2025 teil. Bildnachweis: AFP/STEFAN WERMUTH

Aber nicht nur ihr Partner hat Gründe zu bleiben. „Hebräisch ist mein erster Anker in der Welt“, sagt Cohen und fügt hinzu: „Wenn man weggeht, verliert man sein Netzwerk. Ich würde gerne mit einer Gruppe gehen.“

Antisemitismus macht ihr keine Angst; „die machen mehr daraus, als es ist“, sagt sie. Und für sie ist das Leben hier beängstigender; schließlich lebt sie in einem Haus ohne Schutzraum. „Während der Sirenen hatte ich Angst, dass eine Mauer auf mich fallen könnte, und nach dem 7. Oktober hatte ich monatelang Albträume von Terroristen“, sagt sie.

„Solange wir auf ‚jüdisch und demokratisch‘ bestehen und solange es eine Besatzung gibt, wird es keine echte Demokratie geben.“

In der Zwischenzeit versucht Cohen, ihre Kinder davon zu überzeugen, nach dem Militärdienst auszuwandern. „Ich frage sie, was passieren muss, damit sie das Leben hier nicht mehr ertragen können, in der Hoffnung, dass es dann noch möglich ist, wegzugehen“, sagt sie. „Ich glaube, wir haben vielleicht die Chance verpasst.“

Sie befürchtet, dass Israel zu einer Diktatur wird, „und dass das, was jetzt geschieht, uns auf die eine oder andere Weise etwas Ähnliches wie die Vernichtung bringen wird.“

Israelis bei einer Protestkundgebung für die Freilassung von Geiseln aus Gaza, diese Woche in Tel Aviv. Bildnachweis: Tomer Applebaum

Cohen drückt es so aus: „Wir stecken in einer Katastrophe. Ich habe mich oft gefragt, was ich im Holocaust getan hätte – mich den Partisanen anschließen und kämpfen oder versuchen zu fliehen und mich zu retten. Jetzt schwanke ich zwischen der Frage, ob ich bis zum Ende kämpfen soll, um diesen Ort zu retten – und was der Preis dafür sein könnte – oder ob ich fliehen soll.“

Trotz der vielen Gründe, das Land zu verlassen, beendet Cohen das Interview mit einem Zitat aus einem Gedicht von Eli Eliahu aus dem Jahr 2011, „Stadt und Ängste“: „Ein Mensch muss Spuren seines Kampfes hinterlassen.“

„Ich hoffe, dass wir trotz allem kämpfen werden“, sagt sie.

Sich unerwünscht fühlen

Eine andere Interviewpartnerin bat um Anonymität, daher nenne ich sie Shira. Sie ist 41 Jahre alt und lebt im Zentrum des Landes. Auch für sie sind Gedanken an eine Auswanderung nichts Neues.

„Ich habe schon immer darüber nachgedacht, aber seit Beginn des Krieges sind diese Gedanken stärker geworden, und es ist gesellschaftlich akzeptierter geworden, darüber zu sprechen“, sagt sie.

Shira, die Grafikdesignerin und Single ist, sagt, dass viele ihrer Freunde weggegangen sind. Für sie ist der Grund dafür das Gefühl, dass Israel politisch keine Zukunft hat. „Solange wir auf ‚jüdisch und demokratisch‘ bestehen und solange es eine Besatzung gibt, wird es keine echte Demokratie geben“, sagt sie. Weiterlesen in haaretz.com

