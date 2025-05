https://www.newarab.com/news/maggie-gyllenhaals-daughter-arrested-over-columbia-gaza-protest



Maggie Gyllenhaals Tochter wegen Protest gegen Gaza an der Columbia University verhaftet

Seit letztem Jahr kommt es an US-Universitäten zu pro-palästinensischen Protesten gegen den anhaltenden Krieg Israels gegen Gaza, bei dem vor allem Zivilisten getötet wurden.

12. Mai 2025

12. Mai 2025

Maggie Gyllenhaal (links) mit ihrer Tochter Ramona in Paris im Jahr 2022 [Marc Piasecki/GC Images via Getty]

Die Tochter der Hollywood-Schauspieler Peter Sarsgaard und Maggie Gyllenhaal wurde letzte Woche während einer pro-palästinensischen Demonstration an der Columbia University festgenommen.

Ramona Sarsgaard war Berichten zufolge eine von Dutzenden Festgenommenen, als Demonstranten, viele von ihnen mit Keffiyeh-Tüchern vermummt, am 7. Mai die Hauptbibliothek der Columbia University stürmten.

Sie muss wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht erscheinen.

Im Zusammenhang mit der Demonstration am Mittwochabend in der Butler Library der Universität wurden etwa 80 Personen festgenommen. Die meisten von ihnen werden wegen Hausfriedensbruchs angeklagt, einige möglicherweise auch wegen ordnungswidrigen Verhaltens, wie die Polizei mitteilte.

Die maskierten Demonstranten drängten sich an den Sicherheitskräften des Campus vorbei, stürmten in das Gebäude und hängten palästinensische Flaggen und andere Transparente an Bücherregale. Einige Demonstranten schmierten auch Sprüche auf Bibliotheksmöbel und Bilderrahmen, darunter „Columbia wird brennen“.

Die New Yorker Polizei in Helmen und anderer Schutzausrüstung löste die Demonstration auf Wunsch der Universitätsleitung auf, die die Proteste als „unverschämte“ Störung für die Studierenden, die sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten, verurteilte.

Die Universität hat Dutzende Studenten suspendiert und Alumni und andere Personen, die an der Demonstration teilgenommen haben, mit einem Hausverbot belegt.

Seit letztem Jahr kommt es an vielen US-Universitäten zu pro-palästinensischen Protesten gegen den andauernden Krieg Israels im Gazastreifen, bei dem seit dem 7. Oktober 2023 über 52.800 Menschen, überwiegend Zivilisten, getötet wurden.

Die Regierung von Präsident Donald Trump hat strenge Maßnahmen gegen viele ausländische Studenten wegen ihrer Teilnahme an diesen Protesten ergriffen und ihnen Antisemitismus und Sympathie für die Hamas vorgeworfen, die in Washington als terroristische Vereinigung eingestuft ist. Vielen Studenten wurde das Visum entzogen und ihnen droht die Abschiebung.

Ramonas Mutter, Maggie Gyllenhaal, ist eine Oscar-nominierte Schauspielerin und die Schwester von Jake Gyllenhaal; beide sind jüdischer Herkunft.

In einem Interview mit dem TIME Magazin aus dem Jahr 2014, in dem sie über die Serie „The Honourable Woman“ spricht, in der sie mitspielt und die sich um den Israel-Palästina-Konflikt dreht, sagte Maggie, sie wolle ihre „persönliche Politik aus der Presse heraushalten“ und glaube an „die Möglichkeit einer Versöhnung“.

Israel bombardierte Gaza im Sommer 2014 50 Tage lang.

