50.000 Palästinenser wurden in Gaza getötet. So ist es passiert, Tag für Tag

Sheren Falah Saab

und

Rawan Suleiman

„Es gibt niemanden in Gaza, der nicht jemanden verloren hat, der ihm nahe stand: ein Kind, eine Schwester, einen Partner, einen Elternteil, einen Freund. Der Tod betrifft jeden. Diejenigen, die in ihre Häuser zurückgekehrt sind, finden dort manchmal Knochen; man weiß nicht immer, wessen sie sind.“ So beschrieb Asma, 42, eine Bewohnerin von Khan Yunis, die Realität des Lebens in Gaza nach 17 Monaten Krieg.

Die Zahlen sind fast unvorstellbar. Als die Kämpfe nach dem Zusammenbruch einer zweimonatigen Waffenruhe wieder aufgenommen wurden, berichtete das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium von Gaza am Sonntag, dass die Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober 2023 die Zahl von 50.000 überschritten hat – eine fast beispiellose Zahl, wenn man die Dauer des Krieges und die Bevölkerungszahl der Enklave bedenkt. Obwohl ein erheblicher Teil der Getöteten Terroristen waren, war die Mehrheit keine, darunter viele Frauen und Kinder, deren Tod Israel als „Kollateralschaden“ bezeichnet.

Das israelische Militär hat argumentiert, dass die Zahlen des Hamas-Ministeriums nicht vertrauenswürdig sind, da sie nicht zwischen Kombattanten und Zivilisten unterscheiden. Die IDF hat jedoch keine alternativen Zahlen vorgelegt, während unabhängige internationale Organisationen die Berichte des Ministeriums für glaubwürdig befunden haben.

Ein Grund für die weit verbreitete Tötung von Zivilisten im Gaza-Krieg geht auf einen Befehl des israelischen Militärs vom 7. Oktober zurück, über den die New York Times im vergangenen Dezember berichtete. Dieser Befehl erlaubte das Risiko, bei Tausenden von Angriffen in Gaza bis zu 20 Zivilisten pro Angriff zu töten, und „in einigen Fällen“ über 100, wenn das Ziel „Hamas-Führer“ waren.

Dem Bericht zufolge stützte sich das Militär neben dem Befehl, der die Tötung Dutzender unschuldiger Menschen erlaubte, um Militante zu treffen, oft auf ein vereinfachtes statistisches Modell, um das Risiko für Zivilisten abzuschätzen, und führte in einigen Fällen Angriffe erst Stunden nach der Lokalisierung der Ziele durch.

Laut einer Untersuchung der Website +972 markierte ein System der künstlichen Intelligenz Zehntausende Palästinenser in Gaza als Bombenziele, darunter auch rangniedrige Aktivisten in terroristischen Organisationen. Das System markierte oft auch Personen, die nur eine periphere oder gar keine Verbindung zum militärischen Flügel der Hamas hatten. Der Untersuchung zufolge führten andere automatisierte Systeme Bombenanschläge gegen die markierten Ziele in ihren Privathäusern durch – wo sie von Familienmitgliedern und Nachbarn umgeben waren –, weil es aus nachrichtendienstlicher Sicht einfacher war, sie dort automatisch zu lokalisieren.

Dies ist die Todesfalle, in der sich die Menschen in Gaza seit Ausbruch des Krieges befanden. Dies war ihre tägliche Realität – Tag für Tag, Bericht für Bericht.

*Die Zahlen in diesem Artikel basieren auf Berichten des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza und sind zum Zeitpunkt des berichteten Vorfalls korrekt.

Die Hamas startet den Angriff vom 7. Oktober. Innerhalb weniger Tage reagiert Israel mit intensiven Luftangriffen auf Hamas-Ziele in Gaza.

12. Oktober 2023

Bei einem Luftangriff auf das Haus der Familie Shehab in Dschabalija werden alle 45 Familienmitglieder sowie sechs Gäste der Familie Abu Hamdan getötet.

17. Oktober 2023

Palästinenser meldeten 471 Tote bei einer Explosion in der Nähe des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza. US-Geheimdienste schätzten die Zahl der Toten auf 100 bis 300 und gaben an, dass die Explosion durch eine fehlgeleitete Rakete verursacht wurde. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

