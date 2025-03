https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-new-fascism-lockstep-trump-waging-war-terror-home



Der neue Faschismus: Israel ist die Vorlage für Trumps und Europas Krieg gegen die Freiheit

Jonathan Cook

24. März 2025

Das weitreichende Vorgehen gegen politische Reden wird als Mittel zur Bekämpfung des Antisemitismus dargestellt

Donald Trump ist während seines Präsidentschaftswahlkampfs in Traverse City, Michigan, am 25. Oktober 2024 abgebildet (Anna Moneymaker/Getty Images/AFP)

Das Virus des Faschismus schlummerte im Westen nach seiner scheinbaren Vernichtung im Zweiten Weltkrieg nur inaktiv vor sich hin.

Überall gibt es erste Anzeichen dafür, dass sich der Faschismus – eine Ideologie, die rassistische Hierarchien menschlicher Werte befürwortet, die festlegen, wer Rechte haben sollte und wer nicht – in den Vereinigten Staaten und in weiten Teilen Europas wieder durchsetzt.

Das Misstrauen und die Angst vor Fremden nehmen zu. Einwanderer werden als diejenigen angesehen, die den Westen von innen heraus zerstören – unvereinbar mit und feindlich gegenüber einer „überlegenen“ Zivilisation und Kultur. In den USA ist ein dauerhaft Ansässiger – offenbar der erste von vielen – im US-Gefängnissystem verschwunden, bis zu seiner Abschiebung.

Politische Reden, die sich gegen westliche Regierungen und ihre Verbrechen richten, werden mit alten und neuen Gesetzen stigmatisiert und unterdrückt. Angeblich liberale akademische Institutionen beugen sich, da ihnen rechtliche und finanzielle Sanktionen drohen. Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass die Justizsysteme die Exekutive in irgendeiner Weise wirksam kontrollieren werden.

Der Westen unternimmt die ersten formellen Schritte auf einem anderen politischen Weg – einem Weg, dessen Endstation wir aus unserer eigenen, relativ jungen Geschichte kennen.

Die extreme Rechte gibt jetzt mit dem gleichen Grinsen wie die Grinsekatze den Ton an, sei es der milliardenschwere TV-Star Donald Trump in den USA oder der verherrlichte Gebrauchtwagenverkäufer Nigel Farage in Westminster im Vereinigten Königreich.

In Italien, Ungarn, Finnland, der Tschechischen Republik, der Slowakei, den Niederlanden und Kroatien sind faschistisch angehauchte Parteien an der Regierung beteiligt. In Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweden und erstmals auch in Großbritannien kämpfen offen rechtsextreme Parteien um die Macht. Dieser Trend spiegelte sich in einem Anstieg ultranationalistischer Delegierter wider, die im vergangenen Jahr ins Europäische Parlament gewählt wurden.

Die einzigen verfügbaren Bollwerke sind unblutige Technokraten wie Premierminister Keir Starmer in Großbritannien, Präsident Emmanuel Macron in Frankreich und die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris in den USA, die mehr von der gleichen gescheiterten Politik anbieten, die den Faschisten überhaupt erst die Tür geöffnet hat.

Unübersehbar versteckt

Diese Entwicklungen kommen nicht aus heiterem Himmel. Sie haben sich über Jahrzehnte hinweg angebahnt.

Das sollte nicht überraschen, denn der Hauptverbreitungsort für die faschistischen Ideen des Westens seit dem Zweiten Weltkrieg ist nicht zu übersehen: Israel.

Das unverhohlene Durchgreifen des Westens gegen die grundlegendsten Rechte wie politische Redefreiheit und akademische Freiheit erfolgt im Namen des Schutzes Israels und der westlichen Juden, die seine Verbrechen bejubeln.

Der Faschismus tritt in den USA und Europa aus dem Schatten, während Israel einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begeht, bewaffnet und mit diplomatischer Deckung durch seine westlichen Gönner.

Der Faschismus würde nie in Nazi-Kleidung nach Europa oder in die USA zurückkehren. Er würde nie in Springerstiefeln und mit Hakenkreuzen ankommen

Israel hat mit der auffälligen Unterstützung des Westens weiterhin genau das getan, was die westlichen Staaten selbst nach dem Zweiten Weltkrieg nicht rechtfertigen konnten.

Als der Westen widerwillig gezwungen wurde, in Afrika und Asien Entkolonialisierungsprozesse einzuleiten, erhielt Israel die Erlaubnis und endlose Unterstützung, um ein gewalttätiges ethno-nationalistisches Projekt auf dem Heimatland eines anderen Volkes aufzubauen.

Der jüdische Suprematismus war respektabel, selbst als der weiße Suprematismus in Ungnade fiel. Israel wurde immer dreister in seiner Vertreibungs- und Segregationspolitik. Es trieb die Palästinenser in immer kleinere Enklaven, wo sie ihrer Rechte beraubt und ständigem militärischem Missbrauch ausgesetzt waren.

All dies ging weiter, auch als Mitte der 1960er Jahre die Bürgerrechtsbewegung in den USA endlich die Jim-Crow-Gesetze des tiefen Südens aufhob. Und es ging weiter, als in den 1990er Jahren die weißen Anführer des Apartheid-Südafrikas, einem weiteren westlichen Kolonialprojekt, zu einem Wahrheits- und Versöhnungsprozess mit der schwarzen Mehrheit gezwungen wurden.

Israel blieb der beliebteste Verbündete des Westens, auch wenn es sich entschieden gegen das wehrte, was anderswo als unaufhaltsame Flut des fortschreitenden Wandels dargestellt wurde.

Ungeheuerliches Verhalten

Der Aufstieg des Faschismus in weiten Teilen Europas in den 1930er und frühen 1940er Jahren war ein Weckruf, der die westlichen Regierungen dazu veranlasste, internationale Institutionen zu stärken, deren Schlagwort die Menschenrechte waren.

Die 1945 gegründeten Vereinten Nationen sollten diese Werte verkörpern, indem sie drei Jahre später ihre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedeten und Rechtsorgane wie den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof ins Leben riefen, um Schurkenregime zur Rechenschaft zu ziehen.

Das Ziel bestand darin, eine Rückkehr zu den Schrecken des Zweiten Weltkriegs zu verhindern, von den Todeslagern der Nazis bis hin zu den Brandbombenangriffen der Alliierten auf deutsche und japanische Städte.

Aus diesem Grund befand sich das ethnische Projekt Israels zur Kolonisierung Palästinas – bei dem Palästinenser vertrieben oder getötet wurden, um sie durch Juden zu ersetzen – in ständiger Konfrontation mit den neuen Kontrollorganen, wodurch Dutzende von UN-Resolutionen verletzt wurden. Washington war immer bereit, das Land vor den Folgen zu schützen.

Es war nicht so, dass andere Länder nicht auch schreckliche Verbrechen begangen hätten. Schließlich zerstörten die USA in ihrem Kampf, während des Kalten Krieges die globale Vormachtstellung zu behalten, im Rahmen von Bombenangriffen im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg ganze Landstriche in Südostasien.

Aber im Gegensatz zu westlichen Staaten hat Israel nicht einmal ein Lippenbekenntnis zu den vermeintlichen Grundsätzen der internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg abgelegt. Sein Organisationsprinzip stand in direktem Gegensatz zur UN-Erklärung. Israel lehnte die universellen Menschenrechte ausdrücklich ab, und seine Grundgesetze, die einer Verfassung gleichkommen, schlossen das Prinzip der Gleichheit aus.

Gleichzeitig verstieß die ständige militärische Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch Israel in eklatanter Weise gegen die Genfer Konventionen. Ähnlich wie in der Zeit der Apartheid in Südafrika gab es seit der Gründung Israels im Jahr 1948 keinen Tag, an dem das Land keine strukturelle Gewalt gegen die Ureinwohner verübte, die es zu ersetzen sucht.

Es gab keinen Tag, an dem Israel nicht Palästinenser ausgegrenzt, ihre Gemeinden zerstört, sie von ihrem Land vertrieben, ihre Ernten vernichtet, ihre Straßen blockiert, sie in Folterlager gesteckt, sie von der Welt isoliert oder sie getötet hat.

Dieser Vernichtungsprozess wäre früher, schneller und noch schamloser verlaufen, wenn es nicht die hemmende Hand des Völkerrechts gegeben hätte und es für die USA und Europa nicht so schwierig gewesen wäre, dieses monströse Verhalten zu unterstützen.

Aber selbst diese Beschränkungen sind so gut wie aufgehoben. Der aktuelle Völkermord in Gaza, der nur allzu offensichtlich vom Westen unterstützt wird, kann nur in einem politischen Klima geschehen, in dem die Idee der universellen Menschenrechte ausgehöhlt wurde; in dem die Idee, dass menschliches Leben unantastbar ist, ihre Bedeutung verloren hat.

Die überdehnte und verzerrte

Die israelische Politik hat sich demonstrativ in eine sogenannte „liberale“ Fraktion und einen rechtsgerichteten Zionismus aufgespalten, als ob es einen großen ideologischen Kampf gäbe. In Wahrheit ist die gesamte israelische Politik jedoch von Natur aus faschistisch.

Beide Flügel des Zionismus basieren auf der Vorstellung, dass israelische Juden – die meisten von ihnen Neuankömmlinge – überlegene Rechte gegenüber den palästinensischen Ureinwohnern haben und dass jeder Palästinenser, der sich weigert, sich einer dauerhaften Knechtschaft zu unterwerfen, bestraft werden sollte.

Bei der Debatte innerhalb des Zionismus geht es nicht darum, ob dies geschehen sollte. Es geht darum, wo die feinen Linien gezogen werden sollten. Wie groß ist das Gebiet, in dem Juden zweifellos überlegene Rechte genießen, und wie extrem sollten die Strafen für Palästinenser sein, die sich nicht daran halten?

Diese Argumente spiegeln weitgehend die weltlichen und religiösen Spaltungen innerhalb Israels wider, wobei Teile der Gesellschaft den westlichen Bedenken hinsichtlich des Rufs Israels auf der internationalen Bühne Vorrang einräumen.

Über Jahrzehnte hinweg hat sich die israelische Mehrheit angesichts der Tatsache, dass Palästinenser sich weigern, mit dem Organisationsprinzip des Staates zu kooperieren – sich unterwerfen oder bestraft werden –, von einem liberalen Zionismus, der vom äußeren Anschein besessen ist, zu einem kompromisslosen, triumphalistischen, rechtsextremen Zionismus gewandelt. Aus diesem Grund sitzen selbsternannte Faschisten stolz in der derzeitigen Regierung.

Und deshalb wurde die regierende Partei Israels, Likud, letzten Monat Beobachtermitglied von Patriots for Europe – einem Bündnis rechtsextremer Parteien Europas, die oft Verbindungen zu Nazis und Neonazis haben. Auf einer Eröffnungskonferenz in Madrid wurde Likud herzlich willkommen geheißen, und die Anführer des Bündnisses betonten ihre „gemeinsamen Werte“.

All dies geschah nicht im Verborgenen. Israel ist der letzte große Kolonialaußenposten des Westens. Es ist der Ort, an dem die Militärindustrie des Westens ihre Macht an Palästinensern austestet, die als Laborratten dienen.

Hier wird die Stärke des Völkerrechts auf die Probe gestellt, seine Prinzipien werden durch endlosen Missbrauch strapaziert und verzerrt und dann eklatant missachtet.

Und hier wurde eine Erzählung vom Opferdasein, von der jüdischen und christlichen „Zivilisation“ geschaffen, um einen Krieg gegen das palästinensische Volk und ganz allgemein gegen Muslime zu rechtfertigen.

Perfekte Tarnung

All dies soll so weitergehen, immun gegen Kritik oder Einwände. Der Westen hat eine perfekte Schutzbehauptung entwickelt, um seinen faschistischen Sprösslingen einen Kokon zu spinnen: Diejenigen, die sich der Unterwerfung und Verrohung des palästinensischen Volkes widersetzen, verweigern dem jüdischen Volk das Recht auf Selbstbestimmung. Sie sind also „Antisemiten“.

Gleichzeitig ist jeder Palästinenser, der sich der Unterwerfung und Verrohung widersetzt, ein Terrorist. Ergo sind diejenigen, die sich mit Palästinensern verbünden, mit Terroristen im Bunde.

In einem weiteren Schritt kann der palästinensische Widerstand gegen die israelische Unterdrückung als Teil einer angeblichen islamistischen Bedrohung für den Westen dargestellt werden, da der Westen die Palästinenser als Teil der muslimischen Massen der arabischen Welt betrachtet – obwohl es viele palästinensische Christen und Drusen gibt.

In Wahrheit kämpft keine palästinensische Gruppe dafür, den Westen zu erobern oder Europa und den USA die Scharia aufzuzwingen. Palästinensische Widerstandsgruppen wollen lediglich ihr Heimatland von jahrzehntelanger kolonialer Unterdrückung und ethnischer Säuberung befreien.

Die Redefreiheit, das Recht auf Protest und die akademische Freiheit – die Grundprinzipien der liberalen Demokratie – werden über Bord geworfen

Wie zu erwarten war, fühlen sich die Palästinenser, die den Misshandlungen Israels ausgesetzt sind, umso mehr zu militanten Gruppen hingezogen, die weniger auf Ausgleich bedacht sind, wie die Hamas, die im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern als terroristische Organisation verboten ist, je länger die Unterdrückung mit der maßlosen Unterstützung des Westens anhält.

Das spielt keine Rolle. Israel wird als kleine, heldenhafte Nation dargestellt, die den Westen vor den muslimischen Horden verteidigt. In einer Erzählung, die die Realität völlig auf den Kopf stellt, dient Israel als humanistischer Schutzwall gegen die palästinensische – und damit auch muslimische – Barbarei.

Es ist diese Prämisse, die es Michael Gove, einem ehemaligen britischen Regierungsminister, ermöglicht, mitten im Völkermord Israels einen Artikel mit der Überschrift zu schreiben: „Die IDF [israelische Armee] sollte für den Friedensnobelpreis nominiert werden“.

Es ist diese Prämisse, die es einem angesehenen Schriftsteller wie Howard Jacobson erlaubt, zum Schweigen über das Töten und Verstümmeln von Zehntausenden palästinensischer Kinder in Gaza aufzurufen, weil es angeblich einer ‚Blutverleumdung‘ gegen das jüdische Volk gleichkommt, sich für sie einzusetzen.

Es ist diese Prämisse, die es Melanie Phillips, einer journalistischen Größe in den BBC-Talkshows, ermöglicht, mit dem Schreiben davonzukommen: „Wer heute die palästinensisch-arabische Sache unterstützt, leistet dem gestörten und mörderischen Judenhass Vorschub.“

Dies sind selbstmitleidige, wahnhafte Erzählungen, die unsere europäischen Vorfahren – die Afrika seines Reichtums beraubten, seine „wilden“ Völker versklavten oder Millionen Menschen töteten, die sich weigerten, die zivilisatorische „Überlegenheit“ des Westens zu akzeptieren – nur allzu gerne unterstützen würden.

Verkleidet ankommen

Der Faschismus würde nie in Nazi-Kleidung nach Europa oder in die USA zurückkehren. Er würde nie in Springerstiefeln und mit Hakenkreuzen ankommen.

Tatsächlich war es nur allzu vorhersehbar, dass er in Verkleidung ankommen würde, in Anzügen, telegen, und seine Gegner, nicht sich selbst, als Nazis bezeichnen würde.

Hier hat Israel wieder einmal sehr geholfen, denn es diente nicht nur als Vorlage für den Faschismus, indem es die Ideen von rassischer Überlegenheit, Kolonisierung und Völkermord bewahrte und wiederbelebte. Jahrzehntelang hat es westlichen Staaten auch ermöglicht, dem israelischen Faschismus eine moralische Legitimität zu verleihen. Die Unterstützung für Israels rassistische Hierarchien, in denen das Leben von Palästinensern völlig entbehrlich ist, wurde als notwendig verkauft, um „Juden zu schützen“.

Diese Prämisse hat es wiederum ermöglicht, dass Völkermord zu einer respektablen, moralischen Sache wurde. Genau aus diesem Grund konnte Starmer sagen, dass Israel das „Recht“ habe, mehr als zwei Millionen palästinensischen Männern, Frauen und Kindern jegliche Nahrung, Wasser und Brennstoff zu verweigern. Ein Völkermord, den er unter anderen Umständen abgelehnt hätte – den er in der Tat abgelehnt hat – war offenbar in Ordnung, solange Israel ihn beging.

Aus diesem Grund hat ein UN-Bericht über Israels „Völkermordhandlungen“ Anfang dieses Monats in den westlichen Medien kaum Beachtung gefunden. Der Bericht zeigt, wie Israel sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen gegen die Palästinenser, die es willkürlich festhält, als Verhandlungsmasse für die Geiseln der Hamas in Gaza routinemäßig einsetzt.

Und das ist der Grund, warum der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, ein gesuchter Kriegsverbrecher und Flüchtling vor der Justiz, in westlichen Hauptstädten immer noch willkommen ist, ebenso wie seine Generäle, die den Völkermord in Gaza verübt haben.

Verzerrte Logik

Die endlose Nachsicht des Westens gegenüber Israels Spielart des Faschismus – dem Zionismus – hat es ermöglicht, dass seine Ideen still und leise wieder in unsere eigenen Gesellschaften einsickern, wo der Zionismus immer noch mit nahezu ehrfürchtigem Respekt behandelt wird.

Wenn Rassenhierarchien in Israel etwas Gutes sind, warum sind sie dann nicht auch in den USA und Europa etwas Gutes? Aus diesem Grund bezeichnet sich ein großer Teil von Trumps Anhängerschaft stolz als „weiße Zionisten“. Sie sehen den jüdischen Festungsstaat Israel als Vorbild für die USA als weißen Festungsstaat gegen ihre Ängste vor einem „großen Austausch“.

Wenn der „Schutz der Juden“ in Israel jedes Verbrechen des israelischen Staates gegen Palästinenser rechtfertigen kann, warum kann der „Schutz der Juden“ dann nicht auch das illegale Verhalten westlicher Staaten gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung rechtfertigen?

„Schutz der Juden“ bedeutet, dass israelfeindliche Äußerungen verboten werden müssen, auch wenn Israel Kriegsverbrechen und Völkermord begeht, weil diese Kritik das Risiko birgt, einheimische jüdische Organisationen zu beleidigen, die Israel bejubeln.

Ein Demonstrant fordert die Freilassung des Studenten Mahmoud Khalil von der Columbia University während einer Kundgebung vor dem Weißen Haus am 18. März 2025 (Andrew Harnik/Getty Images/AFP)

Auch die akademische Freiheit muss unterdrückt werden, um die Gefühle jener jüdischen Studenten und Professoren zu schützen, die das Massenschlachten palästinensischer Kinder für einen akzeptablen Preis halten, den Israel für die erneute Durchsetzung seiner militärischen Abschreckung zahlen muss.

Und mit einer sich selbst rechtfertigenden Logik werden alle westlichen Juden, die sich nicht enthusiastisch genug vor Israel verneigen, als „die falsche Art von Juden“ angesehen – oder als „Palästinenser“, wie Trump es in seiner neuen Verunglimpfung gegen Chuck Schumer, den jüdischen Minderheitsführer im US-Senat, ausdrückte.

In dieser verzerrten, eigennützigen Abwägung der Menschenrechte stehen die Empfindlichkeiten zionistischer Juden an oberster Stelle und das Recht der Palästinenser, nicht ermordet zu werden, an unterster Stelle.

Genau aus diesem Grund versuchen die US-Bundesbehörden, einen Präzedenzfall zu schaffen, indem sie den ständigen Einwohner Mahmoud Khalil entführen und ausweisen, weil er Studentenproteste gegen den Völkermord Israels in Gaza angeführt hat. Er wird ohne jegliche Beweise beschuldigt, „mit der Hamas verbündet zu sein“, „den Terrorismus zu unterstützen“, antisemitische Ansichten zu vertreten und die Zerstörung des Westens durch islamischen Extremismus zu wünschen.

Die Verantwortung für den 18 Monate andauernden Völkermord in Gaza liegt bei uns. Dies ist unser Völkermord. Und noch bevor er abgeschlossen ist, kommt er zurück, um uns zu beißen

So wie Israel KI rekrutierte, um seine Ziele in Gaza für die Hinrichtung auszuwählen, wobei die breitesten Kategorien, die es sich vorstellen konnte, als algorithmische Eingabeaufforderungen verwendet wurden, verwendet das Weiße Haus KI, um so breit wie möglich auszuwählen, wer mit der Hamas verbunden ist, wer ein Terrorist ist, wer ein Antisemit ist.

Gleichzeitig werden US-amerikanischen akademischen Einrichtungen ihre Bundeszuschüsse mit der Begründung entzogen, dass sie angeblich nicht genug tun, um „Antisemitismus“ zu bekämpfen, indem sie die Proteste gegen den Völkermord unterdrücken. Gehorsame Universitäten beeilen sich, sich dem harten Vorgehen der Regierung anzuschließen.

Die Trump-Regierung stellt diese Maßnahmen, von denen zweifellos noch weitere folgen werden, als Teil eines „Krieges gegen den Antisemitismus“ dar – die Fortsetzung des „Krieges gegen den Terror“.

Dabei schafft Washington die Grundlage dafür, weite Teile der US-Studierenden und große Teile der jüdischen Gemeinschaft zu dämonisieren, insbesondere junge Juden, die nicht bereit sind, einen Völkermord in ihrem Namen zuzulassen. Allen droht nun die Verleumdung, sie hätten sich „mit dem Terrorismus verbündet“.

Die Trump-Regierung ist bei weitem nicht die einzige. Die Regierung von Starmer im Vereinigten Königreich hat, wie ihre Vorgängerin, sorgfältig ein politisches Klima geschaffen, in dem Journalisten, Wissenschaftler, Studenten, Protestorganisatoren, Politiker und Aktivisten – viele von ihnen Juden – als Judenhasser und ihre Proteste gegen Völkermord als antisemitisch verleumdet werden.

Die britische Regierung hat drakonische, vage formulierte Terrorismusgesetze auf den Tisch gebracht, um diejenigen zu untersuchen und anzuklagen, die ihrer Meinung nach Meinungen äußern oder Fakten nennen, die zu kritisch gegenüber Israel sind – Kritik, die ihrer Meinung nach die „Unterstützung“ für die Hamas fördern könnte.

Die Redefreiheit, das Recht auf Protest und die akademische Freiheit – die Grundprinzipien der liberalen Demokratie – werden über Bord geworfen, da sie angeblich eine Bedrohung für die Demokratie darstellen.

Hierarchie des menschlichen Wertes

Es gibt ein Muster, dessen Umrisse immer schärfer werden.

Die Trump-Regierung hat den Alien Enemies Act wiederbelebt, ein obskures Gesetz aus dem 18. Jahrhundert, das der Exekutive außergewöhnliche Befugnisse einräumt, um Ausländer während eines Krieges ohne ordentliches Verfahren verschwinden zu lassen.

Es wurde bisher nur in drei Perioden der Geschichte angewendet – das letzte Mal, um während des Zweiten Weltkriegs Zehntausende Menschen japanischer Abstammung ohne Gerichtsverfahren zu inhaftieren.

Trump hat dieses Gesetz erstmals an einer Gruppe getestet, von der er annimmt, dass niemand versuchen wird, sie zu verteidigen: Menschen, die seine Beamten als venezolanische Kriminelle bezeichnen. Aber man kann sicher sein, dass die Regierung die Anwendbarkeit der Gesetzgebung noch weiter ausdehnen will.

Trumps Vorgängerregierung hat ein weiteres obskures Gesetz ausgegraben, das Spionagegesetz von 1917, um es gegen einen Nicht-Staatsbürger, Julian Assange, einzusetzen und seinen Journalismus, der US-amerikanische und britische Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan aufdeckt, als „Spionage“ zu behandeln. Das Gesetz wurde während des Ersten Weltkriegs in aller Eile verabschiedet.

Washington verfolgte mit der Verfolgung von Assange das Ziel, einen Präzedenzfall zu schaffen, der es dem Land ermöglichen würde, jeden überall auf der Welt zu ergreifen und auf unbestimmte Zeit als Spion wegzusperren.

Man kann sicher sein, dass Trumps Beamte verstaubte Gesetzbücher durchforsten, um nach weiteren, lange übersehenen Gesetzen zu suchen, die zur Unterdrückung von Dissens und zur Inhaftierung derer, die sich ihnen in den Weg stellen, umfunktioniert werden können. Aber den dunkelsten Präzedenzfall gibt es bereits, und zwar aus Israel.

Wenn Israel das palästinensische Volk auslöschen kann, das es seit Jahrzehnten unterdrückt, um eine angebliche zukünftige existenzielle Bedrohung durch eine kleine bewaffnete Gruppe abzuwenden, und dabei kräftige Unterstützung aus dem Westen erhält, warum können die USA und Europa dann nicht dasselbe tun? Sie können sich auf ähnliche Behauptungen einer existenziellen Bedrohung berufen, um Internierungslager, Deportationen oder sogar Vernichtungsprogramme zu normalisieren.

Deutsche Juden betrachteten sich selbst als deutsche Staatsbürger, bis die Regierung von Adolf Hitler beschloss, dass sie ein fremdes Element seien, für das andere Regeln gelten würden.

Das geschah nicht über Nacht. Es war ein allmählicher, kumulativer Verfall der Rechtsnormen, der die Fähigkeit der betroffenen Gruppen untergrub, sich gegen ihre Stigmatisierung zu wehren, und ihrer Unterstützer, zu protestieren, während die Mehrheit blind mitmachte.

In Wirklichkeit war der Faschismus nie verschwunden. Der Westen hat ihn einfach in einen Klientelstaat ausgelagert, dessen Aufgabe es war, im Namen des Westens im Nahen Osten dieselben hässlichen Ideen einer Hierarchie des menschlichen Wertes voranzutreiben.

Wir identifizieren uns mit Israel, weil uns gesagt wird, dass es uns, unsere Werte und unsere Zivilisation repräsentiert. Und das tut es in der Tat – weshalb die Verantwortung für den 18-monatigen Völkermord in Gaza bei uns liegt. Das ist unser Völkermord. Und noch bevor er abgeschlossen ist, kommt er zurück und beißt uns.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog finden Sie unter www.jonathan-cook.net

