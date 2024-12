https://www.palestinechronicle.com/50-soldiers-resistance-roundup-day-426/



50 Soldaten – Zusammenfassung des Widerstands – Tag 426

5. Dezember 2024

Die Al-Qassam-Brigaden meldeten eine Reihe von Operationen gegen israelische Streitkräfte im Gazastreifen. (Foto: Videoaufnahme)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Während die Einzelheiten dieser Operation noch nicht bekannt sind, veröffentlichte die Gruppe ein Video, das ihre Kämpfer bei einem dritten Hinterhalt gegen israelische Soldaten und Fahrzeuge in Rafah im südlichen Gazastreifen zeigt.

Am Donnerstagabend gaben die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, bekannt, dass sie eine israelische Infanterieeinheit mit 50 Soldaten in der Nähe der Al-Fallah-Moschee in Tal Al-Hawa, südlich von Gaza-Stadt, mit einem als „Fernsehbombe“ bezeichneten Sprengstoff angegriffen haben.

Die Operation mit dem Namen „Sieg für Sinwars Blut“ bestand aus drei Hinterhalten, die zwischen dem 22. und 24. November in der Nähe der Awad-Turm-Kreuzung im Al-Jeneina-Viertel in Rafah im südlichen Gazastreifen durchgeführt wurden.

Dies war Teil der Vergeltungsmaßnahmen der Gruppe für Yahya Sinwar, den politischen Führer der Hamas, der im Oktober bei Zusammenstößen im Stadtteil Sultan, westlich von Rafah, getötet wurde.

Die Aufnahmen zeigen, dass die Kämpfer nacheinander zwei D9-Militärplanierraupen mit Al-Yassin 105-Granaten angriffen, zwei Mannschaftstransporter mit Panzerabwehrwaffen beschossen und ein von israelischen Soldaten besetztes befestigtes Gebäude mit einer Antipersonenmunition trafen.

Berichten zufolge wurde bei der Operation auch ein Merkava-Panzer getroffen. Trotz intensiver Artillerie- und Luftangriffe in dem Gebiet betonten die Brigaden, dass ihre Kämpfer ihre Positionen hielten, um die geplanten Hinterhalte auszuführen.

Anfang Dezember veröffentlichte Al-Qassam Aufnahmen des ersten Hinterhalts dieser Serie, die Scharfschützenangriffe auf israelische Soldaten nahe der Salah al-Din-Philadelphi-Achse zeigen, gefolgt von Panzerabwehrangriffen auf Fahrzeuge und Rettungskräfte.

Am 3. Dezember veröffentlichte die Gruppe Szenen aus dem zweiten Hinterhalt, in denen Angriffe auf ein befestigtes Gebäude, ein technisches Fahrzeug und einen weiteren D9-Bulldozer zu sehen sind. In diesen Szenen waren auch Zusammenstöße mit israelischen Streitkräften und Hubschrauberevakuierungen von Verletzten zu sehen.

Am 22. November schilderten die Brigaden eine weitere Operation, bei der zunächst Scharfschützen zwei israelische Soldaten mit einem „Ghoul“-Gewehr töteten.

Ein Merkava-Panzer, der daraufhin reagierte, wurde Berichten zufolge von einer Panzerabwehrgranate getroffen und fing Feuer. Ein Bulldozer, der den Panzer bergen wollte, wurde ebenfalls beschossen, während ein Hubschrauber eingesetzt wurde, um die Verletzten zu evakuieren.

Im Folgenden finden Sie die jüngsten Erklärungen der beiden wichtigsten Widerstandskräfte im Gazastreifen und der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah.

Die Erklärungen wurden über ihre Telegram-Kanäle übermittelt und werden hier in ihrer ursprünglichen Form veröffentlicht.

Al-Qassam-Brigaden (Hamas)

„Die Kämpfer von Al-Qassam haben in der Nähe der Al-Fallah-Moschee in Tal Al-Hawa südlich von Gaza-Stadt eine aus 50 Soldaten bestehende zionistische Infanterieeinheit mit einer Anti-Personen-Fernsehbombe angegriffen.

„WATCH: Die Durchführung des dritten Hinterhalts im Rahmen der komplexen Operation „Rache für das Blut von Sinwar“, die von unseren Kämpfern gegen feindliche Soldaten und Fahrzeuge in der Nähe der Burj Awad Kreuzung im Stadtteil Jeneina östlich von Rafah im südlichen Gazastreifen durchgeführt wurde.“

Al-Quds-Brigaden (Islamischer Dschihad)

Wir zerstörten zwei zionistische Fahrzeuge durch die Detonation von im Voraus platzierten hochexplosiven Fassbomben im Einmarschgebiet im Viertel Tal Al-Hawa, südwestlich von Gaza-Stadt.

Wir bombardierten mit normalen Mörsergranaten (Kaliber 60 mm) die Versammlungen der zionistischen feindlichen Soldaten im Jabalia Services Club im nördlichen Gazastreifen.

(Die Palestina Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

