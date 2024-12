https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/israel-attacks-north-gaza-hospital-fifth-time



Israel greift zum fünften Mal ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens an

Nora Barrows-Friedman

Rechte und Rechenschaftspflicht

5 Dezember 2024

Palästinenser gehen neben beschädigten Gebäuden und Zelten von Vertriebenen, Deir al-Balah, 30. November.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Der folgende Beitrag stammt aus der Zusammenfassung der Nachrichten während des Livestreams vom 4. Dezember. Sehen Sie sich die gesamte Sendung hier an.

Diese Woche wurden die Luftangriffe und Massaker in allen Gebieten des Gazastreifens fortgesetzt.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, dass seit Beginn des Völkermords im Oktober 2023 mehr als 1.400 Familien vollständig ausgelöscht und aus dem Melderegister gestrichen wurden, während es in mehr als 3.400 Familien nur noch einen einzigen Überlebenden gibt.

Laut den Vereinten Nationen hat der Gazastreifen nach 14 Monaten Luftangriffen und Granatenbeschuss die höchste Zahl an amputierten Kindern pro Kopf der Bevölkerung weltweit. Viele dieser Kinder haben Gliedmaßen verloren, wurden ohne Betäubung operiert und haben keinen Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen, um die durch den Krieg verursachten lebensverändernden Verletzungen zu bewältigen.

Im nördlichen Gazastreifen geht Israels Kampagne des systematischen Abschlachtens, der Zerstörung und des Aushungerns nun schon in die neunte Woche.

Dieses Video, das kürzlich von Mohamad Abdel-Rahman, einem Bewohner von Jabaliya, aufgenommen wurde, zeigt die vollständige Zerstörung einer Hauptverkehrsstraße.

Der Journalist Anas al-Sharif erklärte: „Dies ist eine der wichtigsten Straßen im Lager Jabaliya, die Al-Houja-Straße, die Mitte der siebziger Jahre von Ariel Sharon zerstört und von den Lagerbewohnern wieder aufgebaut wurde. Heute kehrt Israel zurück, um Rache zu nehmen, nicht nur an den Bewohnern des Lagers Jabaliya, die es getötet und vertrieben hat, sondern auch an den Bäumen und Steinen.“

Am Montag erklärte das Medienbüro der Regierung von Gaza, dass in den letzten 60 Tagen der ethnischen Säuberungsaktion im Norden des Gazastreifens mehr als 3.700 Palästinenser getötet wurden oder noch vermisst werden, 10.000 verwundet wurden, die israelische Armee mehr als 1.700 entführt hat und lebenswichtige Sektoren zerstört wurden.

Augenzeugenberichten zufolge liegen seit zwei Monaten bis zu 650 Leichen von Palästinensern auf den Straßen, weil das israelische Militär den Zugang zu den Leichen für Rettungs-, Notfall- und Sanitäterteams verhindert, so das Medienbüro der Regierung von Gaza. Streunende Hunde haben die in den Straßen verstreuten Leichen verschlungen, und die Leichen konnten noch immer nicht identifiziert werden.

„Die israelische Besatzung setzt ihre Aggression in barbarischer, brutaler und geplanter Weise gegen Zivilisten, zivile Wohnviertel, Vertreibungs- und Schutzzentren fort, um sich an ihnen zu rächen und Zehntausende zu vertreiben“, erklärte das Medienbüro.

„Dieses Verbrechen wird vom internationalen Recht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft. … Was unserem palästinensischen Volk im nördlichen Gazastreifen-Gouvernement zugemutet wird, ist mit Vernunft und Logik nicht zu erklären.“

In der vergangenen Woche wurden Bombenanschläge im nördlichen Gazastreifen in Beit Lahiya und Jabaliya gemeldet. Mindestens 10 Menschen wurden am Sonntag in Beit Lahiya getötet, als Israel ein Haus beschoss.

Am Samstag meldete der Zivilschutz von Gaza, dass mindestens 40 Palästinenser getötet und unter den Trümmern begraben wurden, nachdem Israel ein Haus in Tal al-Zaatar bombardiert hatte.

Am Montag wurde ein Kind durch israelischen Artilleriebeschuss auf eine Schule in Jabaliya, die als Unterkunft für Vertriebene dient, getötet.

Ebenfalls am Montag wurde in Gaza-Stadt ein Markt mit einem israelischen Luftangriff angegriffen und das Viertel Sabra bombardiert.

Während die Amerikaner am Donnerstag, den 28. November, zum Thanksgiving-Essen zusammenkamen, wurden mehr als 75 Palästinenser, darunter auch Kinder, bei zwei getrennten Angriffen auf Wohnhäuser in Beit Lahiya getötet.

Der palästinensische Zivilschutz, der die Gebiete aufgrund der israelischen Zugangssperren nicht erreichen kann, erklärte, dass die Häuser in der Nähe der Gebäude bewohnt sind und ihre Bewohner möglicherweise ebenfalls getötet oder verletzt wurden, aber „ihr Schicksal bleibt unbekannt“.

Ebenfalls am Donnerstag beschoss und verbrannte Israel die Unterkunft Awni al-Harthani im Norden des Gazastreifens. Der Journalist Hossam Shabat berichtete, dass Israel für den Abwurf der Bomben Quadcopter-Drohnen einsetzte.

Letzte Woche wurde ein weiterer Schutzraum in der al-Tabaeen-Schule in Gaza-Stadt bombardiert, wobei mindestens neun Palästinenser getötet und mindestens 20 weitere verletzt wurden.

Im zentralen Gazastreifen haben israelische Scharfschützen, Drohnen, Hubschrauber und Marineschiffe Gebiete in Deir al-Balah und Nuseirat angegriffen, wie unser Mitarbeiter Abubaker Abed berichtet.

Letzte Woche bombardierte Israel den al-Nasra-Turm in Nuseirat.

Am 28. November wurden bei schweren israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Nuseirat neun Palästinenser getötet und mehrere weitere verwundet.

Der Angriff umfasste intensive Bombardierungen im Norden des Lagers, denen nach Angaben des Fernsehsenders Al-Mayadeen zahlreiche Luftangriffe in demselben Gebiet vorausgingen.

Leiter der Intensivstation des Kamal Adwan Krankenhauses getötet

Unterdessen meldeten die Vereinten Nationen, dass ein sechsköpfiges Ärzteteam des Medical Emergency Rescue Committee aus Indonesien im Rahmen einer medizinischen Mission das Kamal Adwan Hospital in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens erreichen konnte und einen Treibstofftank sowie medizinische Hilfsgüter lieferte.

Die Vereinten Nationen erklärten, dass das Krankenhaus, in dem derzeit 63 Patienten, darunter neun auf der Intensivstation, behandelt werden, mit äußerst begrenzten Mitteln arbeiten muss. In den letzten zwei Monaten wurde es unablässig angegriffen.

Dr. Ahmed al-Kahlout, der Leiter der Intensivstation von Kamal Adwan, wurde am Freitag bei einem israelischen Angriff getötet, als er Berichten zufolge das Tor des Krankenhauses betrat.

Sein Kollege und Leiter des Krankenhauses, Dr. Hussam Abu Safiya, leitete zusammen mit seinen Mitarbeitern die Begräbnisgebete für al-Kahlout.

Wie wir letzte Woche berichteten, wurde Abu Safiya selbst bei einem israelischen Drohnenangriff verletzt, als er vom Operationssaal zu seinem Büro im Krankenhaus ging.

Im Oktober wurde sein Sohn Ibrahim bei einem israelischen Bombenangriff auf dem Krankenhausgelände getötet. Abu Safiya hielt Trauergebete für Ibrahim ab und beerdigte ihn im Innenhof des Krankenhauses.

Am Dienstag berichtete Abu Safiya, dass das Krankenhaus „zum fünften Mal von israelischen Drohnen angegriffen wurde, die mit Granatsplittern gefüllte Bomben abwarfen, die jeden verletzten, der sich zu bewegen wagte“.

„Die Situation ist äußerst dringlich. Das Kamal Adwan Krankenhaus wurde rücksichtslos von Drohnen angegriffen, und wieder einmal richtet die Besatzung ihre Aggression gegen medizinische Teams“, sagte der Arzt.

„Erst vor kurzem wurden drei unserer medizinischen Mitarbeiter verletzt, einer von ihnen befindet sich jetzt in einem schweren Zustand und wird im Operationssaal einem komplexen chirurgischen Eingriff unterzogen. Wir sind erschöpft von der anhaltenden Gewalt. Warum sind wir einer solchen Brutalität ausgesetzt? Jeden Tag wird das Krankenhaus systematisch angegriffen“.

Neben den wiederholten direkten Angriffen auf das medizinische Personal und die Krankenstationen blockiert Israel auch Medikamente und grundlegende Versorgungsgüter und beschädigt vorsätzlich medizinische Geräte.

Der Nothilfekoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Gaza berichtete: „Der Mangel an lebenswichtigen Gütern hat ein solches Ausmaß erreicht, dass wir jetzt gezwungen sind, in einigen Einrichtungen Patienten abzuweisen.“

„Beschränkungen und Hindernisse für die Einreise von Hilfsgütern durch die israelischen Behörden behindern weiterhin unsere Möglichkeiten, medizinische Hilfe zu leisten. Die Plünderung von Hilfstransportern innerhalb der Enklave erschwert es den wenigen Hilfslieferungen, die die israelischen Behörden zulassen, die Bedürftigen zu erreichen. Letztendlich sind es die Patienten, die unter den Folgen leiden“, fügte der Koordinator hinzu.

Nach Angaben der medizinischen Hilfsorganisation gehen im Nasser Medical Complex in Khan Younis grundlegende Hilfsgüter wie Mull und Verbände zur Neige, so dass das Pflegepersonal gezwungen ist, die Intervalle für den Verbandswechsel zu verlängern, was das Infektionsrisiko erhöht.

Ebenfalls in Nasser konnte die Organisation nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen kein klinisch-bakteriologisches Labor einrichten, weil die Kühlkette für den Betrieb des Labors ständig von israelischen Beamten am Grenzübergang geöffnet und beschädigt wurde.

In Deir al-Balah hat das Feldlazarett der Organisation mit einem Mangel an Schmerzmitteln und Antibiotika zu kämpfen, was die Schmerzbehandlung und die Behandlung von Infektionen der unteren Atemwege bei Kindern behindert.

Hungersnot nimmt zu, Mitarbeiter von Nahrungsmittelhilfe werden getötet

Aufgrund der verschärften israelischen Blockade, der kollektiven Bestrafungsmaßnahmen und der direkten Angriffe auf Nahrungsmittellieferanten herrschen im Gazastreifen nach wie vor unsichere Ernährungsbedingungen und Hungersnot.

Der Koch Mahmoud al-Madhoun, der täglich Tausende von Menschen im nördlichen Gazastreifen mit Lebensmitteln versorgte, darunter auch Patienten des Kamal-Adwan-Krankenhauses, wurde am 30. November durch einen israelischen Drohnenangriff getötet, als er Berichten zufolge sein Haus verließ, um Essen für die Menschen im Krankenhaus zuzubereiten.

Al-Madhoun arbeitete für die Gaza Soup Kitchen, die die Nahrungsmittelhilfe im Norden des Landes koordinierte. Die Gruppe gab eine Erklärung ab, in der sie um ihn und seinen Beitrag trauert.

„Wir glauben, dass er wegen seines unermüdlichen Einsatzes für das Kamal Adwan Krankenhaus getötet wurde, weil er dafür sorgte, dass die Menschen dort alles bekamen, was sie brauchten. Mahmoud war ein Rettungsanker, der sich der ethnischen Säuberung in den Weg stellte, zu der sie entschlossen sind – und sie würden nicht zulassen, dass diese fortgesetzt wird“, erklärte Gaza Soup Kitchen.

Mahmoud al-Madhoun hatte sieben Kinder, von denen das jüngste erst zwei Wochen alt ist und das älteste noch im Krankenhaus liegt, wo es sich von kritischen Verletzungen erholt, die von einem israelischen Quadcopter verursacht wurden, so die Gruppe weiter.

Am Vortag, dem 29. November, erstickten nach Angaben des Welternährungsprogramms zwei junge Mädchen und eine Frau, als sie in einer langen Schlange standen, um in einer Bäckerei in Deir al-Balah Brot zu erhalten, und das in einer Zeit, in der es aufgrund von Zugangsbeschränkungen und Unsicherheiten zu einer schweren Mehlknappheit und einer eingeschränkten Verteilung von Lebensmitteln kam.

Das Welternährungsprogramm erklärte, dass „der Mangel an Nahrungsmittelhilfe und das Fehlen des Handelssektors die Menschen in den Hunger treiben“, und forderte die Behörden auf, die notwendigen sicheren Bedingungen zu schaffen, damit die humanitäre Hilfe die Bedürftigen erreichen kann.

Am 3. Dezember waren nur fünf der 19 vom Welternährungsprogramm unterstützten Bäckereien im gesamten Gazastreifen in Betrieb, darunter vier in Gaza-Stadt und eine in Khan Younis, so die Agentur.

Am Sonntag gab das UNRWA, das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge, bekannt, dass es die Lieferung von Hilfsgütern über den Kerem-Shalom-Übergang aus Sicherheitsgründen, wegen wiederholter Angriffe und Plünderungen durch bewaffnete Banden sowie wegen der „anhaltenden Belagerung, der Behinderung durch israelische Behörden, politischer Entscheidungen zur Beschränkung der Hilfsgütermengen, der mangelnden Sicherheit auf den Hilfsrouten und der Angriffe auf die örtliche Polizei“ einstellt.

Als Reaktion darauf forderte das Medienbüro der Regierung von Gaza das UNRWA auf, seine Entscheidung rückgängig zu machen und stattdessen die Menge der Hilfsgüter und die Zahl der Hilfsgütertransporte zu erhöhen und sie über andere Grenzübergänge zu bringen.

Das Medienbüro forderte das UN-Hilfswerk auf, „keine negativen Maßnahmen zu ergreifen, die das Leben von mehr als zwei Millionen Zivilisten und Vertriebenen, insbesondere von Kindern und Frauen im Gazastreifen, gefährden“.

Diese Woche hat Israel erneut Mitarbeiter der World Central Kitchen angegriffen und getötet. Drei Mitarbeiter der internationalen Gruppe und zwei Schaulustige wurden getötet, als Israel am Samstag das Auto, in dem sie unterwegs waren, bombardierte.

Im April tötete Israel sieben Mitarbeiter der Gruppe, die sich in einem deutlich gekennzeichneten Konvoi befanden.

World Central Kitchen kündigte an, dass sie aufgrund dieses jüngsten Angriffs alle Operationen im Gazastreifen pausieren würde, schien aber die Behauptungen Israels – dass einer der Mitarbeiter an der Operation vom 7. Oktober beteiligt gewesen sei – für bare Münze zu nehmen.

Getötete Journalisten

Nach Angaben des Medienbüros der Regierung von Gaza hat Israel mindestens zwei weitere Journalisten getötet, womit sich die Zahl auf 192 erhöht hat.

Am Samstag wurde Mamdouh Ibrahim Qunaita von einer israelischen Drohne im Hof des Al-Ahli Krankenhauses getötet.

Qunaita arbeitete als Journalist und Redakteur beim Fernsehsender Al-Aqsa TV.

Am Sonntag wurde Maysara Salah von israelischen Streitkräften erschossen, wie seine Kollegen von Quds News Network berichteten.

Widerstandsfähigkeit hervorheben

Zum Schluss möchten wir wie immer Bilder von Menschen zeigen, die angesichts der israelischen Zerstörungskampagne ihren Trotz und ihre Widerstandskraft zum Ausdruck bringen.

Der Fotograf Mahmoud Abu Hamda hat dieses Bild von einem Mädchen auf einer Schaukel aufgenommen.

Abu Hamda erklärt: „Ich sah diese Schaukel auf einem Sandhügel, als ich auf dem Rückweg war, um die Lage der Menschen zu dokumentieren, die aufgrund des Sturms vertrieben wurden. Ich erklomm den Hügel, und bevor ich mit der Dokumentation der Szene begann, nahm ich mir einen Moment Zeit, um das Glück der Kinder zu genießen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …