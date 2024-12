https://www.caitlinjohnst.one/p/blinken-is-pushing-for-ukrainian



Blinken drängt darauf, dass ukrainische Teenager für die US-Hegemonie sterben

Von Caitlin Johnstone

05. Dezember 2024

US-Außenminister Antony Blinken wiederholte die neue Position der US-Regierung, dass die Ukraine damit beginnen müsse, 18- bis 25-Jährige in den Krieg gegen Russland zu schicken, und sagte am Montag gegenüber Reuters, dass „wir denken, viele von uns denken, dass es notwendig ist, jüngere Leute in den Kampf zu schicken“. Und das, obwohl Umfragen zeigen, dass die Ukrainer ein Abkommen mit Russland befürworten, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.

Dies ist eines dieser Dinge, die umso bösartiger aussehen, je länger man darauf starrt. Sie drängen darauf, dass Teenager in das Feuer eines nicht zu gewinnenden Krieges geworfen werden, als wäre das nichts – wie ein Unternehmen, das sagt, es müsse mehr Personal einstellen, um sein wachsendes Geschäft zu bewältigen. Und warum? Um Russland zu binden, damit Syrien in einen rauchenden Krater verwandelt werden kann und die US-Kriegsmaschinerie ihr Fadenkreuz auf den Iran und China richten kann, mit dem Endziel der totalen Beherrschung des Planeten. Alles nur, weil einige Sumpfmonster nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beschlossen haben, dass die USA die unipolare globale Hegemonie um jeden Preis aufrechterhalten müssen.

In der Ukraine gibt es aus verschiedenen Gründen (von denen viele vor diesem Krieg liegen) kaum jemanden im Alter von 18 bis 25 Jahren, aber die Manager des zentralisierten US-Imperiums drängen darauf, die wenigen, die sie haben, herauszukratzen und sie in die Landminen und das Artilleriefeuer einzuzahlen, nur um diesen nicht zu gewinnenden Krieg noch ein paar Monate weiterzuführen. Ob sie nun Erfolg haben oder nicht, die Tatsache, dass sie es überhaupt versucht haben, ist so zutiefst psychopathisch, dass man es kaum fassen kann.

Sie werden niemanden aus Tony Blinkens Familie an die Front in der Ukraine gehen sehen. Für diese Freaks ist die Bevölkerung dieses Planeten nichts weiter als ein Spielball auf ihrem großen Schachbrett, und sie werden sie genauso leichtfertig opfern.

Es war interessant zu beobachten, wie das Internet vor Freude über die Ermordung des CEO von UnitedHealthcare, Brian Thompson, aufleuchtete. Wir wissen nicht, was die Motive des Schützen waren, aber der Abscheu und die Wut der Öffentlichkeit auf reiche, ausbeuterische Parasiten wird immer größer.

Wenn ich das alles beobachte, muss ich immer wieder an das JFK-Zitat denken: „Diejenigen, die eine friedliche Revolution unmöglich machen, machen eine gewaltsame Revolution unvermeidlich.“ Was sollen die Menschen tun, wenn räuberische Megakonzerne zu Tausenden Leben ruinieren? Ihnen streng formulierte Briefe schreiben? Die Konzerne aus dem Amt wählen? Ihre Möglichkeiten sind ihnen verschlossen worden.

Man kann nicht antirassistisch und pro-Israel sein; das sind zwei sich gegenseitig widersprechende Positionen. Israel ist ein Apartheidstaat, die wohl rassistischste Gesellschaft auf diesem Planeten. Wenn Sie Israel unterstützen, unterstützen Sie den Rassismus, ob Sie das nun zugeben oder nicht.

Al-Qaida in Syrien ändert seinen Namen aus demselben Grund, aus dem das früher als Blackwater bekannte Militärunternehmen seinen Namen immer wieder ändert: Es handelt sich um eine Umbenennung, um seinen beschädigten Ruf zu retten, den öffentlichen Aufschrei zu unterdrücken und die weitere Finanzierung durch die US-Regierung sicherzustellen.

Die „Linke“ ist in Bezug auf Syrien genauso gespalten, wie sie es in Bezug auf die Ukraine und andere Konflikte ist: Marxisten, engagierte Friedensaktivisten und Gegner des westlichen Imperiums auf der einen Seite; Shitlibs, NATO-Simps und Anarkiddies auf der anderen. Das hohe Maß an linker Einigkeit, das wir im letzten Jahr in Bezug auf Gaza zwischen diesen beiden Gruppen beobachten konnten, ist die Ausnahme, nicht die Regel.

Man sieht diese Spaltung bei jedem Thema, und sie läuft im Grunde auf eine Kluft zwischen denjenigen hinaus, die das zentralisierte US-Imperium als die mörderischste und tyrannischste Machtstruktur der Welt anerkennen, und denjenigen, die die westliche Propaganda bis zu einem gewissen Grad schlucken.

