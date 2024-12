https://www.palestinechronicle.com/51-palestinians-killed-in-gaza-msf-accuses-israel-of-ethnic-cleansing/



51 getötete Palästinenser in Gaza – Ärzte ohne Grenzen beschuldigt Israel der ethnischen Säuberung

19. Dezember 2024

Israel verübt weiterhin Massaker in Gaza. (Foto: über soziale Medien)

Ärzte ohne Grenzen verurteilte am Donnerstag die klaren Anzeichen einer ethnischen Säuberung im Gazastreifen und forderte Israels Verbündete auf, weiteren Völkermord zu verhindern und ihre bedingungslose Unterstützung zu beenden.

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen seit dem Morgengrauen am Donnerstag wurden mindestens 51 Palästinenser getötet, 42 davon im nördlichen Gazastreifen, berichtete Al-Jazeera unter Berufung auf medizinische Quellen.

Mindestens 20 Palästinenser, darunter auch Frauen und Kinder, wurden getötet und Dutzende weitere verletzt, als israelische Kampfflugzeuge zwei Unterkünfte im Stadtteil Al-Tuffah in Gaza-Stadt bombardierten, wobei zunächst 15 Menschen getötet wurden, bevor die Zahl der Todesopfer stieg, berichtete Al-Jazeera.

Die Schutzräume befanden sich in den Schulen Dar al-Arqam und Shaaban al-Rayyes, in denen vertriebene Zivilisten untergebracht waren.

Augenzeugen berichteten von erheblichen Zerstörungen an den Schulen und nahe gelegenen Wohngebäuden.

Sanitäter und Rettungsteams bergen noch immer Leichen und transportieren die Verletzten in das Ahli Baptist Hospital im Zentrum des Gazastreifens.

Das Krankenhaus hat davor gewarnt, dass es aufgrund der wiederholten israelischen Angriffe und der Belagerung, die den Zugang zu lebenswichtigen medizinischen Gütern verhindert, nicht in der Lage ist, den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Zivile Gebiete unter Beschuss

Israelische Luftangriffe trafen Berichten zufolge auch Wohngebiete, Moscheen und Familienhäuser im Stadtteil Al-Tuffah.

Bei einem Angriff auf das Al-Shaaf-Viertel wurden vier Palästinenser getötet und mehrere andere verletzt, während die Angriffe auf die Al-Saliheen- und die Saad bin Muadh-Moschee weitere Verwüstungen anrichteten.

Die israelischen Streitkräfte haben auch damit begonnen, palästinensische Häuser in Al-Tawbah und Al-Fakhoura mit Bulldozern zu zerstören und hinterließen dabei große Zerstörungen.

Ethnische Säuberung – Ärzte ohne Grenzen

Ärzte ohne Grenzen verurteilte am Donnerstag die klaren Anzeichen einer ethnischen Säuberung im Gazastreifen und forderte Israels Verbündete auf, einen weiteren Völkermord zu verhindern und ihre bedingungslose Unterstützung einzustellen.

„Die Beobachtungen von Ärzte ohne Grenzen aus erster Hand decken sich mit denen einer wachsenden Zahl von Rechtsexperten und Organisationen, die zu dem Schluss kommen, dass in Gaza ethnische Säuberungen und Völkermord stattfinden“, so die Organisation in einer Erklärung.

Die Organisation wies erneut auf die dringende Notwendigkeit eines Waffenstillstands und einer Ausweitung der humanitären Hilfe hin, um das Leiden der Bevölkerung im Gazastreifen zu lindern.

Anhaltender Völkermord

Unterdessen geht der israelische Völkermord im Gazastreifen weiter, und die Zahl der Todesopfer unter der ausgehungerten und belagerten palästinensischen Zivilbevölkerung steigt täglich.

Seit dem 7. Oktober 2023 führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen Völkermordes an den Palästinensern verhandelt wird.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden 45.129 Palästinenser getötet und 107.338 verwundet, als Israel am 7. Oktober 2023 mit dem Völkermord in Gaza begann.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Die israelischen Medien veröffentlichten jedoch Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „freundliches Feuer“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, die den Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, zur Folge hatte.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die große Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Region gezwungen wurde.

(PC, AJA)

