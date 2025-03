https://www.palestinechronicle.com/90000-palestinians-attend-friday-prayers-at-al-aqsa-mosque-despite-restrictions/



90.000 Palästinenser nehmen trotz Einschränkungen am Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee teil

7. März 2025

Zehntausende palästinensische Gläubige nahmen am ersten Freitag des Ramadan an den Gebeten in der Al-Aqsa-Moschee teil. (Foto: über soziale Medien, QNN)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Die israelischen Behörden beschränkten den Zutritt zum Moscheegelände auf Männer über 55 Jahren, Frauen über 50 Jahren und Kinder unter 12 Jahren.

Trotz der israelischen Beschränkungen strömten am ersten Freitag des heiligen Monats Ramadan Zehntausende Palästinenser zum Gebet in die Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem.

Nach Angaben der islamischen Waqf-Abteilung, die von der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA zitiert wurde, nahmen fast 90.000 Gläubige unter starker Polizeipräsenz an den Freitagsgebeten in der Moschee teil.

Seit den frühen Morgenstunden des Freitags waren rund 3.000 israelische Besatzungstruppen in der Altstadt und an den Kontrollpunkten, die zum Al-Aqsa-Gelände führen, im Einsatz.

Gläubige wurden intensiven Identitätskontrollen unterzogen, berichtete WAFA, und Tausenden wurde der Zugang zum Gelände unter dem Vorwand verweigert, sie hätten nicht die erforderlichen Genehmigungen.

Begrenzte Anzahl

Am Donnerstag genehmigte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Beschränkungen des Zugangs palästinensischer Gläubiger zur Al-Aqsa-Moschee für das Freitagsgebet während des Ramadan, wie die arabische Website von Al Jazeera berichtete.

In einer Erklärung aus Netanjahus Büro hieß es, die Regierung habe die Empfehlung des Sicherheitsapparats gebilligt, einer begrenzten Anzahl von Gläubigen aus dem besetzten Westjordanland den Zutritt zur Moschee zu gestatten, und zwar nach dem gleichen Verfahren wie im vergangenen Jahr.

Palästinensische Gläubige warten am Qalandiya-Kontrollpunkt auf ihrem Weg zur Al-Aqsa-Moschee am ersten Freitag des Ramadan.

Die israelischen Behörden erlauben nur Männern über 55 und Frauen über 50 aus dem Westjordanland die Einreise nach Jerusalem – ein Verstoß gegen die Religionsfreiheit. pic.twitter.com/o0l8DJYK85

– The Palestine Chronicle (@PalestineChron) 7. März 2025

Der Empfehlung zufolge wäre es nur Männern über 55, Frauen über 50 und Kindern unter 12 Jahren erlaubt, das Moscheegelände zu betreten, vorausgesetzt, sie hätten eine vorherige Sicherheitsgenehmigung erhalten und sich an den dafür vorgesehenen Übergängen einer umfassenden Sicherheitskontrolle unterzogen.

In den sozialen Medien veröffentlichtes Bildmaterial zeigte Dutzende Palästinenser, die sich trotz der Einschränkungen durch die Besatzung und des kalten und regnerischen Winterwetters zum Checkpoint Qalandia aufmachten, um zur Al-Aqsa-Moschee zu gelangen.

Die israelischen Behörden hindern Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland seit Beginn des Ramadan daran, die Al-Aqsa-Moschee zu erreichen, und zwar im Einklang mit ihrer Politik, die seit Beginn des Krieges gegen Gaza im Oktober 2023 umgesetzt wird, wie Al Jazeera berichtete.

Einschränkungen an der Ibrahimi-Moschee

Unterdessen teilte das palästinensische Ministerium für religiöse Stiftungen und religiöse Angelegenheiten mit, dass die israelischen Besatzungstruppen sich weigerten, dem Ministerium alle Bereiche der Ibrahimi-Moschee in der Altstadt von Hebron (Al Khalil) zu übergeben, wie es freitags während des Ramadan üblich ist.

In einer Erklärung vom Freitag bezeichnete das Ministerium diesen Schritt als „gefährlich und beispiellos“, insbesondere angesichts des Zeitpunkts während des heiligen Fastenmonats, berichtete WAFA.

Das Ministerium erklärte, dies sei Teil eines systematischen Plans, die vollständige Öffnung der Moscheesäle und -höfe für muslimische Gläubige zu verhindern.

Laut dem Ministerium sieht das traditionelle Verfahren für den ersten Freitag des Ramadan vor, dass der Direktor des Ministeriums und die Verwalter die volle Verantwortung für die Moschee übernehmen und sich darauf vorbereiten, sie vollständig für muslimische Gläubige zu öffnen. In diesem Jahr waren die Beamten jedoch schockiert, als die israelischen Behörden den Zugang zum Bereich des Osttors verhinderten, der für weibliche Gläubige während der Freitagsgebete vorgesehen ist, fügte der Bericht hinzu.

Hinsichtlich der Verschiebung

Das Ministerium äußerte die Befürchtung, dass dieser Schritt, falls er genehmigt würde, zu einer dauerhaften Verschiebung der Kontrolle über die Moschee führen würde, wobei nach und nach neue Beschränkungen auferlegt würden, was die Bemühungen der israelischen Behörden, die volle Kontrolle über das Gelände zu übernehmen, fördern würde.

Das Ministerium betonte außerdem, dass diese Maßnahme darauf abziele, Siedlergruppen zu beschwichtigen, die sich gegen die vollständige Öffnung der Moschee für muslimische Gläubige aussprechen, heißt es in dem Bericht. Es wächst die Befürchtung, dass diese Maßnahmen Teil einer umfassenderen Strategie sind, die gesamte Moschee in eine Synagoge für den jüdischen Gottesdienst umzuwandeln.

Seit Beginn des Ramadan haben israelische Streitkräfte auch den Zugang zur Moschee für Palästinenser unter 25 Jahren eingeschränkt.

Nablus-Moschee in Brand gesetzt

Israelische Besatzungstruppen haben am Freitagmorgen mehrere Moscheen in der Altstadt von Nablus durchsucht und die Al-Nasr-Moschee in Brand gesetzt.

Das palästinensische Ministerium für Awqaf und religiöse Angelegenheiten gab in einer Erklärung bekannt, dass „israelische Streitkräfte heute im Morgengrauen die Al-Nasr-Moschee in Bab al-Saha in der Altstadt gestürmt, in Brand gesetzt und die städtische Feuerwehr von Nablus daran gehindert haben, das Feuer zu löschen, was zu weitreichenden Zerstörungen führte“.

Israelische Streitkräfte führten außerdem „ohne Vorwarnung Razzien in mehreren Moscheen in der Altstadt durch und entweihten deren Innenräume.“

„Solche Aktionen sind seit der Nakba von 1948 beispiellos und spiegeln Israels eklatante Missachtung religiöser, moralischer und internationaler Normen wider, die das Recht auf Religionsausübung und den Zugang zu heiligen Stätten garantieren“, so Nasser Al-Salman, Direktor von Nablus Endowments, laut der von der Nachrichtenagentur Anadolu zitierten Erklärung.

Salman forderte Menschenrechts- und Rechtsorganisationen auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um Israel daran zu hindern, seine Verstöße gegen religiöse und historische Stätten fortzusetzen.

Scharfe Munition abgefeuert

Die Nachrichtenagentur WAFA berichtete, dass israelische Militärfahrzeuge mehrere Stadtteile der Stadt und ihrer Altstadt stürmten und dabei scharfe Munition, Blendgranaten und Gaskanister abfeuerten.

Während des Einfalls stürmten und durchsuchten die Besatzungstruppen mehrere Moscheen, darunter die Al-Satoon-Moschee, die Ajaj-Moschee, die Große Salah-al-Din-Moschee, die Al-Tina-Moschee, die Al-Nasr-Moschee und die Al-Beik-Moschee. Diese Moscheen, die sich alle in der Altstadt befinden, wurden bei den Razzien geplündert.

Während des Einfalls durchsuchten israelische Streitkräfte auch mehrere Häuser in Nablus und nahmen drei Palästinenser fest.

Die Spannungen im Westjordanland sind hoch, seit die Offensive der Armee am 21. Januar eskalierte, wurden mindestens 65 Palästinenser getötet und mehrere verletzt sowie Zehntausende in den besetzten Gebieten vertrieben.

(PC, AJA, WAFA, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …