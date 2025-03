https://www.commondreams.org/opinion/trump-netanyahu-gaza-ceasefire



US-Präsident Donald Trump trifft sich am 4. Februar 2025 mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Oval Office des Weißen Hauses.

(Foto von Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

Gaza-Waffenstillstand stößt auf die finstere Mauer von Trump und Netanjahu

Vor allem aufgrund der Ehrerbietung des US-Präsidenten gegenüber dem rechtsextremen israelischen Premierminister ist das wahrscheinlichste kurzfristige Szenario für den Gazastreifen eine Wiederaufnahme des israelischen Militärangriffs.

Paul Pillar

Responsible Statecraft

7. März 2025

Die Vereinbarung über einen Waffenstillstand für den Gazastreifen steht kurz vor der Auflösung, und zwar aus Gründen, die bei Abschluss der Vereinbarung im Januar vorhersehbar waren.

Nach einer ersten sechswöchigen Phase, die gerade zu Ende gegangen ist, sah das Abkommen eine zweite und dritte Phase vor, in der beide Seiten weitere Geiseln freigeben, das israelische Militär sich aus dem Streifen zurückzieht und ein Wiederaufbauplan umgesetzt wird. Diese Teile des Abkommens waren jedoch nur grobe Entwürfe oder Absichtserklärungen, und es waren weitere Verhandlungen erforderlich, um alle Details zu klären.

Wie in „Responsible Statecraft“ angesprochen, als das Abkommen angekündigt wurde, hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu starke persönliche und politische Gründe, Israel im Krieg zu halten, einschließlich der Notwendigkeit, eine Koalition mit Rechtsextremen in seiner Regierung aufrechtzuerhalten, deren Politik gegenüber Gaza darin besteht, alle Palästinenser aus dem Gazastreifen zu eliminieren.

Netanjahu hatte also Anreize, das Waffenstillstandsabkommen zu sabotieren, bevor seine Umsetzung zu einer dauerhaften Einstellung der Feindseligkeiten führen konnte.

Eine solche Sabotage ist bereits in vollem Gange. Israel hat während der gesamten ersten Phase wiederholt den Waffenstillstand verletzt, indem es Luft- und Bodenangriffe durchführte, die Opfer forderten. Da die Hamas nicht auf den Köder ansprach und mit umfassenden Feindseligkeiten antwortete, versucht Netanjahu nun, die gesamte zweite und dritte Phase des Abkommens zu verwerfen und durch etwas zu ersetzen, das Israel besser gefällt. Anstatt die Details der zweiten Phase auszuhandeln, wie es das Abkommen vorsieht, drängt Netanjahu auf eine Formel, die einen 50-tägigen Waffenstillstand vorsieht, nach dessen Ablauf alle israelischen Geiseln freigelassen werden sollen.

Da Netanjahus Vorschlag weder einen israelischen Militärabzug aus dem Gazastreifen noch eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten vorsieht, ist die Formel für die Hamas ein offensichtlicher Rohrkrepierer. Sie würde ihre verbleibenden Verhandlungskarten für nichts im Gegenzug aufgeben. Die Hamas bezeichnete Netanyahus Vorschlag als „offensichtlichen Versuch, das Abkommen zu brechen und Verhandlungen für die zweite Phase zu umgehen“.

Unterdessen werden weitere israelische Verstöße gegen das Abkommen vom Januar fortgesetzt. Letzte Woche gab Israel bekannt, dass es seine Streitkräfte nicht, wie im Abkommen vorgesehen, aus dem Philadelphi-Korridor, einem Gebiet entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, abziehen wird. Diese Woche begann Israel damit, jegliche humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu blockieren.

Die Anreize für Netanjahu, den israelischen Angriff auf Gaza wieder aufzunehmen, anstatt eine Einigung für einen dauerhaften Frieden zu erzielen, sind jetzt mindestens genauso stark wie Mitte Januar. Der größte Faktor in dieser Gleichung ist die Rücksichtnahme der Trump-Regierung auf die israelischen Präferenzen, was sich in Netanjahus lächelndem Gesicht widerspiegelt, nachdem er erfahren hat, dass Präsident Trump eine vollständige ethnische Säuberung des Gazastreifens genauso befürwortet wie die Extremisten in Netanjahus Regierung.

Und diese Extremisten sind so wild entschlossen wie eh und je, den verheerenden Angriff auf die Bewohner des Gazastreifens wieder aufzunehmen, nachdem sie sie zuerst ausgehungert und ihre Wasser- und Stromversorgung unterbrochen haben.

Das wahrscheinlichste kurzfristige Szenario für den Gazastreifen ist daher eine Wiederaufnahme des israelischen Militärangriffs. Eine solche Wiederaufnahme wird nicht mehr Chancen haben, das erklärte israelische Ziel der „Zerstörung der Hamas“ zu erreichen, als die letzten 15 Monate der Verwüstung.

Was die leidende Zivilbevölkerung in Gaza betrifft, so wurde diesen Zivilisten trotz aller Ressentiments gegen die Hamas wegen ihrer Entscheidung, den Angriff auf Israel im Oktober 2023 zu starten, keine attraktive Alternative zum fortgesetzten Widerstand geboten. Wer auch immer eines Tages Trumps Vision einer „Riviera des Nahen Ostens“ in Gaza genießen mag, es werden nicht die Palästinenser sein, die derzeit dort leben. Sie würden stattdessen Elend im Exil erleben und selbst dann nicht vor weiteren israelischen Angriffen sicher sein.

Das ursprüngliche Abkommen vom Januar stellte trotz all seiner Schwächen das Beste dar, was die internationale Diplomatie zu diesem Zeitpunkt für die sofortige Bewältigung der Gaza-Tragödie hervorbringen konnte. Die Tatsache, dass das Abkommen erst nach vielen Wochen der Vermittlung und Verhandlung zustande kam, zeigt, dass es das Äußerste war, was man den Parteien abringen konnte – auch der Hamas, trotz der schweren Schläge, die sie während des mehr als einjährigen Krieges einstecken musste.

Die Vereinigten Staaten haben, insbesondere angesichts ihrer umfangreichen Militärhilfe für Israel, die Möglichkeit, Anreize dafür zu schaffen, dass das Abkommen in Kraft bleibt und ernsthafte Verhandlungen über die Phasen zwei und drei stattfinden. Die Trump-Regierung nutzt diesen Einfluss jedoch nicht. Tatsächlich sagt Netanjahu, dass sein Alternativvorschlag für einen vorübergehenden Waffenstillstand ohne dauerhaftes Ende der Feindseligkeiten und ohne israelischen Rückzug ein von Trumps Gesandtem für den Nahen Osten, Steve Witcoff, vorgeschlagener Rahmen war – derselbe Steve Witcoff, dem die Vermittlung des ursprünglichen Abkommens vom Januar zugeschrieben wurde.

Neben den Auswirkungen auf die leidende Bevölkerung in Gaza hat diese Kehrtwende der Regierung auch Folgen für die Glaubwürdigkeit der USA. Wenn die Vereinigten Staaten dazu beitragen, ein Abkommen zu zerstören, an dessen Aushandlung dieselbe US-Regierung – und sogar derselbe US-Gesandte – beteiligt war, wird dies die Zweifel im Ausland an der Fähigkeit und Bereitschaft der Vereinigten Staaten, ihre Verpflichtungen einzuhalten, verstärken, die bereits aufgrund der ähnlichen Kehrtwenden der Regierung in Bezug auf den internationalen Handel bestehen.

Wenn Alternativen zum Januar-Abkommen über Gaza in Betracht gezogen werden sollen, sollte man sich sicherlich ansehen, was die arabischen Staaten tun. Die Araber hatten einige Schwierigkeiten, sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise zu einigen, vor allem wegen der unterschiedlichen Einstellungen gegenüber der Hamas und dem politischen Islamismus im Allgemeinen, aber auf einem gerade zu Ende gegangenen Gipfeltreffen in Kairo billigten sie einen ägyptischen Plan, der den Wiederaufbau und die vorübergehende Verwaltung des Gazastreifens zum Gegenstand hat.

Der ägyptische Vorschlag sieht vor, dass ein technokratisches, unparteiisches palästinensisches Komitee den Gazastreifen während einer sechsmonatigen Übergangszeit verwaltet. Die Hamas begrüßte den Vorschlag, was mit früheren Hinweisen darauf übereinstimmt, dass die Gruppe nicht darauf bedacht ist, den Gazastreifen weiterhin selbst zu verwalten, auch wenn sie sich weiterhin einer einseitigen Abrüstung ihrer militärischen Fähigkeiten widersetzen wird. Israel lehnte den Vorschlag ab, was mit seiner Ablehnung von allem übereinstimmt, was auf einen Weg zur palästinensischen Selbstverwaltung hindeutet.

Die Trump-Regierung wischte den ägyptischen Vorschlag beiseite und bekräftigte ihre Unterstützung für Trumps Idee einer Riviera in Gaza. Der Sprecher des Weißen Hauses wiederholte auch die bizarre Linie der Regierung, dass „Gaza derzeit unbewohnbar ist“, was irgendwie ein Grund sei, die Politik des Staates zu unterstützen, der Gaza unbewohnbar gemacht hat.

Das Weiße Haus bestätigte diese Woche, dass die Regierung geheime Gespräche mit der Hamas geführt hat, bei denen es offenbar um die Freilassung von Geiseln und insbesondere von amerikanischen Geiseln ging. Die Tatsache, dass es sich bei dem beteiligten US-Beamten um den Sonderbeauftragten für Geiselfragen und nicht um Witcoff handelte, lässt auf eine solche Agenda schließen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die Position der Regierung im Allgemeinen geändert hat, da Präsident Trump eine kriegerische Erklärung abgab, in der er die Hamas bedrohte und sagte, dass er „Israel alles schicken wird, was es braucht, um den Job in Gaza zu beenden“.

Obwohl der ägyptische Vorschlag Beachtung verdient, da er sich mit der unmittelbaren Situation befasst, sind Aufrufe an die Araber, eigene Ideen vorzubringen, etwas seltsam, da die Arabische Liga vor mehr als zwei Jahrzehnten einen Friedensvorschlag vorgelegt hat, der allen arabischen Staaten Frieden und volle Anerkennung Israels bietet, wenn Israel die Besetzung der palästinensischen Gebiete beendet und einen palästinensischen Staat akzeptiert.

Dieser Vorschlag liegt immer noch auf dem Tisch.

Übersetzt mit Deepl.com

