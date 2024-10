Aaron Mate Bidens und Netanjahus endloser Krieg um die Vorherrschaft zwischen den USA und Israel

https://www.aaronmate.net/p/biden-and-netanyahus-endless-war?utm_source=post-email-title&publication_id=100118&post_id=150181279&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email

Bidens und Netanjahus endloser Krieg um die Vorherrschaft zwischen den USA und Israel

Mit eskalierender Gewalt erzwingen die USA und Israel einen „neuen Nahen Osten“.

Von Aaron Maté

13. Oktober 2024

(Nord-Gaza, 12. Oktober 2024. Foto von OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images)

Wie Benjamin Netanjahu auf die bewaffnete Operation der Hamas vom 7. Oktober 2023 gegen Israel reagieren würde, wurde mehr als zwei Jahrzehnte zuvor an einem anderen Tag geopolitischer Schande vorhergesagt.

Auf die Frage vom 11. September 2001, wie sich die Anschläge dieses Tages auf die Beziehungen zwischen den USA und Israel auswirken würden, antwortete Netanjahu: „Sehr gut.“ Er korrigierte sich schnell: „Nun, nicht sehr gut, aber es wird sofortige Sympathie erzeugen.“ Der 11. September, so erklärte er, würde „die Bindung zwischen unseren beiden Völkern stärken, denn wir haben über so viele Jahrzehnte hinweg Terror erlebt, aber die Vereinigten Staaten haben jetzt einen massiven Terrorausbruch erlebt.“ Jahre später teilte Netanjahu einem israelischen Publikum mit, dass sich seine Vorhersage bewahrheitet habe. „Wir profitieren von einer Sache, und das ist der Angriff auf die Zwillingstürme und das Pentagon und der amerikanische Kampf im Irak“, sagte er.

Netanyahu war sich darüber im Klaren, dass ein eintägiger Terroranschlag auf die führende Supermacht der Welt den politischen Spielraum für einen endlosen „Krieg gegen den Terror“ schaffen würde, der sich gegen jede Gegenkraft zur US-israelischen Hegemonie richtet. Seine Vision nach dem 11. September wurde bestätigt, als General Wesley Clark bekannt gab, dass Donald Rumsfelds Pentagon eine Liste mit sieben muslimischen Staaten erstellt hatte, die für einen Regimewechsel vorgesehen waren, beginnend mit dem Irak und endend mit dem Iran. „Sie wollten, dass wir den Nahen Osten destabilisieren, ihn auf den Kopf stellen und unter unsere Kontrolle bringen“, sagte Clark über die neokonservativen Architekten des ‚Krieges gegen den Terror‘.

Für Netanjahu bot der Strudel vom 7. Oktober einen ebenso günstigen Moment. Währenddessen stellten sich die westlichen Mainstream-Medien, wie mein Kollege Max Blumenthal in der Dokumentation „Atrocity Inc.“ kürzlich gezeigt hat, in einer Reihe auf, um die israelische Gräueltatenpropaganda nachzuplappern und Zustimmung für einen Massenmord zu erzeugen – und das alles, während sie vertuschten, dass das israelische Militär am 7. Oktober die „Hannibal-Richtlinie“ in Kraft setzte und eine unbekannte Anzahl seiner eigenen Bürger tötete, um zu verhindern, dass sie als Geiseln genommen werden.

Wie Avi Dichter, ein israelisches Kabinettsmitglied und ehemaliger Shin-Bet-Direktor, im vergangenen November bekannt gab, war es das oberste Ziel Israels in Gaza, „Gaza Nakba 2023“ zu verursachen, womit er sich auf die ethnische Säuberung von Hunderttausenden von Palästinensern in der Zeit um die Gründung Israels im Mai 1948 bezog. „So wird es enden.“

Dichter bezog sich dabei insbesondere auf den nördlichen Gazastreifen, wo Israel heute, fast ein Jahr später, Hunderttausende Menschen zur Flucht gezwungen hat, eine Hungersnot durch die Unterbrechung der Lebensmittelversorgung ausgelöst hat und Massaker an denjenigen verübt, die geblieben sind. Laut Haaretz glauben hochrangige israelische Verteidigungsbeamte, dass Israel die Grundlagen für die „schrittweise Annexion großer Teile des Gazastreifens“ schafft. Im nördlichen Gaza bedeutet dies, „den sogenannten Kapitulations- oder Aushungerungsplan von Generalmajor (a. D.) Giora Eiland in die Tat umzusetzen“, in dem jeder, der „sich dafür entscheidet zu bleiben“, als „legitimes militärisches Ziel“ gilt, das „dem Hunger ausgesetzt sein wird“, wenn es ihm gelingt, das israelische Feuer zu überleben.

Nachdem die israelische Regierung und ihr Sponsor aus den USA Gaza im Rahmen der geplanten Nakba in Schutt und Asche gelegt haben, haben sie die Aggression auf ihre wichtigsten regionalen Abschreckungsmittel, die Hisbollah und den Iran, ausgeweitet. Das Weiße Haus hat sein Vorgehen in Gaza wiederholt und leere Worte über die Notwendigkeit eines Waffenstillstands im Libanon geäußert, während es gleichzeitig einen israelischen Angriff auf die zivile Infrastruktur erleichtert.

Als Israel im vergangenen Monat seinen Angriff auf den Libanon verstärkte, informierten US-amerikanische und israelische Beamte Politico darüber, dass hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses „Israel privat mitgeteilt hatten, dass die USA seine Entscheidung, den militärischen Druck gegen die Hisbollah zu erhöhen, unterstützen würden“ – ungeachtet der Tatsache, dass die Regierung Israel „öffentlich“ dazu aufforderte, „seine Angriffe einzuschränken“. Nach einem Jahr des Massenmordes verstehen die Israelis sicherlich, dass die öffentlichen Aufrufe des Weißen Hauses zur Zurückhaltung gebührend ignoriert werden können.

Zwei hochrangige US-Beamte, der israelische Armeeveteran Amos Hochstein und der erfahrene Bürokrat Brett McGurk, sollen hinter vorgehaltener Hand „Israels Libanon-Operationen als einen Moment beschreiben, der die Geschichte prägen wird – ein Moment, der den Nahen Osten in den kommenden Jahren zum Besseren verändern wird“. Dies gilt auch für den Libanon, wo das Weiße Haus „darauf drängt, Israels Offensive gegen die Hisbollah als Gelegenheit zu nutzen, um die langjährige Dominanz der Hisbollah durch die Wahl eines neuen libanesischen Präsidenten zu beenden“, berichtet das Wall Street Journal. Laut dem Journal hat Hochstein arabischen Beamten mitgeteilt, dass „die Schwächung der Hisbollah durch israelische Angriffe als Chance gesehen werden sollte, um möglicherweise aus einer politischen Sackgasse herauszukommen“.

Mit anderen Worten: Das Weiße Haus und Israel nutzen mutwillige Gewalt als „Gelegenheit“, eine politische Bewegung zu „schwächen“, die sich der US-israelischen Hegemonie widersetzt, und untergraben damit Millionen libanesischer Wähler, die bei mehreren Parlamentswahlen unvorteilhafterweise für die Hisbollah und ihre Verbündeten gestimmt haben – und ihnen erst 2022 sogar eine Mehrheit verschafft haben.

Indem sie diesen „Moment“ nutzen, setzen McGurk und Hochstein den von McGurks ehemaliger Kollegin während der Regierung von George W. Bush, Condoleezza Rice, vorgezeichneten Weg fort. Condoleezza Rice bezeichnete den Angriff Israels auf den Libanon im Jahr 2006 – bei dem auch Zivilisten terrorisiert wurden, um die Hisbollah zu vernichten, was jedoch scheiterte – als „Geburtswehen eines neuen Nahen Ostens“.

Entschlossen, diesen „neuen Nahen Osten“ zum Leben zu erwecken, hat die Biden-Regierung unbequeme Warnungen von zwei wichtigen Regionalstaaten, Ägypten und Katar, beiseitegeschoben, die „den amerikanischen Plan als unrealistisch und sogar gefährlich ansehen“, da er „das Risiko von internen Kämpfen“ in einer libanesischen Gesellschaft erhöhen könnte, die lange Zeit vom Bürgerkrieg verwüstet wurde, fügt das Journal hinzu. Wie der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu letzte Woche deutlich machte, ist die Androhung gefährlicher Gewalt eine willkommene Taktik. „Sie haben die Möglichkeit, den Libanon zu retten, bevor er in den Abgrund eines langen Krieges stürzt, der zu Zerstörung und Leid führt, wie wir es in Gaza sehen“, drohte Netanjahu dem libanesischen Volk und klang dabei wie ein Mafiaboss. “Das muss nicht so sein.“

Nicht alle sind mit dieser neuen Phase des Projekts nach dem 11. September einverstanden. Laut Politico hat die von Biden gebilligte israelische Aggression im Libanon „Widerstand von Leuten im Pentagon, im Außenministerium und in Geheimdienstkreisen hervorgerufen, die glaubten, dass Israels Vorgehen gegen die Hisbollah amerikanische Streitkräfte in einen weiteren Nahostkonflikt hineinziehen könnte“.

Doch wie ihre Vorgänger in der Bush-Regierung mit zwei verheerenden Invasionen deutlich machten, haben diejenigen, die heute die US-Politik im Nahen Osten bestimmen, keine derartigen Bedenken. In den letzten Wochen hat Biden das Pentagon angewiesen, „eine Vielzahl von Waffen in der Region“ zusammen mit „einigen Tausend“ weiteren Truppen einzusetzen, was zu einer US-Militärposition geführt hat, die „ihre Luftstreitkräfte im Wesentlichen verdoppelt hat“, berichtet die New York Times. Ein neues Zeichen dafür, dass das Weiße Haus die geplanten israelischen Angriffe auf den Iran unterstützt, ist die Anordnung der Stationierung eines fortschrittlichen US-Raketenabwehrsystems in Israel zusammen mit etwa 100 amerikanischen Soldaten, die es bedienen sollen.

Während das Pentagon darauf besteht, dass diese Streitkräfte rein defensiv sind, hat ein ehemaliger hochrangiger Beamter Bidens ihren wahren Zweck eingeräumt. „Im Moment gibt es in der Region genug Drohgebärden, dass wir, wenn die Iraner eingreifen, die Verteidigung Israels unterstützen können und würden“, sagte Dana Stroul, die letztes Jahr als oberste Pentagon-Beamtin für die Nahostpolitik zurückgetreten ist, der Times. “Wenn man Israel ist und Militärplaner ist, will man all das tun, solange es in der Region ist, nicht danach.“

Laut der Times sagte ein aktueller US-Beamter, „es sei für Israel einfacher, in die Offensive zu gehen, wenn es weiß, dass der ‚große Bruder‘ in der Nähe ist.“ Oder wie es Verteidigungsminister Lloyd Austin angeblich beschrieben hat: Israel „spielt mit seinem eigenen Geld.“ Was Austin damit meint, erklärt die Washington Post, ist, dass Israel „seine Gegner hart angreift, in dem Wissen, dass die Vereinigten Staaten als Israels wichtigster Verbündeter ihr militärisches und diplomatisches Gewicht in die Waagschale werfen würden.“

Mit endlosem „Hausgeld“ vom „großen Bruder“ sabotierte Israel kürzlich die Eröffnung eines Waffenstillstands im Libanon. Laut dem libanesischen Außenminister stimmte der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah im vergangenen Monat einer 21-tägigen Kampfpause zu. Da Nasrallah jedoch nicht von seiner Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand in Gaza abrückte, beschloss Israel, dass er gehen musste. „Nach über elf Monaten mussten wir feststellen, dass Nasrallah sich – und den von ihm übernommenen entführten libanesischen Staat – beharrlich mit allem verbindet, was in Gaza vor sich geht“, sagte ein israelischer Beamter gegenüber NBC News. “… Er lehnte es ab, sich nicht mehr mit Gaza zu verbinden. … Das hat uns zu der Einsicht geführt, dass er nicht mehr Teil des Spiels sein kann.“

Im neuen Nahen Osten können diejenigen, die das Gewaltmonopol der USA und Israels stören, einfach nicht mehr Teil des „Spiels“ sein.

Israels Ermordung von Nasrallah, zusammen mit einer unbekannten Anzahl von Zivilisten in Wohngebäuden über ihm, erfolgte unmittelbar nachdem die USA und Frankreich öffentlich einen Waffenstillstand im Libanon gefordert hatten – und behaupteten, sie hätten die Unterstützung Israels erhalten. Doch wie im Gaza-Streifen weiß die israelische Führung, dass von Biden befürwortete Waffenstillstände getrost ignoriert werden können. Ein hochrangiger israelischer Beamter tadelte die Verwirrung daraufhin als „ehrliches Missverständnis“ zwischen Israel und den USA. In die Sprache des neuen Nahen Ostens übersetzt bedeutet dies, dass Israel und die USA insgeheim davon ausgehen, dass Biden keine Skrupel gegenüber Netanyahus routinemäßiger Unehrlichkeit und Aggression hat, solange dies die gemeinsame Vorherrschaft der USA und Israels vorantreiben kann.

