Hinterhalt im Tunnel in Beit Lahia – Razzia im Widerstand – Tag 373

13. Oktober 2024

Al-Qassam-Kämpfer in Gaza. (Foto: Videomitschnitt)

Obwohl die Hisbollah heute den Rhythmus der Widerstandsoperationen gegen Israel kontrolliert und schätzungsweise 35 Angriffe durchgeführt hat, hat der palästinensische Widerstand in Gaza weiterhin alle Kampfeinheiten aktiviert, insbesondere im Norden von Gaza.

In Beit Lahia erklärten die Al-Qassam-Brigaden, dass „unsere Kämpfer es geschafft haben, einen Tunnelschacht in einer zionistischen Infanterietruppe zu sprengen und sie zu töten und zu verwunden“.

In einer separaten Erklärung gab die Gruppe an, dass sie „ein Haus, in dem sich Dutzende von Besatzungssoldaten verschanzt hatten, mit einer TBG-Granate beschossen und sie östlich des Lagers Jabaliya getötet und verwundet“ habe.

Die Al-Qassam-Brigaden veröffentlichten ein Video, das angeblich zeigt, wie ihre Kämpfer eine israelische Aufklärungspatrouille mit einer Al-Zouari-Selbstmorddrohne östlich von Khan Younis im südlichen Streifen ins Visier nehmen. pic.twitter.com/Ys9554k3BC

— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) 13. Oktober 2024

Die Nachricht über israelische Militäropfer in Gaza wurde durch die Großoperation der Hisbollah, die auf den Militärstützpunkt Binyamina abzielte, in den Hintergrund gedrängt. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Israelische Medien berichteten jedoch über mehr als einen „schwierigen Sicherheitsvorfall“ in Gaza, ohne jedoch aufgrund der israelischen Militärzensur zusätzliche Informationen zu liefern.

Es ist erwähnenswert, dass Beit Lahia und andere Gebiete im Norden des Gazastreifens, in denen weiterhin Widerstandseinsätze stattfinden, zu Beginn des Krieges vom israelischen Militär zu eroberten Gebieten erklärt wurden. Der Widerstand bleibt jedoch weiterhin aktiv und eskaliert seine Angriffe, ohne Anzeichen von Schwäche oder Niederlage zu zeigen.

Nachfolgend finden Sie die neuesten Erklärungen der beiden wichtigsten Widerstandskräfte im Gazastreifen und der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah.

Die Erklärungen wurden über ihre Telegrammkanäle übermittelt und werden hier in ihrer ursprünglichen Form veröffentlicht.

Al-Qassam Brigaden (Hamas)

„BEOBACHTUNG: Zielerfassung einer feindlichen Aufklärungspatrouille mit einer Al-Zouari-Selbstmorddrohne östlich von Khan Younis im südlichen Streifen.

„Die Al-Qassam Brigaden zielen mit einer Al-Yassin 105-Granate auf einen zionistischen Merkava-Panzer im Stadtteil Al-Jeneina östlich der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen.

„Unseren Kämpfern gelang es, einen Tunnelschacht in einer zionistischen Infanterieeinheit in die Luft zu sprengen und sie nördlich von Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen zu töten und zu verwunden.

„Die Al-Qassam-Brigaden griffen nördlich der Stadt Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen einen zionistischen Truppentransporter mit einer Tandemgranate an.

„Al-Qassam-Kämpfern gelang es, ein Haus, in dem sich Dutzende von Besatzungssoldaten verschanzt hatten, mit einer TBG-Granate zu treffen und sie östlich des Lagers Jabaliya im nördlichen Gazastreifen zu töten und zu verwunden.

„Die Al-Qassam-Brigaden zielten mit zwei Panzerabwehrsprengstoffen und einer Tandemgranate auf zwei zionistische Panzer in der Nähe der Umm Al-Mu’minin Aisha-Moschee im Lager Jabaliya im nördlichen Gazastreifen.“

Al-Quds Brigaden (Islamischer Dschihad)

„Wir haben einen Truppentransporter der Zionisten zerstört, indem wir einen zuvor platzierten Thaqib-Sprengsatz detonieren ließen, der die Kreuzung der Al-Raed-Straße mit der Al-Bahr-Straße westlich des nördlichen Gazastreifens durchdrang.

„Nach ihrer Rückkehr von den Kampflinien bestätigten unsere Kämpfer, dass sie zwei zionistische Militärfahrzeuge mit zwei Thaqib-Sprengkörpern angegriffen hatten, als diese in das Gebiet Triangle auf der Al-Sikka Street südöstlich des Stadtteils Zaytoun in Gaza-Stadt eindrangen.

„Wir konnten eine zionistische Quadrocopter-Drohne abschießen, während sie in der Wadi Al-Arayes Street im Stadtteil Al-Zaytoun östlich von Gaza-Stadt Aufklärungsmissionen durchführte.

„Wir haben einen zionistischen Merkava-Panzer mit einer Tandemgranate im Gebiet Al-Qasasib, das die Aisha-Moschee in der Mitte des Lagers Jabaliya nördlich des Gazastreifens umgibt, ins Visier genommen.“

Hisbollah

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands haben am Sonntagmorgen, dem 13.10.2024, um 01:45 Uhr eine Versammlung feindlicher Soldaten in der Siedlung Manara mit einem Raketenhagel ins Visier genommen.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen eine Versammlung feindlicher Soldaten in der Nähe des Ortes Ramia mit Lenkwaffen an und töteten und verwundeten sie.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen ein gepanzertes Fahrzeug in der Nähe des Ortes Ramia mit einer Lenkwaffe an, trafen es direkt und töteten und verwundeten seine Besatzung.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen eine Versammlung feindlicher Soldaten am Ort Tal Shaar mit Artilleriegranaten an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands zündeten einen Sprengsatz, der auf eine Gruppe feindlicher israelischer Soldaten gerichtet war, und stießen mit ihnen zusammen, als sie versuchten, in die Stadt Ramia einzudringen, wobei ihre Mitglieder getötet und verwundet wurden. Die Kämpfe dauern derzeit noch an, wobei mittelschwere Waffen und Maschinengewehre eingesetzt werden.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands zündeten einen Sprengsatz, der auf eine Truppe feindlicher israelischer Soldaten gerichtet war, und stießen mit ihnen zusammen, als sie versuchten, in das Gebiet Tal Al-Medwar in der Stadt Ramia einzudringen, wobei ihre Mitglieder getötet und verwundet wurden. Die Kämpfe dauern derzeit noch an, wobei mittelschwere Waffen und Maschinengewehre eingesetzt werden.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen am Sonntagmorgen, dem 13.10.2024, um 5:45 Uhr die Zarit-Kaserne mit Raketen und einer Burkan-Rakete an und trafen sie direkt.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen am Sonntag, dem 13.10.2024, um 06:00 Uhr eine Versammlung israelischer feindlicher Streitkräfte in Khallet Warda mit einem Raketenbeschuss an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen am Sonntag, dem 13.10.2024, um 06:00 Uhr eine Versammlung israelischer feindlicher Streitkräfte in der Siedlung Shoumera mit einem Raketenbeschuss an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen eine Versammlung israelischer feindlicher Soldaten in den Zebdine-Kasernen in den besetzten libanesischen Shebaa-Farmen mit einem Raketenbeschuss an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen eine Versammlung israelischer feindlicher Soldaten in der Stadt Maroun al-Ras mit Artilleriegeschossen an.

„Der Islamische Widerstand führte einen Präzisionsraketenbeschuss auf die Tira-Carmel-Basis im Süden von Haifa durch.

„Während eines Infiltrationsversuchs israelischer Infanterietruppen auf den Kanaan-Höhen in der Stadt Blida am Sonntag, dem 13.10.2024, um 10:00 Uhr morgens, griffen die Kämpfer des Islamischen Widerstands sie an und lieferten sich mit Maschinengewehren aus nächster Nähe Gefechte, bei denen sie getötet und verwundet wurden.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands nahmen die Siedlung Kiryat Shmona mit einem Raketenhagel unter Beschuss.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands nahmen die Tzurit-Basis (westlich von Karmiel) mit einem großen Raketenhagel unter Beschuss.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands nahmen eine Ansammlung von Fahrzeugen und Personal der israelischen feindlichen Streitkräfte in den Zarit-Kasernen mit einem Raketenhagel unter Beschuss.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen einen Panzer der israelischen feindlichen Soldaten südlich der Stadt Al-Qawzah mit einer Lenkwaffe an, was dazu führte, dass er in Brand geriet und die Besatzung getötet und verwundet wurde.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen eine Versammlung israelischer feindlicher Soldaten in Khallet Warda mit einem Raketenbeschuss an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen eine Versammlung israelischer feindlicher Soldaten in der Nähe der Shoumera-Kaserne mit einem Raketenbeschuss an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen eine Versammlung israelischer feindlicher Soldaten in den Kanaan-Höhen in der Stadt Blida mit Artilleriegranaten an.

„Eine Gruppe von Kämpfern des Islamischen Widerstands griff die israelischen feindlichen Streitkräfte im westlichen Stadtteil der Stadt Aita al-Shaab an, und es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Maschinengewehren, Raketen und Artilleriegranaten. Die Zusammenstöße dauerten bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Erklärung an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen am Sonntag, dem 13.10.2024, um 17:00 Uhr eine Versammlung israelischer feindlicher Streitkräfte am Standort Misgav Am mit Artilleriegranaten an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands starteten einen Luftangriff mit einer Angriffsdrohne auf eine Versammlung israelischer feindlicher Streitkräfte in der Zarit-Kaserne und trafen ihre Ziele genau.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands nahmen die Tsnobar-Logistikbasis im besetzten Golan mit einem Raketenbeschuss ins Visier.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands lauerten ihr auf und beschossen sie mit einem Trommelfeuer aus Raketen und Maschinengewehren und lieferten sich heftige Gefechte mit der eindringenden Truppe aus nächster Nähe, wobei sie zwischen Toten und Verwundeten zurückließen und die Truppe sich unter Schreien und Wehklagen der angreifenden Soldaten zurückzog.

„Der Islamische Widerstand führte am Abend des 13.10.2024 eine Operation durch, bei der eine Staffel von Angriffsdrohnen auf ein Ausbildungslager der Golani-Brigade in Binyamina, südlich von Haifa, abgefeuert wurde. Der Islamische Widerstand wird weiterhin präsent und bereit sein, unser Land und unser stolzes und unterdrücktes Volk zu verteidigen, und wird nicht zögern, seine Pflicht zur Abschreckung des Feindes zu erfüllen, und Allah ist zu allem fähig.

RADIOSENDER DER ISRAELISCHEN ARMEE (unter Berufung auf eine Quelle): Der Hisbollah ist es gelungen, das Luftverteidigungssystem zu täuschen, und sie hat eine Flut von Raketen abgefeuert, um die Drohnen zu verschleiern, die einen Truppenübungsplatz in Binyamina südlich von Haifa getroffen hatten. pic.twitter.com/RkYB8inhRD

– The Palestine Chronicle (@PalestineChron) 13. Oktober 2024

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands haben eine Versammlung feindlicher israelischer Streitkräfte in der Siedlung Manara mit einem Raketenbeschuss angegriffen.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen am Sonntag, dem 13.10.2024, um 19:25 Uhr eine Versammlung der israelischen feindlichen Streitkräfte in Khallet Warda mit einem Raketenbeschuss an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen am Sonntag, dem 13.10.2024, um 21:25 Uhr eine Versammlung der israelischen feindlichen Streitkräfte in der Siedlung Manara mit einem Raketenbeschuss an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands griffen am Sonntag, dem 13.10.2024, um 21:30 Uhr zum dritten Mal eine Versammlung der israelischen feindlichen Streitkräfte in der Siedlung Manara mit einem Raketenbeschuss an.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands nahmen (zum vierten Mal) eine Versammlung israelischer feindlicher Streitkräfte in der Siedlung Manara mit einem Raketenbeschuss ins Visier.

„Die Kämpfer des Islamischen Widerstands nahmen (zum fünften Mal) eine Versammlung israelischer feindlicher Streitkräfte in der Siedlung Manara mit einem Raketenbeschuss ins Visier.“

(The Palestine Chronicle)

