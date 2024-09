https://www.middleeastmonitor.com/20240913-abbas-postponed-democracy-so-who-speaks-on-behalf-of-the-palestinian-people/



Abbas hat die Demokratie „aufgeschoben“ – Wer spricht also im Namen des palästinensischen Volkes?

Von Ramzy Baroud

13. September 2024

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas spricht während eines Treffens in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland am 24. Oktober 2023 [Christophe Ena/POOL/AFP via Getty Images]

Im April 2021 erließ der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, ein Dekret zur Verschiebung der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die für Mai bzw. Juli geplant waren.

Der damals 85-jährige palästinensische Führer begründete seine ungerechtfertigte Entscheidung mit einem „Streit“ mit Israel über die Wahl der in der besetzten palästinensischen Stadt Ostjerusalem lebenden Palästinenser.

Aber das war nur ein Vorwand. Obwohl Israel entgegen dem Völkerrecht das palästinensische Ost-Jerusalem als Teil seiner „ewigen und ungeteilten Hauptstadt“ betrachtet, war der Grund für die Absage der Wahlen eine rein innerpalästinensische Angelegenheit: Die Befürchtung, dass das Wahlergebnis Abbas und seinen nicht gewählten politischen Apparat an den Rand drängen könnte.

Marwan Barghouti, obwohl Mitglied von Abbas‘ Fatah-Partei, hatte beschlossen, seinen Hut in den Ring zu werfen und unter einer separaten Liste, der Freiheitsliste, an den Wahlen teilzunehmen. Meinungsumfragen zeigten, dass Barghouti, wenn er in den Kampf eingetreten wäre, Abbas entscheidend hätte schlagen können. Diese Zahlen stimmen in der Tat mit den meisten palästinensischen Meinungsumfragen überein, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden.

Allerdings ist Barghouti, die beliebteste palästinensische Persönlichkeit im Westjordanland, ein Gefangener in Israel. Er verbrachte 22 Jahre in israelischen Gefängnissen, weil er die Zweite Intifada, den Aufstand von 2000, angeführt hatte.

Weder Israel noch Abbas wollten, dass Barghouti, der als Mandela Palästinas bekannt ist, im Gefängnis noch mehr Anerkennung erlangt, und übten daher Druck auf Israel aus, ihn freizulassen.

Über die möglichen Ergebnisse der abgesagten Wahlen im Mai und Juli 2021 kann man nur spekulieren, wenn sie wie geplant stattgefunden hätten. Eine demokratisch gewählte Regierung hätte sich sicherlich in gewissem Umfang mit der Frage der Legitimität oder des Legitimitätsmangels unter allen palästinensischen Fraktionen befasst.

Es hätte auch die Eingliederung aller großen palästinensischen Gruppen in eine neue politische Struktur ermöglicht, die rein palästinensisch wäre – und nicht nur eine Plattform für die Launen und Interessen bestimmter politischer Gruppen, Geschäftsklassen oder handverlesener herrschender Eliten.

Das ist jetzt alles hinfällig, aber die Frage der Legitimität bleibt eine vorrangige, da das palästinensische Volk mehr denn je eine geeinte, wirklich repräsentative Führung braucht, die in der Lage ist, die gerechte Sache Palästinas in diesen schrecklich schwierigen und entscheidenden Zeiten zu lenken.

Diese neue Führung hätte auch die sich verändernde globale Dynamik in Bezug auf Palästina verstanden und wäre nach dem Willen des palästinensischen Volkes gezwungen, die wachsende internationale Unterstützung und Sympathie für Gaza nicht für finanzielle Vorteile und begrenzte Fraktionsinteressen zu nutzen.

Es stimmt, dass Wahlen unter militärischer Besatzung niemals den Anforderungen einer echten Demokratie entsprechen würden. Wenn jedoch bei den nun abgesagten Wahlen ein Mindestmaß an Repräsentation erreicht worden wäre, hätte das Ergebnis als Ausgangspunkt für eine Erweiterung des Repräsentationskreises dienen können, um die PLO und alle Palästinenser, sowohl im besetzten Palästina als auch im Shatat, einzubeziehen.

Auch die Palästinenser im Shatat, der Diaspora, haben sich mit der Frage der Legitimität und Repräsentation auseinandergesetzt. So gut gemeint viele dieser Versuche auch waren, sie stießen und stoßen immer noch auf zahlreiche Hindernisse, darunter die unmögliche Geografie, zunehmende politische Einschränkungen und begrenzte Finanzmittel, neben anderen Problemen.

Da das Vakuum einer wirklich repräsentativen Führung in Palästina weiterhin besteht, müssen sich Washington und seine westlichen Verbündeten selbst mit der Frage auseinandersetzen: Wer soll die Palästinenser regieren? Wer soll Gaza nach dem Krieg regieren? Wer sind die „gemäßigten“ Palästinenser, die in zukünftige, von den USA geführte westliche Pläne einbezogen werden sollen, und die „Extremisten“, die gemieden und verbannt werden sollen?

Die Ironie besteht darin, dass ein solches Denken, bei dem die palästinensische Vertretung ausgewählt und bestimmt wird, zum großen Teil zur aktuellen Krise in Palästina geführt hat. Die Aufteilung der Palästinenser nach ideologischen, geografischen und politischen Gesichtspunkten hat sich als katastrophal erwiesen, nicht nur für die Palästinenser selbst, sondern für jede Instanz, die an einem gerechten Frieden in Palästina interessiert ist.

Die Frage der Vertretung sollte vom palästinensischen Volk und von niemandem sonst gelöst werden. Und bis diese Aufgabe erfüllt ist, müssen wir uns dafür einsetzen, dass die palästinensischen Stimmen in jeder politischen, rechtlichen und sozialen Plattform, die für Palästina, den Kampf der Palästinenser und ihre legitimen Bestrebungen relevant ist, im Mittelpunkt stehen.

Die palästinensischen Stimmen in den Mittelpunkt zu stellen bedeutet nicht, dass jeder Palästinenser ein legitimer Vertreter der kollektiven palästinensischen Erfahrung ist. Tatsächlich kann nicht jeder Palästinenser, unabhängig von seinen politischen Ansichten, seiner Klassenorientierung, seinem Hintergrund usw., ein würdiger Botschafter für die palästinensische Sache sein.

Auch ohne organisierte allgemeine Wahlen wissen wir bereits so viel darüber, was die Palästinenser wollen. Sie wollen unter anderem ein Ende der israelischen Besatzung, den Abbau der illegalen Siedlungen, die Anerkennung des Rückkehrrechts für palästinensische Flüchtlinge, soziale Gleichheit, ein Ende der Korruption und eine demokratische Vertretung.

Dies sind nicht meine eigenen Schlussfolgerungen, sondern die Ansichten der Mehrheit der Palästinenser, wie sie in verschiedenen Umfragen zum Ausdruck gebracht wurden. Ähnliche Ansichten wurden Jahr für Jahr geäußert und wiederholt.

Daraus folgt, dass jeder echte Vertreter der palästinensischen Sache diesen Idealen verpflichtet sein sollte; andernfalls vertritt er oder sie entweder die engen Interessen einer Fraktion, einer eigennützigen Klasse oder spiegelt lediglich seine eigenen persönlichen Ansichten wider.

Nur diejenigen, die wirklich die breitere kollektive palästinensische Erfahrung und Bestrebung widerspiegeln, verdienen es, im Mittelpunkt zu stehen, angehört zu werden oder sich mit ihnen zu befassen. Dies würde dazu beitragen, die palästinensische Sache vor den selbstsüchtigen Wenigen zu schützen, die den palästinensischen Kampf als Gelegenheit für persönliche oder fraktionelle Gewinne nutzen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

