Die wahre Geschichte der Entstehung der Hamas

Von Robert INLAKESH

11. September 2024

Nach dem Angriff vom 7. Oktober tauchten Behauptungen auf, wonach die Hamas, die palästinensische Gruppe, die hinter dem Angriff steht, von Benjamin Netanjahu finanziert wurde, um ein Friedensabkommen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde zu verhindern, und dass die Hamas in Wirklichkeit eine Schöpfung Israels sei. Israel hat die Hamas jedoch nicht geschaffen, und diese Vorstellung stellt eine übertriebene Fehlinterpretation historischer Ereignisse dar. Woher stammen diese Behauptungen also, und gibt es eine Grundlage dafür?

Um die Ursprünge dieser Behauptungen vollständig zu verstehen, müssen wir bis ins Jahr 1973 zurückblicken, als Scheich Ahmad Yassin, ein palästinensisches Mitglied der Muslimbruderschaft, die Mudschama al-Islammiyah gründete. Diese islamische soziale Organisation zielte darauf ab, eine konservative Auslegung des sunnitischen Islam im Gazastreifen zu fördern.

Zu dieser Zeit hielt Israel den Gazastreifen direkt besetzt und arbeitete aktiv daran, palästinensische Widerstandsgruppen zu unterdrücken, die mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) verbunden waren, die von ihrer Basis im Libanon aus einen bewaffneten Konflikt gegen Israel führte. Während sich die Mujamma, die oft als „Ikhwan“ oder Bruderschaft bezeichnet wird, auf den Aufbau einer islamischen Zivilgesellschaft konzentrierte und Gewaltlosigkeit gegen die israelischen Besatzer predigte, positionierte sie sich auch in Opposition zu säkular-nationalistischen, sozialistischen und kommunistischen palästinensischen Fraktionen. Israel erkannte diese Spaltung und sah in der Haltung der Mudscha eine Chance.

ISRAELISCHER OPPORTUNISMUS

Berichten der Washington Post aus dieser Zeit zufolge zeigten sich die israelischen Besatzungstruppen gegenüber Mudscha-Aktivisten nachsichtig. Der ehemalige israelische Brigadegeneral Yitzhak Segev behauptete, die israelische Regierung habe ein Budget von Hunderttausenden Dollar bereitgestellt, um einige Projekte der Gruppe zu unterstützen. Die meisten Gelder für die Mudschaheddin kamen jedoch Berichten zufolge aus den arabischen Golfstaaten und von der ägyptischen Muslimbruderschaft. 1979 erkannte Israel die Mudschaheddin offiziell als offizielle Organisation an und gestattete ihnen, ohne Einmischung der israelischen Behörden frei zu agieren.

Diese Tatsache wurde häufig als Grundlage für die Behauptung angeführt, dass die Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, oder Hamas, eine Schöpfung Israels sei. Eine genauere Betrachtung legt nahe, dass diese Schlussfolgerung wahrscheinlich auf einer Fehlinterpretation historischer Ereignisse beruht. Die Vorstellung, dass Israel die Hamas gegründet, kontrolliert oder noch heute beeinflusst, scheint die komplexen Realitäten zu übersehen, die mit der Gründung und Entwicklung der Gruppe einhergingen.

In Wirklichkeit stand die Mudschaheddin-Organisation, die ursprünglich unter dem Einfluss der ägyptischen Muslimbruderschaft stand und darauf abzielte, einen palästinensischen Zweig zu gründen, um die Gesellschaft zu islamisieren und grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen, vor großen Herausforderungen. Diese Hindernisse führten schließlich zu einer Änderung ihrer Strategie und entfernten sie von den ursprünglichen Zielen, für die sie gegründet worden war. Im Laufe der Zeit führte diese Entwicklung zu einer militanteren Haltung, die eine Abkehr von ihrem früheren Fokus auf sozialen und religiösen Konservatismus markierte. Diese Transformation, die sowohl durch internen als auch durch externen Druck vorangetrieben wurde, bereitete den Weg für den späteren Übergang der Gruppe zur Hamas.

DER AUFSTIEG DES BEWAFFNETEN WIDERSTANDS

Die Mudscha war erfolgreich beim Aufbau einer breiten Palette sozialer Infrastrukturen, darunter Schulen, Moscheen und Bibliotheken, und spielte sogar eine entscheidende Rolle bei der Gründung der Islamischen Universität Gaza. Neben der Einrichtung religiöser Einrichtungen betrieb sie auch medizinische Kliniken und Waisenhäuser und versorgte Bedürftige mit lebensnotwendigen Hilfsgütern wie Lebensmitteln und Ressourcen, wodurch sie sich eine starke Basis an Unterstützern erwarb.

Ende der 1970er Jahre begann jedoch eine andere Organisation Gestalt anzunehmen – der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ), der 1981 offiziell seine Präsenz erklärte. Die von Dr. Fathi Shiqaqi gegründete PIJ ließ sich von der Muslimbruderschaft inspirieren und wurde stark von der Islamischen Revolution im Iran beeinflusst. Im Gegensatz zum anfänglich gewaltfreien Ansatz der Mudschaheddin predigte die PIJ bewaffneten Widerstand als Lösung für die Besatzung. Als sich die israelische Besatzung verschärfte und 1982 in der Invasion des Libanon gipfelte, kam es im Gazastreifen und im Westjordanland zu Massenprotesten, die durch die zunehmend brutalen Taktiken Israels in den besetzten Gebieten ausgelöst wurden.

Nach der Niederlage der PLO im Libanon im Jahr 1982, bei der die Militäraktionen Israels etwa 20.000 Libanesen und Palästinensern das Leben kosteten und Gräueltaten wie die Massaker in den Flüchtlingslagern Sabra und Schatila mit sich brachten, erlebte die palästinensische Widerstandsbewegung einen bedeutenden Wandel. Nachdem die Kämpfer der PLO nach Nordafrika geflohen waren, schlossen sich viele ehemalige PLO-Anhänger dem Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) an.

Während die Mudschaheddin an ihrer Haltung festhielten, dass die Vereinigung der Muslime und die Errichtung einer perfekten islamischen Gesellschaft eine notwendige Voraussetzung für den Sturz der israelischen Besatzung sei, konzentrierte sich die Botschaft des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) auf die unmittelbare Notwendigkeit des bewaffneten Widerstands. Diese ideologische Kluft zwischen den beiden Gruppen führte zu gelegentlichen Zusammenstößen, da der PIJ im Gegensatz zum Fokus der Mudschaheddin auf soziale Organisation und religiöse Einheit für einen militanteren Ansatz des Widerstands eintrat.

Mitte der 1980er Jahre baute die Mudschaheddin unter der Führung von Scheich Ahmad Yassin einen Sicherheitsapparat auf, der als „al-Majd“ bekannt wurde. Dies markierte eine Verschiebung der Aktivitäten der Gruppe, da sie sich von ihrer rein sozialen und religiösen Mission wegbewegte und eine militantere Agenda verfolgte. Al-Majd war am Waffenschmuggel nach Gaza beteiligt, was schließlich zur Verhaftung von Scheich Yassin und zahlreichen anderen Personen führte, die mit der Operation in Verbindung standen.

Diese Entwicklung signalisierte einen bedeutenden Wandel innerhalb der Mudschaheddin, da die Gruppe neben ihren sozialen Projekten auch verdeckte militärische Aktivitäten aufnahm und damit den Grundstein für die spätere Hamas legte.

ISRAELS FEHLKALKULATIONEN

Als Reaktion auf die illegale Besetzung durch Israel brach 1987 die erste Intifada im Westjordanland und im Gazastreifen aus. Dieser Massenaufstand, der anfangs durch weit verbreitete gewaltfreie Proteste gekennzeichnet war, eskalierte die Spannungen zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften. Bemerkenswert ist, dass dem breiteren Aufstand ein bewaffneter Zusammenstoß zwischen Kämpfern des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) und israelischen Streitkräften im Stadtteil Shujaiyeh in Gaza vorausging, was dazu beitrug, die Anhängerschaft des PIJ zu vergrößern, da die Gruppe weiterhin für den bewaffneten Widerstand eintrat.

Später im selben Jahr kam es zu einer bedeutenden Verschiebung innerhalb der Mudschaheddin. Scheich Ahmad Yassin, der zuvor zusammen mit anderen die religiösen und sozialen Initiativen der Gruppe geleitet hatte, kam zu dem Schluss, dass die Zeit gekommen war, zu den Waffen zu greifen. Infolgedessen wandelte sich die Mudschaheddin und die Hamas – Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah oder die Islamische Widerstandsbewegung – wurde offiziell gegründet. Die Führung der Gruppe befürwortete den bewaffneten Widerstand und markierte damit den Beginn der Hamas als militante und politische Kraft im palästinensischen Kampf gegen die israelische Besatzung.

Die Entstehung der Hamas in den späten 1980er Jahren muss im breiteren historischen und politischen Kontext der weit verbreiteten Desillusionierung und der sich wandelnden Ideologien im Nahen Osten verstanden werden. Die Gruppe entstand zusammen mit anderen islamischen Widerstandsbewegungen in einer Zeit tiefer Verzweiflung und Frustration unter den Palästinensern, ähnlich wie verschiedene marxistische palästinensische Bewegungen, wie die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), nach dem Sturz des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdul-Nasser und dem Zusammenbruch seiner Vision des Sozialistischen Arabischen Nationalismus an Bedeutung gewonnen hatten.

Nach der vernichtenden Niederlage Ägyptens im Sechstagekrieg im Juni 1967, in dem Israel einen Überraschungsangriff startete, begann Nassers einst vorherrschende Ideologie in der gesamten arabischen Welt an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Dieses ideologische Vakuum beflügelte das Wachstum alternativer revolutionärer Bewegungen. Ein Ergebnis war, dass George Habbasch, der die Arabische Nationalistische Bewegung angeführt hatte, die marxistische PFLP gründete, die die Befreiung Palästinas durch linke Ideale anstrebte. In ähnlicher Weise entstand die Hamas aus den Überresten der Mudschaheddin zu einer Zeit, als islamistische Bewegungen bei vielen Palästinensern immer mehr Anklang fanden und sowohl religiösen als auch bewaffneten Widerstand als alternativen Weg zur Erlangung der Unabhängigkeit anboten.

Nach der Niederlage von 1982, als die Militäroperationen Israels im Libanon die palästinensischen Widerstandskräfte vernichteten, kam es in Palästina zu einem ideologischen Wandel. In diesem Umfeld zunehmender Verzweiflung und verschärfter israelischer Unterdrückung ergriff eine soziale Gruppe, die als palästinensischer Ableger der Muslimbruderschaft entstanden war, die Gelegenheit, sich als führende Kraft in einer neuen Welle islamischer Widerstandsbewegungen zu etablieren. Dies geschah zu einer Zeit, als die israelische Brutalität zunahm und die säkulare Führung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) als geschwächt galt.

Die Behauptung, Israel habe die Hamas durch Ausnutzung der Aktivitäten der Mudschaheddin in den 1970er und 1980er Jahren geschaffen, ignoriert den breiteren Kontext des palästinensischen Widerstands. Dieses Argument schmälert die Bedeutung der Gruppe im nationalen Befreiungskampf und vereinfacht ihre Entwicklung zu einer wichtigen Kraft gegen die israelische Besatzung. Während die Rolle der Hamas als politische Einheit in der palästinensischen Gesellschaft – insbesondere in Gaza – umstritten ist, genießt ihr bewaffneter Arm weitreichende Unterstützung für seine Rolle im Widerstand gegen die israelische Besatzung. Diese Unterstützung spiegelt den breiteren Wunsch der Palästinenser nach Autonomie und dem Recht auf Widerstand gegen die Besatzung wider, selbst inmitten interner politischer Differenzen.

Trotz der israelischen Bemühungen, lokale palästinensische Verwaltungsbehörden aufzubauen – als Teil einer umfassenderen Strategie, die administrative Belastung der Besatzung zu verringern und den Einfluss der PLO zu untergraben – änderte sich ihre Haltung dramatisch, sobald Waffen ins Spiel kamen. Ursprünglich wurden Gruppen wie die Mudschaheddin ermutigt, diese Bemühungen zu unterstützen, aber in dem Moment, in dem die Gruppe begann, sich selbst zu bewaffnen, erkannten die israelischen Behörden die Bedrohung und reagierten entsprechend. Diese Wende zeigt, dass die Unterstützung Israels an Bedingungen geknüpft war und darauf abzielte, die PLO zu schwächen, ohne das Potenzial für bewaffneten Widerstand seitens palästinensischer Splittergruppen zu berücksichtigen.

Die Fehleinschätzung der Auswirkungen des Libanonkrieges von 1982 durch Israel in Verbindung mit der Überzeugung, dass ein Sieg über die PLO zum Zusammenbruch des bewaffneten Widerstands führen würde, trug dazu bei, dass das Aufkommen von Gruppen wie der Hisbollah und der Hamas nicht vorhergesehen wurde. Diese Überzeugung wurde vom damaligen israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zum Ausdruck gebracht, der 1982 erklärte: „Wenn man die Sowjetunion und ihren wichtigsten Stellvertreter, die PLO, wegnimmt, würde der internationale Terrorismus zusammenbrechen.“ Die israelische Invasion im Libanon führte jedoch nicht zum Zusammenbruch des Widerstands, sondern schuf Raum für Gruppen wie die Hisbollah im Libanon und die Hamas in Palästina, um zu wachsen und die durch die Niederlage der PLO entstandene Lücke zu füllen.

Diese Verschiebung zeigte, dass sich Widerstandsbewegungen an die sich verändernde geopolitische Landschaft anpassten, wobei islamistische Gruppen dort einsprangen, wo zuvor linke und säkular-nationalistische Organisationen die Führung übernommen hatten. Die anfängliche Unterstützung Israels für bestimmte palästinensische Fraktionen wie die Mudschaheddin war nicht der Grund für das Aufkommen dieser islamistischen Widerstandsbewegungen, die später zu mächtigen Akteuren im palästinensischen Kampf gegen die Besatzung wurden.

Das Argument, dass Israels Haltung zum palästinensischen Widerstand konsequent geblieben ist – man hat lediglich „Iran“ durch „Sowjetunion“ und „Hamas“ durch „PLO“ ersetzt – unterstreicht die Kontinuität in der israelischen Rhetorik gegen bewaffneten Widerstand. Dieses Argument deutet darauf hin, dass die Hamas, wie ihre Vorgänger, als Reaktion auf die israelische Besatzung und Aggression entstanden ist, aber es weist auch auf die umfassendere Realität hin, dass Israels Handlungen, insbesondere bei der Unterdrückung verschiedener Formen des palästinensischen Widerstands, unbeabsichtigt die Entstehung dieser Gruppen geprägt haben.

Die Geschichte endet hier jedoch nicht. Faktoren wie das Oslo-Abkommen, die Wellen von Selbstmordanschlägen, der interne palästinensische Bürgerkrieg und die Rolle Israels bei der Gestaltung dieser Dynamiken müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Darüber hinaus hat der Zufluss von Hilfsgeldern aus Katar in den Gazastreifen eine bedeutende Rolle im komplexen Machtgleichgewicht der Region gespielt. Wenn Sie genauer untersuchen möchten, ob Israel aktiv zur Gründung und Aufrechterhaltung der Hamas beigetragen hat, sollten Sie sich die Teile 2 und 3 dieser Untersuchung ansehen.

Titelbild | Illustration von MintPress News

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

