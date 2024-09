https://english.almayadeen.net/news/politics/to-stifle-truth—israel–threatens-to-decapitate-lebanese-j



Um die Wahrheit zu unterdrücken, droht „Israel“, einer libanesischen Journalistin, sie zu enthaupten

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

14. September 2024

„Israel“, das mit der Straflosigkeit der USA im Rücken ist, verschont niemanden in seinem Krieg gegen Gaza und seiner Aggression gegen den Libanon und nimmt Journalisten im Rahmen seiner systematischen Strategie, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen, gezielt ins Visier.

„Israels“ Versuche, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen, sind unerbittlich. Eine Methode konzentriert sich auf die gezielte Bedrohung von Journalisten, die über die Massaker berichten, die von israelischen Besatzungstruppen an der palästinensischen und libanesischen Bevölkerung verübt werden, was, gelinde gesagt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind.

Der jüngste dieser Versuche richtete sich gegen die libanesische Journalistin Amal Khalil von der Zeitung Al-Akhbar, die über die israelische Aggression im Südlibanon berichten soll. Khalil wurde über WhatsApp direkt bedroht, als eine Person sie kontaktierte und sagte, dass „sie enthauptet wird, wenn sie den Libanon nicht verlässt“.

Die Journalistin Amal Khalil gab bekannt, dass sie eine Nachricht vom israelischen Feind erhalten habe, in der ihr mit dem Tod und der Zerstörung ihres Hauses gedroht und sie aufgefordert wurde, den Libanon zu verlassen. Dies veranlasste Khalil, die zuständigen Behörden über diese Angelegenheit zu informieren, „da der Feind in letzter Zeit gegen viele Menschen auf diese Methode zurückgegriffen hat“.

In einem Gespräch mit Al Mayadeen sagte die Journalistin Khalil, dass die Drohung, der sie ausgesetzt war, gegen jeden Journalisten gerichtet ist, der weiterhin im Süden standhaft bleibt und die israelischen Verbrechen in Video- und Audioform dokumentiert.

„Ich habe am 25. August eine Nachricht von einer israelischen Nummer auf meinem privaten Telefon erhalten“, berichtete sie in dem Interview und fügte hinzu, dass sie sich an die zuständigen Sicherheitsdienste gewandt habe, die ihr wiederum bestätigten, dass diese Drohung ernst zu nehmen sei und dass die Nummer aus dem besetzten Palästina stamme.

Khalil erinnerte an die israelischen Angriffe auf Journalisten im Südlibanon, die zum Märtyrertod der Korrespondentin von Al Mayadeen, Farah Omar, und des Kameramanns Rabie Me’mari sowie des Fotojournalisten von Reuters, Issam Abdallah, führten, und betonte, dass alle israelischen Versuche darauf abzielten, die Presseteams einzuschüchtern und sie zum Verlassen des Landes zu zwingen.

„Nach fast einem Jahr israelischer Aggression sind viele Journalisten in Palästina und im Südlibanon weiterhin standhaft und unerschütterlich“, und sie betonte, dass ‚alle Anerkennung dafür, dass sie die Wahrheit über die israelische Tötungsmaschine der Öffentlichkeit zugänglich machen, diesen unerschütterlichen Journalisten gebührt.“

„All die Bombenangriffe und Razzien werden uns niemals einschüchtern‘, versicherte sie.

Ordentliches Verfahren soll stattfinden

In einem Kommentar zu dem Vorfall verurteilte der Leiter des Syndikats der libanesischen Presse, Joseph al-Qusaifi, die Drohung Israels gegen „unsere Kollegin Amal Khalil“ und berichtete, dass er die Union der arabischen Journalisten, die Internationale Journalisten-Föderation und die zuständigen UN-Gremien über die Angelegenheit informiert habe, um ein ordnungsgemäßes Verfahren zu erwirken.

Al-Qusaifi, der über den Vorfall gegen Khalil informiert wurde, sagte, dass ihr über soziale Medien unter einer israelischen Nummer mit dem Tod und der Zerstörung ihres Hauses gedroht wurde.

In der israelischen Nachricht wird Khalil aufgefordert, nicht nur den Südlibanon, wo sie stationiert ist, sondern den Libanon insgesamt zu verlassen und nach Katar zu gehen, „wenn Sie wollen, dass Ihr Kopf an Ihrem Körper bleibt“.

In der Nachricht hieß es weiter: „Wir wissen, wo Sie sind, und wir werden Sie zu gegebener Zeit finden.“

Al-Qusaifi drückte seine Solidarität mit Khalil aus und verurteilte „die unverschämte Drohung, die gegen alle internationalen Chartas, Abkommen und Gesetze zum Schutz von Journalisten in Kriegszeiten verstößt“. Er warnte den betroffenen Journalisten und die UN-Gremien, „sich des zionistischen Plans gegen jeden Journalisten und Medienvertreter bewusst zu sein, der seine berufliche Pflicht erfüllt und die vorsätzlichen Verbrechen der israelischen Kriegsmaschinerie gegen Zivilisten in Gaza, im Westjordanland und im Südlibanon aufdeckt“, und versprach, die Angelegenheit weiterzuverfolgen.

Ein Feind, der von der Wahrheit terrorisiert wird

Blauhelme und Schutzschilde, die deutlich mit dem Wort „Presse“ gekennzeichnet waren, haben Journalisten nie vor israelischen Angriffen geschützt. Vielmehr greift das israelische Militär Journalisten absichtlich an, um die Fakten zu verschleiern, indem es kaltblütig tötet, terrorisiert und verhaftet und Familienmitglieder, Häuser und Eigentum ins Visier nimmt. Laut der jüngsten Zählung des Government Media Office in Gaza ist die Zahl der Journalisten, die seit Beginn der Aggression und des völkermörderischen Krieges im Gazastreifen ihr Leben lassen mussten, auf 172 gestiegen, während Hunderte weiterhin in israelischen Besatzungsgefängnissen und Haftanstalten unter den abscheulichsten Formen von Missbrauch und Folter festgehalten werden.

Die israelischen Besatzungstruppen haben nicht nur einzelne Journalisten und ihre Familien ins Visier genommen, sondern in der letzten Zeit auch viele ausländische und lokale Medienzentralen im Gazastreifen bombardiert.

Im Libanon richteten sich die israelischen Angriffe gegen viele Journalisten, darunter das Team von Al Mayadeen, was zum Märtyrertod der Korrespondentin Farah Omar, des Kameramanns Rabih Me’mari und ihres Kollegen Hussein Aqil durch einen Drohnenangriff führte. Vor diesem Vorfall wurde der Fotojournalist Issam Abdallah von Reuters zum Märtyrer und mehrere andere Journalisten wurden durch eine Granate eines israelischen Panzers verletzt, einige davon schwer, als sie über die Situation an der Grenze zwischen dem Libanon und dem besetzten Palästina berichteten.

Tatsächlich hat sich die israelische Hetze gegen Journalisten und Medienunternehmen auf das Westjordanland ausgeweitet, als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in einer Regierungssitzung erneut dazu aufrief, den Al Mayadeen Media Network in der Region zu schließen.

„Warum werden die Anordnungen gegen Al Mayadeen im Westjordanland nicht durchgesetzt?“, fragte Netanjahu. Als Antwort darauf sagte Kommunikationsminister Shlomo Karhi, dass dies in die Zuständigkeit von Sicherheitsminister Yoav Gallant falle.

Sogar der israelische Fernsehsender Channel 14 berichtete über Al Mayadeen und drückte darin seine Besorgnis über die Medienaktivitäten des Senders im Westjordanland aus, was zur Erneuerung des Verbots führte, und brachte sein besonderes Missfallen über das Treffen mit dem Kommandeur des Tulkarm-Bataillons der al-Quds-Brigaden, Abu Shujaa, zum Ausdruck.

Der rechtsextreme Sender beließ es nicht bei der bloßen Anstiftung, sondern ging noch weiter, indem er den israelischen Sicherheitsminister Yoav Gallant aufforderte, das Verbot zu erlassen. Gallant hat jedoch bereits mit zahlreichen Komplikationen und Herausforderungen zu kämpfen, vor allem mit dem anhaltenden Widerstand, dem seine „Armee“ im Gazastreifen ausgesetzt ist, den andauernden Militäroperationen an verschiedenen Fronten – insbesondere im Norden – und den zunehmenden Problemen, mit denen seine erschöpften Streitkräfte nach fast elf Monaten Krieg zu kämpfen haben.

Übersetzt mit Deepl.com

