Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-04-01/ty-article/.premium/neglecting-day-after-abbas-and-hamas-israel-leaves-hostages-captive-to-power-struggles/00000195-f0b2-d1f1-a7d5-f0f6d9110000



Analyse |

Abbas und die Hamas vernachlässigen den „Tag danach“ und Israel lässt seine Geiseln in Machtkämpfen gefangen

Ägypten und seine arabischen Partner haben immer noch keine realistische Alternative für die Kontrolle über den Gazastreifen nach dem Krieg, die nicht nur für Israel, sondern auch für die palästinensische Führung akzeptabel ist, da Netanjahu einen falschen und verzerrten Entwurf in Form eines scheinbar rationalen Vorschlags vorlegt

Zuschauer verfolgen den Gipfel der arabischen Staaten in Kairo im vergangenen Monat. Bildnachweis: Amr Nabil/AP

Zvi Bar’el

1. April 2025, 14:09 Uhr Ortszeit

Die schockierende Erkenntnis, dass das Schicksal der israelischen Geiseln in Gaza zu einer zweitrangigen, wenn nicht gar nebensächlichen Angelegenheit geworden ist und dass es nach der Erreichung der „Kriegsziele“ und nach immensen Anstrengungen bereits seinen rutschigen Abstieg beginnt, ist nicht nur ein Gefühl, das auf dem Beliebtheitsindex der Medien basiert. Das Ziel, das „um jeden Preis“ erreicht werden muss, bewegt sich auf eine neue politische Definition zu.

Die Nicht-Freilassung der Geiseln – das heißt ihr Tod – wird der Preis für die Beseitigung der Hamas sein. Denn wenn Premierminister Benjamin Netanjahu die Fortsetzung der Verhandlungen und die Annahme des Vorschlags der Hamas zur Entwaffnung der Organisation und zum Verlassen des Streifens durch ihre Anführer von Bedingungen abhängig macht, legt er unter dem Deckmantel eines scheinbar rationalen Vorschlags, der nichts mit der Freilassung der Geiseln zu tun hat, eine falsche und verzerrte Darstellung vor.

Wenn Netanjahu Abrüstung fordert, schlägt er nicht gleichzeitig die Beendigung des Krieges vor, was zur sofortigen und baldigen Freilassung aller Geiseln führen könnte. Er stellt ein Ultimatum, das dem zweiten Ziel dienen soll, der Zerschlagung der Hamas, die er nun ohne Grundlage als einziges Mittel darstellt, das zur Freilassung der Geiseln führen kann.

Dies geschah, nachdem er das Waffenstillstandsabkommen verletzt hatte, das er im Januar unterzeichnet hatte und das auch den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und damit das Ende des Krieges sowie das Versprechen beinhaltete, Verhandlungen über die zweite Phase des Abkommens zu führen. In dieser Phase sollte der Wiederaufbau des Gazastreifens und seine Verwaltung durch eine palästinensische Truppe, allein oder unter Beteiligung

Netanjahu weiß, dass ein solcher Vorschlag bereits mehrfach zwischen der Hamas, Ägypten und Katar diskutiert wurde und auch in Gesprächen der Amerikaner mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Sprache kam. Khalil al-Hayya, der ranghöchste Hamas-Beamte in Gaza und Leiter des Verhandlungsteams der Organisation, sagte am Samstag, dass die Waffen des Widerstands eine „rote Linie“ seien, die mit dem Ende der Besatzung und der Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates verbunden sei. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …