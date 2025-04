https://english.almayadeen.net/news/politics/germany-pushes-to-recruit-us-based-researchers-amid-trump-cr



Deutschland wirbt angesichts des harten Durchgreifens von Trump um in den USA ansässige Forscher

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

1. April 2025

Deutsche Ökonomen glauben, dass Deutschland in der Lage ist, inmitten einer „turbulenten Transformation“ im akademischen System der USA Stabilität, Freiheit und Chancen zu bieten.

Deutsche Ökonomen riefen am Dienstag zu einer Anwerbungskampagne auf, die sich an in den USA ansässige Forscher richtet, die über das harte Vorgehen von Präsident Donald Trump verärgert sind, und behaupteten, dass Europas führende Wirtschaft von einem „Brain Gain“ profitieren könnte.

Acht Wirtschaftswissenschaftler schrieben in Der Spiegel und forderten die deutsche Regierung auf, bis zu 100 Professuren im Land für herausragende Akademiker mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten einzurichten.

Sie warfen der US-Regierung vor, die akademische Freiheit zu behindern, und führten Budgetkürzungen an den Institutionen Columbia und Johns Hopkins sowie „die Androhung der Abschiebung von Studenten“ an.

„Deutschland und Europa haben jetzt die Chance, den ‚Brain Drain‘ umzukehren und Weltklasse-Forscher an ihre eigenen Institutionen zu holen“, hieß es in der Erklärung.

Die Verfasser, zu denen auch Moritz Schularick, der Vorsitzende des renommierten Kieler Instituts für Weltwirtschaft, gehört, schlugen vor, die Rekrutierungsbemühungen nach Lise Meitner und Albert Einstein zu benennen, zwei deutschen Wissenschaftlern, die Deutschland in den 1930er Jahren verließen.

„Während das akademische System der USA einen turbulenten Wandel durchläuft, kann Deutschland Stabilität, Freiheit und Chancen bieten“, so die Verfasser.

Verwandte Nachrichten

Sie sagten, dass der „einst unangreifbare Ruf der Vereinigten Staaten als globales Zentrum für Forschung und akademische Freiheit allmählich Risse bekommt“.

Die Trump-Regierung hat es insbesondere auf Hochschulen abgesehen, an denen es als Reaktion auf „Israels“ Krieg gegen Gaza zu massiven Protesten kam, und Hunderten von Studenten wurde das Visum entzogen, weil sie an pro-palästinensischen Kundgebungen teilgenommen hatten.

Beamte überprüften ursprünglich 400 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln an der Columbia-Universität in New York und inhaftierten einen Doktoranden, der an pro-palästinensischen Kundgebungen beteiligt war, was die Universität dazu veranlasste, ein Paket von Zugeständnissen vorzuschlagen.

Die Johns Hopkins University kündigte unterdessen mehr als 2.000 Entlassungen an, nachdem sie mehr als 800 Millionen US-Dollar an staatlichen Mitteln verloren hatte.

Es gibt auch einige besorgniserregende Anzeichen für internationale Akademiker, die einen Besuch in den Vereinigten Staaten planen.

Im vergangenen Monat wurde ein französischer Weltraumwissenschaftler abgeschoben, als er versuchte, in die USA einzureisen. Grenzbeamte hatten den Inhalt seines Smartphones gescannt und ihn beschuldigt, „hasserfüllte“ Äußerungen gegen die Politik der USA gemacht zu haben, so französische Beamte.

Die US-Behörden bestritten dies jedoch und behaupteten, er habe geheime Informationen aus einem Atomforschungslabor besessen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …