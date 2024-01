‚Heinous crime‘: Outrage as Israeli soldier abducts infant girl from Gaza The Israeli army has yet to comment on the incident, which sparked outrage on social media, with critics demanding clarification.

Israelische Medien berichteten, ein israelischer Offizier habe zugegeben, dass ein Hauptmann der Armee ein palästinensisches Baby aus dem Gazastreifen entführt und an einen unbekannten Ort in Israel gebracht habe. / Foto: AA-Archiv

Abscheuliches Verbrechen“: Empörung über die Entführung eines kleinen Mädchens aus dem Gazastreifen durch einen israelischen Soldaten

2. Januar 2024

Die israelische Armee hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert, der in den sozialen Medien Empörung ausgelöst hat, und Kritiker fordern eine Klarstellung.

Palästinensische Beamte bezeichneten die Entführung eines kleinen Mädchens aus dem Gazastreifen durch einen israelischen Soldaten als „abscheuliches Verbrechen“ und forderten die sofortige Rückgabe des Kindes.

„Die Entführung des kleinen Mädchens aus dem Gazastreifen ist ein Beweis dafür, dass die (israelische) Besatzungsarmee die abscheulichsten Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begeht, ohne sie zu überwachen oder zur Rechenschaft zu ziehen“, erklärte das palästinensische Außenministerium in der Stadt Ramallah im Westjordanland am Dienstag in einer Erklärung.

Es forderte die israelischen Behörden auf, „den Säugling unverzüglich der Palästinensischen Autonomiebehörde zu übergeben“.

Das Ministerium fügte hinzu, dass die Begehung einer solchen Tat darauf hindeutet, dass es sich weder um die erste noch um die letzte handelt, die im Gazastreifen von israelischen Soldaten begangen wurde.

Am Montag berichteten israelische Medien, ein israelischer Offizier habe zugegeben, dass ein Hauptmann der Armee ein palästinensisches Baby aus dem Gazastreifen entführt und an einen unbekannten Ort in Israel gebracht habe.

Ein enger Freund des Hauptmanns sagte, er habe während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen ein schreiendes Baby in Gaza gefunden und nach Israel gebracht.

Im israelischen Armeeradio sagte Shahar Mendelson, ein enger Freund des israelischen Hauptmanns Harel Itach, der vor kurzem bei Kämpfen im Gazastreifen ums Leben kam, der Journalistin Yael Dan, Itach habe das Baby nach Israel gebracht, vermutlich nachdem seine Familie von israelischen Streitkräften getötet worden war.

Die israelische Armee hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert, der in den sozialen Medien Empörung ausgelöst hat. Kritiker fordern eine Klärung des Vorfalls und des Schicksals des Säuglings.

Muslimische Gemeinschaft verärgert

Die Internationale Union der Muslimischen Gelehrten (IUMS) hat die islamische Welt aufgefordert, ein Neugeborenes zurückzufordern, das angeblich von einem israelischen Soldaten aus Gaza entführt wurde.

„Wir rufen die Regierungen und Führer in der arabischen und islamischen Welt auf, dieses Neugeborene zurückzunehmen“, sagte Ali al Qaradaghi auf X.

„Ich erkläre, dass ich die Verantwortung trage, für dieses Baby zu sorgen. Unsere Ehre ist kostbar, und wir können diese Demütigung nicht hinnehmen“, fügte er hinzu.

Israel begann seine Angriffe auf den Gazastreifen nach der grenzüberschreitenden Offensive der Hamas am 7. Oktober. Seitdem wurden fast 22.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, getötet. Der Gazastreifen liegt in Trümmern, und mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat nicht genügend Lebensmittel, Wasser und Medikamente.

Übersetzt mit Deepl.com



