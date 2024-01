Israel-Palestine live: Scores of Palestinians killed by Israel in Gaza, West Bank At least 15 Palestinians were also killed in an overnight Israeli strike in central Gaza and at least five in the West Bank

Israel-Palästina live: Israel tötet zahlreiche Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland

Mindestens 15 Palästinenser wurden bei einem israelischen Angriff in der Nacht im Zentrum des Gazastreifens und mindestens fünf im Westjordanland getötet

Wichtigste Punkte

Fast 30.000 Palästinenser getötet oder vermisst

Israelische Armee zieht einige Truppen aus dem Gazastreifen ab

Netanjahu schwört, dass der Krieg viele Monate dauern wird

Israel wird in Den Haag erscheinen, um Südafrikas Völkermordvorwürfe anzufechten

vor 11 Minuten

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag erscheinen, um die Völkermordvorwürfe Südafrikas anzufechten, sagte ein israelischer Regierungssprecher am Dienstag.

Südafrika hatte am Freitag eine Klage vor dem IGH eingereicht, in der es Israel einen Verstoß gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention vorwirft und einen Stopp seiner Militäroperationen in Gaza fordert.

„Der Staat Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag erscheinen, um die absurde Blutverleumdung Südafrikas zu widerlegen“, sagte Sprecher Eylon Levy in einem Online-Briefing.

„Wir versichern den Führern Südafrikas, dass die Geschichte über Sie richten wird, und zwar ohne Gnade“, fügte er hinzu.

Levy sagte, die Hamas trage die volle moralische Verantwortung für den Krieg und führe ihn „von innerhalb und unterhalb von Krankenhäusern, Schulen, Moscheen, Häusern und UN-Einrichtungen“.

Er fügte hinzu, dass Südafrika an den Verbrechen der Hamas gegen Israelis mitschuldig sei, ohne dies näher zu erläutern.

Palästinenser getötet und verwundet nach israelischer Bombardierung des Zentrums des Roten Halbmonds

vor 25 Minuten

Der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) teilte mit, dass nach dem israelischen Bombenangriff auf sein Hauptquartier in Khan Younis im Gazastreifen mehrere Menschen getötet und verwundet wurden.

„Die Besatzung hat den Hauptsitz des PRCS in #KhanYounis zum zweiten Mal bombardiert, was zu mehreren Toten und Verwundeten unter den 14.000 Vertriebenen führte, die in den Räumlichkeiten des PRCS und dem angrenzenden Al-Amal-Krankenhaus untergebracht sind“, schrieb die Organisation am Dienstag auf X.

Überlebende des Rave-Angriffs vom 7. Oktober verklagen israelische Sicherheitskräfte

vor 30 Minuten

Eine Gruppe von verletzten Überlebenden des von der Hamas angeführten Angriffs auf ein Musikfestival am 7. Oktober im Süden Israels verklagt die israelischen Sicherheitskräfte wegen angeblicher Fahrlässigkeit.

Zweiundvierzig Kläger, die an dem Supernova-Rave in der Nähe des belagerten Gazastreifens teilgenommen hatten, reichten am Montag bei einem Gericht in Tel Aviv eine Zivilklage über 56 Millionen Dollar gegen das israelische Militär, die Polizei, das Verteidigungsministerium und den Sicherheitsdienst Shin Bet ein.

„Die Hamas hat 364 Partygäste ermordet und 40 nach Gaza entführt, von denen einige wieder freigelassen wurden und andere vermisst werden. Viele wurden körperlich oder seelisch verletzt, darunter auch die Kläger“, heißt es in der Zivilklage.

„Ein einziger Anruf von IDF-Beamten an den für die Party verantwortlichen Kommandeur, die Party angesichts der zu erwartenden Gefahr sofort aufzulösen, hätte Leben gerettet und die körperlichen und seelischen Verletzungen von Hunderten von Partygästen, darunter auch der Kläger, verhindert“, heißt es in der Klage weiter.

Lesen Sie mehr: Überlebende des Rave-Angriffs vom 7. Oktober verklagen israelische Sicherheitskräfte

israelischer soldat kibbutz beeri

Ein israelischer Soldat patrouilliert am 12. Oktober 2023 in der Nähe des Kibbuz Be’eri im Süden Israels, in der Nähe des Ortes, an dem die Feiernden getötet wurden (AFP/Aris Messinis)

Umfrage: Nur 15 Prozent der Israelis wollen, dass Netanjahu das Land nach dem Krieg führt

vor 37 Minuten

Nur 15 Prozent der Israelis wollen, dass Premierminister Benjamin Netanjahu nach dem Krieg im Amt bleibt, so eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage.

Die Umfrage wurde vom Israel Democracy Institute (IDI) unter 746 Befragten zwischen dem 25. und 28. Dezember durchgeführt.

Während 15 Prozent der Befragten wünschten, dass Netanjahu im Amt des Ministerpräsidenten bleibt, erhielt der Oppositionspolitiker Benny Gantz die Unterstützung von 23 Prozent der Befragten. Etwa 30 Prozent der Befragten hatten keinen bevorzugten Führer.

Eine frühere IDI-Umfrage vom Dezember ergab, dass 69 Prozent der Israelis der Meinung sind, dass Wahlen abgehalten werden sollten, sobald der Konflikt beendet ist.

In einer anderen Frage sagten 56 Prozent der Befragten, dass die Fortsetzung der Militäroffensive im Gazastreifen der beste Weg sei, um israelische Gefangene in dem Gebiet zu befreien. 24 Prozent sprachen sich für ein Tauschgeschäft aus, das die Freilassung von Tausenden weiteren palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen vorsieht.

