‚Abu Shujaa is Alive‘ – Resistance Roundup – Day 198 Just as the Israeli army was spreading news about its successful mission in Nur Shams, an unexpected event surprised everyone.

„Abu Shujaa ist am Leben“ – Zusammenfassung des Widerstands – Tag 198

21. April 2024

Der palästinensische Anführer der Tulkarm-Brigade, Mohammed Jaber, bekannt unter seinem Pseudonym Abu Shujaa, ist am Leben. (Foto: über soziale Medien)

Teilen

Von Mitarbeitern des Chronicle Staff

Gerade als die israelische Armee die Nachricht von ihrem erfolgreichen Einsatz in Nur Shams verbreitete, überraschte ein unerwartetes Ereignis alle.

Langsam, aber sicher wird das Westjordanland zu einem weiteren Zentrum des palästinensischen Widerstands.

Seit dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober hat die israelische Armee mit beispielloser Härte alle möglichen Hochburgen des Widerstands im Westjordanland angegriffen.

Ziel war und ist es, zu verhindern, dass es im Westjordanland zu einem bewaffneten Aufstand kommt, der den Widerstand der Palästinenser im Gazastreifen wirklich unterstützen könnte.

Die Palästinensische Autonomiebehörde spielte eine wichtige Rolle bei der Unterstützung Israels bei der Befriedung des Widerstands, insbesondere in den nördlichen Regionen des Westjordanlands – Dschenin, Nablus, Tulkarm und den angrenzenden Flüchtlingslagern.

In den letzten Tagen gibt es jedoch Anzeichen, die darauf hindeuten, dass der Widerstand im Westjordanland nicht gebrochen wurde, sondern im Gegenteil noch zunimmt.

BREAKING: Abu Shujaa lebt und ist wohlauf, wird von den Massen empfangen und auf ihren Schultern bei der Beerdigung der Märtyrer von Tulkarem getragen, nachdem es der IOF nicht gelungen ist, ihn zu ermorden. pic.twitter.com/FhCoBS1i4y

– The News Room (@TheNewsRoom0) April 21, 2024

Abgesehen von der steigenden Zahl von Widerstandsoperationen ist das, was sich seit Donnerstag im Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarm ereignet hat, ein perfektes Beispiel dafür.

Drei Tage lang führte die israelische Armee eine der gewalttätigsten Aktionen gegen die Bewohner des Lagers durch, bei der 14 Menschen getötet und viele verwundet und verhaftet wurden.

Die größte Beute der israelischen Razzia war die Tötung des palästinensischen Anführers der Tulkarm-Brigade, Mohammed Jaber, bekannt unter seinem Pseudonym Abu Shujaa.

Gerade als die israelische Armee die Nachricht von ihrem erfolgreichen Einsatz in Nur Shams verbreitete, überraschte ein unerwartetes Ereignis alle, auch die Palästinenser selbst.

Während die Leichen der Opfer von Nur Shams zu Boden gelassen wurden, erschien plötzlich Abu Shujaa.

Sein Erscheinen, zusammen mit Dutzenden von Kämpfern, hat die Stimmung sofort von Trauer in Jubel verwandelt. Hunderte von Menschen skandierten für den Widerstand, viele liefen auf Abu Shujaa zu, versuchten ihn zu umarmen und sein Haar zu berühren, um sich zu vergewissern, dass er tatsächlich noch am Leben war.

Die Nachricht von Abu Shujaas Wiederauftauchen wurde von Al-Mayadeen, Misbar und anderen palästinensischen und nahöstlichen Medien aufgegriffen.

In einem kurzen Interview, das bei der Beerdigung geführt wurde, erklärte Abu Shujaa, dass er und seine Kameraden „auf dem Weg der Märtyrer bis zum Sieg“ bleiben werden.

Nachfolgend finden Sie zwei Artikel:

Erstens, die vollständige Erklärung von Abu Shujaa, wie sie vom Resistance News Network übermittelt wurde. Die Erklärung wurde über ihren Telegram-Kanal übermittelt und wird hier in ihrer ursprünglichen Form veröffentlicht.

Zweitens: Die jüngsten Erklärungen des Gaza- und des libanesischen Widerstands an allen Fronten. Die Erklärungen wurden über ihre Telegram-Kanäle übermittelt und werden hier in ihrer ursprünglichen Form veröffentlicht.

Was geschah in Nur Shams?

Vollständige Erklärung von Mohammed Jaber, Abu Shujaa:

„Gott sei gelobt für eure Sicherheit. Was ist eure Botschaft an die Besatzer?“

„Unsere Botschaft ist, dass wir die Besatzung herausgefordert haben und hier noch am Leben sind. Wir gehen auf dem Weg der Märtyrer, egal wie viele von uns sie ermorden, diese Situation (der Widerstand) wird nicht enden, so Gott will. Wir sind auf dem Weg der Märtyrer, bis zum Sieg.“

„Was ist im Lager passiert?“

„Sie sind in das Lager eingedrungen und die Invasion hat 50 bis 55 Stunden gedauert. Es ist wahr, dass Gott Märtyrer aus uns auserwählt hat, aber, Gott sei gelobt, es gab Konfrontation von unseren kämpfenden Brüdern. Es gibt Tote und Verwundete auf ihrer Seite, aber der Feind hat sie nicht zugegeben. Wir fordern die feindlichen Institutionen auf, zuzugeben, was im Viertel Al-Iyada, im Viertel Al-Manshiya und in anderen Regionen des Lagers geschehen ist.“

„Es gab viele Versuche der Verleumdung, die zu Beginn der Schlacht stattfanden. Was ist deine Botschaft heute?“

„Meine Botschaft ist, dass ihr nicht in der Lage sein werdet, uns moralisch zu ermorden, solange unser Herr mit uns ist, es ist schwer, uns moralisch, psychologisch oder sonst wie zu erreichen. Solange unser Herr bei uns ist, ist es für jeden schwer, uns zu besiegen.“

„Abu Shujaa, du bist zu einem Symbol für alle Kämpfer im Westjordanland geworden, welche Botschaft sendest du ihnen?“

„Ich schicke einen Gruß und eine Botschaft an alle Kinder und alle Kämpfer im Westjordanland, im Gazastreifen und in der Diaspora, dass wir euch nicht im Stich lassen werden, so Gott will, wir werden das Beste aus euch herausholen. Wir erhoffen uns von allen Ehrenwerten, dass sie uns nicht im Stich lassen und auf dem Weg der Märtyrer, unserer Märtyrer, bleiben.

„Wir danken allen Regionen im Westjordanland und seinen Lagern: Jenin-Lager, Balata-Lager, Far’a, Dheisheh, Bethlehem. Wir werden ihre Erwartungen erfüllen, so Gott will.“

„Abu Shujaa, viele Mütter haben für deine Sicherheit gebetet und waren sehr traurig, als sie von deinem Märtyrertod hörten, was möchtest du ihnen sagen?

„So Gott will, werden wir auf dem Weg eurer Söhne bleiben, so Gott will, werden wir vorwärts marschieren. Wir sind am Leben, weil ihr für uns gebetet habt. Vergesst uns nicht in euren Gebeten.“

Al-Qassam-Brigaden (Hamas)

„WATCH: Beschuss eines militärischen D9-Bulldozers mit einer Al-Yassin 105-Granate östlich von Deir Al-Balah im zentralen Gazastreifen.

„Die Al-Qassam-Brigaden beschießen die Shoumera-Militärbasis im westlichen Sektor von Upper Al-Jalil im Norden des besetzten Palästinas vom Südlibanon aus mit 20 Grad-Raketen als Reaktion auf die Massaker, die der zionistische Feind im standhaften Gazastreifen und im revolutionären Westjordanland verübt.“

Hisbollah

„Die Kämpfer des islamischen Widerstands haben am Sonntag, den 21.04.2024, um 7:30 Uhr ein von feindlichen Soldaten genutztes Gebäude in der Siedlung Shoumera (der besetzten libanesischen Stadt Tarbikha) mit entsprechenden Waffen beschossen.

„Die Kämpfer des islamischen Widerstands haben am Sonntag, den 21.04.2024, um 9.30 Uhr die neu installierte Spionageausrüstung in der Nähe der Doviv-Kaserne mit geeigneten Waffen angegriffen, direkt getroffen und damit zerstört.

„Die Kämpfer des islamischen Widerstands haben am Sonntag, den 21.04.2024, um 10.20 Uhr mit Burkan-Raketen die Aufmarschstellungen der israelischen feindlichen Soldaten südlich des Ortes Jal al-Alam beschossen.

„Die Kämpfer des islamischen Widerstands haben am Sonntag, den 21.04.2024, um 14:30 Uhr die Anlage mit entsprechenden Waffen beschossen, was zu ihrer erneuten Zerstörung führte.

„Am Sonntag, den 21.04.2024, um 17.15 Uhr nahmen die Kämpfer des islamischen Widerstands die Spionageausrüstung des Standorts Al-Malikiyah mit geeigneten Waffen unter Beschuss und trafen sie direkt.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …