Acht Gründe, warum Marco Rubio ein katastrophaler Außenminister sein wird

von Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies

18. November 2024

Rubio und Trump während einer Pause in der Präsidentschaftsdebatte 2016. AP-Foto.

Von allen Kandidaten, die Trump für sein außenpolitisches Team ausgewählt hat, ist Marco Rubio für das neokonservative außenpolitische Establishment in Washington der am wenigsten umstrittene Kandidat und derjenige, der am sichersten die Kontinuität all dessen gewährleistet, was in der US-Außenpolitik falsch läuft – von Kuba über den Nahen Osten bis hin zu China.

Der einzige Bereich, in dem es eine gewisse Hoffnung auf die Beendigung eines Krieges geben könnte, ist die Ukraine, wo Rubio sich Donald Trumps Position angenähert hat, indem er die Ukraine dafür lobte, dass sie sich gegen Russland behauptet, aber auch anerkannte, dass die USA einen tödlichen „Patt-Krieg“ finanzieren, der „zu Ende gebracht werden muss“.

Aber in allen anderen Krisenherden der Welt wird Rubio wahrscheinlich die Konflikte noch weiter anheizen oder neue Konflikte auslösen.

1. Seine Besessenheit vom Regimewechsel in Kuba wird jede Chance auf bessere Beziehungen mit der Insel zunichte machen.

Wie andere kubanisch-amerikanische Politiker hat auch Marco Rubio seine Karriere darauf aufgebaut, die kubanische Revolution zu verunglimpfen und zu versuchen, das Volk im Heimatland seiner Eltern wirtschaftlich zu strangulieren und auszuhungern.

Es ist daher ironisch, dass seine Eltern Kuba vor der Revolution verließen, während der von den USA unterstützten Diktatur von Fulgencio Batista, dessen Henker, Geheimpolizei und Todesschwadronen nach Angaben der CIA schätzungsweise 20.000 Menschen töteten, was 1959 zu einer Revolution mit großem Zulauf führte.

Als Präsident Obama 2014 begann, die Beziehungen zu Kuba wiederherzustellen, schwor Rubio, „alles zu tun“, um diese Politik zu behindern und umzukehren. Im Mai 2024 bekräftigte Rubio seine Nulltoleranz gegenüber jeder Art von sozialen oder wirtschaftlichen Kontakten zwischen den USA und Kuba und behauptete, dass jede Lockerung der US-Blockade nur „das repressive Regime stärken und die Opposition untergraben würde… Solange es in Kuba keine Freiheit gibt, müssen die Vereinigten Staaten eine feste Haltung einnehmen.“

Im Jahr 2024 brachte Rubio außerdem ein Gesetz ein, das sicherstellen sollte, dass Kuba weiterhin auf der US-Liste der „Terrorismusförderer“ steht, und verhängte Sanktionen, die Kuba von dem von den USA dominierten westlichen Bankensystem abschneiden.

Diese Maßnahmen zur Zerstörung der kubanischen Wirtschaft haben in den letzten zwei Jahren zu einer massiven Migrationswelle geführt. Doch als die US-Küstenwache versuchte, sich mit ihren kubanischen Kollegen abzustimmen, brachte Rubio ein Gesetz ein, das eine solche Zusammenarbeit verbietet. Während Trump geschworen hat, die Einwanderung einzudämmen, will sein Außenminister die kubanische Wirtschaft zerstören und die Menschen dazu zwingen, die Insel zu verlassen und in die Vereinigten Staaten zu segeln.

2. Die Anwendung seiner Anti-Kuba-Vorlage auf das übrige Lateinamerika wird noch mehr unserer Nachbarn zu Feinden machen.

Rubios Verachtung für seine angestammte Heimat Kuba hat ihm als amerikanischer Politiker so gut gedient, dass er sie auf das übrige Lateinamerika übertragen hat. Er hat sich auf die Seite rechtsextremer Politiker wie Jair Bolsonaro in Brasilien und Javier Milei in Argentinien gestellt und wettert gegen fortschrittliche Politiker, von Brasiliens Ignacio Lula da Silva bis zu Mexikos populärem ehemaligen Präsidenten Lopez Obrador, den er als „ Apologet der Tyrannei“ bezeichnete, weil er andere linke Regierungen unterstützt.

In Venezuela hat er brutale Sanktionen und Regimewechsel-Pläne zum Sturz der Regierung von Nicolas Maduro unterstützt. Im Jahr 2019 war er einer der Architekten von Trumps gescheiterter Politik, den Oppositionellen Juan Guaido als Präsidenten anzuerkennen. Er hat sich auch für Sanktionen und einen Regimewechsel in Nicaragua eingesetzt.

Im März 2023 drängte Rubio Präsident Biden, Sanktionen gegen Bolivien zu verhängen, weil es die Anführer eines von den USA unterstützten Staatsstreichs aus dem Jahr 2019 verfolgt hatte, der zu Massakern führte, bei denen mindestens 21 Menschen getötet wurden.

Rubio verurteilte auch die Regierung von Honduras, die im vergangenen August aus einem Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten ausgestiegen war. Damit reagierte sie auf die jahrzehntelange Einmischung der USA, die Honduras bis zur Wahl der demokratischen sozialistischen Präsidentin Xiomara Castro im Jahr 2022 in einen von Armut, Bandengewalt und Massenauswanderung geprägten Drogenstaat verwandelt hatte.

Rubios größte Sorge in Bezug auf Lateinamerika scheint nun der Einfluss Chinas zu sein, das zum wichtigsten Handelspartner der meisten lateinamerikanischen Länder geworden ist. Im Gegensatz zu den USA konzentriert sich China auf die wirtschaftlichen Vorteile und nicht auf die Innenpolitik, während amerikanische Politiker wie Marco Rubio Lateinamerika immer noch als den „Hinterhof“ der USA betrachten.

Während Rubios virulente Anti-Links-Positionen ihm beim Aufstieg in hohe Positionen in der US-Regierung und nun in Trumps innerem Kreis gute Dienste geleistet haben, verheißt seine Verachtung für die lateinamerikanische Souveränität nichts Gutes für die Beziehungen der USA zu dieser Region.

3. Er glaubt, dass die USA und Israel nichts falsch machen können und dass Gott Israel Palästina gegeben hat.

Trotz der massiven Todesopfer in Gaza und der weltweiten Verurteilung des israelischen Völkermords hält Rubio an dem Mythos fest, dass „Israel außerordentliche Maßnahmen ergreift, um zivile Verluste zu vermeiden“ und dass unschuldige Menschen in Gaza sterben, weil die Hamas sie absichtlich in den Weg gestellt und als menschliche Schutzschilde benutzt hat. Das Problem sei „ein Feind, der das menschliche Leben nicht schätzt“.

Auf die Frage von CODEPINK im November 2024, ob er einen Waffenstillstand unterstützen würde, antwortete Rubio: „Im Gegenteil. Ich möchte, dass sie jedes Element der Hamas zerstören, das sie in die Hände bekommen. Diese Leute sind bösartige Tiere.“

In diesem Jahr hat die Regierung Biden nur selten versucht, Israel zu zügeln, aber als Biden Israel anflehte, keine Truppen in die südliche Stadt Rafah zu schicken, sagte Rubio, das sei so, als würde man den Alliierten im Zweiten Weltkrieg sagen, sie sollten Berlin nicht angreifen, um Hitler zu holen.

In einem Brief an Außenminister Blinken im August 2024 kritisierte Rubio die Entscheidung der Biden-Administration, israelische Siedler zu sanktionieren, die mit antipalästinensischer Gewalt im besetzten Westjordanland in Verbindung stehen.

„Israel hat sich stets um Frieden mit den Palästinensern bemüht. Es ist bedauerlich, dass die Palästinenser, sei es die Palästinensische Autonomiebehörde oder FTOs [ausländische terroristische Organisationen] wie die Hamas, solche Angebote zurückgewiesen haben“, schrieb Rubio. „Die Israelis, die rechtmäßig in ihrem historischen Heimatland leben, sind nicht das Hindernis für den Frieden, sondern die Palästinenser“, fügte er hinzu.

Kein Land außer Israel vertritt die Auffassung, dass seine Grenzen auf 2000 Jahre alten religiösen Schriften beruhen sollten und dass es ein gottgegebenes Recht hat, Menschen, die seither dort gelebt haben, zu vertreiben oder auszurotten, um sein altes Heimatland zurückzuerobern. Die Vereinigten Staaten werden sich vom Rest der Welt außerordentlich isoliert sehen, wenn Rubio versucht, dies als eine Angelegenheit der US-Politik durchzusetzen.

4. Seine tiefsitzende Feindschaft gegenüber dem Iran wird Israels Krieg gegen seine Nachbarn anheizen und könnte zu einem Krieg der USA mit dem Iran führen.

Rubio ist vom Iran besessen. Er behauptet, die Hauptursache für Gewalt und Leid im Nahen Osten sei nicht die israelische Politik, sondern „das Streben des Irans, eine regionale Hegemonialmacht zu werden“. Er sagt, das Ziel des Irans im Nahen Osten sei es, „Amerika aus der Region zu vertreiben und dann Israel zu zerstören“.

Er ist ein Befürworter von maximalem Druck auf den Iran, einschließlich einer Forderung nach immer mehr Sanktionen. Er ist der Meinung, dass die USA nicht wieder in das Atomabkommen mit dem Iran eintreten sollten und sagte: „Wir dürfen die Sicherheit der USA und Israels nicht gegen vage Zusagen eines Regimes eintauschen, das den Terrorismus unterstützt, Amerikaner getötet hat und Israel zu vernichten droht.

Rubio bezeichnet die libanesische Hisbollah als einen „vollwertigen Agenten des Irans direkt an Israels Grenze“, und die Auslöschung der Hisbollah-Führung sowie ganzer Stadtteile voller Zivilisten sei ein „Dienst an der Menschheit“. Er behauptet, dass der Iran den Irak, Syrien und die Houthis im Jemen kontrolliert und eine Bedrohung für Jordanien darstellt. Er behauptet, dass „der Iran Israel eine Schlinge um den Hals gelegt hat“, und sagt, dass das Ziel der US-Politik ein Regimewechsel im Iran sein sollte, was die Voraussetzungen für einen Krieg schaffen würde.

Während es im Pentagon hoffentlich Führungspersönlichkeiten geben wird, die Donald Trump vor den Gefahren eines Krieges mit dem Iran warnen, wird Rubio keine Stimme der Vernunft sein.

5. Er ist dem großen Geld verpflichtet, von der Waffenindustrie bis zur Israel-Lobby.

Open Secrets berichtet, dass Rubio im Laufe seiner Karriere mehr als eine Million Dollar an Wahlkampfspenden von pro-israelischen Gruppen erhalten hat. Das Pro-Israel America PAC war in den letzten 5 Jahren sein größter Einzelspender im Wahlkampf. Als er 2022 zum letzten Mal zur Wiederwahl antrat, war er der drittgrößte Empfänger von Geldern von Pro-Israel-Gruppen im Senat und erhielt 367.000 Dollar von ihnen für diese Kampagne.

Rubio war auch der viertgrößte Empfänger von Geldern aus der „Verteidigungs“-Industrie im Senat für den Zyklus 2022, er erhielt 196.000 Dollar. Insgesamt hat die Waffenindustrie 663.000 Dollar in seine Karriere als Kongressabgeordneter investiert.

Rubio ist eindeutig der US-Rüstungsindustrie verpflichtet, und noch mehr der Israel-Lobby, die eine seiner größten Quellen für die Wahlkampffinanzierung war. Damit steht er an der Spitze der blinden, bedingungslosen Unterstützung Israels durch den Kongress und der Unterwerfung unter die israelischen Erzählungen und die israelische Propaganda, so dass es unwahrscheinlich ist, dass er jemals die anhaltende Ausrottung des palästinensischen Volkes oder seine Vertreibung aus seiner Heimat in Frage stellen wird.

6. Er ist China gegenüber so feindlich eingestellt, dass China ihn sanktioniert hat – zweimal!

Bei einer Rede vor der Heritage Foundation im Jahr 2022 sagte Rubio: „Die größte Bedrohung, der sich Amerika heute gegenübersieht, die Herausforderung, die dieses Jahrhundert und jede hier vertretene Generation bestimmen wird, ist nicht der Klimawandel, die Pandemie oder die linke Version der sozialen Gerechtigkeit. Die Bedrohung, die dieses Jahrhundert bestimmen wird, ist China.“

Es wird für den „Spitzendiplomaten“ unserer Nation schwer sein, die Spannungen mit einem Land abzubauen, das er so verleumdet hat. Er hat sich China zum Feind gemacht, indem er den Uyghur Forced Labor Prevention Act (Gesetz zur Verhinderung von Zwangsarbeit bei den Uiguren) mitgetragen hat, der es den USA ermöglicht, chinesische Importe wegen angeblicher Verstöße gegen die Rechte der Uiguren zu verbieten, Verstöße, die China leugnet und die von unabhängigen Forschern in Frage gestellt werden. Rubio ist sogar so weit gegangen, China einer „grotesken Völkermordkampagne“ gegen die Uiguren zu beschuldigen.

In Bezug auf Taiwan hat er nicht nur ein Gesetz zur Erhöhung der Militärhilfe für die Insel eingebracht, sondern unterstützt sogar die taiwanesische Unabhängigkeit – eine gefährliche Abweichung vom langjährigen Ein-China-Ansatz der US-Regierung.

Die Chinesen reagierten auf Rubio, indem sie ihn nicht nur einmal, sondern zweimal mit Sanktionen belegten – einmal wegen der Uiguren und einmal wegen seiner Unterstützung der Proteste in Hongkong. Wenn China die Sanktionen nicht aufhebt, wäre er der erste US-Außenminister, dem ein Besuch in China untersagt wird.

Analysten gehen davon aus, dass China versuchen wird, Rubio zu umgehen und direkt mit Trump und anderen hochrangigen Beamten zu verhandeln. Steve Tsang, der Direktor des China-Instituts an der britischen School of Oriental and African Studies, sagte gegenüber Reuters: „Wenn das nicht funktioniert, dann denke ich, dass wir in eine viel regelmäßigere Eskalation einer schlechten Beziehung geraten werden.“

7. Rubio weiß, dass Sanktionen eine Falle sind, aber er weiß nicht, wie er ihr entkommen kann.

Rubio ist ein führender Befürworter einseitiger Wirtschaftssanktionen, die nach internationalem Recht illegal sind und die von der UNO und anderen Ländern als „einseitige wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen“ bezeichnet werden.

Die Vereinigten Staaten haben diese Maßnahmen so umfassend und wild angewandt, dass sie inzwischen ein Drittel der Weltbevölkerung betreffen. US-Beamte, von Finanzministerin Yellen bis hin zu Rubio selbst, haben davor gewarnt, dass der Einsatz des US-Finanzsystems und des Status des Dollars als Reservewährung als Waffe gegen andere Länder den Rest der Welt dazu bringt, Handel in anderen Währungen zu betreiben und alternative Finanzsysteme zu entwickeln.

Im März 2023 beklagte sich Rubio auf Fox News: „In fünf Jahren werden wir nicht mehr über Sanktionen sprechen müssen, weil es so viele Länder geben wird , die in anderen Währungen als dem Dollar handeln, dass wir nicht in der Lage sein werden, sie zu sanktionieren.“

Und doch hat Rubio im Senat weiterhin Sanktionsgesetze unterstützt, darunter neue Sanktionen gegen den Iran im Januar 2024 und ein Gesetzentwurf vom Juli, der Sanktionen gegen ausländische Banken vorsieht, die an alternativen Finanzsystemen beteiligt sind.

Während also andere Länder neue Finanz- und Handelssysteme entwickeln, um missbräuchlichen, illegalen US-Sanktionen zu entgehen, bleibt der Kandidat für das Amt des Außenministers in der gleichen Sanktionsfalle gefangen, über die er sich bei Fox beschwert hat.

8. Er will die Redefreiheit in den USA einschränken.

Rubio will das Recht auf freie Meinungsäußerung, das im ersten Zusatzartikel der US-Verfassung verankert ist, einschränken. Im Mai bezeichnete er Campus-Proteste gegen Israel als einen „völligen Zusammenbruch von Recht und Ordnung“.

Rubio behauptete, er spreche für andere Studenten an amerikanischen Universitäten. „Sie haben viel Geld bezahlt, um an diese Schulen zu gehen, werden aber von ein paar tausend antisemitischen Zombies gestört, die durch zwei Jahrzehnte Indoktrination eine Gehirnwäsche in dem Glauben erhalten haben, dass die Welt zwischen Opfern und Opfern aufgeteilt ist, und dass die Opfer in diesem speziellen Fall, diejenigen, die die Menschen unterdrücken, Juden in Israel sind“, sagte Rubio.

Der Senator aus Florida hat gesagt, er unterstütze Trumps Plan, ausländische Studenten, die sich an pro-palästinensischen Campus-Protesten beteiligen, auszuweisen. Im April forderte er die Bestrafung von Anhängern der Israel-Boykott-Bewegung als Teil der Bemühungen zur Bekämpfung des Antisemitismus, wobei er fälschlicherweise jeden Versuch, auf Israels internationale Verbrechen zu reagieren, mit Antisemitismus gleichsetzte.

Und was ist mit diesen Verbrechen, gegen die die Studenten protestieren? Nach seinem Besuch in Israel im Mai schrieb Rubio einen Artikel für National Review, in dem er die Tausende von Zivilisten, die Israel getötet hat, mit keinem Wort erwähnte und stattdessen den Iran, Biden und „moralisch korrupte internationale Institutionen“ für die Krise verantwortlich machte.

Marco Rubio erwartet von den Amerikanern, dass sie glauben, nicht der Völkermord selbst, sondern die Proteste gegen den Völkermord seien ein völliger Zusammenbruch von Recht und Ordnung. Er könnte sich nicht mehr irren, selbst wenn er es versuchte.

Die Studenten sind nicht Rubios einzige Zielscheibe. Im August 2023 behauptete er, dass bestimmte „linksextreme und antisemitische Organisationen“ durch ihre Verbindungen zu China möglicherweise gegen das Gesetz über die Registrierung ausländischer Hilfe verstoßen hätten. Er forderte eine Untersuchung des Justizministeriums gegen 18 Gruppen, angefangen bei CODEPINK. Diese unbegründeten Behauptungen über Verbindungen zu China dienen nur dazu, legitime Gruppen einzuschüchtern, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen.

Schlussfolgerung

Bei jedem dieser Themen hat Rubio keine Anzeichen dafür gezeigt, dass er den Unterschied zwischen Innenpolitik und Diplomatie versteht. Ob er nun über Kuba, Palästina, Iran oder China oder sogar über CODEPINK spricht, alle seine vermeintlich harten Positionen beruhen auf einer zynischen Falschdarstellung der Handlungen und Motivationen seiner Feinde und einem anschließenden Angriff auf den „Strohmann“, den er fälschlicherweise aufgebaut hat.

Skrupellose Politiker kommen damit oft durch, und Rubio hat diese Taktik zu seinem Markenzeichen gemacht, weil sie für ihn in der amerikanischen Politik so gut funktioniert. Aber das wird nicht funktionieren, wenn er sich als US-Außenminister an den Verhandlungstisch mit anderen Staatsoberhäuptern der Welt setzt.

Seine Grundeinstellung zu den Außenbeziehungen ist, wie die von Trump, dass die Vereinigten Staaten ihren Willen durchsetzen müssen, und dass andere Länder, die sich nicht fügen, gezwungen, bedroht, geputscht, bombardiert oder überfallen werden müssen. Damit ist Rubio genauso wenig wie Antony Blinken in der Lage, Diplomatie zu betreiben, die Beziehungen der USA zu anderen Ländern zu verbessern oder Streitigkeiten und Konflikte friedlich zu lösen, wie es die UN-Charta verlangt.

Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies sind die Autoren von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, erschienen bei OR Books, eine aktualisierte Ausgabe ist für Februar 2025 geplant.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist, ein Rechercheur für CODEPINK und der Autor von Blood on Our Hands: Die amerikanische Invasion und Zerstörung des Irak.

Übersetzt mit Deepl.com

