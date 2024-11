https://www.palestinechronicle.com/netanyahu-seeks-shin-bet-intervention-to-delay-testimony-report/



Netanjahu sucht Intervention des Shin Bet, um Zeugenaussage zu verzögern – Bericht

19. November 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Entwurf: Palästina-Chronik)

Von Mitarbeitern des Chronicle Staff

Der Shin Bet hat sich Berichten zufolge geweigert, eine sofortige Stellungnahme abzugeben, die das Argument des israelischen Premierministers Netanjahu unterstützt.

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu hat den Sicherheitsdienst Shin Bet um eine sicherheitsrelevante Stellungnahme gebeten, um seine für den 2. Dezember angesetzte Gerichtsverhandlung zu verschieben, berichtet die israelische Zeitung Haaretz.

Das Ersuchen stützt sich auf die Behauptung, dass das öffentliche Bekanntwerden seines Auftritts ein Sicherheitsrisiko darstelle.

„Das Büro des Premierministers bat den Shin Bet zu erklären, dass Netanjahu sich aus Sicherheitsgründen nicht für längere Zeit an Orten aufhalten könne, an denen seine Anwesenheit schon lange im Voraus öffentlich bekannt ist“, heißt es in dem Bericht.

Der Shin Bet hat sich jedoch Berichten zufolge geweigert, eine sofortige Stellungnahme abzugeben, die dieses Argument unterstützt.

„Stattdessen begann er mit einer umfassenden Prüfung der Frage, ob die Zeugenaussage wie geplant stattfinden kann und gleichzeitig die notwendige Sicherheit für den Premierminister gewährleistet ist“, so Haaretz.

Diese Weigerung hat Berichten zufolge zu wachsenden Spannungen zwischen Netanjahu und dem Direktor des Shin Bet, Ronen Bar, geführt.

Haaretz zitierte hochrangige Beamte des Verteidigungsministeriums mit der Aussage, dass sie glauben, dass „der Druck, der auf Bar’s sofortige Entlassung ausgeübt wird, von seiner Weigerung herrührt, die von Netanyahu angeforderte Stellungnahme abzugeben, und von seiner Entscheidung, stattdessen ernsthaft die Durchführbarkeit der Aussage zu untersuchen“.

Laut Haaretz „berichtet die Internet-Nachrichtenseite Walla, dass Netanjahu in der Tat erwägt, Bar zu entlassen, und auch darüber nachdenkt, ob er die Tatsache, dass am Samstagabend Leuchtraketen auf sein Privathaus in Caesarea geworfen wurden, als einen Sicherheitsmangel betrachtet, der die Entlassung rechtfertigen würde“.

Am 19. Oktober schlug eine aus dem Libanon abgeschossene Drohne auf das Privathaus des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Caesarea ein und löste eine starke Explosion aus.

Nach Angaben von Haaretz haben Beamte des Shin Bet das Jerusalemer Bezirksgericht besucht, um mögliche Lösungen für die Sicherheit des Ministerpräsidenten während seiner Aussage zu prüfen.

Sollte die Behörde zu dem Schluss kommen, dass seine Sicherheit nicht gewährleistet werden kann, wird erwartet, dass sie offiziell empfiehlt, die Aussage zu verschieben.

Netanjahus Rechtsbeistand musste Rückschläge hinnehmen, nachdem das Gericht seinen ursprünglichen Antrag auf Verschiebung seiner Aussage abgelehnt hatte. Ein offizielles Shin Bet-Gutachten, das die Behauptung eines Sicherheitsrisikos stützt, würde die Bemühungen um eine weitere Verschiebung der Aussage verstärken.

Am 13. November lehnte das Jerusalemer Gericht den Antrag von Premierminister Benjamin Netanjahu auf eine zehnwöchige Verschiebung des Beginns seiner Zeugenaussage in seinem Korruptionsprozess ab.

Berichten zufolge hatte das Jerusalemer Bezirksgericht Netanjahu einen langen Zeitraum für die Vorbereitung seiner Aussage eingeräumt, als es im Juli den 2. Dezember als Termin festlegte.

„Wir waren nicht davon überzeugt, dass eine wesentliche Änderung der Umstände eingetreten ist, die eine Änderung des Datums, das wir in unserer (ursprünglichen) Entscheidung festgelegt hatten, rechtfertigen würde“, sagte das Gericht.

Netanjahu wird daher voraussichtlich in knapp drei Wochen vor Gericht erscheinen.

Ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums lobte die Unparteilichkeit des Shin Bet und erklärte: „Die Agentur ist ein echter Torwächter. Sie gibt nur dann ein Sicherheitsgutachten ab, wenn dies absolut notwendig ist.“

(The Palestine Chronicle

Übersetzt mit Deepl.com

