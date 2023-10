Egypt and the war in Palestine | Red Flag The Palestinian cause has been the major politicising factor for generations of Egyptian youth. Solidarity acts with the Palestinians inevitably develop into anti-regime dissent. History is full of examples.



Ägypten und der Krieg in Palästina)

von Hossam el-Hamalawy

Sonntag, 22. Oktober 2023

Die palästinensische Sache ist für Generationen ägyptischer Jugendlicher der wichtigste politisierende Faktor gewesen. Solidaritätsaktionen mit den Palästinensern entwickeln sich unweigerlich zu regimefeindlichen Aktionen. Die Geschichte ist voll von Beispielen.

Die militärische Niederlage von 1967 gegen Israel belebte den lokalen Dissens in Ägypten neu. Die Studentenproteste im Februar und November 1968 entwickelten sich bald zu einer regelrechten sozialen Bewegung, die von den Vereinen der „Unterstützer der palästinensischen Revolution“ an den Universitäten angeführt wurde. Sie erreichte ihren Höhepunkt mit einer landesweiten Revolte gegen den verstorbenen Präsidenten Anwar Sadat im Januar 1977, die als Brotaufstand bezeichnet wurde.

Der Ausbruch der ersten palästinensischen Intifada im Jahr 1987 löste eine Schockwelle an den ägyptischen Universitäten und in den Berufsverbänden aus. Die Nachrichten über den palästinensischen Widerstand wurden in den staatlichen Medien vom berüchtigten Informationsminister Safwat el-Sherif des damaligen Präsidenten Hosni Mubarak zensiert, um die Menschen nicht zum Handeln zu bewegen.

Mubarak begann 1992 seinen „Krieg gegen den Terror“, und abweichende Meinungen wurden in Ägypten fast vollständig unterdrückt. Zwar war das erklärte Ziel die Bekämpfung militanter Gruppen wie des Islamischen Dschihad und der Gama’a Islamiyya, doch in Wirklichkeit unterdrückte Mubarak alle Formen des Dissenses, kontrollierte die Berufssyndikate und verschärfte den Ausnahmezustand. Während der gesamten 1990er Jahre gingen die Arbeitskämpfe zurück, und der studentische Aktivismus wurde unterdrückt.

Doch der Ausbruch der zweiten palästinensischen Intifada im Jahr 2000 erwies sich einmal mehr als Wendepunkt. Die Bilder des Volkswiderstands, die über Satellitenfernsehsender wie Al-Jazeera in die ägyptischen Haushalte übertragen wurden, ließen den Dissens auf der Straße wieder aufleben. Mobilisierungen in Solidarität mit der palästinensischen Intifada und später gegen den Irak-Krieg schufen den politischen Spielraum, den die Opposition brauchte, um 2004 die Anti-Mubarak-Bewegung Kefaya ins Leben zu rufen. Von da an elektrisierte der Anti-Mubarak-Aktivismus das Land, förderte die Wiederbelebung der Arbeiterbewegung und entwickelte eine starke soziale Bewegung, die zur Revolution vom Januar 2011 führte.

Die arabischen Regime haben sich immer für den palästinensischen Kampf ausgesprochen, aber in Wirklichkeit haben sie ihr Bestes getan, um ihn einzudämmen, zu zerschlagen oder ganz auszulöschen. Der palästinensische Widerstand ist in ihren Augen eine Quelle der Instabilität, um es vorsichtig auszudrücken. Er wird mit Misstrauen als potenzieller Auslöser eines regionalen Krieges oder als Vorbild betrachtet, das von den unterdrückten Massen in der Region kopiert werden könnte.

Nach dem Krieg von 1973 wechselte der damalige Präsident Anwar Sadat in das Lager der USA und unterzeichnete einen Friedensvertrag mit Israel, bevor er ermordet wurde. Die Rolle Kairos in der Region reduzierte sich auf die Rolle eines Ermöglichers der Pax Americana. Sadat und später Mubarak hatten die Aufgabe, die Stabilität im Einklang mit den Interessen der USA zu gewährleisten, Israel zu schützen, den Ölfluss in den Westen zu überwachen und die Sicherheit des Suezkanals zu gewährleisten.

Dies bedeutete auch, dass Kairo eine Vermittlerrolle zwischen Israel, den Palästinensern und den arabischen Staaten spielen sollte, um eine endgültige Lösung zu finden. Dies bedeutete jedoch nicht, dass das ägyptische Regime ein „neutraler“ Akteur war, insbesondere nachdem die Hamas 2007 die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hatte. Mubarak übte Druck auf die palästinensischen Widerstandsgruppen aus, damit diese deeskalieren oder politische Kompromisse eingehen. Er arbeitete mit der Fatah und der Palästinensischen Autonomiebehörde gegen die Hamas zusammen und nutzte den Rafah-Übergang, die einzige Lebensader des Gazastreifens, die nicht unter der Kontrolle Tel Avivs steht, als Druckmittel.

Nach dem Staatsstreich von 2013 verhängte Ägypten eine Belagerung des Gazastreifens, indem es den Rafah-Übergang häufig schloss. Unter Hinweis auf die gemeinsamen Wurzeln der Hamas und der ägyptischen Muslimbruderschaft verbreiteten die Medien Verschwörungstheorien, die die Hamas der Beteiligung an Terroranschlägen gegen ägyptische Soldaten und Zivilisten beschuldigten.

Während des Krieges 2014 kollaborierte Ägypten aktiv mit Israel, um die Hamas auszulöschen und Strafmaßnahmen gegen die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens zu verhängen. Das konterrevolutionäre Regime, das sich entwickelte, übte einfach Rache und nahm eine aggressive Haltung gegenüber allen Anliegen ein, für die sich die Revolutionäre des Aufstands von 2011 eingesetzt hatten.

Im Jahr 2017 wurde das Sisi-Regime langsam toleranter gegenüber der Hamas. Diese erwies sich als widerstandsfähig und regierte den Gazastreifen weiterhin mit großer öffentlicher Unterstützung. Sisi brauchte auch ihre Hilfe bei der Sicherung der Grenze, von der aus die salafistischen Feinde der Hamas in den Sinai vordrangen, um sich an einem islamistischen Aufstand zu beteiligen, der das ägyptische Militär schwer angeschlagen zurückließ.

Die Annäherungsbemühungen zwischen Kairo und der Hamas umfassten eine teilweise Lockerung der Blockade, die Öffnung des Grenzübergangs Rafah und eine Reihe von gegenseitigen Besuchen und Treffen mit den Führern des Widerstands, die alle darauf abzielten, einen längeren Waffenstillstand mit Israel auszuhandeln. Trotz dieser Maßnahmen haben sich die humanitären Bedingungen im Streifen nicht wesentlich verbessert. Die ägyptische Außenpolitik orientierte sich weiterhin an den Vorgaben der USA, die unter der Regierung Trump immer extremer wurden.

Die Wahl von Joe Biden sollte sich tiefgreifend auf den Umgang von Sisi mit der Hamas auswirken. Vor seinem Amtsantritt hatte Biden versprochen, „Trumps Lieblingsdiktator“ zur Rechenschaft zu ziehen. Der Ausbruch des Gaza-Konflikts 2021 bot Sisi jedoch die Gelegenheit, sich als glaubwürdiger „Vermittler“ darzustellen, der in der Lage ist, Einfluss auf die Hamas auszuüben und gleichzeitig die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Mit Hilfe des ägyptischen Geheimdienstes (GIS) vermittelte er erfolgreich einen Waffenstillstand und erntete dafür Lob von der Regierung Biden.

Seitdem ist Kairo zu seiner traditionellen Rolle zurückgekehrt, eine Position, die es seit der Ära Mubarak innehat. Die GIS konzentriert sich darauf, bei Spannungen zwischen Israel und palästinensischen Widerstandsgruppen für Deeskalation und Waffenstillstand zu sorgen und so ihren politischen Einfluss in Washington und den westlichen Hauptstädten zu stärken.

Während des andauernden Konflikts ist Sisi von allen Seiten unter Druck geraten. Er positioniert sich vor den führenden Politikern der Welt, von denen einige in letzter Zeit seine Menschenrechtsbilanz kritisiert haben, als vertrauenswürdiger Vermittler, der sich für Deeskalationsbemühungen einsetzt. Gleichzeitig ist er besorgt über eine mögliche humanitäre Krise, die zur Vertreibung palästinensischer Flüchtlinge auf dem Sinai führen könnte.

Noch kritischer ist für ihn jedoch die Furcht vor einem Dominoeffekt. Tausende von Al-Ahly-Fußballfans skandierten in einem Stadion in Alexandria pro-palästinensische Gesänge. Journalisten versammelten sich in der Kairoer Innenstadt vor ihrem Gewerkschaftshaus, um zu demonstrieren und israelische Flaggen zu verbrennen. Hunderte von Anwälten folgten diesem Beispiel. Die Schauspielergilde kündigte einen ähnlichen Protestaufruf an. Studenten der Amerikanischen Universität in Kairo organisierten einen starken Marsch auf dem Campus. An anderen Universitäten organisierten die Studenten Hilfs- und Blutspenden. Der größte Protest fand in der Al-Azhar-Moschee im Anschluss an das Freitagsgebet statt. Die Demonstranten skandierten für Palästina und versuchten, auf die Straße zu gehen, bevor sie von der Polizei auseinandergetrieben wurden. Ähnliche Proteste wurden auch aus Gizeh und anderen Orten gemeldet.

Ein Jahrzehnt, nachdem Sisi abweichende Meinungen vollständig unterdrückt hat, sind diese Mobilisierungen von Bedeutung.

Angesichts der sich verschlechternden Lebensbedingungen und der Wirtschaftskrise hat Sisis Popularität ihren Tiefpunkt erreicht. Er steht nun kurz vor den Präsidentschaftswahlen, die für die nächsten zwei Monate angesetzt sind, und sein Sieg scheint aufgrund des Ausschlusses starker Konkurrenten und der Unterstützung durch die staatlichen Institutionen sicher zu sein. Dennoch bleibt das Land auch nach der Niederschlagung und Unterdrückung der organisierten Opposition ein potenzieller Krisenherd, der spontan ausbrechen könnte.

Die Situation in Palästina könnte als ein Katalysator dienen, so wie es in den vergangenen Jahrzehnten der Fall war.

Zuerst veröffentlicht bei Africa Is a Country. Übersetzt mit Deepl.com



