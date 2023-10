Israeli Security Think Tank Proposes Expelling 2-Million Gaza Palestinians – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state



Israelischer Sicherheits-Thinktank schlägt Ausweisung von 2 Millionen Palästinensern aus dem Gazastreifen vor Das Misgav-Institut, das vom Kohelet-Forum finanziert wird, schlägt vor, 1,5 Millionen Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten auszuweisen

Israelischer Sicherheits-Think-Tank schlägt Ausweisung von 2 Millionen Palästinensern aus dem Gazastreifen vor

Richard Silberstein

22. Oktober 2023

Vorgeschlagene ägyptische Müllhalde für vertriebene Gazaner

Seit Wochen debattieren israelische Generäle und Journalisten darüber, wie Israel im Gazastreifen vorgehen soll, insbesondere am „Tag danach“. Führt Israel eine Bodeninvasion durch und kämpft, um die Hamas vollständig zu vernichten? Wenn es das tut, wer wird dann regieren? Wer nimmt den Platz der Hamas ein? Nimmt Israel den Gazastreifen wieder ein?

Twitter-Banner von Misgav, dem Institut für nationale Sicherheit und zionistische Strategien

Die israelische Denkfabrik für Sicherheit Misgav (Institut für nationale Sicherheit und zionistische Strategie oder INSZL) wird vom rechtsextremen Kohelet-Forum finanziert. Sein Direktor ist Meir Ben Shabbat, ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater und 25-jähriger Veteran des Shin Bet. Misgav hat die Frage beantwortet. Sie schlägt eine israelische Form der Endlösung des „Gaza-Problems“ vor: die Vertreibung. Die Denkfabrik hat ein von Ari Vaitman verfasstes Papier mit dem Titel „Ein Plan für die Umsiedlung und endgültige Wiedereingliederung der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens in Ägypten: wirtschaftliche Aspekte“ vorgelegt. Das vollständige Papier (pdf auf Hebräisch) finden Sie hier.

Damit niemand denkt, dies sei ein wahnhafter, gar völkermörderischer Vorschlag, sei daran erinnert, dass es das Kohelet-Forum war, das Papiere wie dieses hervorgebracht hat, die jetzt Regierungspolitik sind und per Gesetz umgesetzt werden; Papiere, die für die Zerstörung der israelischen Justiz und die Konsolidierung der Macht in den Händen der rechtsextremen faschistischen Minister plädierten. Ihre Vorschläge werden umgesetzt – gegen den Willen eines Großteils der israelischen Bevölkerung.

Bei einem Thema wie Gaza, das die Israelis als Trumps Äquivalent zu einem „Scheißland“ betrachten, könnte Misgav die Israelis viel leichter von der Angemessenheit seiner Pläne überzeugen.

Vorgeschlagene ägyptische Müllhalde für vertriebene Gazaner

Nakba 2.0: der Plan

Hier ist eine englische Übersetzung des hebräischen Tweets unten:

Es gibt derzeit eine einzigartige und seltene Gelegenheit, den gesamten Gazastreifen in Abstimmung mit der ägyptischen Regierung zu evakuieren [sic]. Es ist ein sofortiger, realistischer und nachhaltiger Plan für die Umsiedlung und humanitäre Rehabilitation der gesamten arabischen Bevölkerung im Gazastreifen erforderlich, der mit den wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen Israels, Ägyptens, der USA und Saudi-Arabiens in Einklang steht.

– Im Jahr 2017 wurde berichtet, dass es in Ägypten etwa 10 Millionen leerstehende Wohnungen gibt, von denen etwa die Hälfte gebaut ist und die andere Hälfte im Bau ist. So gibt es beispielsweise in den beiden größten Satellitenstädten von Kairo eine riesige Menge an gebauten und leeren Wohnungen, die sich im Besitz der Regierung und privater Parteien befinden, sowie Baugebiete, die ausreichen, um etwa 6 Millionen Einwohner unterzubringen.

– Die durchschnittlichen Kosten für eine 3-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 95 Quadratmetern für eine 5,14-köpfige Familie aus dem Gazastreifen in einer der beiden genannten Städte belaufen sich auf etwa 19.000 Dollar. Berücksichtigt man die derzeit bekannte Größe der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens, die zwischen 1,4 und 2,2 Millionen Menschen liegt, so kann man davon ausgehen, dass sich der Gesamtbetrag, der zur Finanzierung des Projekts erforderlich ist und an Ägypten überwiesen werden muss, in der Größenordnung von 5-8 Milliarden Dollar bewegen wird.

– Eine sofortige Ankurbelung der ägyptischen Wirtschaft in dieser Größenordnung wäre ein enormer und unmittelbarer Vorteil für das Regime von al-Sisi. Im Vergleich zur israelischen Wirtschaft sind diese Summen minimal. Die Investition von ein paar Milliarden Dollar (selbst wenn es sich um 20 oder 30 Milliarden Dollar handelt) zur Lösung dieses schwierigen Problems ist eine innovative, billige und nachhaltige Lösung.

– Es besteht kein Zweifel, dass für die Verwirklichung dieses Plans viele Bedingungen gleichzeitig gegeben sein müssen. Gegenwärtig sind diese Bedingungen optimal, und es ist unklar, wann sich wieder eine solche Gelegenheit ergeben wird, wenn überhaupt.

Israels faschistische Minister und Abgeordnete haben sich in ihren jüngsten Reden mit der Nakba 2.0 gebrüstet. Das ist Nakba auf Steroiden. Es spielt keine Rolle, ob dieser Plan jemals in die Tat umgesetzt wird (obwohl das sehr wohl möglich ist). Das Hauptziel besteht darin, diese Ideen wie ein Gift in den politischen Körper zu injizieren. Die ethnische Säuberung soll im israelischen Diskurs normalisiert werden. Das ist gar nicht so schwer, wenn man bedenkt, dass in jeder israelischen Umfrage, in der nach der Meinung zum „Transfer“ (d.h. der Vertreibung) der palästinensischen Bevölkerung gefragt wird, bis zu 40 % der israelischen Juden zustimmen. Es gibt also bereits eine eingebaute Wählerschaft für diesen Plan.

Ein eklatanter Schwachpunkt des Plans ist die Art und Weise, wie er durchgeführt werden soll. Von einem freiwilligen Transfer ist nicht die Rede. Vermutlich hätten die Bewohner des Gazastreifens keine andere Wahl als zu gehen. Wie würde man 1,5 Millionen Menschen dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen und in ein fremdes Land zu ziehen? Setzt man sie in Viehwaggons?

Der Unterschied zwischen den oben erwähnten Umfragen und diesem Plan besteht darin, dass bei ersteren den Befragten eine allgemeine Frage gestellt wird, ohne dass nach konkreten Mitteln zur Umsetzung gefragt wird. Die Israelis antworten also auf eine theoretische Frage, nicht auf eine praktische Frage.

Dieser Plan hingegen bietet einen klaren Fahrplan, wie eine umfassende ethnische Säuberung durchgeführt werden kann. Das ist etwas Neues. Tschechow soll gesagt haben, wenn im ersten Akt eine Waffe auf der Bühne steht, wird sie im dritten Akt abgefeuert. Dies ist der erste Akt der ethnischen Säuberung des Gazastreifens.

In einem zweiten Schritt würde das Gleiche mit der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland geschehen, und auch dies ist keine theoretische Frage. Es ist ein sehr konkretes Thema. Während des Gaza-Krieges haben die Siedler die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit genutzt, um fast 1.000 Bewohner des Gazastreifens, die in 12 kleinen Dörfern leben, gewaltsam zu vertreiben. Sie taten dies, indem sie Vieh und Olivenbäume zerstörten und sogar Bewohner ermordeten. Und das alles völlig ungestraft. Sogar mit dem Schutz der IDF. Stellen Sie sich vor, bewaffnete jüdische Terroristen bräuchten den zusätzlichen Schutz der IDF, um ihre Pogrome zu verüben! Sobald es ihnen gelingt, die kleineren Dörfer zu entvölkern, werden sie zu den größeren übergehen. Schließlich wird die Vertreibung aller Palästinenser aus dem Westjordanland unaufhaltsam voranschreiten.

Die Siedler-Minister Ben Gvir und Smotrich unterstützen diese Akte des jüdischen Terrors bereitwillig und enthusiastisch. Sie würden mit Sicherheit eine umfassende ethnische Säuberung der gesamten Bevölkerung von 2,5 Millionen Palästinensern gutheißen. Wohin würden sie gehen? Dorthin, wohin Hunderttausende von Vertriebenen nach dem Krieg von 1967 gingen: nach Jordanien.

Ägypten und Jordanien: auf keinen Fall!

Stellen Sie sich vor, was König Abdullah, dessen Land bereits zu 50 % palästinensisch ist, über die Aufnahme so vieler Einwanderer denkt. Die Bevölkerung des Königreichs beträgt 11 Millionen. Die Aufnahme so vieler Menschen bedeutet einen Bevölkerungszuwachs von 25 %. Das würde die Ressourcen und die Infrastruktur belasten, ganz zu schweigen davon, dass es zu massiven sozialen Unruhen und zu Ressentiments gegenüber den Neuankömmlingen kommen würde.

Die Bedingungen in Ägypten machen den Plan der Denkfabrik überflüssig. Das Land ist mit enormen sozialen und politischen Spannungen konfrontiert. Auf dem Sinai gibt es einen islamistischen Aufstand, der die Sicherheitskräfte bedroht. Außerdem ist das Land eine der korruptesten Regierungen der Welt. Mit all diesen Milliarden wird wahrscheinlich kein einziges Haus gebaut. Vielmehr werden sie die Taschen von al-Sisi und seinen Kumpanen füllen.

Der Plan ist dumm. Er ist das Ergebnis einer Denkweise, die Menschen wie Vieh behandelt, das aus einem Korral in einen anderen getrieben werden soll. Die Palästinenser sind ein „Problem“. Ein Problem braucht eine Lösung.

Sie stellen eine ständige Bedrohung für einen jüdisch-suprematistischen Staat dar, wie er vom Kohelet-Forum und seinen faschistischen Sektierern angestrebt wird. Die einfachste und beste Lösung besteht darin, sie endlich loszuwerden. Das ist eine saubere, einfache und endgültige Lösung.

Sie birgt jedoch mindestens ein Problem: Es handelt sich um Völkermord. Die gewaltsame Vertreibung einer ganzen Bevölkerung aus ihren Häusern ist nicht nur ein Verstoß gegen das Völkerrecht (den Israel ignoriert), sondern Völkermord. Die Welt kann praktisch jede israelische Gräueltat gutheißen. Aber dies könnte eine zu viel sein. Die Welt kann und sollte eingreifen und dies stoppen. Dann könnte es an der Zeit sein, BDS, einen internationalen Boykott, einzuführen.

Auch wenn das Papier selbst einen wahnhaften Plan darstellt, der von Anmaßungen und unplausiblen Annahmen durchsetzt ist, darf es nicht als das Produkt des fiebrigen Geistes eines verrückten Wissenschaftlers vom rechten Flügel abgetan werden. Frankenstein regiert das Königreich. Übersetzt mit Deepl.com.



