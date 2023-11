https://www.middleeastmonitor.com/20231107-egypts-considerations-for-closing-the-rafah-crossing/

Ägyptische Krankenwagen passieren den Grenzübergang Rafah, um schwer verletzte Palästinenser nach israelischen Angriffen in Rafah, Gaza am 01. November 2023 zu transportieren [Stringer/Anadolu Agency]

Ägyptens Überlegungen zur Schließung des Grenzübergangs Rafah

von Mahmoud Hassan

7. November 2023

Während der Krieg im Gazastreifen in den zweiten Monat in Folge geht und die israelische Armee die Zivilbevölkerung unter Beschuss nimmt, wird die Bedeutung des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und den besetzten palästinensischen Gebieten immer wichtiger. Dieser Grenzübergang ist die einzige Möglichkeit, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen, der nach der Tötung von etwa 10.000 Menschen, die meisten davon Kinder und Frauen, und der Verletzung von mehr als 25.000 Menschen eine humanitäre Katastrophe erlebt.

Der Gazastreifen, der seit mehr als 16 Jahren belagert wird, leidet unter Treibstoff-, Strom- und Wasserknappheit sowie einem Mangel an Lebensmitteln, medizinischen und pharmazeutischen Produkten, da die israelische Regierung den Grenzübergang nicht öffnen und humanitäre Hilfskonvois nicht einreisen lassen will.

Die Zweideutigkeit der ägyptischen Position in Bezug auf den Grenzübergang Rafah (Nordsinai), der das Fenster des Gazastreifens zur Außenwelt darstellt und der einzige Grenzübergang ist, der unter der Kontrolle eines arabischen Landes steht und nicht von der israelischen Besatzung kontrolliert wird, wirft immer mehr Fragen und Misstrauen auf.

Sicherheitskoordination

Israel kontrolliert zwei Grenzübergänge zum Gazastreifen, die es seit Beginn des Krieges am 7. Oktober geschlossen hat, nämlich den Grenzübergang Beit Hanoun/Erez, der für den Personenverkehr bestimmt ist, und den Grenzübergang Kerem Shalom, der für den Warenverkehr bestimmt ist.

Die ägyptischen Behörden schränken den Transitverkehr über den 1979 eröffneten Grenzübergang Rafah stark ein, insbesondere seit die islamische Widerstandsbewegung Hamas Mitte 2007 ihre Kontrolle über den Gazastreifen verstärkt hat.

Die Verwaltung des Grenzübergangs auf ägyptischer Seite wird von hoheitlichen Stellen unter der Leitung des Allgemeinen Nachrichtendienstes und der Nationalen Sicherheit (einem internen Nachrichtendienst) überwacht und von Armee- und Polizeikräften gesichert.

Die israelischen Besatzungsbehörden haben zwar keine direkte Kontrolle über den Grenzübergang, stimmen sich aber in Sicherheitsfragen auf hohem Niveau mit ihrem ägyptischen Pendant ab. Diese Koordinierung ist offensichtlich, da die Schließungen Ägyptens häufig mit der Verschärfung der israelischen Beschränkungen für den Gazastreifen zusammenfallen.

Ägypten wird von palästinensischen, arabischen und islamischen Kreisen häufig beschuldigt, sich an der Belagerung des Gazastreifens zu beteiligen und sich den Forderungen Tel Avivs, die Schlinge um den palästinensischen Widerstand enger zu ziehen, anzuschließen.

Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses, Michael McCaul, enthüllte, dass Ägypten die Israelis drei Tage vor dem Angriff vom 7. Oktober (Operation Al-Aqsa-Flut) vor der Möglichkeit eines solchen Ereignisses gewarnt habe, Tel Aviv diese Warnung aber nicht ernst genommen habe.

Ein ägyptischer Geheimdienstmitarbeiter sagte unter der Bedingung der Anonymität, dass Kairo die Israelis wiederholt vor etwas Großem gewarnt habe, das von Gaza aus geplant sei, aber sie hätten diese Warnungen unterschätzt, so die amerikanische Associated Press.

Ägyptische Rechtfertigungen

Die ägyptische Position zur Schließung des Grenzübergangs beruht auf mehreren Gründen und Überlegungen. Der erste Grund ist die Sicherheit, die mit der Angst vor dem Eindringen bewaffneter palästinensischer Elemente auf die ägyptische Seite zusammenhängt, eine Sorge, die die ägyptischen Behörden in den letzten Jahren immer wieder beunruhigt hat, vor allem, weil Ägypten unter den Sicherheitsspannungen im nördlichen Sinai leidet, die durch die Ausbreitung des ISIS über seinen lokalen Zweig, die Provinz Sinai, entstanden sind.

Der zweite Grund, so der Politikwissenschaftler Mohamed Anan, ist der Versuch, Tel Aviv nicht zu provozieren, das gute Beziehungen zum Regime des derzeitigen ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi unterhält, die auf Absprachen und Koordination zwischen beiden Seiten beruhen. Diese Absprachen gingen so weit, dass die Besatzungsflugzeuge gemeinsam mit den ägyptischen Streitkräften an einer Reihe von Militäroperationen auf dem Sinai (im Nordosten Ägyptens) teilnehmen durften, um die dortigen bewaffneten Gruppen auszuschalten und die Tunnel zwischen Sinai und Gaza zu zerstören.

Die dritte Überlegung bezieht sich auf den Wunsch Ägyptens, die Hamas-Bewegung politisch, militärisch und strategisch zu unterdrücken und ihre Erfahrungen mit der Herrschaft im Gazastreifen zu vereiteln, zumal es sie als verlängerten Arm der Muslimbruderschaft betrachtet, die die ägyptische Armee durch den Staatsstreich vom 3. Juli 2013 von der Macht verdrängt hat.

Beobachtern zufolge gibt es eine vierte Begründung, die sich der ägyptischen Position aufgedrängt hat und hinter der anhaltenden Schließung des Grenzübergangs stehen könnte, und die mit der Befürchtung zusammenhängt, dass Palästinenser auf den Sinai vertrieben werden könnten. Kairo sei zu dem Schluss gekommen, dass die Öffnung des Grenzübergangs eine geeignete Brücke zur Umsetzung dieses Plans sein könnte, und habe sich daher für die einfache Lösung entschieden, nämlich die dauerhafte Schließung, ohne das Leiden der Menschen in Gaza zu berücksichtigen, so Anan.

Hebelwirkung

Es ist sicher, dass die Öffnung des Grenzübergangs ein Druckmittel auf dem Verhandlungstisch zwischen regionalen und internationalen Vermittlern und der Hamas ist, um die Bewegung im Gegenzug für die Freilassung ihrer Gefangenen unter Druck zu setzen, was bedeutet, dass die Entscheidung, den Grenzübergang zu öffnen, möglicherweise keine rein ägyptische Entscheidung ist, sondern auf grünes Licht der Amerikaner und Israelis wartet.

Der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry machte Israel für die Schließung des Grenzübergangs verantwortlich und erklärte in Presseerklärungen, dass es „noch keine Position eingenommen hat, die die Öffnung des Grenzübergangs Rafah von der Gaza-Seite aus erlaubt“.

Angesichts der jüngsten Entwicklung der Lage im Gazastreifen, der unbegrenzten israelischen Eskalation und der ausdrücklichen Drohung, den Gazastreifen mit einer Atombombe anzugreifen, könnte Kairo jedoch zu anderen Überlegungen gezwungen sein, da es durch die verspätete Ankunft der humanitären Hilfsgüter in Verlegenheit gebracht wird und nur wenige Hilfsgüter durchlässt, während der Flughafen Al-Arish (Nordsinai) mit Hilfsflugzeugen und Fracht aus arabischen und ausländischen Ländern gefüllt ist.

Der Palästinensische Rote Halbmond hat insgesamt 421 Lastwagen mit Hilfsgütern erhalten, während Treibstoff noch nicht in den Gazastreifen eingeführt werden durfte. Bislang sind 72 Flugzeuge aus 17 arabischen und ausländischen Ländern auf dem Flughafen Al-Arish eingetroffen, die rund 200 Tonnen Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter an Bord hatten.

Die ägyptische Regierung führt dies auf die Hartnäckigkeit der israelischen Seite zurück, einer humanitären Waffenruhe zuzustimmen oder sichere Korridore für die Hilfe bereitzustellen, und dass die Besatzungsflugzeuge bereits Krankenwagen und zivile Konvois bombardiert haben, die Verletzte auf dem Weg zum Grenzübergang Rafah transportierten.

Im Laufe eines Monats wurde der Grenzübergang nur für wenige Stunden geöffnet, die für die Ausreise von ausländischen Passinhabern, insbesondere Amerikanern, sowie von Dutzenden von Schwerverletzten genutzt wurden, nachdem die israelische Regierung eine Liste mit diesen Namen genehmigt hatte, wie die hebräische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtet.

Bedingungen und Garantien

Es scheint, dass Ägypten klare Garantien von Tel Aviv und Washington verlangt, erstens, um einen Massenexodus der Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vermeiden; zweitens, um die Rückkehr der Verwundeten und ihrer Begleiter in den Gazastreifen nach vollständiger Genesung zu gewährleisten und drittens, um die im Sinai vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen zu ändern, insbesondere im Gebiet C (zu dem auch Rafah gehört), und zwar auf Antrag einer der beiden Parteien und im Einvernehmen mit ihnen, in Übereinstimmung mit dem Friedensvertrag von Camp David, der 1979 zwischen Ägypten und Israel unterzeichnet wurde.

Laut einem Politikexperten, der mit Middle East Monitor unter der Bedingung der Anonymität sprach, hofft Kairo, die Hamas aus der Region zu vertreiben und die Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde unter der Führung von Mahmoud Abbas bei der Verwaltung des Grenzübergangs Rafah auf palästinensischer Seite wiederherzustellen.

In dem Abkommen heißt es: „Der Grenzübergang unterliegt der palästinensisch-israelischen Kontrolle unter europäischer Schirmherrschaft, die das Recht der palästinensischen Seite auf Überquerung und Handel in einer Weise überwacht, die die israelische Sicherheit nicht beeinträchtigt“.

Das Abkommen sieht vor, dass „die Funktionsweise des Grenzübergangs so gestaltet wird, dass palästinensische und israelische Sicherheitsbeamte den Grenzübergang mit Kameras überwachen können, die von einem von der Europäischen Union verwalteten Kontrollraum aus ferngesteuert werden.“

Nachdem die Hamas im Juni 2007 die Kontrolle über den Gaza-Streifen übernommen hatte, schloss Ägypten den Grenzübergang und öffnete ihn danach nur noch sporadisch. Dies geschah, nachdem sich die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde von dort zurückgezogen hatten und die europäischen Beobachter sich weigerten, mit Mitarbeitern der Hamas-Bewegung zu verkehren.

Vor diesem Hintergrund bleiben der Grenzübergang Rafah und der Streit über seine Funktionsweise und die Frage seiner Schließung oder Öffnung ein zentraler Punkt im Verlauf des Krieges im Gazastreifen, wobei seine Öffnung als eine Priorität für die Bewohner des Gazastreifens angesehen wird, um eine umfassende politische und wirtschaftliche Belagerung zu überwinden. Im Gegenzug ist seine Schließung ein strategisches Druckmittel für die Hamas, Gefangene freizulassen und den Raketenbeschuss auf israelische Siedlungen einzustellen. Die Offenhaltung des Gazastreifens bleibt jedoch eine moralische und humanitäre Notwendigkeit, um 2,3 Millionen Palästinenser vor dem Tod durch den Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff zu bewahren.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …