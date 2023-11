Inmitten des israelischen Angriffs wollen die Menschen in Gaza die PA immer noch nicht Von Ruwaida Amer und Mohammed R. Mhawish

In the midst of Israel’s assault, people of Gaza still don’t want the PA On the streets of the besieged strip, there appears to be little appetite for a Palestinian Authority government.

Von Ruwaida Amer und Mohammed R. Mhawish

7. November 2023

Gazastreifen – Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Montag, Israel werde die Sicherheit des Gazastreifens für eine „unbestimmte Zeit“ nach dem laufenden Krieg regeln. Diese Äußerungen fielen inmitten einer wachsenden Debatte darüber, wie der belagerte Streifen nach dem Krieg aussehen könnte.

Israel und sein größter Verbündeter, die Vereinigten Staaten, haben darauf bestanden, dass die Hamas, die derzeit in Gaza an der Macht ist, nach ihrem Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober, bei dem schätzungsweise 1.400 Menschen getötet wurden, den Streifen nicht weiter regieren darf.

Mahmoud Abbas, Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, rief jedoch am Sonntag zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen auf und deutete an, dass die Autonomiebehörde bereit wäre, im Rahmen einer künftigen politischen Lösung in die belagerte Enklave zurückzukehren.

„Wir werden unsere Verantwortung im Rahmen einer umfassenden politischen Lösung, die das gesamte [besetzte] Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem und des Gazastreifens, einschließt, in vollem Umfang wahrnehmen“, wurde Abbas von der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa gegenüber dem US-Außenminister Antony Blinken zitiert.

Blinken war zu Besuch in Ramallah, dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland.

Wie stehen die Menschen im Gazastreifen zu der Aussicht, dass die Palästinensische Autonomiebehörde 17 Jahre nach dem Sieg der Hamas bei den Parlamentswahlen und dem anschließenden militärischen Kampf gegen die Fatah, den politischen Arm der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) unter dem Vorsitz von Abbas, die Macht in dem belagerten Streifen übernimmt?

Hier sind einige Stimmen von vor Ort:

Mohamed, 25

Ich glaube nicht, dass die Übernahme des Gazastreifens durch die PA eine Lösung ist, die von den Menschen akzeptiert oder unterstützt wird. Ich lehne sie ab, weil ich sehe, was im Westjordanland passiert, das unter der Kontrolle der PA steht.

In vielen Städten gibt es immer wieder Razzien, und in den von der PA kontrollierten Gebieten werden immer wieder Menschen verhaftet.

Sie ändern nichts an der Situation vor Ort. Deshalb wird ihre Herrschaft dem Gazastreifen in keiner Weise nützen. Ich wäre für eine Regierung der nationalen Einheit [die Hamas, Fatah und andere palästinensische Gruppierungen umfasst].

Das wäre schon viel besser.

Kamal, 53

Die Palästinensische Autonomiebehörde wird den Gazastreifen nicht schützen, weil sie sich wiederholt an der Belagerung beteiligt und die Menschen im Gazastreifen unterdrückt hat, und das alles wegen ihres Streits mit der Hamas. Wir glauben nicht, dass es in Gaza gerecht zugehen kann.

Der Präsident hält immer diese Reden, in denen er über Gaza und seine Verantwortung dafür spricht, aber er tut nicht, was er sagt.

Der Beweis dafür sind die Belagerung und die Explosion in Gaza. Wenn die Palästinensische Autonomiebehörde gut für das Westjordanland wäre, wäre sie vielleicht auch gut für den Gazastreifen.

Aber wir können sehen, dass die Rückkehr der PA unmöglich ist. Sie kann nur im Rahmen einer Regierung der nationalen Einheit kommen, die vom Volk gewählt wird.

Somaia, 29

Das Westjordanland ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Leben der anderen Palästinenser unter der Herrschaft der PA aussieht. Die israelische Besatzung hat eine eiserne Faust, die die einfachsten Rechte des palästinensischen Volkes in den besetzten Gebieten mit Füßen tritt.

Die einzige Lösung bzw. jeder nächste Schritt, der jetzt diskutiert werden sollte, sollte sich vorrangig mit der Frage befassen, wie die jahrelange Besatzung und Militärherrschaft in den besetzten Gebieten beendet werden kann.

Das wird demjenigen, der den Gazastreifen regiert, helfen, das zu tun, was das Beste für die Menschen ist, und nur für die Menschen.

Abu Hakeem, 45

Die Frage, ob die Palästinensische Autonomiebehörde eine ernstzunehmende Alternative ist, die die Macht über zwei Millionen Menschen in diesem Gebiet übernehmen könnte, scheint für die Menschen im Moment nicht vorrangig zu sein.

Was die USA und die Palästinensische Autonomiebehörde jetzt diskutieren, kann nicht ausreichen, um die Sicherheit meiner Familie oder Tausender anderer Menschen zu gewährleisten, die derzeit in Gaza unter Beschuss von israelischen Kampfflugzeugen stehen.

Ahmed, 33

Wir fordern seit Jahren die einfachen Menschenrechte, die wir zum Leben brauchen – wie Arbeit, Elektrizität, sauberes Wasser, Bewegungsfreiheit und das Recht, außerhalb der Stadt ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Die Legitimität der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) als geeignete Macht und jedes anderen Machthabers in Gaza kommt erst dann ins Spiel, wenn wir genug haben, um ein gutes Leben zu führen und dieser Hölle zu entkommen.

Quelle: Al Jazeera

