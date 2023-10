https://www.middleeastmonitor.com/20231019-egypt-official-tells-europe-to-take-in-1m-gazans-if-you-care-about-human-rights-so-much/

Palästinenser tragen Habseligkeiten, als sie nach einem israelischen Luftangriff in Rafah im südlichen Gazastreifen am 18. Oktober 2023 ihr Haus verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen [MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images]

Ägyptischer Beamter fordert Europa auf, 1 Mio. Menschen aus dem Gazastreifen aufzunehmen, wenn „Ihnen die Menschenrechte so wichtig sind“

19. Oktober 2023

Ein hoher ägyptischer Beamter hat Berichten zufolge spöttisch gefordert, dass Europa eine Million Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen solle, wenn es sich „so sehr um die Menschenrechte kümmert“, da Kairo immer frustrierter über den Druck wird, seinen Grenzübergang zum belagerten Gazastreifen zu öffnen und die fliehenden Palästinenser aufzunehmen.

Nach Angaben der Financial Times wurde ein anonymer europäischer Beamter über die Frustration Ägyptens über das Beharren der europäischen und westlichen Staaten auf der Aufnahme von Flüchtlingen informiert, die am Grenzübergang Rafah an der Grenze zwischen Ägypten und Gaza warten. „Sie wollen, dass wir eine Million Menschen aufnehmen?“, fragte ihn ein ungenannter hoher ägyptischer Beamter. „Nun, ich werde sie nach Europa schicken. Wenn Ihnen die Menschenrechte so wichtig sind, dann nehmen Sie sie mit.“

Der europäische Beamte betonte gegenüber der Zeitung, dass die Ägypter sehr, sehr wütend“ über den Druck auf sie seien, den Grenzübergang zu öffnen und die rund eine Million Menschen aus dem Gazastreifen aufzunehmen, die versuchen, vor der anhaltenden Bombardierung des belagerten Landstreifens durch Israel zu fliehen.

Eines der Hauptziele Israels bei der Intensivierung seiner Bombardierung des Gazastreifens und seiner Bevölkerung ist es, die Palästinenser im Streifen weiter nach Süden an die Grenze von Rafah zu drängen, um sie ins Exil in der ägyptischen Wüste Sinai zu zwingen.

Kairo hat sich bisher gegen diese Bemühungen gewehrt, indem es seine Grenze mit Betonblöcken verstärkte. Die ägyptische Regierung hat zwar versucht, gute Absichten vorzutragen, z. B. dass sie nicht will, dass die Palästinenser noch weiter aus ihrem Land vertrieben werden, aber ihr Hauptargument ist die Befürchtung, dass Ägypten, je länger der israelische Angriff auf den Gazastreifen anhält, umso mehr unter Druck gerät, einen Zustrom von Flüchtlingen und die damit verbundene wirtschaftliche Belastung zu akzeptieren.

Wenn die Palästinenser schließlich die Grenze zwischen Ägypten und Gaza überqueren dürfen, besteht Berichten zufolge die reale Möglichkeit, dass sie nur bis zu der 8,5 Meilen langen Pufferzone in Rafah zugelassen werden, was bedeutet, dass sie in einem Schwebezustand gefangen sein könnten.Übersetzt mit Deepl.com

