Ärzte fordern von Bundesregierung Handeln gegen humanitäre Katastrophe in Gaza

Dawoud Abu Alkas/REUTERS Bewohner sehen sich am Mittwoch Schäden nach einem israelischen Luftangriff auf ein Lager von Flüchtlingen in Gaza an

Über 1.000 Ärzte, Angehörige anderer Gesundheitsberufe und weitere Personen haben am Dienstag einen offenen Brief zum Krieg in Gaza an die Bundesregierung veröffentlicht:

»Während Bundeskanzler Merz inzwischen vorsichtige Kritik an Netanjahus militärischer Offensive in Gaza äußert, lehnt die Regierung einen klaren Stopp von Rüstungsgütern nach Israel immer noch ab. (…) Unser Brief soll den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, damit Deutschland endlich etwas gegen die humanitäre Katastrophe in Gaza tut«, erklärt Dr. Uwe Trieschmann, Mitglied im Vorstand der IPPNW. Der offene Brief fordert das »sofortige Ende aller Waffenlieferungen an Israel« als ersten Schritt gegen die »eskalierende Gewalt«. Weiterlesen in jungewelt.de

