Von den Vereinigten Staaten bis nach Europa wird Kritik an Israel zunehmend zu einem Verbrechen. Kit Klarenberg

https://www.mintpressnews.com/legal-crackdown-criticism-israel-october-7/289468/



Untersuchung

Kit Klarenberg

29. April 2025

In den Vereinigten Staaten und weiten Teilen des Westens werden Kritik an Israel und Solidarität mit Palästina zunehmend kriminalisiert – ein Vorhaben, das seit langem von der israelischen Regierung und ihren mächtigen Lobby-Netzwerken vorangetrieben wird.

Im Februar 2020 erklärte der israelische Regierungschef und international gesuchte Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu stolz, Tel Aviv habe „in den meisten US-Bundesstaaten Gesetze vorangetrieben”, um diejenigen zu bestrafen, die Israel boykottieren, und gewährte damit einen seltenen Einblick in die ausländischen Kräfte, die die Meinungsfreiheit im Herzen Amerikas untergraben.

Seitdem haben sich Anti-Boykott-Gesetze still und leise auf Dutzende von Bundesstaaten ausgeweitet und zwingen öffentliche Einrichtungen, Unternehmen und sogar einzelne Auftragnehmer, Israel ihre Loyalität zu versichern – oder riskieren den Verlust ihres Arbeitsplatzes, ihrer Verträge und ihrer Finanzierung. Was als Nischeninitiative zum Schutz Tel Avivs vor Kritik aus der Bevölkerung begann, hat sich rasch zu einem umfassenden Angriff auf die Meinungsfreiheit in der gesamten westlichen Welt ausgeweitet.

Die überwiegende Mehrheit der Bundesstaaten verfügt mittlerweile über Gesetze, die es lokalen Einrichtungen, darunter Krankenhäusern und Schulen, verbieten, mit Personen oder Unternehmen zusammenzuarbeiten, die Israel boykottieren. So verabschiedete beispielsweise der Senat von Indiana im Jahr 2016 einstimmig ein Gesetz, das staatliche Behörden, kommerzielle Unternehmen und gemeinnützige Organisationen – darunter auch Universitäten – dazu verpflichtet, sich aus allen Geschäften mit Unternehmen zurückzuziehen, die „Aktivitäten zur Förderung des Boykotts, des Rückzugs oder der Sanktionierung Israels“ betreiben.

Das Gesetz brandmarkte Boykotte gegen Israel als „widersprüchlich und zutiefst schädlich für die Sache des Friedens, der Gerechtigkeit, der Gleichheit, der Demokratie und der Menschenrechte für alle Menschen im Nahen Osten“.

Mehrere Bundesstaaten haben vergleichbare Gesetze verabschiedet, indem ihre Gouverneure Verwaltungs- und Durchführungsverordnungen unterzeichneten. In einigen Fällen sind staatliche Auftragnehmer – seien es Einzelpersonen oder Organisationen – gesetzlich verpflichtet, ihre Ablehnung der BDS-Bewegung durch die Unterzeichnung einer vertraglichen Erklärung zu bekunden, in der sie sich zur Nichtunterstützung der BDS verpflichten, was Kritiker als Loyalitätserklärung gegenüber Israel bezeichnen.

Staatliche Angestellte, darunter auch Lehrer, haben wegen ihrer Weigerung, dies zu tun, ihren Arbeitsplatz verloren. Im Mai 2021 entschied ein Bundesrichter, dass solche Gesetze in Georgia „verfassungswidrige Zwangsäußerungen“ seien. Unbeeindruckt davon führte der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, die Vorschrift nur wenige Monate später mit geringfügigen Änderungen wieder ein.

Der außergewöhnliche und stetig wachsende Einfluss Israels auf die innerstaatlichen Gesetze der USA in den letzten Jahren und die verheerenden Folgen für die Solidarität mit den Palästinensern im In- und Ausland sind ohne nennenswerte kritische Würdigung in den Mainstream-Medien geblieben, geschweige denn ohne Kritik.

Seit dem 7. Oktober haben sich sowohl die Bestrebungen, pro-palästinensische Meinungen in den USA unter Strafe zu stellen, als auch die massive Omertà (Schweigepflicht) der Medien über diesen beunruhigenden Kreuzzug deutlich verstärkt. Diese beunruhigenden Entwicklungen sind jedoch nicht auf die USA beschränkt, sondern werden von einer wachsenden Zahl von Ländern, die eng in den Völkermord in Gaza verwickelt sind, eifrig begrüßt.

„Drastischer Anstieg”

Ein gravierender Beweis für die Geschwindigkeit, mit der pro-israelische Organisationen in den USA, darunter mehrere prominente jüdische Interessenverbände, versuchten, den 7. Oktober für ihre eigenen Zwecke zu nutzen, war der Vorschlag des republikanischen Abgeordneten Mike Lawler, zweieinhalb Wochen nach dem Durchbrechen der berüchtigten Apartheidmauern Gazas durch palästinensische Kämpfer, den Gesetzentwurf H.R. 6090, auch bekannt als „Antisemitism Awareness Act” (Gesetz zur Sensibilisierung für Antisemitismus), einzubringen.

Lawler ist ein wichtiger Empfänger von Geldern der Israel-Lobby. Allein in den Jahren 2023 und 2024 erhielt er von der einflussreichen Lobbygruppe AIPAC 392.669 Dollar und ist damit mit Abstand sein größter Geldgeber. Sein Gesetzentwurf würde das Bildungsministerium verpflichten, bei der Feststellung, ob Fälle von Belästigung antisemitisch motiviert sind, die höchst umstrittene Arbeitsdefinition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) zu berücksichtigen (die laut Kritikern Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichsetzt), was Bedenken aufkommen lässt, dass dies gegen den Titel VI des Civil Rights Act von 1964 verstoßen würde.

Dies, so argumentieren die Befürworter, „verbietet Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe und nationaler Herkunft in Programmen und Aktivitäten, die mit Bundesmitteln gefördert werden“, einschließlich Hochschulen und Universitäten. H.R. 6090 wird von fast allen einflussreichen pro-israelischen Organisationen, darunter auch die ADL, offen unterstützt.

Die IHRA-Definition wurde von vielen verurteilt, darunter auch von Rechtsanwalt Kenneth Stern, der an ihrer Ausarbeitung mitgewirkt hatte, weil sie legitime Kritik an Israel fälschlicherweise mit Antisemitismus gleichsetzt. Die ACLU warnt, dass H.R. 6090 die klare Gefahr birgt, dass US-Bildungseinrichtungen „Studenten und Lehrkräfte daran hindern werden, sich kritisch über die israelische Regierung und ihre Militäroperationen zu äußern“, aus Angst, „Bundesmittel zu verlieren“.

Langjährige US-Gesetze verbieten bereits antisemitische Diskriminierung und Belästigung durch staatlich finanzierte Einrichtungen, sodass die vorgeschlagene Gesetzgebung völlig unnötig ist.

Pro-palästinensische und pro-israelische Demonstranten stehen sich während einer Kundgebung in Washington, D.C., am 5. April 2025 gegenüber. Allison Bailey | AP

Trotz der offensichtlichen und schwerwiegenden Bedrohung der Grundfreiheiten durch den Gesetzentwurf und sogar scharfer Kritik von großen jüdischen Gruppen (wie J Street und Jewish Voice for Peace) wurde er von den großen Nachrichtenmedien kaum erwähnt. Dennoch wurde er vom Kongress mit einer überwältigenden Mehrheit von 320 zu 91 Stimmen angenommen.

Die Senatoren versäumten es jedoch, den Gesetzentwurf zu prüfen, woraufhin der Kongressabgeordnete Josh Gottheimer, der 2023 und 2024 797.189 Dollar von der AIPAC erhalten hatte, den Gesetzentwurf im Februar erneut einbrachte. In der Zwischenzeit unternahmen US-Gesetzgeber erneut einen zutiefst beunruhigenden Schritt zugunsten Israels.

Am 28. November 2023 legte der Kongressabgeordnete David Kustoff – ein weiterer AIPAC-Begünstigter – eine Resolution des Repräsentantenhauses vor, in der er „den drastischen Anstieg des Antisemitismus“ in den USA und „weltweit“ nach dem 7. Oktober „aufs Schärfste verurteilt und anprangert“. Unter Berufung auf die Antisemitismusdefinition der IHRA erklärte er, dass die populären Solidaritätsparolen für Palästina – die durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt sind – „From the River to the Sea“ (Vom Fluss bis zum Meer), „Palästina wird frei sein“ und „Gaza wird siegen“ als völkermörderisch und behauptete, dass eine Kerzenlichtmahnwache vor dem Demokratischen Nationalkomitee in diesem Monat Leben gefährdet habe.

Abschließend forderte sie den Kongress auf, „klar und deutlich zu erklären, dass Antizionismus Antisemitismus ist“, was dieser auch übertrieben tat. Insgesamt stimmten 311 Abgeordnete für die Resolution, nur 14 waren dagegen.

Niko House, eine Medienpersönlichkeit und Aktivistin, die sich auf Bürgerrechte und antiimperialistische Themen spezialisiert hat, glaubt, dass diese Bemühungen verzweifelte Versuche sind, rechtliche Maßnahmen zu rechtfertigen, die die bürgerlichen Freiheiten bedrohen und undenkbar wären, wenn ein anderes Land im Fadenkreuz stünde – einschließlich der USA selbst.

„Wenn diese Gesetze in Kraft treten, geben sie den Behörden weitreichende Befugnisse, jeden zu verfolgen, der auf die beispiellose Diskriminierung aufmerksam macht, unter der die Palästinenser heute und seit über 75 Jahren leiden“, sagt House gegenüber MintPress. Besondere Verachtung hegt er für H.R. 6090:

Als Schwarzer empfinde ich es als zutiefst beleidigend, dass der Kongress das Bürgerrechtsgesetz ausnutzt, um pro-palästinensische Meinungen zu unterdrücken, wenn nicht gar zu kriminalisieren. Ob es sich um Segregation, die Freiheit handelt, eine Bildungseinrichtung ihrer Wahl zu besuchen oder einen Beruf ihrer Wahl auszuüben, oder um den gleichberechtigten und diskriminierungsfreien Zugang zu Einrichtungen und Grundversorgungsgütern wie Nahrung und Wasser – Palästinenser leiden seit der Gründung Israels unter genau den Formen der Diskriminierung, vor denen das Gesetz schützen soll. Und der Völkermord in Gaza hat all dies noch verschlimmert.“

„Kritiker ins Visier nehmen“

Solch dreiste pro-israelische Rechtsstreitigkeiten haben in der modernen amerikanischen Politik eine lange Tradition. 1977 wurden zwei Änderungen des Export Administration Act und des US-Steuergesetzes verabschiedet. Theoretisch verboten sie US-Bürgern und -Unternehmen, sich an ausländischen Boykotten gegen Länder zu beteiligen, die als „befreundet“ mit Washington gelten. In Wirklichkeit sollten sie speziell dem langjährigen Embargo der Arabischen Liga gegen Israel entgegenwirken. Die meisten Verbündeten der USA übernahmen das Verbot, was in einigen Fällen ironischerweise zu einer Beschädigung ihrer Beziehungen zu Israel führte.

Dann erklärte Ronald Reagan 1987 die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) – die zu dieser Zeit fast weltweit als legitime Vertretung des palästinensischen Volkes anerkannt war – zu einer terroristischen Vereinigung, erließ jedoch im folgenden Jahr eine Ausnahmeregelung, die „Kontakte” zwischen Vertretern des Weißen Hauses und der PLO erlaubte.

Diese Auslegung bedeutete, dass die Organisation ihr Büro in Washington schließen und die meisten ihrer formellen internationalen diplomatischen und Fundraising-Initiativen einstellen musste, aber den US-Behörden ermöglichte, ohne rechtliche Konsequenzen weiterhin mit ihrer Führung in Kontakt zu bleiben.

Es gibt auch finstere historische Parallelen zu einer weiteren Maßnahme des US-Kongresses nach dem 7. Oktober. Am 12. Dezember 2023 schlug Mariannette Miller-Meeks, eine glühende Verfechterin Israels, die von der Israel-Lobby große Summen erhalten hat, während sie mehrere pro-israelische Maßnahmen mitinitiierte und dafür stimmte, die laut Kritikern die Rechte der Palästinenser unterdrücken und gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen, den Gesetzentwurf H.R. 6578. Darin wird die Einrichtung einer offiziellen „Kommission zur Untersuchung antisemitischer Handlungen“ in den USA gefordert

. Die Bestimmungen des Gesetzentwurfs beziehen sich ausschließlich auf „Antisemitismus“ im Zusammenhang mit der Kritik an Israels Vorgehen in Gaza nach dem 7. Oktober. Die begleitende Pressemitteilung macht deutlich, dass Aktivisten, die sich für Palästina einsetzen, insbesondere Studenten und Hochschulangehörige, die Zielgruppe sind. Unter ihrer Schirmherrschaft würde eine formelle Untersuchung des Kongresses über die Opposition gegen Israel unter US-Bürgern und -Organisationen eingeleitet, und Zeugen, die zur Aussage vorgeladen werden, könnten sich nicht auf ihr verfassungsmäßiges Recht berufen, die Aussage zu verweigern.

Lara Friedman, Präsidentin des Middle East Forum for Peace, verurteilte den Vorschlag als böswilligen Versuch, ein modernes Äquivalent zum berüchtigten House Un-American Activities Committee (das während des Kalten Krieges mutmaßliche Kommunisten untersuchte) zu schaffen. Das 1938 von Senator Joe McCarthy gegründete Komitee untersuchte die politischen Neigungen von Privatpersonen, Staatsangestellten sowie öffentlichen und staatlichen Organisationen. Dabei wurden unzählige Karrieren und Leben zerstört. Friedman wirft H. R. 6578 vor, dass es genau das beabsichtige – „nur diesmal gegen Kritiker Israels“.

„Störende Politik“

Es wäre falsch, diese Welle repressiver Gesetze als einzigartig oder isoliert für die USA oder als ausschließliches Produkt des Völkermords in Gaza zu betrachten. Nach dem 7. Oktober gingen die Behörden in Deutschland, die jahrelang stillschweigend Israels illegales Atomwaffenprogramm unterstützt hatten, mit beispielloser Härte gegen Aktivisten und Gruppen vor, die sich für Palästina engagieren. Die Repressionen äußerten sich in brutalen Übergriffen auf Protestteilnehmer aller Altersgruppen und Geschlechter, in Verurteilungen von Menschen durch Stadt- und Landesgerichte wegen pro-palästinensischer Parolen und in Einschränkungen des Sprechens fremder Sprachen bei öffentlichen Demonstrationen.

Deutsche Stadt- und Landesregierungen haben verboten oder erwägen das Verbot von roten Dreiecken (ein Symbol, das von einigen palästinensischen Widerstandskämpfern verwendet wird). Seit Juni 2024 werden Antragsteller für die deutsche Staatsbürgerschaft auf ihre Kenntnisse über das Judentum und das jüdische Leben geprüft. Sie müssen sich zum Existenzrecht Israels bekennen, um ihre Verbundenheit mit den „deutschen Werten” zu beweisen. Rechtsexperten und Menschenrechtsaktivisten haben die Verfassungsmäßigkeit der Forderung nach politischer Unterstützung für einen fremden Staat als Voraussetzung für die Staatsbürgerschaft weitgehend in Frage gestellt.

Diese Welle der rechtlichen Repression beschränkt sich nicht auf Deutschland. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals haben die britischen Behörden ebenfalls ihre Maßnahmen gegen Andersdenkende verschärft. Im Februar 2024 wurden drei Personen in Großbritannien wegen Terrorismus verurteilt, nachdem sie bei einer Solidaritätskundgebung für Palästina Bilder von Gleitschirmfliegern gezeigt hatten. Die umstrittene Begründung lautete, dies komme einer „Verherrlichung der Taten“ der Hamas gleich. Seitdem wurden mehrere pro-palästinensische Aktivisten und Journalisten in Großbritannien wegen angeblicher „Unterstützung” der Hamas verhaftet, durchsucht und strafrechtlich verfolgt. Im Dezember 2024 schlug die UNO Alarm wegen der „vagen und zu weit gefassten” Anti-Terror-Gesetze in London.

Diese Gesetze definieren den Begriff „Unterstützung“ nicht, was nach Ansicht der UNO die Gefahr erhöht, dass Personen, die nicht plausibel beschuldigt werden können, „gewalttätige terroristische Handlungen“ verbotener Gruppen, einschließlich ihrer politischen Flügel, zu befürworten, in die umfassende Rasterfahndung der Gesetzgebung geraten. Unbeeindruckt davon haben die Behörden ihre Schikanen gegen palästina-solidarische Stimmen seitdem nur noch verstärkt.

Naila Kauser, eine Aktivistin, die derzeit von der Londoner Anti-Terror-Polizei wegen angeblicher pro-palästinensischer Äußerungen in sozialen Medien gesucht wird, sagt gegenüber MintPress News:

Angriffe auf Aktivisten und Journalisten, die sich gegen den Völkermord in Palästina aussprechen, können nur als Missbrauch des Rechts im Dienste des Faschismus bezeichnet werden. Es ist der britische Staat, der gegen mehrere internationale Gesetze verstößt, darunter die Völkermordkonvention, indem er Israel weiterhin durch den Austausch von Geheimdienstinformationen, Waffenhandel und diplomatischen Schutz für israelische Kriegsverbrecher unterstützt, wie wir kürzlich bei dem nicht ganz so geheimen Besuch des israelischen Außenministers in London gesehen haben. Dass Großbritannien diejenigen verbietet, die gegen die Besatzung kämpfen, untergräbt auch ihr international anerkanntes Recht auf Widerstand.“

Der Herausgeber von Electronic Intifada, Asa Winstanley, dessen Londoner Wohnung im Oktober 2024 im Morgengrauen von der Anti-Terror-Polizei durchsucht und digitale Geräte beschlagnahmt wurden, vermutet gegenüber MintPress News, dass die Übernahme der falschen Definition von Antisemitismus durch die IHRA durch die britische Regierung im Dezember 2016 eine Rolle bei der Welle der Repression gegen „legitime Meinungsverschiedenheiten, Proteste und politische Aktionen“ gegen Verbrechen des israelischen Staates. Er sagt, dass die umstrittene Definition, die angeblich von israelischen Geheimdiensten beeinflusst wurde, „nichts zum Schutz von Juden oder anderen Menschen beiträgt – ihr Hauptziel ist es, Palästinenser und ihre Unterstützer zu kriminalisieren“.

Winstanley führt das eindrucksvolle Beispiel eines Londoner Stadtrats aus dem Jahr 2019 an, der die IHRA-Definition von Antisemitismus benutzte, um eine lokale pro-palästinensische Fahrradtour zu verbieten, die Geld für Sportgeräte für Kinder in Gaza sammeln wollte und durch die Parks der Stadt fahren wollte. „Das war keine direkte Aktion, es hatte nichts mit jüdischen Menschen zu tun, es war keine Diskriminierung, es war reine Solidarität der harmlosesten Art, und selbst das wurde offiziell als Verstoß gegen die IHRA-Definition gewertet“, warnte Winstanley.

„Moralische Autorität“

Im Juni 2023 wurde der mit einem schwerfälligen Titel versehene Gesetzentwurf „Economic Activity of Public Bodies (Overseas Matters) Bill“ im britischen Parlament eingebracht. Sein Ziel ist es, allen öffentlichen Einrichtungen zu verbieten, ihre Investitionen und Beschaffungen „in einer Weise zu tätigen, die eine politische oder moralische Ablehnung eines anderen Staates zum Ausdruck bringt“.

In einer begleitenden Pressemitteilung wurde klargestellt, dass der ausdrückliche Zweck des Gesetzes darin besteht, „Unternehmen und Organisationen“ zu schützen, die mit Israel verbunden sind. Michael Gove, der damalige Minister, der das Gesetz einbrachte, sagte über die BDS-Bemühungen:

Diese Kampagnen untergraben nicht nur die Außenpolitik des Vereinigten Königreichs, sondern führen auch zu entsetzlicher antisemitischer Rhetorik und Beschimpfungen. Deshalb haben wir diese entschiedenen Maßnahmen ergriffen, um diesen störenden Politiken ein für alle Mal ein Ende zu setzen.“

Die Zahl der betroffenen Organisationen ist gigantisch und reicht von Kommunalräten bis hin zu Universitäten, und die Auswirkungen sind in jeder Hinsicht gravierend. Institutionen können allein nach dem persönlichen Ermessen von Regierungsbeamten untersucht werden und müssen bei Verstößen mit hohen Geldstrafen rechnen. In den 1980er Jahren, als die britische Regierung sich weigerte, Sanktionen gegen Südafrika zu verhängen oder zu verurteilen, boykottierten genau die Einrichtungen, gegen die sich dieses Gesetz richtet, den Apartheidstaat. Wäre das neue Gesetz damals in Kraft gewesen, wären solche Aktivitäten völlig illegal gewesen.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Anti-BDS-Gesetz gegen mehrere UN-Beschlüsse verstößt und im Widerspruch zu den eigenen Positionen der britischen Regierung steht. Londons offizielle Haltung lautet seit Jahrzehnten, dass israelische Siedlungen „nach internationalem Recht illegal sind, ein Hindernis für den Frieden darstellen und eine Zwei-Staaten-Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts gefährden“. Daher wird der britische Privatsektor von den Behörden aktiv davon abgehalten, dort Geschäfte zu tätigen. Nun könnte es öffentlichen Einrichtungen jedoch gesetzlich verboten werden, sich an diese Vorgabe zu halten.

Dennoch gibt es noch einen möglichen rechtlichen Weg, sich zu wehren. Wie MintPress News bereits berichtet hat, gibt es mehrere rechtliche Erkenntnisse und Präzedenzfälle, die darauf hindeuten, dass Länder, die wie Großbritannien der Völkermordkonvention beigetreten sind, „alle zumutbaren Mittel einsetzen“ müssen, um Völkermord zu verhindern. Darüber hinaus könnte die Unterlassung von Hilfe oder Unterstützung für einen Staat, der Völkermord begeht, gegen Artikel I der Konvention verstoßen. Dies könnte rechtlichen Schutz vor dem neuen Anti-BDS-Gesetz in London bieten. Die Aktivistin Naila Kauser, die selbst Ziel der jüngsten Maßnahmen in London ist, kommt zu folgendem Schluss:

Gesetze, die Völkermord verteidigen, haben keine Legitimität, und Staaten, die sie durchsetzen und den Völkermord ermöglichen, haben keine moralische Autorität. Sie wollen, dass wir schweigen, aber wir müssen diesen Angriffen und dem anhaltenden Völkermord mit allen Mitteln Widerstand leisten, bis Palästina befreit ist.

Titelfoto | NYPD-Beamte verhaften eine Frau, als pro-palästinensische und pro-israelische Demonstranten vor dem Baruch College in New York am 5. Juni 2024 zusammenstoßen. Melissa Bender | AP

Kit Klarenberg ist investigativer Journalist und Mitarbeiter von MintPress News, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Seine Beiträge erschienen zuvor in The Cradle, Declassified UK und Grayzone. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

Veröffentlichen Sie unsere Artikel! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Übersetzt mit Deepl.com

