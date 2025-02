https://www.middleeastmonitor.com/20250208-doctors-fear-for-life-of-gaza-hospital-chief-abu-safiya-held-by-israel/



Ärzte fürchten um das Leben des Leiters des Krankenhauses in Gaza, Abu Safiya, der von Israel festgehalten wird

8. Februar 2025

Der Leiter des Kamal-Adwan-Krankenhauses, Dr. Hussam Abu Safiya. [Screenshot/dr.hussam73/Instagram]

Medizinische Fachkräfte, die aus der ganzen Welt nach Genf kamen, äußerten ihre Besorgnis über Dr. Hussam Abu Safiya, den Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Gaza, der bei einer Razzia in der Einrichtung am 27. Dezember von Israel festgenommen wurde, wie Anadolu berichtet.

Seitdem gibt es keine Neuigkeiten über seine Sicherheit oder sein Wohlergehen. Viele befürchten, dass ihm ein ähnliches Schicksal widerfahren könnte wie Dr. Adnan Al-Bursh, einem bekannten Orthopäden, der im April in israelischer Haft starb – vier Monate nachdem er während der Bodeninvasion des israelischen Militärs im Flüchtlingslager Jabalya festgenommen worden war.

Die Inhaftierung von Abu Safiya hat bei Beschäftigten im Gesundheitswesen weitverbreitete Empörung ausgelöst. Viele bezeichnen sie als eine düstere Eskalation dessen, was sie als systematische Verfolgung von medizinischen Fachkräften in Gaza betrachten.

„Wir haben große Angst davor“, sagte Dr. Semia Sadfi Charbonnier, eine Allgemeinärztin aus Genf, gegenüber Anadolu und bezog sich dabei auf Berichte über Folter, die Abu Safiya in israelischer Haft erlitten haben soll. Charbonnier ist Mitglied der International Healthcare Workers Coalition, die mehr als 100 Organisationen weltweit vereint, die sich mit den Beschäftigten im Gesundheitswesen in Palästina solidarisch erklären.

„Wir haben gesehen, was mit Dr. Adnan Al-Bursh passiert ist, und wir haben große Angst, dass ihm dasselbe widerfahren wird“, sagte sie. “Denn Dr. Abu Safiya ist wie ein Symbol des Widerstands, und das gefällt Israel nicht. Sie wollen dem palästinensischen Volk den Kopf des Widerstands abschlagen.“

Sie betonte, dass Abu Safiya von allen sehr bewundert wird. „Für uns ist Dr. Hussam mehr als ein Arzt.“

„Er ist ein Held„, sagte sie und zeigte sich besorgt über seine Behandlung und den Mangel an Informationen über seinen Zustand.

Sie forderte ein stärkeres internationales Vorgehen: ‚Wir fordern die UNO auf, Druck auf Israel auszuüben.“

Resolutionen allein reichten nicht aus, betonte der Arzt und sagte, dass sie nicht respektiert würden. ‘Wir fordern wirklich ein Ende der Straflosigkeit“, schloss sie.

Muster von Missbrauch und Folter

Sara Galli, Anästhesistin in den Niederlanden und Sprecherin von „Ärzte für Gaza“, schlug Alarm wegen der Behandlung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens in Gaza und führte dokumentierte Fälle von Misshandlung, Folter und Tod in israelischer Haft an.

Galli betonte gegenüber Anadolu, dass die weit verbreitete Sorge um das Wohlergehen von Häftlingen, insbesondere von Angehörigen der Gesundheitsberufe, im breiteren Kontext von Menschenrechtsverletzungen verstanden werden müsse. Sie wies auf mehrere prominente Fälle hin, darunter den Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, der acht Monate lang ohne Beweise inhaftiert war, einen Orthopäden, der nach elf Monaten freigelassen wurde, und einen Kinderarzt, der während seiner 45-tägigen Haft 25 Kilogramm (55 Pfund) durch Hunger verlor.

„Uns liegen mehrere Berichte über Misshandlungen und Folter vor, sowohl von medizinischem Personal als auch von palästinensischen Häftlingen“, sagte sie. Die Vorwürfe wurden von angesehenen internationalen Organisationen bestätigt, darunter Human Rights Watch, die UNO und Amnesty International, fügte sie hinzu.

Die Situation um Abu Safiya veranschauliche das Problem, dass Mitarbeiter im Gesundheitswesen für die Ausübung ihrer Arbeit bestraft werden, sagte sie und betonte, dass mindestens drei Mitarbeiter im Gesundheitswesen in der Haft gestorben seien, nachdem sie Berichten zufolge gefoltert worden seien.

Es gibt Aussagen von entlassenen Gefangenen, die gesehen haben, wie sie gefoltert wurden, sagte die Ärztin und fügte hinzu, dass die Gefangenen in denselben Zentren festgehalten wurden, in denen Bilder von Folter, Vergewaltigung und Misshandlung aufgetaucht sind. Weiterlesen in middleeastmonitor.com

