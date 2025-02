Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-02-07/ty-article/.premium/fighting-in-jenin-shows-the-israeli-armys-new-ethos-is-clearly-shoot-first/00000194-dfdd-ddbc-a1dd-dfdfb2760000



Analyse |

Die Kämpfe in Dschenin zeigen, dass das neue Ethos der israelischen Armee eindeutig „Erst schießen“ lautet

Die Atmosphäre der Rache und die Herangehensweise der israelischen Streitkräfte an den Krieg in Gaza – alles ist gefährlich, also ist alles erlaubt – hat sich auf das Westjordanland ausgeweitet

Israelische Soldaten in Dschenin im Westjordanland diese Woche. Bildnachweis: Raneen Sawafta/Reuters

Amos Harel

7. Februar 2025

Anfang der Woche veröffentlichte die Armee außergewöhnliches Filmmaterial aus Dschenin im Westjordanland. Streitkräfte, die drei Wochen lang in der Stadt und im Flüchtlingslager operiert hatten, sprengten 23 Häuser auf einmal in die Luft. Die Armee gab an, dass sie als „Terroristenstützpunkte“ genutzt worden seien.

Die Szene sah aus wie aus dem Gazastreifen. Die Zerstörung, die die Armee in und um Dschenin hinterlässt, erreicht vielleicht nicht das Ausmaß von Gaza, aber sie ist größer als alles, was wir seit der Operation „Defensive Shield“ im Jahr 2002 während der zweiten Intifada im Westjordanland gesehen haben.

In jeder Verlautbarung betonen der Premierminister, der Verteidigungsminister und die Generäle den Umfang der Operation. Einige von ihnen erwähnen die Absicht, langfristig Truppen auf palästinensischem Gebiet zu stationieren, ein Schritt, den das Militär seit vielen Jahren vermieden hat.

Der Bürgermeister von Dschenin gab diese Woche an, dass etwa 40 Prozent der Einwohner der Stadt aufgrund der Kämpfe geflohen seien. Die Armee gab am Dienstag bekannt, dass „55 Terroristen eliminiert“ und 380 Verdächtige festgenommen wurden. Vermutlich sind diese Zahlen gestiegen. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

