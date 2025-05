https://www.commondreams.org/news/doctors-against-genocide-dc



Mitglieder der Organisation „Ärzte gegen Völkermord“ versammeln sich am 30. April 2025 auf dem Capitol Hill in Washington, D.C.

(Foto: Diyar Guldogan/Anadolu via Getty Images)

Ärzte gegen Völkermord veranstalten Kundgebung in Washington für „Brot statt Bomben“ in Gaza

„Die Hoffnung, Zehntausende Kinder zu retten, schwindet“, warnte ein Kinderarzt aus Colorado. “Wenn Kinder verhungern, weinen sie nicht einmal. Ihre kleinen Herzen schlagen immer langsamer, bis sie schließlich stehen bleiben.“

Brett Wilkins

30. April 2025

Mitglieder der internationalen Interessenvertretung „Ärzte gegen Völkermord“ versammelten sich am Mittwoch vor dem US-Kongress in Washington, D.C., um von den Gesetzgebern einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza und ein Ende des Einsatzes von Hunger als Kriegswaffe durch Israel in dem belagerten palästinensischen Gebiet zu fordern.

Rund 20 DAG-Mitglieder in weißen Laborkitteln hielten Pita-Brote hoch und skandierten während der Kundgebung auf dem Capitol Hill: „Brot statt Bomben, lasst die Kinder essen“.

„Die absichtliche Unterernährung, Aushungerung und Angriffe auf die Gesundheitsversorgung in Gaza durch die israelische Regierung haben sich verschlimmert und lassen möglicherweise die Auslöschung großer Teile der Bevölkerung Gazas, insbesondere Zehntausender Kinder, befürchten“, sagte Dr. Karameh Kuemmerle, ein in Boston ansässiger Kinderneurologe.

Letzte Woche verteilte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen die letzten Lebensmittelhilfen in Gaza, wo die bedrängten Bewohner aufgrund der israelischen Blockade nun keine Nahrungsquellen mehr von außen haben. Die DAG erklärte am Mittwoch, dass „Gastroenteritis und Durchfallerkrankungen grassieren, weil die Bewohner Gazas versuchen, sich von verdorbenen Lebensmitteln zu ernähren, während andere verhungern“.

Palästinensische Beamte, UN-Experten und internationale Menschenrechtsgruppen beschuldigen Israel, in Gaza einen Völkermord durch Hunger zu begehen, indem es eine „vollständige Belagerung“ verhängt, die zu tödlicher Unterernährung und Krankheiten unter den mehr als 2 Millionen Menschen in der Küstenenklave, insbesondere unter den Kindern, geführt hat.

„Als ich vor zwei Monaten Kinder in Gaza behandelte, hungerten sie bereits“, sagte der Kinderarzt und DAG-Mitglied Dr. Mohamed Kuziez aus Colorado vor der Kundgebung am Mittwoch. “Nach 60 Tagen vollständiger Blockade lebenswichtiger Nahrungsmittel und medizinischer Hilfe sterben unzählige weitere Menschen einen langsamen, unnötigen Tod.“

Vertreter der Vereinten Nationen geben an, dass fast 3.000 Lastwagen mit lebensrettenden Hilfsgütern, darunter mehr als 116.000 Tonnen Lebensmittel – genug, um eine Million Menschen vier Monate lang zu ernähren – an der Grenze zu Gaza stehen und auf die Einreiseerlaubnis Israels warten.

„Die Hoffnung, Zehntausende Kinder zu retten, schwindet“, warnte Kuziez. “Wenn Kinder verhungern, weinen sie nicht einmal. Ihre kleinen Herzen schlagen immer langsamer, bis sie schließlich aufhören zu schlagen.“

Einige der Redner bei der Kundgebung auf dem Capitol Hill lobten die Widerstandsfähigkeit der medizinischen Fachkräfte in Gaza, die nicht nur unter den Bombardierungen und der Belagerung von Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen durch Israel leiden, sondern auch unter Entführungen, Folter und offensichtlichen Hinrichtungen durch israelische Soldaten.

„Meine palästinensischen Kollegen im Gesundheitswesen haben etwas bewiesen, für das mir die Worte fehlen, denn es geht über Mitgefühl, über fachliche Kompetenz und über Mut hinaus“, sagte Dr. Brennan Bollman, Professor für Notfallmedizin an der Columbia University, der gerade aus Gaza zurückgekehrt war. “Sie haben Familienangehörige verloren und sind am nächsten Tag wieder zur Arbeit gegangen.“

„Sie brauchen Lebensmittel für ihre Patienten und für sich selbst; sie brauchen ein Ende dieser illegalen und skrupellosen Blockade“, fügte sie hinzu.

Neben der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe und der Aufhebung der Blockade des Gazastreifens durch Israel fordert die DAG auch den Schutz von hungernden Kindern, ein Ende der US-Bombardierungen im Jemen und die Wahrung der US-Verfassung und der Meinungsfreiheit angesichts der Angriffe auf die Existenzgrundlage von medizinischem Fachpersonal.

Die Kundgebung am Mittwoch fand statt, während der Internationale Gerichtshof (IGH) den dritten Tag seiner Anhörungen über die rechtliche Verpflichtung Israels „die ungehinderte Lieferung dringend benötigter Güter, die für das Überleben der palästinensischen Zivilbevölkerung unerlässlich sind“, abhielt.

Der IGH prüft derzeit eine Völkermordklage gegen Israel, die von Südafrika eingereicht und von Dutzenden Ländern entweder einzeln oder als Mitglieder regionaler Blöcke unterstützt wird.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der ehemalige Verteidigungsminister Yoav Gallant sind ebenfalls flüchtig vor dem Internationalen Strafgerichtshof, der ihre Verhaftung wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während eines von den USA unterstützten Krieges angeordnet hat, bei dem mehr als 184.000 Palästinenser getötet, verstümmelt oder vermisst wurden und fast alle Bewohner des Gazastreifens gewaltsam vertrieben wurden, oft mehrfach.

