Ben-Gvir wirbt in Mar-a-Lago für die Bombardierung von Lebensmittellagern

Michael F. Brown Power Suits

30. April 2025

Itamar Ben-Gvir veröffentlichte auf X ein Foto von sich in Mar-a-Lago, um seine Nähe und seinen Zugang zur Trump-Regierung zu demonstrieren. Unter den Anwesenden war auch Tom Emmer, der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus.

Itamar Ben-Gvir X

Der berüchtigtste Rassist in der israelischen Regierung ist am 21. April in den Vereinigten Staaten eingetroffen.

Itamar Ben-Gvir, Minister für nationale Sicherheit, wurde 2007 von einem israelischen Gericht wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Anstiftung zum Rassismus verurteilt.

Bemerkenswert ist, dass dies in einem Justizsystem geschah, das den Rechten der Palästinenser seit Jahrzehnten enormen Schaden zufügt.

Als langjähriger Unterstützer des Massenmörders von Palästinensern, Baruch Goldstein, und Befürworter der ethnischen Säuberung der Palästinenser aus dem Gazastreifen, hat Ben-Gvir den Vorschlag von Präsident Donald Trump, die Palästinenser aus dem Küstengebiet zu entfernen, Anfang dieses Jahres begeistert begrüßt.

Als Reaktion auf die Idee des US-Präsidenten twitterte Ben-Gvir: „Ich lobe US-Präsident Trump für die Initiative, Bewohner aus Gaza nach Jordanien und Ägypten zu überführen. Eine unserer Forderungen an Premierminister Benjamin Netanjahu ist die Förderung der freiwilligen Auswanderung. Wenn der Präsident der größten Supermacht der Welt, Trump, persönlich diese Idee vorbringt, lohnt es sich für die israelische Regierung, sie umzusetzen – fördern Sie jetzt die Auswanderung!“

Natürlich ist an der „Auswanderung“ der Palästinenser inmitten der von den USA unterstützten Kriegsverbrechen und des Völkermords Israels in Gaza nichts „freiwillig“.

Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, sollte Ben-Gvir wegen der Förderung von Kriegsverbrechen und Völkermord in Gaza strafrechtlich verfolgen.

Ben-Gvir prahlte im Januar damit, die Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza zu stören, und drängte gleichzeitig darauf, „die Lieferung von humanitärer Hilfe, Treibstoff, Strom und Wasser nach Gaza vollständig einzustellen“. Diese Politik der Einstellung humanitärer Hilfe, die wenige Wochen später von der israelischen Regierung umgesetzt wurde, führt direkt zu Unterernährung und einer „katastrophalen Gefahr“ für die Bevölkerung Gazas, insbesondere für Kinder.

Die Treffen des Ministers für nationale Sicherheit mit republikanischen Politikern, rechten Führern der jüdischen Gemeinde und Wissenschaftlern sollten den anti-palästinensischen Rassismus in einem Land normalisieren, das diesen Weg bereits weit gegangen ist.

In den letzten Wochen hat die zunehmend gesetzlose und absichtlich abschreckende Trump-Regierung, in Anlehnung an die israelische Praxis der Inhaftierung von Palästinensern ohne Anklage, palästinensische und mit ihnen verbündete Studenten ohne vorherige Strafanzeige – oder gar Haftbefehl – festgenommen.

Diese Studenten müssen mit einer Abschiebung aus den USA rechnen, da das Recht auf freie Meinungsäußerung für Verfechter der Freiheit und Gleichberechtigung der Palästinenser rapide ausgehöhlt wird. Sowohl diese Regierung als auch die Biden-Regierung haben die Kriegsverbrechen und den Völkermord Israels in Gaza unterstützt, während das Land von der Förderung von Kriegsverbrechen in Gaza zur Kriminalisierung von Palästinensern in den USA übergegangen ist.

Mitreisende

Mit Ben-Gvir reiste Yishai Fleisher, ein Sprecher der israelischen Siedler in Hebron im besetzten Westjordanland.

Fleisher hat mit seiner Siedlungstätigkeit die Enteignung des palästinensischen Volkes gefördert und Erzbischof Desmond Tutu – einen der großen Freiheitskämpfer der letzten 50 Jahre – als „Antisemiten“ diffamiert. Nur wenige Stunden nach Tutus Tod prahlte Fleisher mit dem israelischen Apartheidstaat: „Tutu ist weg, aber Israel ist immer noch da.“

Mit Ben-Gvir reiste auch Akiva Hacohen, ein Siedler aus der Westjordanland-Siedlung Yitzhar, der von der israelischen Zeitung Haaretz als „Aktivist mit Vorstrafen, der einst von der Polizei und dem Sicherheitsdienst Shin Bet überwacht wurde“ beschrieben wird.

Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft wurde Hacohen wegen „Spionage“ zu drei Monaten Haft verurteilt. Hacohen und andere Extremisten hatten einen „Außenposten-Kriegsraum“ eingerichtet, um Bewegungen der israelischen Armee zu überwachen, die zur Auflösung von Siedlungsaußenposten führen könnten, die nicht nur nach internationalem Recht illegal sind, sondern auch von der israelischen Regierung als illegal angesehen werden.

Ben-Gvir konfrontiert

Aktivisten von UnXeptable, einer Organisation, die die widersprüchliche Idee einer „lebendigen liberalen jüdischen Demokratie“ propagiert, protestierten bei der Ankunft des Ministers in den USA gegen ihn.

Sie mögen zwar anerkennen, dass Ben-Gvir ein extremer Fanatiker ist, aber dennoch befürworten sie ein Israel, das nach ihrer eigenen Definition Palästinenser diskriminiert. Ihre Wortwahl klingt wie eine Befürwortung einer weißen, christlichen amerikanischen Demokratie.

In Mar-a-Lago versuchte Ben-Gvir, seine Nähe zur Trump-Regierung zu demonstrieren, als er sich mit republikanischen Politikern in Trumps Haus in Florida traf. Kurz darauf twitterte er: „Ich hatte die Ehre und das Privileg, mich mit hochrangigen Vertretern der Republikanischen Partei in Trumps Anwesen Mar-a-Lago zu treffen. Sie bekundeten ihre Unterstützung für meine sehr klare Position, wie in Gaza vorzugehen ist, und dass die Lebensmittel- und Hilfsdepots bombardiert werden sollten, um militärischen und politischen Druck auszuüben, damit unsere Geiseln sicher nach Hause gebracht werden können.“

Dies ist eine offene Befürwortung von Kriegsverbrechen und Aushungerung.

Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Tom Emmer, und der Kongressabgeordnete Lloyd Smucker waren anwesend, zusammen mit, wie ein Sprecher von Ben-Gvir sagte, „Dutzenden hochrangigen Geschäftsleuten aus Miami“.

Trump war nicht anwesend.

Zu Beginn seines Besuchs in Florida machte der wegen Rassismus und Terrorismusunterstützung verurteilte Ben-Gvir Halt bei einem, wie Fleisher es bezeichnete, „jüdischen Waffenladen in der Gegend von Miami“.

Ben-Gvir besuchte den Polizeichef von Miami und hob dabei – unbeabsichtigt oder nicht – die rassistischen Dynamiken der Polizeiarbeit in Israel (anti-palästinensisch) und im tiefen Süden (anti-schwarz) hervor. Ben-Gvir hat sich dafür eingesetzt, die Lebensbedingungen palästinensischer Gefangener zu verschlechtern, und ein System überwacht, das von Folter geprägt ist.

Am 23. April sprach Ben-Gvir vor etwa 100 Studenten und 30 Dozenten bei Shabtai, einer jüdischen Diskussionsgesellschaft in der Nähe des Campus der Yale University.

Trump-nahe Verwaltungsangestellte der Yale University hatten Studenten, die am Vorabend protestiert hatten, mit „sofortigen Disziplinarmaßnahmen“ gedroht. Tatsächlich lösten sich die Studenten in der Nacht vor Ben-Gvirs Auftritt unter Einschüchterung auf, die von der Trump-Regierung ausging, aber von den Verwaltungsangestellten der Universität pflichtbewusst umgesetzt wurde.

Dennoch entzog Yale dem Verein Yalies4Palestine aufgrund seiner Organisation den Status als Verein. Vertreter der Universität gaben an, die Organisation habe „über soziale Medien Aufrufe zur Teilnahme“ an der Protestaktion verbreitet.

Trump, Anhänger des Völkermords Israels im Gazastreifen und leicht einzuschüchternde Universitätsverwalter nehmen den Studenten ihre Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz. Unterdessen geben Gruppen wie Betar USA an, Informationen an Regierungsbeamte weiterzugeben, um ausländische Studenten des Landes zu verweisen. Darüber hinaus berichtet Julia Angwin in der New York Times, dass „das sogenannte Department of Government Efficiency … ein weitreichendes System zur Überwachung der Bevölkerung für die Trump-Regierung aufbaut – wie wir es in den Vereinigten Staaten noch nie gesehen haben“.

Am 23. April versammelten sich erneut Demonstranten, um gegen Ben-Gvirs Rede zu protestieren, diesmal vor dem Veranstaltungsort, der von Shabtai organisiert worden war. Ben-Gvir verspottete die Demonstranten bei seiner Ankunft mit einem breiten Grinsen und tauchte am späten Abend wieder auf, um sie erneut zu verspotten, indem er ihnen energisch zuwinkte und, wie sein Büro es nannte, ein Siegeszeichen machte.

Seinem Büro zufolge wurden auch Wasserflaschen auf ihn geworfen.

Ben-Gvir nutzte schnell X, um seine Interpretation der Ereignisse zu verbreiten. „Gegen die pro-palästinensischen Demonstranten an der Yale University, die die Nazis in Gaza unterstützen – wir werden gewinnen. Das Volk Israel lebt!“

Natürlich ließ er die Besorgnis der Demonstranten über seinen offenen Rassismus, seine Missachtung von Folter und sein Engagement für die ethnische Säuberung der Palästinenser unerwähnt.

Ben-Gvir stellte seinen Rassismus während eines Interviews in New Haven, Connecticut, zur Schau. „Es gibt kein palästinensisches Volk“, behauptete er, ohne dass die Journalistin Kassy Akiva von Daily Wire darauf einging. „Tatsächlich war es nur eine Gruppe von Arabern, die mir Schaden zufügen wollten“, sagte er offenbar in Bezug auf die Flaschen, die auf ihn und andere Teilnehmer geworfen worden waren.

Rabbi Shmully Hecht, Mitbegründer von Shabtai, sprach vor der Veranstaltung über Ben-Gvir.

Er sagte gegenüber der Jewish Telegraphic Agency, er sei stolz darauf, den israelischen Minister zu empfangen.

In einer E-Mail, die offenbar an die Jewish Telegraphic Agency weitergeleitet wurde, schrieb Hecht: „Ich bewundere Ben-Gvir“, bevor er ihn Berichten zufolge „positiv mit [dem Senator von New Jersey, Cory] Booker und einem anderen demokratischen Senator, Richard Blumenthal aus Connecticut, verglich“. (Booker ist Mitbegründer von Shabtai und ein langjähriger Freund von Hecht.

Hecht behauptete außerdem, dass „Itamar das fördert, was er für das Beste für sein Volk hält, das ihn demokratisch gewählt hat“.

Laut der Jewish Telegraphic Agency „lehnten mehrere Shabtai-Mitglieder Hechts Äußerungen ab, in denen er sowohl Ben-Gvir als ‚mutigen, entschlossenen Führer‘ lobte als auch den extremistischen Rabbi Meir Kahane, den Ben-Gvir bewundert“.

Hecht, der auch das Chabad-Zentrum in Yale gegründet hat, steht offen zu seiner rassistischen Verehrung Kahanes, einem berüchtigten anti-palästinensischen Befürworter ethnischer Säuberungen, und behauptete: „Ben-Gvir hat wie Meir Kahane die Israelis, das jüdische Volk und den Westen vor den Gefahren des radikalen Islam und der Dschihadisten gewarnt.“

Er fuhr fort: „Leider wurden sie von naiven Liberalen abgelehnt, die in ihrer Wahnvorstellung glauben, dass Westler mit Leuten wie ISIS, Al-Qaida, Hamas, Hisbollah und den iranischen Mullahs Frieden schließen können. Der 7. Oktober muss der letzte Krieg Israels sein. Nur mutige, entschlossene Führer wie Ben-Gvir können dies gewährleisten.“

Die Verteidigung von Befürwortern der jüdischen Vorherrschaft zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer scheint nun vom Mitbegründer der Yale-Gesellschaft als normal angesehen zu werden. Tatsächlich kritisierte der Kongressabgeordnete Jerrold Nadler Ben-Gvir am Tag nach der Veranstaltung in Yale als „Rassisten, Terroristen und jüdischen Supremacisten“.

Einerseits lud Hecht Ben-Gvir ein, in der Nähe von Yale und in New York City zu sprechen, andererseits verbreitete er eine schlecht aufgenommene Petition, um zehn Juden, die er als „in ihren öffentlichen Schriften und Reden unaufhörlich schikanierend, belästigend, feindselig und falsch darstellend gegenüber dem Staat Israel“ ansieht, halachisch zu exkommunizieren.

Auf seiner Liste der inakzeptablen Juden stehen Thomas Friedman, Peter Beinart, Jeremy Ben-Ami, Norman Finkelstein, Noam Chomsky, Tony Kushner, Simone Zimmerman, Max Berger, Alissa Romanow und Yisroel Dovid Weiss.

Hier geht es nicht einfach darum, dass Hecht die Meinungsfreiheit fördert, um den Studenten ein breites Spektrum an Ansichten zu vermitteln, egal wie verabscheuungswürdig diese auch sein mögen. Hecht hat sich offen für Ben-Gvir und Kahane und damit für die jüdische Vorherrschaft entschieden und sich nicht für die Gleichberechtigung zwischen den beiden Seiten des Flusses oder auch nur für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen.

New York

Der Kahanist Meir Weinstein berichtete, Ben-Gvir habe am vergangenen Donnerstagabend im Chabad-Weltzentrum gesungen: „Möge der Tempel in unserer Zeit schnell wieder aufgebaut werden …“

Dies würde erfordern, dass Israel anstelle der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem eine Synagoge baut. Ben-Gvir scheint, ebenso wie der neue Kongressabgeordnete Randy Fine, darauf aus zu sein, einen Religionskrieg in der Region zu provozieren.

Die Kongressabgeordnete Elise Stefanik verurteilte die Proteste gegen Ben-Gvir und twitterte gegen das, was sie als „abscheuliche Gewalt letzte Nacht vor dem Weltzentrum der Chabad-Lubawitsch in Brooklyn“ bezeichnete. Sie forderte „eine sofortige Untersuchung dieser gefährlichen Organisationen und ihrer Finanzierungsnetzwerke durch die Bundesbehörden“.

Stefanik ignorierte einen erschreckenden Angriff auf eine alleinstehende Frau, die sich von der Demonstration entfernte und mehrfach von einer Menge von Ben-Gvir-Anhängern angegriffen wurde, die „Tod den Arabern“ riefen.

Die Bilder, die von den Mainstream-Medien nur minimal aufgegriffen wurden, waren sowohl eindringlich als auch beunruhigend. Das Video stand in starkem Kontrast zu den monatelangen Bemühungen der Unternehmensmedien, Studenten, die gegen den Völkermord in Gaza protestieren, als antisemitisch darzustellen und gleichzeitig ein Klima zu schaffen, das Trump half, autoritär gegen Studenten und Universitäten vorzugehen.

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams, ein Gegner der palästinensischen Rechte, veröffentlichte eine Erklärung, in der er feststellte: „Ersten Berichten zufolge wurde eine Demonstrantin von ihrer Gruppe isoliert, von Gegendemonstranten belästigt und verletzt. Bei einem weiteren Vorfall wurde eine zweite Frau umzingelt und von Gegendemonstranten mit üblen Drohungen beleidigt.“

Nerdeen Kiswani, Gründerin von Within Our Lifetime, einer Gruppe, die sich gegen den Zionismus und den US-Imperialismus einsetzt und die Befreiung Palästinas fordert, bezeichnete Adams‘ Erklärung als „Ablenkungsmanöver“, das „die Anwesenheit des Kriegsverbrechers Itamar Ben-Gvir bei Chabad Lubavitch“ ignoriere.

Sie twitterte: „Die Tatsache, dass der Bürgermeister Ben-Gvir und seine Rolle bei der Provokation dieser Gewalt nicht erwähnt hat, ist genau der Grund, warum diese zionistischen Mobs so mutig sind. Solange Völkermordfiguren wie Ben-Gvir in dieser Stadt freie Hand haben, werden diese Angriffe weitergehen.“

Die Zeitung „The New York Times“ berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass sechs Personen festgenommen und einer wegen „Körperverletzung, Belästigung und Sachbeschädigung“ angeklagt worden seien. Die anderen fünf erhielten eine Vorladung vor Gericht und wurden freigelassen.

Ob es sich dabei um Anhänger der palästinensischen Rechte oder um Anhänger von Ben-Gvir oder um beides handelte, war unklar.

Am Sonntagmorgen kam es in Gravesend in Brooklyn, New York, zu weiteren Zusammenstößen, obwohl eine damit zusammenhängende Veranstaltung mit Ben-Gvir in der Congregation Shaare Zion abgesagt worden war.

Die Website der Congregation Shaare Zion wirbt mit den Besuchen von Rabbi Ovadia Yosef, dem ehemaligen sephardischen Oberrabbiner Israels und geistigen Führer der Shas-Partei, obwohl er Palästinenser als „Schlangen“ und Araber als „Übeltäter“ bezeichnet und behauptet hatte, „Gott bereue, dass er diese Söhne Ismaels erschaffen habe“.

In derselben Predigt, in der er gleichzeitig Palästinenser, Araber und Juden attackierte, soll er gesagt haben, dass die im Holocaust ermordeten Juden starben, weil sie Reinkarnationen von Sündern waren. Unter den anti-muslimischen und anti-schwarzen Äußerungen von Yosef sagte er einmal: „Goyim wurden nur geboren, um uns zu dienen. Ohne das haben sie keinen Platz in der Welt – nur um dem Volk Israel zu dienen.“

Es überrascht nicht, dass Ben-Gvir gerade dort sprechen wollte.

Unter Washingtons Befürwortern des Völkermords

Am Montag traf Ben-Gvir mit dem Kongressabgeordneten Brian Mast zusammen, einem anti-palästinensischen Rassisten, der den Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses innehat. Mast hat alle Palästinenser als „arabische Nazis“ beschuldigt und gesagt, dass es „nur sehr wenige unschuldige palästinensische Bürger“ gebe.

Die Autorin Laila El-Haddad begegnete Ben-Gvir im Rayburn House Office Building und bezeichnete ihn als Kriegsverbrecher und beschuldigte ihn, ihre Familie in Gaza getötet zu haben.

Medea Benjamin, Mitbegründerin von CODEPINK, konfrontierte Ben-Gvir ebenfalls in der Nähe des Büros der Kongressabgeordneten Claudia Tenney, die den Vorsitz des neuen Friends of Judea and Samaria Caucus innehat. Benjamin beschuldigte ihn, ein Kriegsverbrecher und ethnischer Säuberer zu sein.

Sie sagte gegenüber The Electronic Intifada, sie sei „entsetzt gewesen, den Kriegsverbrecher Ben-Gvir in den Hallen des Kongresses zu sehen. Aber was für ein toller Zufall, es war der Tag der Interessenvertretung für muslimische Gruppen, sodass er von Menschen konfrontiert wurde, die wissen, was für ein Rassist und Völkermörder er ist.“

Jewish Insider berichtet, dass Ben-Gvir am Montag neben Mast und Tenney auch die Kongressabgeordneten Jim Jordan und Mike Lawler getroffen habe.

Alle sind Republikaner. Die Unterstützung der Demokraten für den Völkermord in Gaza ist etwas diskreter, aber immer noch recht offen.

Sowohl im Fall von El-Haddad als auch im Fall von Benjamin sahen die Leibwächter so aus, als seien sie nicht nur da, um Einschüchterung zu üben, sondern um den wütenden und fanatischen Schimpfer Ben-Gvir zurückzuhalten. Er wirkte wie ein außer Kontrolle geratener Tyrann und jemand, der sich voll und ganz am Völkermord in Gaza mitschuldig gemacht hat – was er auch ist.

Der Minister für nationale Sicherheit behauptete gegenüber Jewish Insider, dass seine Delegation „niemanden aus der Trump-Regierung getroffen habe. Das war nicht das Hauptziel“, obwohl ursprünglich erwartet worden war, dass er sich mit Kristi Noem, der Leiterin des US-Heimatschutzministeriums, treffen würde.

Ben-Gvirs USA-Reise, die darauf abzielte, Emotionen zu schüren, macht noch mehr Amerikanern klar, dass er entschlossen ist, die Menschen zu spalten und Gaza im Rahmen des anhaltenden Völkermords Israels zu zerstören.

Trotz all seiner Siegeszeichen verliert Israel den Kampf um die Herzen und Köpfe in den USA – wie die Umfrageergebnisse zeigen. Völkermord und Apartheid haben nun einmal diese Wirkung.

Übersetzt mit Deepl.com

