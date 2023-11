Doctors in Gaza Respond The medical providers called on the WHO and rights groups to hold accountable the group of Israeli physicians who betrayed their profession by endorsing the bombing of a hospital in Gaza. By Julia Conley Common Dreams Physicians who have been working for four weeks to save as many lives as



Ein verwundetes palästinensisches Kind wird in der überfüllten Notaufnahme des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt nach einem israelischen Luftangriff am 11. Oktober behandelt. (Palästinensische Nachrichten- und Informationsagentur, oder Wafa, für APAimages, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Die medizinischen Dienstleister forderten die WHO und Menschenechtsgruppen auf, die Gruppe israelischer Ärzte zur Rechenschaft zu ziehen, die ihren Berufsstand verraten haben, indem sie die Bombardierung eines Krankenhauses in Gaza befürworteten.

Ärzte in Gaza reagieren

Von Julia Conley

Common Dreams

8. November 2023

Ärzte, die seit vier Wochen daran arbeiten, so viele Leben wie möglich vor Israels „vollständiger Belagerung“ des Gazastreifens zu retten, während das Gesundheitssystem um sie herum zusammenbricht, reagierten am Montag auf eine Erklärung einer Gruppe israelischer Ärzte, die am Wochenende zur Bombardierung eines Krankenhauses in dem belagerten Gebiet aufgerufen hatten.

„Wir als Ärzte sind Botschafter des Friedens. Wir retten Leben“, erklärten die Ärzte unter der Leitung von Dr. Marwan Shafiq Al-Ham, Direktor des Muhammad Yusuf Al-Najjar Krankenhauses, in einer Stellungnahme.

„Israelische Ärzte, die einen Brief unterzeichnet haben, in dem sie für die Bombardierung von Krankenhäusern mit Patienten darin werben, haben ihren edlen Beruf verraten und tragen die Verantwortung.

Die Mediziner riefen die Weltgesundheitsorganisation und Menschenrechtsgruppen, die im Gesundheitswesen tätig sind, dazu auf, die Unterzeichner des Briefes zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Brief vom Wochenende wurde von rund 100 Mitgliedern einer Gruppe namens Ärzte für die Rechte israelischer Soldaten unterzeichnet und wurde am Sonntag zuerst von der israelischen Zeitung HaMedash veröffentlicht.

Die Ärzte erklärten, die Bombardierung des Al-Shifa-Krankenhauses, der größten medizinischen Einrichtung im Gazastreifen, sei ein „legitimes Recht“ Israels, weil es als Stützpunkt für „palästinensische bewaffnete Gruppen“ diene.

„Die Bewohner des Gazastreifens haben es für richtig gehalten, Krankenhäuser in Terrornester zu verwandeln, um die westliche Moral auszunutzen, sie sind diejenigen, die die Zerstörung über sich selbst gebracht haben; der Terrorismus muss überall beseitigt werden“, heißt es in dem Brief. „Terroristische Hauptquartiere anzugreifen ist das Recht und die Pflicht der israelischen Armee.“

Am vergangenen Freitag wurde ein Krankenwagenkonvoi vor dem Krankenhaus bombardiert, wobei Israel behauptete, ein Krankenwagen transportiere Hamas-Kämpfer. Beamte von Al-Shifa erklärten, der Konvoi habe verwundete Zivilisten über den Rafah-Übergang zur Behandlung nach Ägypten gebracht, da die medizinischen Vorräte im Gazastreifen äußerst knapp sind.

Bei dem Bombenanschlag wurden mindestens 15 Palästinenser getötet und 60 verletzt.

[Am 3. November versammelten sich Mitarbeiter des Gesundheitswesens in New York City in ihren Kitteln, um ihre Kollegen in Gaza zu ehren, die seit dem 7. Oktober von Israel getötet wurden.]

Die Unterzeichner des israelischen Briefes, so die Ärzte in Gaza, seien „voll verantwortlich, wenn, Gott bewahre, den Krankenhäusern etwas zustößt.“

Die Jüdische Stimme für den Frieden (JVP), die Proteste gegen Israels Bombardierung des Gazastreifens angeführt hat und seit langem ein Ende der Apartheidpolitik des Landes in den besetzten palästinensischen Gebieten fordert, sagte, die Ärzte, die den Brief unterzeichnet haben, seien „ihrer Pflicht nicht nachgekommen“, Menschenleben zu schützen.

„Wir wollen eine Welt aufbauen, in der die Unantastbarkeit des Lebens für alle gleich ist, und nicht eine, die die Ausrottung der Palästinenser fördert“, so die JVP. „Und wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis wir Gerechtigkeit bekommen, für die Palästinenser und für alle Menschen.“

Die Al Jazeera-Journalistin Sana Saeed sagte, Israels Bombardierung von Krankenhäusern und die Behauptung, diese seien terroristische Ziele, zielten darauf ab, das medizinische Personal zu „entmenschlichen“, da es „sein Leben aufs Spiel setzt“ für die mehr als 2 Millionen Menschen – etwa die Hälfte davon Kinder – die im Gazastreifen leben.

„Wir haben geschworen, Menschenleben zu schützen“, sagten die Ärzte in Gaza. „Deshalb ist es nicht zulässig, den Eid und den Beruf zu verraten“.

Julia Conley ist eine Mitarbeiterin von Common Dreams.

Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.



