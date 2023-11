US & Israel Poised to Open Lebanon Front M.K. Bhadrakumar analyzes developments in the past few days, including the U.S. announcement that it is deploying a huge nuclear submarine near the war zone. By M.K. Bhadrakumar Indian Punchline The announcement late Sunday night by the U.S. Central Command, headquartered, in Doha about



Die Flugzeugträger USS Dwight D. Eisenhower und USS USS Gerald R. Ford im östlichen Mittelmeer inmitten des Konflikts zwischen den USA und dem Nahen Osten 2023, 3. November. (U.S. Navy, Wikimedia Commons, Public domain)

M.K. Bhadrakumar analysiert die Entwicklungen der letzten Tage, darunter die Ankündigung der USA, ein großes Atom-U-Boot in der Nähe des Kriegsgebiets zu stationieren.

USA und Israel sind bereit, die Libanon-Front zu öffnen

Von M.K. Bhadrakumar

Indian Punchline

8. November 2023

Die Ankündigung des US-Zentralkommandos mit Sitz in Doha am späten Sonntagabend über die Ankunft eines US-Atom-U-Boots der Ohio-Klasse in seinem „Zuständigkeitsbereich“ lässt eine erhebliche Eskalation des palästinensisch-israelischen Konflikts erwarten.

Es ist sehr selten, dass der Einsatz dieser U-Boote öffentlich bekannt gemacht wird. CENTCOM machte keine weiteren Angaben, veröffentlichte aber ein Bild, das offenbar ein U-Boot der Ohio-Klasse auf der ägyptischen Suezkanalbrücke zeigt. Interessanterweise veröffentlichte das CENTCOM auch ein Bild eines nuklearfähigen B-1-Bombers, der im Nahen Osten operiert.

Zusammengenommen haben diese US-Einsätze, die zu der beeindruckenden Präsenz von zwei Flugzeugträgern und Kriegsschiffen mit Hunderten von modernen Kampfjets im östlichen Mittelmeer bzw. im Roten Meer hinzukommen, ein Auge auf „die andere Seite der Gleichung“, wie US-Außenminister Antony Blinken bei seinem jüngsten Besuch in Tel Aviv am Freitag die Hamas, die Hisbollah und den Iran treffend bezeichnete.

Der Direktor der CIA, William Burns, traf am Sonntag zu dringenden Konsultationen in Israel ein, die vielleicht mit dieser Entwicklung zusammenhängen. Die New York Times berichtete, dass die USA „ihren Geheimdienstaustausch mit Israel ausweiten wollen“.

Burns am 29. Januar 2019, während seiner Zeit als Direktor der Carnegie Endowment for International Development USA, während der Sitzung „Nuclear Brinksmanship“ auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. (Weltwirtschaftsforum / Ciaran McCrickard, CC BY-NC-SA 2.0)

Die wohl wohlwollendste Erklärung für die Stationierung eines US-Atom-U-Boots, das Teil der „nuklearen Triade“ des Pentagons ist – die Boote der Ohio-Klasse sind die größten U-Boote, die je für die US-Marine gebaut wurden – in der Nähe des Kriegsgebiets ist wohl, dass sich die Regierung Biden auf eine Eskalation des Krieges im Libanon vorbereitet, um die Hisbollah herauszulocken, was wiederum eine iranische Reaktion auslösen könnte.

In seiner Rede am Freitag schien Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah genau eine solche Wendung der Ereignisse vorwegzunehmen, als er Washington ausdrücklich vor Konsequenzen warnte, die sich nicht von der katastrophalen US-Beteiligung am libanesischen Bürgerkrieg in den frühen 1980er Jahren unterscheiden könnten.

Ironischerweise jährt sich in diesem Jahr auch der Selbstmordanschlag auf die Kaserne, in der die US-Streitkräfte untergebracht waren, auf dem internationalen Flughafen von Beirut im Oktober 1983, bei dem 220 Marinesoldaten, 18 Matrosen und drei Soldaten getötet wurden und der den Rückzug der USA aus dem Libanon erzwang. (Siehe meinen Blog Hisbollah ergreift die Flucht nach vorn).

Die Ruinen des Hauptquartiers der US-Marine am internationalen Flughafen von Beirut nach den Selbstmordattentaten vom 23. Oktober 1983. (U.S. National Archives, Public domain)

[Zum Thema: AS’AD AbuKHALIL: Nasrallah und die Zukunft des Krieges]

Es ist offensichtlich, dass sich der Schwerpunkt der US-Strategie von der Diplomatie, die ohnehin an Zugkraft verloren hat, verlagert. Blinkens verzweifelte Versuche, der zunehmenden internationalen Kritik an Israels schrecklichen Kriegsverbrechen zu begegnen, indem er die Aufmerksamkeit auf eine „humanitäre Pause“ der Kämpfe lenkte, wurden vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu kurzerhand abgeschmettert.

[Zum Thema: Blinkens Demütigung]

Nachdem die israelische Armee den Gazastreifen und seine Bevölkerung mit Artillerie und Bomben beschossen hatte, rückte sie am Freitag ein. Bislang ist sie Berichten zufolge bis in die Außenbezirke von Gaza-Stadt vorgedrungen, ist aber nicht in die Hamas-Hochburg eingedrungen. Wenn sie es tut, werden heftige Kämpfe in den Städten erwartet.

Arabische Minister fordern Waffenstillstand

Blinken, rechts im Vordergrund, am 4. November mit Ministern aus Jordanien, Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und der Palästinensischen Befreiungsorganisation in Amman, Jordanien. (Außenministerium, Chuck Kennedy)

Auch der überstürzte Versuch der Regierung Biden, ein vages Konzept für einen Nachkriegs-Gaza-Streifen zu entwerfen, das eine Kombination aus einer wiederbelebten Palästinensischen Autonomiebehörde und einer Friedenstruppe umfassen könnte, stieß bei Blinkens Treffen mit den arabischen Außenministern aus Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten am Wochenende in Amman auf wenig Begeisterung. Sie forderten stattdessen einen sofortigen Waffenstillstand, auf den Washington laut Blinken nicht drängen werde.

Blinken reiste von Amman nach Ramallah, wo der Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, ihm ebenfalls eine Absage erteilte. Er erklärte, die Palästinensische Autonomiebehörde sei nur im Rahmen einer „umfassenden politischen Lösung“, die das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen einschließen würde, bereit, die volle Verantwortung für den Gazastreifen zu übernehmen.

Er fügte hinzu, dass Sicherheit und Frieden nur durch die Beendigung der Besetzung der Gebiete des „Staates Palästina“ und durch die Anerkennung Ost-Jerusalems als dessen Hauptstadt erreicht werden können. Das Treffen dauerte weniger als eine Stunde und endete ohne öffentliche Erklärungen.

Blinken mit Abbas in der Muqata in Ramallah, Westjordanland, am 5. November. (Außenministerium, Chuck Kennedy)

In der Zwischenzeit haben China und die Vereinigten Arabischen Emirate eine geschlossene Sitzung des UN-Sicherheitsrates gefordert, um einen sofortigen Waffenstillstand zu erreichen, was die Regierung Biden sicherlich ablehnen wird. Die Biden-Regierung fühlt sich in die Enge getrieben, und der einzige Ausweg besteht darin, mit Zwangsmitteln etwas nachzugeben.

Die USA beobachten mit Frustration, wie sich unter den muslimischen Nationen neue regionale Gleichgewichte herausbilden. Die Außenminister des Iran und Saudi-Arabiens führten am Montag ein weiteres Telefongespräch. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit kündigte später an, dass am 12. November in Riad ein außerordentliches Gipfeltreffen auf Antrag ihres derzeitigen Vorsitzenden, Saudi-Arabien, stattfinden wird, um die Angriffe Israels auf das palästinensische Volk zu erörtern.

Sicherlich hat die von Peking vermittelte Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien das regionale Sicherheitsumfeld tiefgreifend verändert, da die Staaten der Region es eindeutig vorziehen, Lösungen für ihre Probleme ohne Einmischung von außen zu finden. Die alten Spaltungen und die Fremdenfeindlichkeit, die von den USA gefördert wurden, um ihre Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, finden keine Abnehmer mehr.

[Zum Thema: Seismische Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien isoliert die USA]

Da die Zahl der Todesopfer in Gaza die 10.000er-Marke überschreitet, sind die Gemüter in der muslimischen Welt tatsächlich erhitzt. Irans Oberster Führer Ali Khamenei sagte am Montag, dass „alle Beweise und Indizien auf eine direkte Beteiligung der Amerikaner an der Führung des Krieges“ in Gaza hinweisen. Khamenei fügte hinzu, dass die Gründe für die direkte Rolle der USA im Laufe des Krieges immer deutlicher werden würden.

Irans „permanente Politik

Haniyeh in Moskau im März 2020. (Rat.gov.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars berichtete außerdem, dass Khamenei kürzlich in Teheran mit Ismail Haniyeh, dem Leiter des politischen Büros der Hamas, zusammentraf und Haniyeh mitteilte, dass die Unterstützung der Widerstandsgruppen durch Teheran seine „ständige Politik“ sei.

Offensichtlich sieht Teheran kein Problem mehr darin, seine brüderlichen Beziehungen zu den Widerstandsgruppen anzuerkennen. Dies ist ein Paradigmenwechsel, der die neue Machtdynamik verdeutlicht, der die USA und Israel gezwungen sind, mit Gewalt zu begegnen, da Washingtons Diplomatie den Iran nicht isolieren konnte.

Der Chef des israelischen Generalstabs, Herzi Halevi, sagte am Sonntag während einer Sitzung im Nordkommando,

„Wir sind jederzeit bereit, im Norden zuzuschlagen. Wir verstehen, dass es passieren kann… Wir haben das klare Ziel, eine deutlich bessere Sicherheitslage an den Grenzen wiederherzustellen, nicht nur im Gazastreifen.“

Keine Macht der Welt kann Israel jetzt noch aufhalten. Seine Stabilität und Verteidigung ist untrennbar mit diesem Krieg verbunden, der auch das dauerhafte Engagement der USA für seine Sicherheit als Schlüsselvorlage für Washingtons globale Strategie für die absehbare Zukunft sicherstellen wird.

Israels beste Überlebenschance liegt daher in der Ausweitung des Krieges in Gaza auf den Libanon – und möglicherweise sogar auf Syrien – im Schulterschluss mit den Amerikanern.

Es steht außer Frage, dass die Stationierung des US-Atom-U-Boots östlich von Suez ein Versuch ist, den Iran von einem Eingreifen abzuhalten, während Israel mit Unterstützung der USA eine zweite Front im Libanon eröffnet. Die israelischen Behörden haben die Evakuierung von Menschen aus Siedlungen angekündigt, die sich in einer Zone von bis zu fünf Kilometern von der Grenze zum Libanon befinden.

Im Nahen Osten bahnt sich ein Krieg auf unbestimmte Zeit an. Wenn der Ruf des Dschihad ertönt, weiß man nicht, wie der 80-jährige US-Präsident darauf reagieren wird.

Nein, es wird nicht zu einem Weltkrieg kommen. Er wird nur im Nahen Osten ausgetragen werden, aber sein Ausgang wird die Entstehung einer neuen multipolaren Weltordnung erheblich beeinflussen. Der vergangene Monat hat den rapiden Rückgang des US-Einflusses und das äußerst unbeständige globale Umfeld seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar letzten Jahres gezeigt.

M.K. Bhadrakumar ist ein ehemaliger Diplomat. Er war Indiens Botschafter in Usbekistan und der Türkei. Seine Ansichten sind persönlich.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Indian Punchline.

Übersetzt mit Deepl.com



