Die Regierung Biden hat eine dreiseitige Liste von Waffen für die Ukraine herausgegeben, aber die Informationen über Waffen, die nach Israel geliefert werden, könnten in einen Satz passen.

Geheimhaltung von US-Waffentransfers an Israel – aber nicht an die Ukraine

Von Ken Klippenstein

7. November 2023,

Einen Monat nach dem Überraschungsangriff der Hamas ist wenig über die Waffen bekannt, die die USA an Israel geliefert haben. Während die Biden-Administration eine dreiseitige Liste der an die Ukraine gelieferten Waffen bis hin zur genauen Anzahl der Geschosse veröffentlichte, könnten die Informationen über die an Israel gelieferten Waffen in einen einzigen Satz passen.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, räumte die Geheimhaltung in einer Pressekonferenz am 23. Oktober ein und sagte, dass die USA zwar „fast täglich“ Sicherheitshilfe leisteten, aber: „Wir achten darauf, nicht zu viele Details darüber zu nennen, was sie bekommen – natürlich aus Gründen ihrer eigenen operativen Sicherheit.“

„Die Vorstellung, dass es die operative Sicherheit des israelischen Militärs in irgendeiner Weise beeinträchtigen würde, wenn wir mehr Informationen zur Verfügung stellen, ist ein Vorwand.

Das Argument, dass Transparenz die operative Sicherheit Israels gefährden würde – was im Falle der Ukraine nicht der Fall ist – ist irreführend, so Experten gegenüber The Intercept.

„Die Vorstellung, dass es der operativen Sicherheit des israelischen Militärs in irgendeiner Weise schaden würde, mehr Informationen bereitzustellen, ist ein Deckmantel für die Bemühungen, die Informationen über die Arten von Waffen, die an Israel geliefert werden, und deren Verwendung zu reduzieren“, sagte William Hartung, Fellow am Quincy Institute for Responsible Statecraft und Experte für Waffenverkäufe, gegenüber The Intercept. „Ich denke, dass die absichtliche Intransparenz darüber, welche Waffen die USA ‚täglich‘ an Israel liefern, mit der größeren Politik der Regierung zusammenhängt, das Ausmaß herunterzuspielen, in dem Israel diese Waffen einsetzen wird, um Kriegsverbrechen zu begehen und Zivilisten in Gaza zu töten.“

Ein pensionierter Marinegeneral, der in der Region tätig war und um Anonymität bat, weil er von seinem ehemaligen Arbeitgeber nicht autorisiert war, öffentlich zu sprechen, führte die Geheimhaltung auf die politische Sensibilität des Konflikts zurück. Insbesondere, so der pensionierte Offizier, würden Waffen, die in der städtischen Kriegsführung von Tür zu Tür eingesetzt werden und wahrscheinlich zu Opfern unter der Zivilbevölkerung führen, von der Regierung nicht öffentlich gemacht werden wollen. (Der Nationale Sicherheitsrat reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.)

In den letzten Jahren kam es bei Aufflammen der Gewalt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen häufig zu israelischen Luftangriffen, wobei eine begrenzte Anzahl israelischer Truppen in die belagerte Küstenenklave eindrang. Das letzte Mal, dass die israelischen Streitkräfte in größerem Umfang in den Gazastreifen eingedrungen sind, war während der israelischen Operation „Protective Edge“ im Jahr 2014.

Während die israelischen Truppen bei der Invasion im Jahr 2014 weniger als einen Monat im Gazastreifen waren, erklärte der israelische Verteidigungsminister vor kurzem gegenüber Reportern, dass der Krieg mindestens mehrere Monate dauern werde. Es wird allgemein erwartet, dass das Ziel, die Hamas vollständig zu entmachten, ein erhebliches Engagement für eine langfristige Bodenpräsenz und schwere Stadtkämpfe erfordert. Nach Angaben des New Yorker haben israelische Beamte ihren amerikanischen Kollegen gesagt, dass der Krieg 10 Jahre dauern könnte. Berichten zufolge ist die Regierung Biden besorgt, dass die militärischen Ziele Israels nicht erreichbar sind.

Am Montag erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu gegenüber ABC News: „Israel wird auf unbestimmte Zeit die Verantwortung für die Sicherheit tragen, denn wir haben gesehen, was passiert, wenn wir sie nicht haben.“

„Politisch heikle Angelegenheit“

Der Angriff der Hamas auf Israel, der am 7. Oktober stattfand, führte zu einer Kaskade von Waffenhilfe aus den USA. Obwohl die Regierung Biden es zunächst ablehnte, bestimmte Waffensysteme zu benennen, hat sie nach und nach einige zugegeben, als Details in der Presse bekannt wurden. Dazu gehören „präzisionsgelenkte Munition, Bomben mit kleinem Durchmesser, Artillerie, Munition, Iron-Dome-Abfangjäger und andere wichtige Ausrüstung“, wie Pentagon-Sprecher Brigadegeneral Pat Ryder sagte.

Was „andere kritische Ausrüstung“ beinhaltet, bleibt ein Rätsel, ebenso wie Einzelheiten über die Menge der gelieferten Waffen, die die Regierung nicht preisgeben will. Als ein Reporter während einer Hintergrundpressekonferenz am 12. Oktober nach einer „ungefähren“ Zahl für die Sicherheitsunterstützung fragte, winkte das Pentagon ab. „Ich werde das heute nicht tun und verweise Sie an die israelische Regierung“, sagte ein hoher Verteidigungsbeamter dem Reporter.

„Bislang war die Berichterstattung der US-Regierung über Waffentransfers nach Israel sporadisch und ohne aussagekräftige Details“, stellte Elias Yousif, Forschungsanalyst des Stimson Center, kürzlich fest. „Aktualisierungen sollten auf einer einzigen Seite zusammengefasst werden, wie es bei der Ukraine der Fall ist, und Einzelheiten über die Behörden, die für die Bereitstellung von Hilfe herangezogen werden, sowie über die Art und Menge der gelieferten Waffen mit ausreichender Genauigkeit enthalten, um öffentliche Nachforschungen und Bewertungen zu ermöglichen.“

Hartung, der Quincy-Stipendiat, wies auf den Kontrast zur Offenheit der Regierung bei der Militärhilfe für die Ukraine hin.

„Die Transparenz bei den Waffentransfers an die Ukraine ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Regierung das Gefühl hatte, es handele sich um ein nobles Unterfangen“, so Hartung. „Obwohl Israel sicherlich das Recht hat, sich gegen die Art von schrecklichen Angriffen zu verteidigen, die von der Hamas durchgeführt wurden, wurde seine Reaktion – die Bombardierung und Blockade eines ganzen Gebiets mit 2 Millionen Einwohnern, wobei Tausende von unschuldigen Menschen getötet wurden – von unabhängigen Experten als Kriegsverbrechen bezeichnet.“

„Auch wenn die Biden-Administration Israel mit Waffen und Rhetorik unterstützt“, so Hartung, „ist es politisch heikel, alle Einzelheiten über die an das israelische Militär gelieferten US-Waffen bekannt zu geben, von denen einige mit Sicherheit bei illegalen Angriffen auf Zivilisten zum Einsatz kommen werden, wenn der Krieg weitergeht.“

Abgesehen von den Mengen gibt es spezifische Waffen, die das Pentagon an Israel liefert, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurden, so der Marinegeneral gegenüber The Intercept.

Während die Waffen weiter fließen, haben Dutzende von C-17-Militärtransportflugzeugen, die wahrscheinlich Munition transportieren, den Atlantik zwischen den Vereinigten Staaten und Israel überquert, wie aus den Daten der Flugüberwachung hervorgeht, wobei die meisten auf der Nevatim Air Base, einem IDF-Stützpunkt in Israels südlicher Negev-Wüste, landeten. Präsident Joe Biden hat 14,3 Milliarden Dollar an Hilfe für Israel beantragt, zusätzlich zu den über 3 Milliarden Dollar an militärischer Unterstützung, die Israel bereits erhält. Zuletzt plante die Biden-Administration die Lieferung von Präzisions-Spice-Bomben im Wert von 320 Millionen Dollar an Israel, wie mehrere vom Kongress informierte Stellen am Montag berichteten.

