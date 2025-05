https://www.middleeasteye.net/news/gaza-doctor-receives-bodies-her-nine-children-while-duty



Ärztin aus Gaza erhält während ihrer Arbeit die verkohlten Leichen ihrer neun Kinder

Die Kinderärztin Alaa al-Najjar behandelte Opfer israelischer Angriffe, als ihre Kinder bei einem Angriff auf ihr Haus getötet wurden

Kinder stehen am 20. Mai 2025 vor dem geschlossenen Hauptquartier der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge in Gaza-Stadt (Bashar Taleb/AFP)

Von Maha Hussaini in Gaza-Stadt, besetztes Palästina

Veröffentlichungsdatum: 24. Mai 2025

Eine palästinensische Kinderärztin erhielt während ihrer Arbeit die verkohlten Leichen ihrer neun Kinder, nachdem ein israelischer Angriff ihr Haus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen getroffen hatte.

Dr. Alaa al-Najjar, Kinderärztin im Al-Tahrir-Krankenhaus im Nasser Medical Complex, behandelte am Freitag Opfer der anhaltenden israelischen Angriffe im gesamten Gazastreifen, als sie schockiert feststellte, dass ihre eigenen Kinder und ihr Ehemann ins Krankenhaus gebracht worden waren.

Die Kinder – das älteste war 12 Jahre alt, das jüngste nur sechs Monate – erlitten bei dem Bombenangriff schwere Verbrennungen.

Kurz vor dem Angriff war Najjar mit ihrem Mann Hamdi al-Najjar zur Arbeit gegangen, der dann nach Hause zurückgekehrt war.

Kurz darauf traf ein israelischer Bombenangriff ihr Haus im Stadtteil Qizan al-Najjar im Süden von Khan Yunis, tötete neun ihrer zehn Kinder und verletzte das zehnte.

Najjars Ehemann, der schwere Verletzungen erlitt, befindet sich weiterhin auf der Intensivstation.

Von der palästinensischen Zivilschutzbehörde veröffentlichte Aufnahmen zeigen Rettungskräfte, die die Leichen der Kinder aus den Trümmern bergen, während das Haus der Familie noch in Flammen steht.

Behindert durch mangelnde Ausrüstung und das Ausmaß der Zerstörung, waren die Zivilschutzkräfte zu hören, wie sie in die Trümmer riefen und verzweifelt nach Lebenszeichen suchten.

Zivilschutzteams berichteten, dass sieben Leichen geborgen und in das Nasser-Krankenhaus gebracht wurden, wo ihre Mutter arbeitet.

Zwei weitere, darunter das sechs Monate alte Baby, sind weiterhin unter den Trümmern verschüttet.

Die Kinder wurden als Yahya, Rakan, Ruslan, Jubran, Eve, Revan, Sayden, Luqman und Sidra identifiziert.

„Unerschütterliche Frau“

Najjar bestand darauf, kurz nach der Geburt ihres jüngsten Kindes vor sechs Monaten wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, entschlossen, trotz der unerbittlichen Angriffe und des akuten Mangels an medizinischem Personal Kinder zu behandeln.

In einer Aussage gegenüber Middle East Eye sagte Dr. Yousef Abu al-Rish, Unterstaatssekretär im palästinensischen Gesundheitsministerium: „Ich erfuhr, dass unsere Kollegin Dr. Alaa al-Najjar vor dem Operationssaal stand und auf Nachrichten über ihren Sohn wartete – das einzige überlebende Kind von zehn. Ich eilte dorthin, da ich ahnte, dass ich Zeuge eines einzigartigen Beispiels für Menschlichkeit werden würde: Eine Ärztin, die ihre eigenen Kinder in Gaza zurückgelassen hatte, einem Ort, an dem schon der Versuch, das Leid zu beschreiben, die Qualen nur noch verstärkt.

„Sie hat sie zurückgelassen, um ihre Pflicht gegenüber all den kranken Kindern zu erfüllen, die niemanden außer dem Nasser-Krankenhaus haben, einem Ort, an dem die Schreie unschuldiger Seelen widerhallen.

„Männer und Frauen standen Schlange, ihre Gesichter voller Verwirrung. Ich suchte unter den besorgten Gesichtern nach dem verzweifeltsten und erkannte sie sofort. Ich suchte nach Worten, um sie zu trösten, aber sie zeigte auf eine andere Frau.

“Ruhig, geduldig und voller Zuversicht – das war Dr. Alaa al-Najjar. Ich hätte nie gedacht, dass diese standhafte Frau ihre Kinder verloren hatte.“

Die Realität der Beschäftigten im Gesundheitswesen

Nach Angaben der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft wurden seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 1.400 Angehörige des Gesundheitspersonals bei israelischen Angriffen getötet.

„Das ist die Realität, mit der unser medizinisches Personal in Gaza konfrontiert ist. Worte reichen nicht aus, um den Schmerz zu beschreiben“, sagte Dr. Munir al-Bursh, Generaldirektor des palästinensischen Gesundheitsministeriums, in einem Beitrag auf X, in dem er sich zu dem Angriff äußerte.

„In Gaza sind nicht nur medizinisches Personal das Ziel. Israels Aggression geht noch weiter und vernichtet ganze Familien.“

Darüber hinaus wurden mindestens 111 Mitarbeiter des Zivilschutzes getötet.

Am Donnerstag berichtete das Gesundheitsministerium, dass mindestens 53.822 Palästinenser – darunter 16.503 Kinder – bei den anhaltenden israelischen Angriffen auf den blockierten Gazastreifen getötet wurden.

Unter den getöteten Kindern waren 916 unter einem Jahr alt, 4.365 waren zwischen einem und fünf Jahren alt, 6.101 waren zwischen sechs und zwölf Jahren alt und 5.124 waren zwischen 13 und 17 Jahre alt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums und des Zivilschutzes werden Tausende weitere Menschen vermisst und vermutlich unter den Trümmern tot.

