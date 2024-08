https://consortiumnews.com/2024/08/07/aipac-hijacks-us-elections/



AIPAC kapert die US-Wahlen

Von Medea Benjamin

7. August 2024

Medea Benjamin reagiert auf den zweiten „Sieg“ der Pro-Israel-Lobby in der US-Wahlkampfsaison.

Die Abgeordnete Cori Bush protestiert am 3. August 2021 vor dem US-Kapitol für die Verlängerung des Räumungsmoratoriums. (Miki Jourdan, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Die AbgeordneteCori Bush, eine progressive schwarze Frau aus St. Louis, die Mitglied der „Squad“ ist und im Kongress eine starke Stimme für arme Menschen, Frauenrechte, Gesundheitsfürsorge, Wohnungsbau – und Palästina – war, hat gerade ihre Vorwahl verloren, weil Pro-Israel-Lobbygruppen das Rennen mit Fremdmitteln überschwemmt haben. Ihr Verlust ist ein enormer Schlag für die Progressiven und für den amerikanischen Wahlprozess selbst.

Dies ist der zweite „Sieg“ der Pro-Israel-Lobby in diesem Jahr. Der erste war die Niederlage des progressiven, schwarzen Kongressabgeordneten aus Westchester County, N.Y., Jamaal Bowman, der Israels Angriffe auf Gaza scharf kritisierte.

Die AIPAC und ihr falsch benanntes Super PAC, das United Democracy Project, stürmten nach Westchester County, um einen Gegner zu ernennen – den weißen, pro-israelischen Westchester County Executive George Latimer – und ihn dann mit Geld zu überschütten.

In den Anzeigen gegen Bowman ging es nicht um Israel. Stattdessen verleumdete die AIPAC den Charakter des Kongressabgeordneten und kritisierte ihn als „Hitzkopf“, der kein verlässliches Mitglied des demokratischen Teams sei.

In den Worten des Präsidenten des Arab American Institute, James Zogby, wurde das Rennen zum „wütenden, furchteinflößenden jungen schwarzen Mann gegen den ruhigen, nachdenklichen älteren Weißen“.

Indem sie 17 Millionen Dollar in das Rennen steckten, machten die pro-israelischen Gruppen Bowmans Vorwahlen zu den teuersten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Als Bowman unterlag, erklärte der AIPAC, das Ergebnis zeige, dass die pro-israelische Position „sowohl gute Politik als auch gute Politik“ sei.

Das Gegenteil ist der Fall. Es zeigte, dass pro-israelische Gruppen Wahlen kaufen können, und es sandte eine beängstigende Botschaft an alle gewählten Beamten, dass sie, wenn sie Israel kritisieren, sogar während eines Völkermordes, mit ihrer Karriere bezahlen könnten.

Von ihrem Erfolg beflügelt, nahm sich die AIPAC dann Cori Bush vor und marschierte in St. Louis ein, fest entschlossen, eine schwarze Frau mit einer einzigartigen Stimme im Kongress zu besiegen.

Bush, einst alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und Überlebende von Waffengewalt, häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen, wurde Krankenschwester und Pastorin, und nach der Ermordung des unbewaffneten Schwarzen Michael Brown in Ferguson 2014 wurde sie zur Aktivistin an vorderster Front der Bewegung zur Rettung schwarzen Lebens.

Nachdem sie 400 Tage lang auf der Straße protestiert hatte , wagte sie den Sprung in die politische Arena. Im Jahr 2020 kandidierte sie erfolgreich für den Kongress und wurde die erste schwarze Abgeordnete aus Missouri.

In Bushs zwei Amtszeiten im Kongress hat sie in vielen Bereichen Führungsqualitäten bewiesen, unter anderem in Bezug auf reproduktive Gerechtigkeit und Abtreibungsrechte. Bei einer Anhörung eines Ausschusses des Repräsentantenhauses im Jahr 2021 war Bush eine von drei Kongressabgeordneten, die ihre Abtreibungsgeschichte öffentlich erzählte.

Nach der Dobbs-Entscheidung, die Roe v. Wade aufhob, brachte sie eine Reihe von Gesetzentwürfen ein, darunter den Reproductive Health Care Accessibility Act, den Protecting Access to Medication Abortion Act, den Reproductive Health Travel Fund Act und den Protect Sexual and Reproductive Health Act.

Sie setzte sich auch für das Recht auf Wohnraum ein. Als das Covid-Moratorium für Zwangsräumungen auszulaufen drohte, schnappte sie sich ihren Schlafsack und einen Liegestuhl und organisierte ein „Sleep-In“ auf den Stufen des US-Kapitols, das zu einer Verlängerung des Moratoriums für Zwangsräumungen führte.

Resolution zum Waffenstillstand eingebracht

Außenpolitik war nicht ihr Schwerpunkt, aber nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und der anschließenden Bombardierung von Zivilisten im Gazastreifen durch Israel sah sich Bush gezwungen, sich zu äußern.

Nur neun Tage nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober hatte sie den Mut, im Repräsentantenhaus eine Resolution zum Waffenstillstand einzubringen.

Sie war eines von nur neun Mitgliedern des Repräsentantenhauses, die sich gegen eine Resolution zur Unterstützung Israels aussprachen.

Sie boykottierte die Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor dem Kongress und nannte ihn einen „Kriegsverbrecher„.

Weil sie die Palästinenser verteidigte, geriet sie in das Fadenkreuz der AIPAC. „Cori Bush ist eine der schärfsten Kritikerinnen Israels, seit sie 2021 in den Kongress kam, und hat aktiv daran gearbeitet, die Unterstützung der Demokraten für die Beziehungen zwischen den USA und Israel zu untergraben“, behauptete AIPAC.

Der Super-PAC der AIPAC gab fast 9 Millionen Dollar aus, ein Großteil davon von republikanischen Großspendern, um Anzeigen zu kaufen, die Bush verleumdeten und den Kandidaten Wesley Bell, einen Staatsanwalt aus St. Louis County, unterstützten.

Die Angriffe waren bösartig, einschließlich Anzeigen, die Bushs Hautfarbe verdunkelten und ihre rassischen Merkmale manipulierten. Sie verzerrten auch ihr innenpolitisches Abstimmungsverhalten, indem sie sie verurteilten, weil sie Bidens Infrastrukturgesetz nicht unterstützte, anstatt zu erklären, dass ihre Stimme Teil einer Strategie war, die darauf abzielte, ein Druckmittel für wichtige Sozialprogramme im Build Back Better Act zu erhalten.

Angriffsinserate schweigen zu Israel

Seltsamerweise wurde sowohl im Fall von Bowman als auch von Bush in den Angriffsanzeigen Israel nicht einmal erwähnt. Aber wenn Israel der einzige Schwerpunkt des AIPAC ist, warum wurde das Thema in den Anzeigen vermieden? Weil die meisten Amerikaner, besonders in den liberalen demokratischen Bezirken, mit den Positionen von Bowman und Bush übereinstimmen.

Die meisten Amerikaner wollen einen Waffenstillstand und missbilligen Israels Militäraktionen in Gaza. Wie die Geschäftsführerin der Jüdischen Stimme für den Frieden, Stephanie Fox, während eines Aufrufs zur Unterstützung von Bush sagte: „Sie war eine Rettungsinsel für unsere Werte und Prinzipien im Kongress, und sie wurde angegriffen, weil rechtsextreme Gruppen wie AIPAC Angst haben.“

Zogby vom Arab American Institute stimmt dem zu. „Pro-Israel-Gruppen haben Angst„, sagte er.

„Sie verlieren die öffentliche Debatte über die Politik – besonders unter den Demokraten. Die meisten Demokraten sind zutiefst gegen die israelische Politik in Gaza und den besetzten palästinensischen Gebieten. Sie wollen mehrheitlich einen Waffenstillstand und ein Ende der Siedlungen. Und sie wollen weitere Waffenlieferungen an Israel stoppen.“

Die AIPAC verschweigt also die Israel-Frage und behauptet dann, der „Sieg“ sei ein Sieg für Israel.

[Die Abgeordnete Rashida Tlaib, die einzige palästinensische Amerikanerin im Kongress, wurde diesen Monat in Michigan wiedergewählt, wieAl Jazeera berichtet, trotz der Angriffe eines Gegners, der von einer neuen pro-israelischen Gruppe, der Urban Empowerment Action (UEA), unterstützt wird, die ihren Widerstand gegen Bidens Infrastrukturgesetz ins Visier nahm.]

Wenn wir die Unterstützung der USA für Israels Völkermord stoppen, verhindern wollen, dass der Nahe Osten in Flammen aufgeht, und unsere Wahlen hier zu Hause zurückgewinnen wollen, müssen wir die AIPAC stoppen.

Medea Benjamin ist Autorin und Mitbegründerin der Friedensgruppe CODEPINK. Sie finden sie in den sozialen Medien unter @medeabenjamin.

