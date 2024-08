https://english.almayadeen.net/articles/opinion/understanding-netanyahu-s-playbook-of-escalation-for-politic



Netanjahus Spielbuch der Eskalation zum politischen Vorteil verstehen

Von Tom Fowdy

Quelle: Al Mayadeen Englisch

8. August 2024

Der israelische Premierminister verschärft absichtlich den Konflikt, um seine Gegner zu Vergeltungsmaßnahmen zu zwingen, wobei er sein Land anschließend als „Opfer“ der Aggression darstellt.

Als der Mossad den Chef des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran ermordete, folgte er einem bekannten Handlungsmuster der israelischen Regierung, die absichtliche Provokationen in großem Stil unternimmt, um eine Antwort zu erzwingen. Zum Vergleich: Im April hatte „Israel“ auch eine iranische diplomatische Einrichtung in Syrien bombardiert – ein völkerrechtswidriger Akt – und einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur in der libanesischen Hauptstadt Beirut ermordet. Das Ziel war natürlich, den Iran und die Hisbollah in die Enge zu treiben und sie zu einer Reaktion gegen „Israel“ zu zwingen.

Und warum? Das ist das politische Spielbuch der Regierung von Benjamin Netanjahu. Um innenpolitisch zu gewinnen und zu überleben, schürt der Ministerpräsident absichtlich Konflikte, um seine Gegner zu Vergeltungsmaßnahmen zu zwingen, wobei er sein Land anschließend als Opfer einer Aggression darstellt, die von westlichen Politikern und Medien unterstützt wird. Mit anderen Worten: Er schürt und provoziert bewusst Konflikte, um an der Macht zu bleiben, und ist somit selbst die größte Quelle für Instabilität und Krieg in der Region, da er ungestraft handeln darf.

Erstens ist Benjamin Netanjahu innenpolitisch unpopulär, ja sogar verhasst. Seine Koalition ist auf die Unterstützung der härtesten zionistischen Ultranationalisten angewiesen, um an der Macht zu bleiben, und geht daher auf deren Forderungen ein. Viele gemäßigte Bevölkerungsschichten verachten ihn. Um seine Position aufrechtzuerhalten, verfolgt er eine harte Linie bei der Unterdrückung der Palästinenser und setzt dabei auf eine bewusste Eskalation der Spannungen, um Unsicherheit zu schaffen. Diese Instabilität wird dann genutzt, um seine Agenda in Bezug auf die Besatzung und den Siedlungsausbau in rechtlich anerkannten palästinensischen Gebieten voranzutreiben.

Darüber hinaus ist sich Netanjahu darüber im Klaren, dass ein Friedensschluss und die Beendigung des Kampfes durch einen Kompromiss angesichts der Kriegsbedingungen im Gazastreifen das Ende seiner politischen Karriere bedeuten würden. Daher besteht seine einzige politische Lösung angesichts der innenpolitischen Lage darin, den Krieg weiter zu eskalieren, um die Aufrechterhaltung des Status quo zu rechtfertigen. Auf diese Weise kann er sein Ziel, den Gazastreifen vollständig zu besetzen und ihn „Israel“ einzuverleiben, weiterverfolgen und gleichzeitig den Siedlungsbau im Westjordanland vorantreiben. Nur ein ständiges Gefühl der Unsicherheit und eine Abneigung gegen den Frieden, der das Ende seiner politischen Karriere bedeuten würde, erlauben ihm, so weiterzumachen.

Was ist also seine Lösung? Die bewusste Eskalation des Kampfes mit der Hisbollah und dem Iran. Um dies zu erreichen, führt „Israel“ große Provokationen durch, einschließlich der Ermordung prominenter Persönlichkeiten, um Vergeltungsmaßnahmen zu erzwingen. Wenn solche Reaktionen erfolgen, drängt Netanjahu auf eine weitere Eskalation.

Er tut dies, weil er weiß, dass die Vereinigten Staaten und der Westen in jedem regionalen Konflikt, in dem sich „Israel“ befindet, gezwungen sind, es zu unterstützen. Bei jedem Vergeltungsschlag stellen sie die andere Partei – ob Iran oder Hisbollah – als „Aggressor“ dar. Dieses Vorgehen dient dem doppelten Zweck, die Kritiker „Israels“ in diesen Ländern zu unterminieren und zum Schweigen zu bringen.

Als der Iran beispielsweise auf einen Angriff und ein Attentat auf sein diplomatisches Konsulat reagierte – was eine Verletzung des Völkerrechts darstellt -, wurde Teheran anschließend als „der Aggressor“ dargestellt. Dieses Narrativ ermöglichte es „Israel“, sich im Kongress Hilfe zu sichern, zwang Biden, das Land zu unterstützen, und führte auch zu einem breiteren westlichen Narrativ, das den Iran als Teil einer „antiwestlichen Achse“ in Zusammenarbeit mit China und Russland darstellt. In diesem Kontext betrachtet, dienen „Israels“ Aktionen auch dazu, die aggressive Politik der westlichen Neokonservativen in anderen Bereichen zu ermöglichen und zu rechtfertigen.

Netanjahu hat sich daher ausgerechnet, dass er sich in jedem Szenario einfach „herausbomben“ kann, um politisch zu überleben und Kritik abzulenken. Haben Sie ein Problem? Er kann einfach jemanden auf dreiste Art und Weise ermorden, einen großen diplomatischen und politischen Zwischenfall verursachen und die Situation zu seinem Vorteil wenden. Die Netanjahu-Regierung ist eine wichtige Quelle der Instabilität im Nahen Osten, gerade weil es ihr erlaubt ist, jeden Aspekt des Völkerrechts zu verletzen, um unverhohlen expansionistische und siedlungspolitische Ziele zu verfolgen. Wer also ist hier der wahre Bösewicht?

Britischer Journalist, Kolumnist und politischer Analyst mit Schwerpunkt auf Asien-Themen. Er wohnt in Südkorea.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …