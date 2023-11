Craig Murray: Activating the Genocide Convention There is no room to doubt that Israel’s bombing of Palestinian civilians and depriving them of food, water and other necessities of life are grounds to invoke the 1948 Genocide Convention. By Craig Murray CraigMurray.org.uk There are 149 states party to the Genocide Convention. Every one o

Standbild aus einem UN-Filmstreifen über die Völkermordkonvention von 1948, ca. 1949. (U.N. Photo)

Craig Murray: Die Aktivierung der Völkermordkonvention

Es besteht kein Zweifel daran, dass Israels Bombardierung der palästinensischen Zivilbevölkerung und der Entzug von Nahrung, Wasser und anderen lebensnotwendigen Gütern ein Grund ist, sich auf die Völkermordkonvention von 1948 zu berufen.

Aktivierung der Völkermordkonvention

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

19. November 2023

Der Völkermordkonvention sind 149 Staaten beigetreten. Jeder von ihnen hat das Recht, den in Gaza stattfindenden Völkermord anzuprangern und ihn den Vereinten Nationen zu melden.

Für den Fall, dass ein anderer Vertragsstaat die Behauptung eines Völkermords bestreitet – und Israel, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sind allesamt Vertragsstaaten -, ist der Internationale Gerichtshof verpflichtet, über „die Verantwortung eines Staates für Völkermord“ zu entscheiden.

Dies sind die relevanten Artikel der Völkermordkonvention:

„Artikel VIII

Jede Vertragspartei kann die zuständigen Organe der Vereinten Nationen ersuchen, im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen die Maßnahmen zu ergreifen, die sie zur Verhütung und Unterdrückung von Völkermord oder einer der anderen in Artikel III aufgezählten Handlungen für geeignet halten.

Artikel IX

Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung, Anwendung oder Erfüllung dieses Übereinkommens, einschließlich solcher über die Verantwortlichkeit eines Staates für Völkermord oder eine der anderen in Artikel III aufgezählten Handlungen, werden auf Antrag einer der Streitparteien dem Internationalen Gerichtshof unterbreitet.“

Mit „Streitparteien“ sind hier die Staaten gemeint, die den Tatbestand des Völkermords bestreiten, und nicht die Parteien des Völkermords/Konflikts. Jeder einzelne Vertragsstaat kann sich auf die Konvention berufen.

Es besteht kein Zweifel, dass Israels Handlungen einem Völkermord gleichkommen. Zahlreiche Völkerrechtsexperten haben dies festgestellt, und zahlreiche israelische Minister, Generäle und Beamte haben ihre völkermörderische Absicht direkt zum Ausdruck gebracht.

Definition von Völkermord

Solidaritätsmarsch für Palästina in London am 9. Oktober (Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Dies ist die Definition von Völkermord im internationalen Recht, aus der Völkermordkonvention:

„Artikel II

In dieser Konvention bedeutet Völkermord jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten:

(a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;

(b) Verursachung schwerer körperlicher oder geistiger Schäden bei Mitgliedern der Gruppe;

(c) der Gruppe vorsätzlich Lebensbedingungen auferlegen, die auf ihre vollständige oder teilweise physische Vernichtung abzielen;

(d) Verhängung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern;

(e) Zwangsweise Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe“.

Ich sehe keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Israels derzeitige Kampagne der Bombardierung von Zivilisten und des Entzugs von Nahrung, Wasser und anderen lebensnotwendigen Gütern an Palästinenser einen Völkermord gemäß Artikel II a), b) und c) darstellt.

Es lohnt sich auch, die Artikel III und IV zu betrachten:

„Artikel III

Die folgenden Handlungen sind strafbar:

(a) Völkermord;

(b) die Verschwörung zum Völkermord;

(c) Unmittelbare und öffentliche Aufforderung zum Völkermord;

(d) Versuch der Begehung eines Völkermordes;

(e) Beihilfe zum Völkermord.

Artikel IV

Personen, die Völkermord oder eine der anderen in Artikel III aufgeführten Handlungen begehen, werden bestraft, unabhängig davon, ob es sich um verfassungsmäßig verantwortliche Machthaber, Amtsträger oder Privatpersonen handelt.“

Es gibt zumindest einen starken Anscheinsbeweis dafür, dass die Handlungen der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und anderer Länder, die offen direkte militärische Unterstützung für den Völkermord bereitstellen, eine Mitschuld am Völkermord darstellen.

In Artikel IV geht es darum, dass Einzelpersonen verantwortlich sind, nicht nur Staaten. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, US-Präsident Joe Biden und Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak tragen also individuelle Verantwortung. Das gilt auch für all diejenigen, die zur Vernichtung der Palästinenser aufgerufen haben.

Es lohnt sich auf jeden Fall, die Völkermordkonvention zu aktivieren. Ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs, das Israel des Völkermordes schuldig spricht, hätte eine außerordentliche diplomatische Wirkung und würde Großbritannien und sogar den USA Schwierigkeiten bereiten, Israel weiterhin zu subventionieren und zu bewaffnen.

Beziehung zwischen IGH und IStGH

Der Internationale Gerichtshof ist die am meisten respektierte internationale Institution. Während die Vereinigten Staaten seine obligatorische Gerichtsbarkeit abgelehnt haben, hat das Vereinigte Königreich dies nicht getan und die EU akzeptiert sie positiv.

Wenn der Internationale Gerichtshof einen Völkermord feststellt, muss der Internationale Strafgerichtshof nicht feststellen, dass ein Völkermord stattgefunden hat.

Dies ist wichtig, denn im Gegensatz zum erhabenen und unabhängigen IGH ist der IStGH eine Marionetteninstitution der westlichen Regierungen, die sich aus der Affäre ziehen wird, wenn sie kann.

Wenn der IGH jedoch Völkermord und Beihilfe zum Völkermord feststellt, würde sich die Aufgabe des IStGH darauf beschränken, festzustellen, welche Personen die Verantwortung tragen. Das ist eine Aussicht, die das Kalkül von Politikern durchaus verändern kann.

[Zum Thema: Craig Murray: Das Recht auf Selbstverteidigung]

Es ist auch die Tatsache, dass ein Verweis auf Völkermord die westlichen Medien dazu zwingen würde, sich mit dem Thema zu befassen und den Begriff zu verwenden, anstatt nur Propaganda darüber zu verbreiten, dass die Hamas Kampfbasen in Krankenhäusern hat.

Außerdem würde ein Urteil des IGH automatisch eine Verweisung an die Generalversammlung der Vereinten Nationen nach sich ziehen – und nicht an den Sicherheitsrat, gegen den der Westen sein Veto eingelegt hat.

All dies wirft die Frage auf, warum sich noch kein Staat auf die Völkermordkonvention berufen hat. Dies ist umso bemerkenswerter, als Palästina einer der 149 Staaten ist, die der Völkermordkonvention beigetreten sind, und zu diesem Zweck sowohl vor der UNO als auch vor dem IGH klageberechtigt wäre.

Ich fürchte, die Frage, warum Palästina sich nicht auf die Völkermordkonvention berufen hat, führt uns an einen sehr dunklen Ort. Jeder, der wie George Galloway und ich seine politischen Zähne in der linken Politik des Dundee der 1970er Jahre geschlagen hat, hat (lange Geschichte) seine Erfahrungen und Kontakte mit der Fatah, und meine Sympathien lagen immer sehr viel mehr bei der Fatah als bei der Hamas.

Das ist auch heute noch so, denn sie strebt ein demokratisches, säkulares Palästina an. Die Fatah hat den palästinensischen Sitz bei den Vereinten Nationen inne, und die Entscheidung, dass Palästina die Völkermordkonvention in Anspruch nimmt, liegt bei Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas.

US-Außenminister Antony Blinken mit Abbas in der Muqata in Ramallah, Westjordanland, am 5. November. (Außenministerium, Chuck Kennedy)

Es wird täglich schwieriger, Abbas zu unterstützen. Er scheint außerordentlich passiv zu sein, und man wird den Verdacht nicht los, dass er mehr damit beschäftigt ist, den palästinensischen Bürgerkrieg wieder aufleben zu lassen, als sich gegen den Völkermord zu wehren.

[Zum Thema: Mahmoud Abbas und das Risiko eines Bürgerkriegs]

Mit der Berufung auf die Völkermordkonvention könnte er sich und die Fatah wieder in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Aber er tut nichts. Ich will nicht glauben, dass Korruption und das Versprechen des US-Außenministers Antony Blinken, den Gazastreifen zu erben, Mahmouds Beweggründe sind. Aber im Moment kann ich keine andere Erklärung finden, an die ich glauben könnte.

Jeder der 139 Vertragsstaaten könnte sich auf die Völkermordkonvention gegen Israel und seine Mitverschwörer berufen. Zu diesen Staaten gehören Iran, Russland, Libyen, Malaysia, Bolivien, Venezuela, Brasilien, Afghanistan, Kuba, Irland, Island, Jordanien, Südafrika, die Türkei und Katar. Aber kein einziger dieser Staaten hat den Völkermord angeprangert. Und warum?

Das liegt nicht daran, dass die Völkermordkonvention ein toter Buchstabe ist. Das ist sie nicht. Sie wurde von Bosnien und Herzegowina gegen Serbien geltend gemacht, und der IGH entschied im Zusammenhang mit dem Massaker in Srebrenica gegen Serbien. Dies führte direkt zur Strafverfolgung durch den IStGH.

Einige Staaten haben vielleicht einfach nicht daran gedacht. Insbesondere für arabische Staaten könnte die Tatsache, dass Palästina selbst sich nicht auf die Völkermordkonvention berufen hat, eine Ausrede sein. Die EU-Staaten können sich hinter der Einstimmigkeit des Blocks verstecken.

Aber ich fürchte, die Wahrheit ist, dass sich kein Staat ausreichend um die Tausenden von palästinensischen Kindern kümmert, die bereits getötet wurden, und um Tausende weitere, die in Kürze getötet werden, um einen weiteren Faktor der Feindseligkeit in ihre Beziehungen zu den Vereinigten Staaten einzubringen.

Wie beim Gipfel in Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende, wo sich die islamischen Länder nicht auf einen Öl- und Gasboykott Israels einigen konnten, ist den Machthabern ein Völkermord in Gaza in Wahrheit egal. Es geht ihnen um ihre eigenen Interessen.

Es braucht nur einen Staat, der sich auf die Völkermordkonvention beruft und das Narrativ und die internationale Dynamik verändert. Das wird nur durch die Macht der Menschen geschehen, die ihre Regierungen zu dieser Idee drängen. Hier kann jeder einen kleinen Beitrag leisten, um den Druck zu erhöhen. Bitte tun Sie, was Sie können.

Hut ab vor dem unermüdlichen Sam Husseini, dem unabhängigen Journalisten, der im Weißen Haus Druck auf die Völkermordkonvention ausgeübt hat.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Übersetzt mit Deepl.com



