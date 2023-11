No Room at the Inn for Roger Waters The rocker’s Buenos Aires and Montevideo hotel rooms were canceled because he opposes genocide in Gaza, so he must fly in from Brazil each night for his concerts, he told Pagina/12. Republished with permission from the Argentine daily Pagina/12. By Eduardo Fabregat „I’m furious,“ says Ro

Dem Rocker wurden die Hotelzimmer in Buenos Aires und Montevideo gestrichen, weil er sich gegen den Völkermord in Gaza ausspricht. Deshalb muss er für seine Konzerte jede Nacht aus Brasilien einfliegen, sagte er Pagina/12.

Ausverkauftes Konzert von Roger Waters in Buenos Aires Mitte Mai dieses Jahres. (Joe Lauria)

Wiederveröffentlichung mit Genehmigung der argentinischen Tageszeitung Pagina/12.

Logo Página 12

Kein Platz im Gasthaus für Roger Waters

Von Eduardo Fabregat

19. November 2023

„Ich bin wütend“, sagt Roger Waters. Und er zeigt es. Eigentlich müsste der Musiker in Buenos Aires sein – wo er am Dienstag, den 21. und Mittwoch, den 22. in River Plate auftritt, aber nein. Er könnte in Montevideo sein, aber auch dort ist er nicht.

Am vergangenen Freitag machte Página/12 die Situation bekannt, als derselbe Musiker berichtete, dass seine Reservierung im Hotel Faena storniert worden war und dass eine nachfolgende Reservierung im Hotel Alvear (beide in Buenos Aires) wenige Stunden nach der Zusage ins Wasser gefallen war.

Doch die Situation eskalierte, wie er in diesem Exklusivinterview erklärt. „Die Stadt Montevideo ist für mich gesperrt, ich kann nirgendwo anhalten. Ich muss direkt am Tag der Show, am Freitag, dem 17. Mai, dorthin fliegen. Und am 16. hatte ich eine Verabredung zum Abendessen mit José Mujica, dem ehemaligen Präsidenten von Uruguay. … Er ist ein Freund von mir. Und ich kann nicht hingehen, ich kann mein Abendessen mit Mujica nicht haben, weil die Israel-Lobby und wie auch immer sie sich nennen, mir abgesagt haben.“

Der Bassist und Sänger bezieht sich auf die E-Mail, die das Sofitel Hotel in Montevideo erhalten hat (siehe unten), in der Roby Schindler, Präsident des Zentralen Israelitischen Komitees von Uruguay, schrieb: „Vielleicht wissen Sie nicht, und ich werfe Ihnen das nicht vor, dass Roger Waters ein Frauenfeind, Fremdenhasser und Antisemit ist, der seinen Ruhm als Künstler ausnutzt, um zu lügen und seinen Hass gegen Israel und alle Juden auszukotzen“, und bekräftigt: „Indem Sie ihn empfangen, werden Sie, auch wenn Sie es nicht wollen, ein Verbreiter des Hasses sein, den dieser Mann ausstrahlt, und werden dazu beitragen, die Judenfeindlichkeit zu vergrößern. “

Wo sind Sie jetzt?

Ich bin in São Paulo (Brasilien) in einem wunderschönen Hotel, dem Rosemary. Wir sollten vorgestern abreisen, aber wir haben noch fünf Tage gebraucht; wir sollten heute in Buenos Aires sein, aber auch da können wir nicht hin, also bleiben wir hier.

In Brasilien ist also nicht das Gleiche passiert wie in Uruguay und Argentinien…

Die Leute hier lieben uns, wir hatten zwei ausverkaufte Shows in São Paulo, die fantastische Kritiken bekamen, jeder liebte die Show, wir liebten sie, es waren mit die besten Shows, die wir gemacht haben, das Publikum hatte eine großartige Zeit. Und irgendwie haben es diese Idioten von der israelischen Lobby geschafft, alle Hotels in Buenos Aires und Montevideo zu vereinnahmen und diesen außergewöhnlichen Boykott zu organisieren, der auf bösartigen Lügen beruht, die sie über mich verbreitet haben.

Ich kenne das gut, ich sehe, dass dieser Roby Schindler mich als „Frauenfeind“ bezeichnet, als das geringste der Verbrechen, die ich begangen haben soll. Und wissen Sie, woher das kommt? Von Polly Samson, der Frau von David Gilmour (Pink Floyd-Gitarrist, mit dem Waters einen historischen Disput hat): Sie ist die einzige Person, die mich jemals beschuldigt hat, ein Frauenfeind zu sein. Und sie haben das genommen und in meine allgemeine Beschreibung aufgenommen, als Nazi und Judenhasser, und all den anderen absoluten Unsinn, den sie über mich sagen, dreckige Lügen.

ROGER DC AUG 22

This is Not a Drill Roger Waters Konzert in Washington DC, Aug. 2022. (Joe Lauria)

Ihre This is Not A Drill-Tour wurde bereits in Frage gestellt, allerdings wegen einer absurden Fehlinterpretation der Figur Pink aus The Wall. Hat sich das seit den Hamas-Anschlägen am 7. Oktober in Israel und allem, was danach kam, geändert?

Sie tun es, weil ich an die Menschenrechte glaube und offen über den Völkermord am palästinensischen Volk spreche. Und das werde ich auch weiterhin tun. Denn im Gazastreifen, im Westjordanland und in allen besetzten Gebieten wird jeden Tag ein Völkermord begangen. Und das muss aufhören.

Es ist an der Zeit, dass wir alle auf der Welt, alle Brüder und Schwestern, sagen: Genug ist genug. Schluss damit. Israel darf mit diesem widerlichen völkermörderischen Amoklauf nicht weitermachen. Und diese Leute, die Roby Schindlers dieser Welt, versuchen, mich zum Schweigen zu bringen, weil ich an die Menschenrechte glaube und sie nicht.

Sie sind eine Kolonialgesellschaft, die vor nichts zurückschreckt, nicht einmal vor Massenmord, um ihre Vorherrschaft über andere Völker und andere Religionen zu verkünden. Die Menschen in der Welt müssen sie aufhalten. Als menschliche Wesen ist es eine absolute moralische Pflicht, ihnen entgegenzutreten. Und das können Sie schreiben: Es bringt mich zum Lachen, es wäre wirklich sehr lustig, wenn es nicht so abscheulich, so ekelhaft und dumm wäre.

Hat man Ihnen in den Hotels eine andere Erklärung gegeben?

Nein, sie sagten nur „wir haben kein Zimmer“. Und ich habe gehört, dass man in Montevideo seit Wochen in allen Zeitungen steht und die Leute auffordert, keine Karten für die Show zu kaufen. Und Sie wissen ja, wie das ist: Wenn man die ganze Zeit Lügen erzählt und das in großer Menge, dann habe ich die Leute dazu gebracht, zu sagen: „Ähm, vielleicht stimmt es ja, vielleicht gehe ich nicht zu der Show.“ Als ich das letzte Mal in Montevideo war, vor fünf Jahren, haben sie mir die Schlüssel zur Stadt gegeben!

Aber jetzt haben sie das Schloss ausgetauscht!

Ich stand da mit einer Medaille um den Hals und hörte mir an, wie sie sagten, dass ich ein wunderbarer Mensch sei, ein großartiger Verfechter der Menschenrechte und ein wunderbarer Musiker, danke für diese 60 Jahre großartiger Musik und bla, bla, bla … und jetzt darf ich nicht mehr! Sie lassen mich nicht in einem Hotel in der Stadt übernachten! Das ist natürlich verrückt.

Die Bitten um einen Waffenstillstand haben sich vervielfacht. Was fehlt in der internationalen Gemeinschaft?

Wir müssen geeint bleiben. Warum den Völkermord, die Bombardierung des Gazastreifens, den Tod von 4.000 Kindern und Babys leugnen? … Kinder sterben in Gaza, weil sie keinen Sauerstoff in ihren Brutkästen haben. Es bricht mir jede Sekunde das Herz, dass das so weitergeht. Jeder muss aufstehen und sagen: „Israel, nicht mehr. Hört sofort auf. Ihr benehmt euch wie Tiere, ihr seid die Monster in dieser Geschichte, ihr seid die Terroristen“.

Wir blicken in die Zukunft und hoffen, dass es eine Demokratie geben wird, einen Staat, in dem alle vor dem Gesetz gleich sind, ohne Unterschied der Religion oder der Nationalität. Auf dem heiligen Land darf es keine Herren und Sklaven mehr geben. Das ist der Grund, warum die israelische Lobby seit nunmehr 17 Jahren versucht, mich zu vernichten. Bisher sind sie damit gescheitert, und sie werden auch weiterhin scheitern.

Denn ich werde weiterhin auf der Plattform der universellen Menschenrechte stehen, für alle Brüder und Schwestern, überall auf der Welt, nicht nur auf dem heiligen Land. Aber das ist nicht ihre Plattform, sie sind eine koloniale Gesellschaft, die glaubt, dass sie besser sind als ihre Nachbarn und dass sie mit ihnen machen können, was sie wollen.

Nun, wir, die Völker der Welt, werden das nicht zulassen. Das hat nicht am 7. Oktober angefangen, das hat schon lange vor 1948 angefangen, aber der kritische Tag war, als die Nakba begann, und seitdem ist es immer wieder passiert, und das reicht jetzt!

Jetzt haben sie diesen Extremismus ihres kolonialen Verhaltens erreicht, und jetzt begehen sie Völkermord, ungeachtet dessen, was die Führer der Vereinigten Staaten und der europäischen Gemeinschaft sagen, und ungeachtet der Willenskraft der Menschen in den Vereinigten Staaten und in Europa, und natürlich des globalen Südens, der die palästinensische Sache unterstützt.

Roger Waters bei einem Auftritt in Raleigh, NC, August 2022. (Joe Lauria)

Vor ein paar Wochen konnte man in New York einen großen Marsch von Juden sehen.

Im Westen haben wir Regierungen, die darauf hinweisen, dass das, was geschieht, gegen den Willen ihres Volkes ist, das haben Hunderttausende von Bürgern auf den Straßen gezeigt, fast jeden Tag. Juden demonstrieren und sagen: „Nicht in unserem Namen“! Denn das Judentum ist eine gute Religion, die sich um ihre Brüder und Schwestern kümmert, die die Menschen liebt.

Dies ist eine Verirrung, die durch die Propaganda unterstützt wird, die das israelische Volk seit 1948 jeden Tag und jede Minute erhält. Wir können es ihnen nicht verdenken, sie wurden mit diesem Gift geimpft, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 75 Jahre lang. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie sich so schrecklich benehmen. Aber wir müssen ihnen helfen. Und das trotz dieses Schwachkopfs Roby Schindler und seiner dreckigen Lügen.

Aber Sie wissen, dass Ihre Opposition gegen den Staat Israel den Vorwurf des Antisemitismus auslöst.

Ich habe es vor ein paar Wochen in einem Interview gesagt: nur eine Person auf der Welt weiß, ob Roger Waters ein Antisemit ist oder nicht. Und diese Person ist Roger Waters. Ich weiß sehr gut, was ich in meinem Herzen fühle, und ich habe in meinem ganzen Leben keinen einzigen antisemitischen Gedanken gehabt.

Was ich verurteile, ist das, was die israelische Regierung tut, und ich werde es weiterhin verurteilen, weil es falsch ist, und es war von Anfang an falsch. Nun, die Zeit ist um: Stoppt den Völkermord jetzt! Am einfachsten ist es, mich als Antisemiten zu bezeichnen, weil sie keinen moralischen Kompass haben, weil sie kein solides Argument für die israelische Seite des Problems haben.

Sie begehen Mord, sie begehen Völkermord, sie unterdrücken ein anderes Volk. Es ist eine ethnische Säuberung, die sie seit 75 Jahren durchführen, seit dem ersten Tag der Nakba. Sie haben Hunderte und Aberhunderte von Menschen getötet, sie haben Gräueltaten begangen, Massaker, die seither geschehen sind. Das ist vorbei.

Aber mich einsperren, mich in den Stall schicken? Das ist so dumm! Es ist verrückt, dass die Menschen in Argentinien diesen Unsinn über das Faena und das Four Seasons und wie die anderen Hotels heißen, akzeptieren. Das ist dumm. Sie sollten ein bisschen mehr nachdenken und sich wie Erwachsene benehmen!

Können wir in diesem Zusammenhang auch etwas über Musik sprechen? Ist dies wirklich die letzte Tournee?

Wahrscheinlich nicht! Das mit der „letzten Tour“ ist eher ein Insider-Witz in der Branche, wer weiß. Ich schreibe weiter, komponiere, ich arbeite an meinem nächsten Album, in den Hotelzimmern schreibe ich Dinge, stelle Songs zusammen und präsentiere einige Fragmente in der Show. Ich habe nicht aufgehört zu arbeiten, und ich werde wahrscheinlich auch nicht aufhören.

Ob ich weiterhin diese Art von Shows machen werde, weiß ich nicht, das wird sich erst mit der Zeit zeigen. Denn ich bin sehr gespannt auf die Shows in Buenos Aires, meine letzten Shows dort sind eine Legende, neun Konzerte in River Plate.

Ich gebe nicht an, ich sage nur, dass es wichtig ist, und dass diese Konzerte von der israelischen Lobby umgeben sind, macht mich wütend. Es lenkt die Aufmerksamkeit von This is not a Drill und der Musik, die ich seit 60 Jahren mache, ab. Es wird auf eine Art und Weise benutzt, die darauf abzielt, das israelische Regime und die grausame Behandlung der einheimischen Bevölkerung, der Palästinenser, zu unterstützen, und lenkt den Fokus von diesen Konzerten ab, was großartig sein wird, denn das BA-Publikum ist fantastisch, ich habe es schon einmal erlebt, und Sie werden diese Show lieben.

Aber meinen Sie nicht auch, dass der Inhalt der Show die Kritik vervielfacht hat?

-Das ist eine sehr politische Show, sehr frontal. Sie haben versucht, sie in Deutschland und England abzusetzen und sind damit gescheitert. Aber wenn man sich die Show ansieht, wird man sagen: „Aber warum versuchen sie, sie abzusagen?“ Oh, weil ich Anne Frank und Shireen Abu Akleh in demselben Lied erwähne. Nun, sie wurden beide von skrupellosen Regimen ermordet, deshalb kommen sie im selben Lied vor. In beiden Fällen ist es ein Staat, der ein Verbrechen begeht, sei es Anne Frank oder Shireen Abu Akleh.

Sie können nicht die Show einer Person absagen, die auf diese Verbrechen hinweist, weil sie es in demselben Lied tut. In der Show erwähne ich auch Sophie Scholl (Aktivistin der Weiße-Rose-Bewegung, 1943 von den Nazis guillotiniert), zu der meine Frau und ich während unseres Aufenthalts in München auf der Tournee gingen, um weiße Rosen an ihrem Grab zu hinterlassen. Wenn Sie ihre Geschichte nicht kennen, schlagen Sie sie nach, bilden Sie sich weiter.

Gibt es noch etwas, das Sie hinzufügen möchten?

Mir geht die Puste aus, ich habe alles gesagt, was ich sagen konnte… Ich hoffe, dass sich unsere Leben in Zukunft kreuzen werden, um tiefer über Musik zu sprechen. Aber im Moment befinde ich mich mitten in einem Krieg. Und es ist nicht der Krieg gegen mich, der mich beschäftigt, sondern das Gemetzel an Brüdern und Schwestern in Gaza. Das ist es, worüber wir heute sprechen müssen. Nicht über die Gefühle der Israel-Lobby: Sie verdienen unsere Verachtung. Und ja, ich bin zutiefst wütend, das ist verrückt und ein absurder Scherz, aber wir müssen etwas dagegen tun.

Sofitel Montevideo Kasino. (accorhotels.com)

Roby Schindlers Botschaft an die Hotels:

In einer E-Mail mit dem Titel „Lodging to Roger Waters“ an den Generaldirektor des Sofitel Montevideo schickte Roby Schindler, Präsident des Israelitischen Zentralkomitees von Uruguay, die folgende Botschaft, die die gewünschte Wirkung zeigte:

„Es hat sich herausgestellt, dass das Sofitel Montevideo Roger Waters beherbergen wird, da er in anderen Hotels nicht aufgenommen wurde. Vielleicht wissen Sie nicht, und ich werfe Ihnen das nicht vor, dass Roger Waters ein Frauenfeind, Fremdenhasser und Antisemit ist, der seinen Ruhm als Künstler ausnutzt, um zu lügen und seinen Hass gegen Israel und alle Juden zu verbreiten.

Hassreden haben oft schlimmere Folgen für die Menschheit als Waffen. Wenn Sie ihn empfangen, sind Sie, auch wenn Sie es nicht wollen, ein Verbreiter des Hasses, den dieser Mann ausstrahlt, und Sie tragen dazu bei, dass die Judenfeindlichkeit (d. h. der Hass auf Juden) in unserem Land zunimmt. Sie möchten nicht in seiner Haut stecken und das Stigma tragen müssen, einen der größten Hassprediger der Welt zu beherbergen.

Mit freundlichen Grüßen,

Roby Schindler

Präsident des Israelitischen Zentralkomitees von Uruguay“.

Auch Together For Change will Waters nicht

Der „Fall Waters“ verdiente auch im argentinischen Kongress Aufmerksamkeit. In einem Erklärungsentwurf, der von der Abgeordneten von Together for Change, Sabrina Ajmechet, vorgelegt und von Alejandro Finocchiaro, Karina Banfi, Ana Clara Romero, José Luis Espert, Rubén Manzi, Marilú Quiróz und María Sotolano begleitet wurde, wird die Kammer aufgefordert, „ihre tiefe Ablehnung der Anwesenheit des Sängers in unserem Land zum Ausdruck zu bringen“.

Die Abgeordneten spielen damit auf Äußerungen des Künstlers an, die er vor einigen Wochen in einem Interview mit dem Journalisten Glenn Greenwald machte: „Wie zum Teufel konnten die Israelis nicht wissen, dass dies passieren würde?

Ich meine, hat die israelische Armee in diesen 11, 10 oder 11 Feldern die Explosionen nicht gehört, als sie passierten? Was auch immer sie fliegen mussten, um die Grenze zu überqueren? Daran ist etwas sehr Verdächtiges.“ In demselben Interview merkte der Musiker an, dass „die Sache von den Israelis aufgebauscht wurde, indem sie Geschichten über die Enthauptung von Babys erfanden.“

„Meinungen wie die von Waters, die darauf abzielen, die Handlungen des Staates Israel in Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung in Frage zu stellen, sind zutiefst antisemitisch und benutzen Antizionismus als Maske“, heißt es in dem Projekt der Abgeordneten.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …