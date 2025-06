https://www.palestinechronicle.com/al-ahli-baptist-hospital-hit-again-four-journalists-killed-in-israeli-attack/



Al-Ahli Baptist Hospital erneut getroffen: Vier Journalisten bei israelischem Angriff getötet

5. Juni 2025 Nachrichten

Der palästinensische Journalist Ismail Badah wurde zusammen mit drei weiteren Journalisten getötet, als Israel das Medienzelt des Al-Ahli Baptist Hospital angriff. (Foto: Via soziale Medien)

TeilenTweetPinE-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Bei israelischen Drohnenangriffen und Luftangriffen am Donnerstag wurden mindestens 23 Palästinenser getötet, darunter vier Journalisten im Baptist Hospital in Gaza-Stadt.

Mindestens 23 Palästinenser wurden seit Donnerstagmorgen bei israelischen Luftangriffen auf mehrere Gebiete getötet, berichtete Al-Jazeera unter Berufung auf medizinische Quellen.

Unter den Opfern waren vier Journalisten, die bei einem direkten israelischen Angriff auf das Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza-Stadt getötet wurden.

Laut dem Al-Jazeera-Korrespondenten Anas Al-Sharif griff eine israelische Drohne die Journalisten absichtlich an, als sie aus dem Inneren des Krankenhauses berichteten.

Dr. Fadl Naim, Direktor des Baptistenkrankenhauses, bestätigte gegenüber Al-Jazeera, dass die Einrichtung direkt von israelischen Streitkräften angegriffen wurde, wobei vier Menschen getötet und mehrere weitere verletzt wurden.

Er wies darauf hin, dass dies bereits der achte Angriff auf das Krankenhaus seit Kriegsbeginn sei, und warnte, dass die Einrichtung unter enormem Druck stehe, da viele andere Krankenhäuser in Gaza nicht mehr funktionsfähig seien.

Der Direktor der Feldlazarette in Gaza sprach ebenfalls mit Al-Jazeera und beschrieb eine unbeschreibliche humanitäre Katastrophe.

Er sagte, dass medizinisches Personal in vielen Krankenhäusern keinen Zugang zu Lebensmitteln habe und dass ein Großteil der über die Grenzübergänge gelieferten Hilfsgüter verdorben sei. Der Direktor fügte hinzu, dass sich Hunger und Krankheiten unter der Bevölkerung rasch ausbreiteten.

Häuser und Zelte bombardiert

Im Norden Gazas berichtete eine medizinische Quelle im Al-Shifa-Krankenhaus, dass zwei Palästinenser – darunter eine schwangere Frau – bei einem israelischen Luftangriff auf Jabalia al-Balad getötet wurden. Ein Kind starb ebenfalls an den Folgen seiner Verletzungen, die es bei einem weiteren Angriff auf Gaza-Stadt erlitten hatte.

In Deir al-Balah bombardierten israelische Flugzeuge das Haus der Familie Abu Shamala in der Nähe der Bäckerei Banna, wobei ein Kind getötet und weitere Personen verletzt wurden.

Augenzeugen berichteten von israelischen Artillerieangriffen in der Stadt Al-Maghraqa nördlich des Flüchtlingslagers Nuseirat.

In Khan Yunis im südlichen Gazastreifen wurden sechs Palästinenser bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Zelt getötet, in dem vertriebene Familien in der Nähe der Stadt Asdaa untergebracht waren. Augenzeugen bestätigten weitere Drohnenangriffe in der Roni-Straße, die ebenfalls auf Zelte für Vertriebene abzielten.

Intensive israelische Bombardements wurden auch aus mehreren Stadtvierteln von Khan Yunis gemeldet, darunter Al-Qarara, Batn al-Sameen, Qizan al-Najjar, Al-Balad, Al-Satr al-Gharbi, Al-Katiba, Street 5 und den umliegenden Gebieten.

Anhaltender Völkermord

Mit der bedingungslosen Unterstützung der Vereinigten Staaten setzt Israel seit dem 7. Oktober 2023 seinen Völkermordkrieg gegen Gaza fort. Die Kampagne umfasst unerbittliche Bombardierungen, Massenvertreibungen, die Zerstörung von Häusern und Infrastruktur sowie den systematischen Einsatz von Hunger als Waffe – all dies unter Missachtung des Völkerrechts und mehrerer Urteile des Internationalen Gerichtshofs.

Bislang hat der Völkermord etwa 180.000 Palästinenser getötet oder verwundet – die überwiegende Mehrheit davon Kinder und Frauen.

Mehr als 14.000 Menschen werden weiterhin vermisst, während Hunderttausende gewaltsam vertrieben wurden. Eine Hungersnot breitet sich im gesamten Gebiet aus und fordert viele Menschenleben, darunter auch Kinder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …