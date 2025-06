https://redflag.org.au/article/israel-is-replicating-nazi-starvation-tactics-in-gaza



Israel wiederholt die Hunger-Taktik der Nazis in Gaza

4. Juni 2025

Soumaya Ghannoushi

Der fünfjährige Osama al-Ruqab ist einer von vielen, die aufgrund der von Israel erzwungenen Hungersnot der Palästinenser in Gaza dahinsiechen. BILD: Al Jazeera

Die Instrumentalisierung von Lebensmitteln erinnert an die Schrecken der jüdischen Ghettos, da die Palästinenser über die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit hinaus getrieben werden, schreibt Soumaya Ghannoushi. Dieser Artikel wurde zuerst auf Middle East Eye veröffentlicht.

Eine Frau kniet im Staub.

Sie ist dünn, zittert – nicht alt, aber die Hungersnot hat sie gealtert. Ihre Knochen ragen durch ihr abgetragenes Kleid. Ihr Gesicht ist aschfahl. Ihre Finger krallen sich in den Boden.

Um sie herum beugen sich andere ebenfalls – nicht im Gebet, sondern aus Verzweiflung, um Mehl aus dem Dreck zu kratzen. Nicht einmal ganze Körner. Nur Reste. Krümel. Was der Wind, die Stiefel und die Bomben noch nicht vernichtet haben.

Dann bricht sie zusammen.

Sie sinkt vollständig zu Boden, als wäre das Gewicht des Hungers zu schwer zu tragen. Und sie weint, nicht leise, sondern mit einer Heftigkeit, die die Stille der zerstörten Straße durchdringt: „Meine Kinder werden Mehl essen, das ich vom Boden gekratzt habe.“

Sie weint in den Kies.

Das ist nicht nur Hunger. Das ist die gezielte Zerstörung eines Volkes, das über die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit hinausgetrieben wird.

So sieht die „Hilfe“ für Gaza aus.

Keine Verteilung, sondern Unterdrückung. Keine Hilfe, sondern rituelle Erniedrigung.

Rationen des Leidens

Das Mehl war wochenlang zurückgehalten worden – gehortet, blockiert, als Köder benutzt. Erschöpfte Familien liefen kilometerweit, vorbei an Leichen und Kratern, um die Abgabestellen zu erreichen – nur um dort Käfige, Soldaten und Drohnen vorzufinden. Als sie auf das Essen zuliefen, wurden sie erschossen.

Mehr als 30 Palästinenser wurden am Sonntag massakriert und mehr als 170 verletzt in der Nähe einer Hilfsgüterverteilungsstelle in Rafah, als israelische Streitkräfte das Feuer auf hungernde Zivilisten eröffneten, die versuchten, Lebensmittel zu sammeln. Die Verteilung wurde von der US-amerikanischen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) koordiniert.

Hilfe ist zu einer Falle geworden. Und Hunger zu einem Vorwand für Massaker.

Sie haben eine Bürokratie des Hungers aufgebaut und nennen sie „humanitäre Stiftung“.

Aber nennen wir es beim Namen: Die GHF liefert keine Hilfe, sondern Kontrolle. Sie rationiert nicht Lebensmittel, sondern Leid.

Selbst die versprochenen Lebensmittel, 1.750 Kalorien pro Person, reichen nicht aus, um Unterernährung zu verhindern. Die Weltgesundheitsorganisation legt den Notfall-Mindestbedarf auf 2.100 Kalorien fest.

Die meisten Palästinenser in Gaza erhalten jedoch weit weniger, weil die Lebensmittel nie ankommen.

Im April 2024 lebten die Menschen im Norden Gazas laut Oxfam von durchschnittlich 245 Kalorien pro Tag, weniger als eine Dose Favabohnen.

Großeltern kauen mit Sand vermischte Mehlklumpen. Kleinkinder werden mit Blättern ernährt.

Der Körper beginnt, sich selbst zu verzehren: Der Verstand flackert, der Atem verlangsamt sich.

Der Tod kommt nicht mit einer Bombe, sondern mit einem Flüstern im Magen: leer, leer, leer.

Und all das ist kein Zufall. Es ist eine Wiederholung.

Niemand wurde verschont

In den Wochen vor dem Einmarsch Deutschlands in die Sowjetunion 1941 entwickelten Reichsminister für Ernährung Richard Darre und sein Staatssekretär Herbert Backe den Hungerplan, eine Strategie der gezielten Aushungerung, um sowjetische Zivilisten und Juden zu vernichten und gleichzeitig die deutschen Truppen zu ernähren.

Mindestens 7 Millionen Menschen starben dabei, nicht als Kollateralschaden, sondern absichtlich.

Das Lebensmittelrationierungssystem des Nazi-Regimes spiegelte eine rassistische Hierarchie wider: 100 Prozent für Deutsche, 70 Prozent für Polen, 30 Prozent für Griechen und 20 Prozent für Juden.

In den jüdischen Ghettos wurde Lebensmittel als Waffe eingesetzt. Der Zugang zu Fleisch oder Brot wurde kontrolliert. Die Geschäfte waren leer. Hunger war kein Versagen – er war Politik.

„Dass wir 1,2 Millionen Juden zum Hungertod verurteilen, sollte nur am Rande erwähnt werden“, schrieb Hans Frank, der Nazi-Gouverneur des besetzten Polens, in einem Tagebucheintrag.

Heute werden mehr als 2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen – die gesamte Bevölkerung des Gebiets – gezielt in eine Hungersnot getrieben.

Nicht eine Million. Nicht die meisten. Alle.

Frauen und Männer, Säuglinge und ältere Menschen. Niemand wird verschont.

Und doch – in einem verdrehten Echo der Geschichte – wird der Plan der GHF, wie zuvor die Lebensmittelhierarchien der Nazis, in seiner Anfangsphase nur 1,2 Millionen Menschen zugutekommen, während der Rest der Bevölkerung ausgeschlossen bleibt.

Und das sollte niemals nur am Rande erwähnt werden.

Selbst wenn die GHF ihre Ziele erreicht, wird der durchschnittliche Palästinenser in Gaza planmäßig weniger als 1.000 Kalorien pro Tag erhalten, wenn man diejenigen berücksichtigt, die überhaupt keine Lebensmittel erhalten.

Das entspricht in etwa dem, was Juden im Warschauer Ghetto durch ihre Zuteilungen und durch Schmuggel erhielten.

Verhöhnung der Sterbenden

Gaza ist derzeit der hungrigste Ort der Welt – laut den Vereinten Nationen ist es das einzige Gebiet, in dem 100 Prozent der Bevölkerung von einer Hungersnot bedroht sind.

Unterdessen erklärte der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich im April, dass nicht einmal „ein Weizenkorn“ nach Gaza gelangen dürfe.

In Großbritannien schlug die Interessenvertretung UK Lawyers for Israel groteskerweise vor, der Krieg könne dazu beitragen, „die Fettleibigkeit in Gaza zu reduzieren“.

Das ist nicht nur Grausamkeit. Das ist Verachtung, das ist Verhöhnung der Sterbenden.

Sogar der Mann, der zum Geschäftsführer der Gaza Humiliation Foundation ernannt wurde, ein ehemaliger US-Marine, trat kürzlich zurück und warnte, das Projekt sei mit humanitären Standards unvereinbar.

Kein Wunder. Das ist keine Hilfsaktion. Es ist eine Belagerung, die von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu konzipiert, von US-Präsident Donald Trump gebilligt und – in Logik und Aufbau – vom Nazi-Hungerplan inspiriert wurde.

Bewaffnete Banden plündern ungestraft Hilfskonvois und bewegen sich frei in Gebieten unter israelischer Kontrolle.

Ein internes UN-Memo, das der Washington Post im vergangenen Jahr vorlag, warnte, dass diese Gruppen „von einer passiven, wenn nicht sogar aktiven Wohlwollen“ oder „Schutz“ durch die israelische Armee profitieren könnten.

Als Wachleute in Gaza versuchten, diese Banden aufzuhalten, töteten israelische Luftangriffe zwölf Menschen – nicht die Plünderer, sondern diejenigen, die versuchten, die Lebensmittel zu schützen.

Das ist kein Chaos. Es ist ein kalkulierter Zusammenbruch.

Er zielt darauf ab, Hunger in Unruhen und Hunger in Kapitulation zu verwandeln.

Ihrer Würde beraubt

Es gibt Konflikte auf der Welt. Es gibt Kriege, Besatzungen, Vertreibungen.

Aber nirgendwo auf der Welt – nirgendwo – ist eine ganze Bevölkerung, jung und alt, in einem zerstörten, abgeriegelten Landstreifen eingesperrt, aus der Luft bombardiert, vom Meer aus beschossen und unter totaler Belagerung systematisch ausgehungert.

Gaza ist kein Schlachtfeld. Es ist ein Gefängnis. Ein Friedhof.

Vor achtzig Jahren dokumentierte eine Gruppe jüdischer Ärzte im Warschauer Ghetto die Auswirkungen des Hungers auf den menschlichen Körper.

Sie nannten ihr Buch „Maladie de Famine“ (Die Krankheit des Hungers). Darin schrieb der leitende Arzt des Projekts, Israel Milejkowski: „Ich halte meinen Stift in der Hand und der Tod starrt in mein Zimmer … In dieser vorherrschenden Stille liegt die Kraft und die Tiefe unseres Schmerzes und der Stöhnen, die eines Tages das Gewissen der Welt erschüttern werden.“

Genau das sagen heute die Ärzte in Gaza.

Sie behandeln Kleinkinder, die seit Tagen nichts gegessen haben. Sie sehen Säuglinge mit eingefallenen Augen und hervorstehenden Rippen sterben. Sie sprechen zur Welt, aber die Welt hört nicht zu.

Dieser Tag ist jetzt gekommen.

Nachdem sie ihre Häuser, Schulen und Bäckereien zerstört gesehen haben, nachdem sie immer wieder vertrieben wurden, Säuglinge auf den Schultern, ältere Menschen in Rollstühlen, ganze Familien zu Asche geworden – wird ihnen nun auch noch das Brot verweigert.

Die Menschen in Gaza werden nicht nur ausgehungert. Ihnen wird das Letzte genommen, was ihnen noch geblieben ist: ihre Würde.

Sie werden schlechter behandelt als Tiere. Gejagt, wenn sie sich versammeln. Erschossen, wenn sie essen.

Denn Israel gibt sich nicht damit zufrieden, palästinensische Körper zu vernichten. Es will ihre Seelen vernichten. Nicht nur ihre Existenz auslöschen, sondern auch ihren Lebenswillen.

Und während die Welt wegschaut, kniet irgendwo in einer Ecke der Trümmer eine Mutter.

Sie kratzt weiter. Sie weint weiter.

Sie versucht, ihre Kinder mit Mehl zu ernähren, das mit Schmutz vermischt und blutgetränkt ist.

Soumaya Ghannoushi ist eine britisch-tunesische Schriftstellerin. Dieser Artikel wurde erstmals auf Middle East Eye veröffentlicht.

Übersetzt mit Deepl.com

