Al-Ahli-Baptistenkrankenhaus von israelischem Flugzeug bombardiert

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

13. April 2025

Das einzige funktionierende Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen wurde von israelischen Besatzungstruppen bombardiert.

Dutzende Patienten und medizinisches Personal wurden aus dem Al-Ahli-Baptistenkrankenhaus im nördlichen Gazastreifen vertrieben, bevor israelische Flugzeuge die medizinische Einrichtung bombardierten, berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen.

Das Krankenhaus ist die einzige noch funktionierende medizinische Einrichtung in Gaza-Stadt und im nördlichen Gazastreifen, nachdem die Gesundheitsinfrastruktur bei früheren israelischen Angriffen vollständig demontiert wurde.

Die israelischen Behörden erließen kurz vor der Bombardierung des Krankenhauses am frühen Sonntag Evakuierungsbefehle.

Unser Korrespondent bestätigte, dass das Gebäude für Notfälle durch die Bombardierung schwer beschädigt wurde, darunter der Empfangsbereich, das Labor und die Apotheke.

Dies geschah inmitten eines anhaltenden Bombardements, das verschiedene Gebiete im gesamten Gazastreifen zum Ziel hatte. Die Angriffe am Sonntag richteten sich auch gegen die Saad-Bin-Mua’th-Schule und die Abdullah-al-Dahyan-Schule in den Stadtteilen al-Tuffah bzw. al-Sheikh al-Radwan.

Es ist erwähnenswert, dass der Innenhof des Krankenhauses am 17. Oktober 2023 von israelischen Besatzungstruppen bombardiert wurde, was zu einem berüchtigten Massaker führte, an dem die israelischen Behörden nach eigenen Angaben nicht beteiligt waren.

Damals meldete das Gesundheitsministerium von Gaza, dass 471 Palästinenser den Tod fanden und 342 verletzt wurden.

Gaza-Regierung fordert internationale Gemeinschaft auf, die verbleibenden Krankenhäuser zu schützen

Unterdessen forderte das Medienbüro der Regierung des Gazastreifens die internationale Gemeinschaft auf, den israelischen Angriff auf das al-Ahli-Baptistenkrankenhaus zu verurteilen und einen raschen Beitrag zum Schutz der verbleibenden Gesundheitseinrichtungen in dem Gebiet zu leisten.

Es wurde betont, dass das Baptist Hospital mehrere spezialisierte medizinische Abteilungen beherbergt, die behinderten Patienten dienen. Als einziges verbliebenes Krankenhaus in der Region, so das Medienbüro, versorge das Krankenhaus mehr als eine Million Palästinenser.

Das Büro wies in einer Erklärung auf die vorsätzliche Zerstörung von 34 Krankenhäusern im Gazastreifen als Teil eines „systematischen Plans zur Beseitigung der Überreste des Gesundheitssektors in Gaza“ hin.

In der Erklärung wurde betont, dass die israelische Besatzung damit in eklatanter Weise gegen internationale Konventionen und die Genfer Konventionen verstößt, die Angriffe auf medizinische Einrichtungen verbieten.

Hamas: Bombenanschlag auf Al-Ahli-Krankenhaus wäre ohne grünes Licht der USA nicht möglich gewesen

Die Hamas hat den Bombenanschlag auf das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza als „neues Kriegsverbrechen“ verurteilt und erklärt, dass er zu einer Liste anderer Verbrechen der Besatzung beitrage.

In der Erklärung wurde der Angriff auf das Krankenhaus als weiterer Beweis dafür bezeichnet, dass „Israel“ eine „kriminelle Schurkenorganisation“ ist, die außerhalb der Grenzen des Völkerrechts und der humanitären Normen agiert. Die Hamas betonte auch, dass diese Aktionen mit direkter Unterstützung der Vereinigten Staaten stattfinden, und kritisierte die Komplizenschaft Washingtons und das Versagen der globalen Rechenschaftssysteme.

Die Hamas machte die US-Regierung voll und ganz verantwortlich und sagte, dass der Bombenanschlag ohne amerikanisches „grünes Licht“ nicht hätte stattfinden können.

Die Gruppe übte auch scharfe Kritik an der internationalen Gemeinschaft und stellte das Schweigen der globalen politischen und rechtlichen Institutionen – insbesondere des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen – angesichts „beispielloser Verbrechen in der heutigen Zeit“ in Frage.

Die Hamas forderte die internationale Gemeinschaft, einschließlich der Vereinten Nationen, der arabischen und islamischen Staaten, auf, sofort einzugreifen. Sie forderte dringende Maßnahmen, um die von ihr als schwerwiegende Verstöße gegen das Völkerrecht bezeichneten Handlungen zu stoppen und die politische und moralische Verantwortung für die Beendigung des anhaltenden Blutvergießens in Gaza zu übernehmen.

