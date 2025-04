https://truthout.org/articles/this-passover-we-must-reckon-with-israels-massacre-of-children-in-gaza/



An diesem Pessach müssen wir uns mit dem Massaker an Kindern in Gaza auseinandersetzen

Die Pessach-Geschichte prangert einen Herrscher an, der Kindern Grausamkeiten zufügt. Das israelische Militär tut dies jetzt in Gaza.

Veröffentlicht am 11. April 2025

Palästinensische Kinder spielen am 30. März 2025 in Gaza-Stadt.

Majdi Fathi / NurPhoto via Getty Images

Inhaltswarnung: Dieser Artikel enthält anschauliche Beschreibungen von Gewalt gegen Kinder.

Während sich die jüdische Gemeinschaft in diesem Jahr auf das Passahfest vorbereitet, denke ich viel über die zentrale Rolle der Kinder in der Exodus-Geschichte nach, die wir am Sederabend erzählen. Besonders beeindruckt mich, dass diese Erzählung aus der Thora mit einer erschreckenden Beschreibung von Gräueltaten beginnt, die an Kindern begangen wurden. Zu Beginn des Exodus steigt ein neuer Pharao über Ägypten auf, der sich offen vor dem demografischen Wachstum der israelitischen Minderheit fürchtet. Nachdem er sie durch Zwangsarbeit unterdrückt hat, befiehlt er hebräischen Hebammen, neugeborene männliche Kinder zu töten. Als sie sich seiner Forderung widersetzen, befiehlt er den Ägyptern, alle Jungen in den Nil zu werfen. Kurz darauf wird Moses geboren und von seiner Mutter, seiner Schwester und der Tochter des Pharaos, die ihn adoptiert, vor diesem Todesurteil gerettet.

Die Exodus-Geschichte führt unter anderem die tragisch vertraute Wahrheit vor Augen, dass Kinder nicht nur Opfer von Kriegsgräueln sind, sondern tatsächlich Zielscheibe staatlicher Gewalt. In einem Bericht aus dem Jahr 2014 in The New Yorker heißt es: „Die gezielte Bekämpfung von Kindern ist eine der schlimmsten neuen Entwicklungen in der Art und Weise, wie Konflikte in den letzten fünfzig Jahren geführt wurden.“

Diejenigen, die am Pessach-Seder teilnehmen, müssen nicht nur die Geschichte des Exodus lesen, sondern auch ihre Relevanz untersuchen, wie uns die Haggada anweist, „in jeder Generation“. Daher konfrontiert uns der Beginn der Erzählung mit allzu beunruhigenden Parallelen – und einer entscheidenden moralischen Herausforderung. An diesem Pessachfest – dem zweiten, das inmitten des andauernden Völkermords stattfindet, den Israel an den Palästinensern in Gaza verübt, und der massenhaften Zwangsvertreibung im Westjordanland – wären wir sträflich nachlässig, wenn wir die zahlreichen Kinder nicht anerkennen würden, die durch den andauernden militärischen Angriff Israels getötet, verstümmelt und traumatisiert wurden.

Die offizielle Zahl der Todesopfer in Gaza hat nun die 50.000er-Marke durchbrochen, darunter mehr als 17.000 Kinder. (Die medizinische Fachzeitschrift The Lancet kommt zu dem Schluss, dass die Gesamtzahl der Getöteten wahrscheinlich um 40 Prozent höher liegt.) Am 18. März, dem Tag, an dem Israel einen zweimonatigen Waffenstillstand brach, tötete das israelische Militär mehr als 400 Palästinenser, darunter 183 Kinder und 94 Frauen – nach Ansicht von Beobachtern der blutigste Tag des Völkermords.

Erst kürzlich, am 3. April, bombardierte Israel die zur Notunterkunft umfunktionierte Dar al-Arqam-Schule in Gaza-Stadt und tötete dabei 29 Menschen, darunter 18 Kinder. In seinem Bericht über den Angriff zitierte Al Jazeera einen Sprecher der Rettungskräfte in Gaza: „Was hier vor sich geht, ist ein Weckruf an die ganze Welt. Dieser Krieg und diese Massaker an Frauen und Kindern müssen sofort aufhören. Hier in Gaza werden Kinder kaltblütig getötet.“

Im jüdischen Neujahr müssen wir uns dem Gemetzel stellen, das der Zionismus angerichtet hat.

3. Oktober 2024

Für diejenigen, die sich mit den Palästinensern solidarisieren, haben sich bestimmte Berichte und Bilder in unsere Herzen und Köpfe eingebrannt. Für viele kam der Moment, der den Ausschlag gab, Anfang 2024, als die Telefonaufnahme der 6-jährigen Hind Rajab, die ihre Mutter um Rettung anfleht, bevor das israelische Militär 335 Kugeln in das Auto ihrer Familie schoss. Einen Monat später war die Welt entsetzt über das Bild von Sidra Hassouna, einem siebenjährigen palästinensischen Mädchen aus dem nördlichen Gazastreifen, das tot am Sims eines zerstörten Hauses hing und bei dem die Hälfte ihres Körpers fehlte.

Am 26. Mai 2024 wurde der Ahmad Al-Najjar, ein einjähriges Baby, dessen kopfloser Körper von einem verängstigten, trauernden Mann in die Höhe gehalten wurde, nach dem sogenannten Rafah-Zeltmassaker bekannt – einer Nacht, in der 45 Palästinenser, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, getötet, bei lebendigem Leib verbrannt und enthauptet wurden. Ein Arzt, der Zeuge des Massakers wurde, sagte: „In all den Jahren, in denen ich humanitäre Beiträge geleistet habe, habe ich noch nie etwas so Barbarisches, so Grausames, so Unmenschliches gesehen. Diese Bilder werden mich für immer verfolgen … und unser Gewissen für immer beflecken.“

Leugnung kann viele Formen annehmen. Für einige wurzelt sie in der rassistischen Entmenschlichung des Anderen; andere sind vielleicht einfach zu überwältigt, um das massive Abschlachten von Kindern auf solch abscheuliche Weise zu begreifen; wieder andere verdrängen die Wahrheit und bezeichnen den Massenmord als „Kollateralschaden“ oder als den Einsatz von „menschlichen Schutzschildern“ durch die Hamas (eine zynische Behauptung, die von Menschenrechtsbeobachtern immer wieder widerlegt wurde).

Für Israels Unterstützer ist es noch undenkbarer, sich mit den zunehmenden Beweisen dafür auseinanderzusetzen, dass das israelische Militär möglicherweise absichtlich Kinder für Massenmorde ins Visier nimmt. Die kürzlich von Al Jazeera ausgestrahlte Dokumentation „Fault Lines“ mit dem Titel „Kids Under Fire“ liefert mit ausführlichen Interviews mit Augenzeugen, darunter freiwillige amerikanische Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Menschenrechtsexperten, überzeugende Argumente für diese Behauptung. Ihre Berichte, die in verschiedenen Krankenhäusern und im Laufe der Zeit bestätigt wurden, deuten auf ein systematisches Muster hin: Eine zunehmende Zahl von Kindern wurde nicht durch Bombenangriffe verletzt, sondern durch direkte Schussverletzungen, oft am Kopf. Eine der im Film interviewten Ärztinnen, Tammy Abughnaim, eine amerikanische Notärztin aus Chicago, kommentierte:

Ich sah immer mehr Kinder mit penetrierenden Verletzungen wie Schusswunden. Nach fünf, sechs, sieben, acht wurde mir klar, dass jemand auf Kinder schießt. Ich wollte nicht glauben, dass auf Kinder geschossen wird. Niemand will das glauben. Niemand will glauben, dass andere Menschen in der Lage sind, Kinder auf diese Weise zu vernichten.

Abughnaims Aussage wird im Film von Mark Perlmutter, einem Orthopäden aus North Carolina, bestätigt: „Das Ziel am Ende eines Zielfernrohrs ist unmissverständlich. Es handelt sich um ein junges menschliches Wesen, und wenn der Abzug auf dieses Ziel gedrückt wird, ist das kein Zufall. Überhaupt nicht. Niemals.“

An einem Punkt fragte der Interviewer Miranda Cleland von Defense for Children International – Palestine: „Wie können Sie sich jemals vorstellen, was der strategische Grund ist, ein Kind zu erschießen? Welche Botschaft sollten wir von einem Militär verstehen, das Kinder ins Visier nimmt?“ Clelands Antwort: „Ich habe viel darüber nachgedacht und die einzige Schlussfolgerung, zu der ich kommen kann, ist, dass israelische Soldaten palästinensische Kinder erschießen, weil sie es wollen. Und ich denke, sie tun es, weil sie es dürfen und niemand sie daran hindert.“

Nabeel Rana, ein Gefäßchirurg aus Peoria, Illinois, brachte es auf den Punkt: „Sie rotten eine bestimmte Anzahl aus, verstümmeln eine bestimmte Anzahl und machen den Rest dauerhaft geistig und emotional handlungsunfähig. Und das wird an die nächste Generation weitergegeben. So lähmt man eine Gesellschaft.“

Wie Jahrhunderte staatlicher Gewalt gegen unterdrückte Gemeinschaften schon lange gezeigt haben, ist der direkteste Weg, eine Gesellschaft zu untergraben und sogar auszurotten, ihre Kinder ins Visier zu nehmen. Im Dezember 2024 veröffentlichte das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte (PCHR) einen Bericht mit dem Titel „Generation ausgelöscht: Gazas Kinder im Fadenkreuz des Völkermords“, in dem das Verbrechen des Völkermords Israels an den Bewohnern des Gazastreifens untersucht wird, einschließlich des Völkermords an Kindern. Der PCHR-Bericht kam zu dem Schluss:

Die Tötung von Kindern, die Zufügung schwerer körperlicher und seelischer Schäden und die Unterwerfung unter harte Lebensbedingungen, die ihr Leben zerstören, können nicht als bloße Kollateralschäden militärischer Angriffe abgetan werden. Stattdessen sind diese Handlungen Teil einer systematischen Strategie, die darauf abzielt, die palästinensische Identität auszulöschen und künftige Generationen zu vernichten.

Es gibt bedrohliche Anzeichen dafür, dass diese Vernichtung bereits in vollem Gange ist. Eine Analyse von Daten des Gesundheitsministeriums von Gaza durch Reuters ergab, dass mindestens 1.238 Familien – definiert als verheiratete Paare und alle ihre Kinder – vollständig ausgelöscht wurden, ohne Überlebende. In einem Artikel der Associated Press zu diesem Thema im vergangenen Jahr stellte Omar Shabaan, ein Forscher und Wirtschaftswissenschaftler aus Gaza, fest, dass von den 400.000 Familien in Gaza keine verschont geblieben ist, was der Gesellschaft, der Geschichte und der Zukunft des Gazastreifens dauerhaften Schaden zufügt. „Es wird immer deutlicher“, sagte er, „dass es sich hierbei um eine gezielte Aktion gegen die soziale Struktur handelt.“

Dieser dramatische Anstieg der Tötung palästinensischer Kinder ist nicht nur auf Gaza beschränkt. Laut einem aktuellen Bericht über die „Gazafizierung“ des Westjordanlands hat die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem herausgefunden, dass Israel die militärischen Taktiken seines Angriffs auf Gaza nun in den gesamten besetzten Gebieten anwendet, „wo Palästinenser mit massenhaften Zwangsumsiedlungen, einer Zunahme von Luftangriffen und einer starken Zunahme von Angriffen auf Kinder und andere Zivilisten konfrontiert sind“. B’Tselem berichtete, dass seit Beginn des Genozids in Gaza 180 Kinder von israelischen Streitkräften im Westjordanland getötet wurden, was diese Zeit zur tödlichsten Periode der fast 60-jährigen Besatzung Israels für Erwachsene und Kinder gleichermaßen macht.

Berichte über Gewalt gegen Kinder erinnern in der Tat an Berichte aus Gaza. In einem Artikel mit dem Titel „Child Deaths Surge Amid ‚Gazafication‘ of the West Bank“ (Anstieg der Kindersterblichkeit inmitten der „Gazafizierung“ des Westjordanlands) interviewte der Guardian Rigd Gasser, den Vater des 14-jährigen Ahmad Rashid Jazar, der im Januar im Dorf Sebastia von einem israelischen Soldaten in die Brust geschossen wurde, als er Brot holen wollte. Gasser saß in einem Café, als er die Schüsse hörte, und eilte hinaus, als er Hilferufe hörte. „Ich kam näher und erkannte meinen Sohn. Ich erkannte ihn an seiner Kleidung, sein Körper war voller Blut“, sagte er.

Der Artikel berichtet auch über die Tötung der Cousins Reda Basharat (8) und Hamza Basharat (10), die am 8. Januar in der Nähe ihres Zuhauses durch einen israelischen Drohnenangriff getötet wurden. Die Kinder saßen mit ihrem 23-jährigen Cousin Adam draußen, als Hamzas Mutter Eman die Explosion hörte. Als sie nach draußen rannte, fand sie Hamza verletzt und mit Atemnot vor. „Er starb in meinen Armen“, sagte sie. Eman fügte hinzu: „Wenn ich daran denke, was meinem Sohn passiert ist, und mich an die Bilder ihrer Körper erinnere, und ich sehe, was im Gazastreifen im Fernsehen passiert, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass sie dasselbe tun.“

Diese Einzelberichte schildern zwar unaussprechliche Grausamkeiten, doch es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass sie letztlich einem größeren Zweck dienen. Genau wie die Gewalt, die der Pharao in der Exodus-Geschichte ausübte, rührt die Gewalt Israels gegen Kinder von der Ansicht her, dass ein ganzes Volk eine „demografische Bedrohung“ darstellt. Diese Ansicht selbst stammt aus dem Zionismus: einer Ideologie und Bewegung, die darauf abzielt, einen mehrheitlich jüdischen Nationalstaat im historischen Palästina zu schaffen und zu erhalten. Daher ist die gezielte Gewalt gegen Kinder Teil eines umfassenderen Versuchs, Gaza mit verschiedenen Mitteln ethnisch zu säubern, darunter die Zerstörung von Häusern, die Umsiedlung der Bevölkerung und, wie es im PCHR-Bericht heißt, die „Auslöschung der palästinensischen Identität und die Vernichtung künftiger Generationen“.

In dieser Hinsicht ist Israels offene Feuerpolitik gegen palästinensische Kinder untrennbar mit anderen drakonischen Maßnahmen verbunden, die eindeutig auf die Entvölkerung des Gazastreifens und des Westjordanlands abzielen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat die AP berichtet, dass Israel nun 50 Prozent des Gazastreifens kontrolliert, da es seine Pufferzone vergrößert und palästinensische Häuser, Ackerland und Infrastruktur „bis zur Unbewohnbarkeit“ zerstört. Das Militär hat auch 90 Prozent der südlichen Stadt Rafah zerstört, nachdem es Evakuierungsbefehle an die Bewohner ausgegeben hatte.

Falls es noch irgendwelche Zweifel an den Absichten Israels geben sollte, hat der stellvertretende Sprecher der Knesset Nissim Vaturi von der Likud-Partei, wie so viele andere israelische Politiker und Militärführer vor ihm, kürzlich das Endspiel Israels nur allzu deutlich gemacht. In einem Radiointerview sagte er pointiert, dass Israel „Gaza von der Erdoberfläche tilgen“ sollte, und fügte hinzu: „Dort gibt es keine Unschuldigen. Ich habe kein Mitleid mit denen, die noch dort sind. Wir müssen sie auslöschen.“ In einem Fernsehinterview sagte er kürzlich: “Man kann nicht mit diesen Kreaturen neben uns leben. … Es gibt hier mit niemandem Frieden. … Jedes Kind, das jetzt geboren wird – in dieser Minute – ist bereits bei seiner Geburt ein Terrorist.“

Bemerkenswert ist, dass Vaturi ähnliche Äußerungen auch über die Westjordanland-Region Dschenin gemacht hat, wo allein im Februar 40.000 Palästinenser von Israel vertrieben wurden. „Löscht Dschenin aus. Fangt nicht erst an, nach Terroristen zu suchen – wenn ein Terrorist im Haus ist, schaltet ihn aus und sagt den Frauen und Kindern, dass sie verschwinden sollen.“ Während Israels Verteidiger solche Kommentare als Übertreibung abtun, ist es wichtig zu wissen, dass diese sehr klaren Absichtserklärungen durch sehr klare Handlungen untermauert werden.

Als Gemeinderabbiner wurden mir in den letzten beiden Pessachfesten immer wieder dieselben Fragen gestellt. Wie kann ich dieses Fest feiern, während in meinem Namen ein Völkermord begangen wird? Wie kann ich ein Fest der jüdischen Befreiung feiern, während ein jüdischer Nationalstaat sich wie ein Pharao über ein ganzes Volk verhält? Ich verstehe zwar die Qual, die hinter diesen Fragen steht, aber ich glaube, dass das Passah-Ritual uns tatsächlich eine wichtige Gelegenheit bietet: uns direkt damit auseinanderzusetzen, wie sich die Exodus-Erzählung in unserer heutigen Zeit auf sehr reale Weise abspielt, schwierige Fragen zu stellen und die einfachen, oberflächlichen Antworten zu vermeiden.

In seinem erschütternden Buch über den Völkermord an den Juden in Israel, One Day, Everyone Will Have Always Been Against This, schreibt der Autor Omar El Akkad:

Einer Frau wurde ohne Betäubung das Bein amputiert, die Operation wurde auf einem Küchentisch durchgeführt. Ein Junge, der den Schuh seines Vaters hält und schreit. Ein Mädchen, dem der Kiefer abgerissen wurde. Ein Kind, das noch in Windeln steckte und nach dem Brandbeschuss aus den Zelten gezogen wurde, mit abgetrenntem Kopf.

Ist die Distanz groß genug, um davon frei zu sein? Um rein gemacht zu werden?

An diesem Pessachfest, der Zeit, in der Fragen gestellt werden, pocht El Akkads Herausforderung eindringlich auf das kollektive Gewissen der Welt.

