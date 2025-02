https://strategic-culture.su/news/2025/02/02/al-qaeda-rules-syria-us-and-nato-whitewash-their-terrorist-proxies-as-new-government/



Al-Qaida beherrscht Syrien … USA und NATO beschönigen ihre terroristischen Stellvertreter als neue Regierung

Finian Cunningham

2. Februar 2025

© Foto: Public domain

Der Autor und Menschenrechtsanwalt Dan Kovalik sagt, dass die westlichen Mächte ein Terrorregime beschönigen, das der syrischen Bevölkerung eine Schreckensherrschaft aufzwingt.

Die neuen Machthaber in Syrien werden von westlichen Regierungen und Medien als „Rebellen“ und „reformierte Militante“ dargestellt, die versuchen, in dem arabischen Land Recht und Ordnung herzustellen.

Der Autor und Menschenrechtsanwalt Dan Kovalik sagt, dass die westlichen Mächte ein Terrorregime reinwaschen, das der syrischen Bevölkerung eine Schreckensherrschaft aufzwingt.

Die neuen Machthaber in Syrien werden von westlichen Regierungen und Medien als „Rebellen“ und „reformierte Militante“ dargestellt, die versuchen, in dem arabischen Land Recht und Ordnung herzustellen.

Der Autor und Menschenrechtsanwalt Dan Kovalik sagt, dass die westlichen Mächte ein Terrorregime reinwaschen, das eine Schreckensherrschaft über die syrische Bevölkerung errichtet.

Kovalik hat das Land gerade auf einer Erkundungsmission besucht.

Er besuchte die Hauptstadt Damaskus sowie das Umland. Er erlebte aus erster Hand, wie Minderheitengruppen in Angst vor gewaltsamer Vergeltung durch die jetzt dominierenden militanten Fraktionen leben, die sich zu einer extremistischen Version der Scharia bekennen.

Kovalik bestätigt beunruhigende alternative Berichte aus Syrien über Hinrichtungen, Lynchmorde und andere Gräueltaten, die von der Terrormiliz begangen wurden, die der Westen selbstgefällig als „Rebellen“ bezeichnet.

Christen, Alawiten und schiitische Muslime sind durch die neuen Machthaber in Syrien, allen voran den De-facto-Führer Ahmed Hussein al-Sharaa (auch bekannt als Mohammed al-Julani), in großer Gefahr. Er ist der Anführer der Hayat Tahrir al-Sham (HTS)-Fraktion.

HTS ist aus Al-Qaida, dem Islamischen Staat und der Al-Nusra-Front hervorgegangen. Alle diese Gruppen stehen offiziell auf der von den USA und dem Westen geführten Terrorliste. Diese Einstufung ist jedoch Teil der Farce, bei der die westlichen Regierungen diese Gruppen verdeckt als Stellvertreter für geopolitische Interessen gefördert haben.

Der de-facto-Herrscher Syriens, al-Sharaa (al-Jolani), stand bis vor kurzem auf der von den USA geführten Liste der gesuchten Terroristen, auf die eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar für seine Ergreifung ausgesetzt war. Seit der Übernahme Syriens im Dezember haben die USA ihn von der Liste gestrichen, nachdem sich in den letzten Wochen Delegierte Washingtons in Damaskus getroffen hatten, um die Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen und die Aufteilung der Ressourcen des vom Krieg zerrütteten levantinischen Gebiets zu besprechen. Das US-Militär besetzt bereits illegal Öl- und Agrarland in Syrien.

Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock reiste schnell nach Damaskus, um das neue Regime zu begrüßen und Geschäftsmöglichkeiten zu erörtern.

Das alles sollte nicht überraschen. Jahrelang waren die mit Al-Qaida verbundenen Terrorgruppen in Syrien die Stellvertreter der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Verbündeten, die in einem schmutzigen verdeckten Krieg für einen Regimewechsel eingesetzt wurden, um die Regierung von Präsident Baschar al-Assad zu stürzen.

Westliche Medien stellen den Sturz von Assad als Befreiung von der Diktatur dar. Das ist eine große Herausforderung, da die „Befreier“ Terrorgruppen sind, die der syrischen Bevölkerung während des vom Westen unterstützten Stellvertreterkrieges unsägliche Gewalt angetan haben.

Dan Kovalik bestätigt, dass Al-Qaida (und ihre Varianten) jetzt in Syrien an der Regierung sind – genau die Organisation, gegen die die USA und ihre westlichen Verbündeten angeblich in einem globalen „Krieg gegen den Terror“ gekämpft haben.

Er warnt davor, dass Syrien düstere und gefährliche Zeiten bevorstehen, da Minderheiten um ihr Leben fürchten. Doch die westlichen Regierungen und Medien beschönigen das Terrorregime, das Blut an den Händen hat. Die Vertuschung ist umso dringlicher, als der Westen an der Zerstörung Syriens voll und ganz beteiligt ist.

Kovalik ist Autor mehrerer Bücher, die bei Skyhorse Publishing erschienen sind. Zu seinen Titeln gehören „The Plot to Scapegoat Russia“, „The Case for Palestine“, „The Plot to Overthrow Venezuela“ und „No More War… How the West Violates International Law by Using ‚Humanitarian‘ Intervention to Advance Economic and Strategic Interests“.

Übersetzt mit Deepl.com

