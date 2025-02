https://www.trtworld.com/middle-east/criminal-probe-launched-into-israel-pms-wife-sara-netanyahu-18260670



Strafrechtliche Untersuchung gegen die Frau des israelischen Premierministers Sara Netanjahu

02. Februar 2025

Sara Netanjahu wird Berichten zufolge wegen Belästigung eines Zeugen und Störung der Justiz eine Untersuchung drohen.

AP

Sara Netanjahu wird vorgeworfen, sich nach der Ausstrahlung einer Fernsehnachrichten-Untersuchung im Dezember in den Korruptionsprozess ihres Mannes eingemischt zu haben. / Foto: AP

Gegen Sara Netanjahu, die Frau des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, wie das Büro des israelischen Staatsanwalts mitteilte.

„Es wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet“ wegen mutmaßlicher Straftaten, teilte das Büro am Sonntag in einem Brief an einen israelischen Oppositionspolitiker mit, der Sara Netanyahu beschuldigt hatte, sich nach der Ausstrahlung einer Fernsehnachrichtenuntersuchung im Dezember in den Korruptionsprozess ihres Mannes eingemischt zu haben.

Im vergangenen Dezember sagte Netanyahu zum ersten Mal in seinem lang andauernden Korruptionsprozess aus und behauptete, dass er wegen seiner harten Sicherheitspolitik verfolgt werde.

Zweimal überreichte ihm sein Militärsekretär schriftliche Mitteilungen, wobei das erste Mal eine Unterbrechung erforderlich machte und betonte, dass er als Premierminister eine Doppelbelastung zu bewältigen habe.

Netanyahu griff die israelischen Medien wegen ihrer, wie er es nannte, „linken Haltung“ an und beschuldigte die Journalisten, ihn jahrelang verfolgt zu haben, weil seine Politik nicht mit dem Streben nach einem palästinensischen Staat übereinstimmte.

„Ich habe acht Jahre auf diesen Moment gewartet, um die Wahrheit zu sagen“, sagte Netanjahu vor dem aus drei Richtern bestehenden Gericht. “Aber ich bin auch Premierminister … Ich führe das Land durch einen Krieg an sieben Fronten. Und ich denke, beides lässt sich parallel bewerkstelligen.“

Er sagte, seine Aussage würde „die absurden Anschuldigungen entkräften“.

Der 75-jährige Netanjahu wurde in drei Fällen angeklagt, in denen es um Geschenke von Millionärsfreunden und um die angebliche Erlangung von behördlichen Gefälligkeiten für Medienmagnaten im Gegenzug für eine wohlwollende Berichterstattung ging. Er bestreitet jegliches Fehlverhalten und hat auf nicht schuldig plädiert.

Mehr lesen

Netanjahu sagt im Korruptionsprozess aus und bestreitet Fehlverhalten

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …