https://thecradle.co/articles/al-tanf-the-us-stronghold-in-syria-and-how-it-safeguards-israel



Al-Tanf: Die US-Hochburg in Syrien und wie sie Israel schützt

Die Mission der US-Koalition gegen ISIS wandelte sich schnell in eine umfassendere Strategie zur Besetzung von Teilen Syriens, wobei der Stützpunkt Al-Tanf für die Sicherung des Einflusses und die Unterstützung israelischer Interessen inmitten des zunehmenden lokalen Widerstands von entscheidender Bedeutung ist.

Von Haidar Mustafa

2. DEZEMBER 2024

Bildnachweis: The Cradle

Am 10. September 2014 kündigten die USA die Bildung einer internationalen Koalition an, an der 86 Länder beteiligt sind, um die Terrorgruppe ISIS zu vernichten, die Ende Juni die Errichtung eines „Kalifats“ ausgerufen hatte.

Die Operationen der Koalition begannen Anfang 2015 in Syrien und im Irak. Was sich jedoch entwickelte, war mehr als nur ein Feldzug gegen den Terrorismus; er wurde zu einem Vehikel, um die strategischen Ambitionen der USA in Westasien voranzutreiben – einschließlich der Einrichtung illegaler Militärstützpunkte zur Sicherung von Einfluss und Ressourcen in Ostsyrien, in erster Linie zum Schutz der Interessen ihres wichtigsten Verbündeten, Israel.

Ausnutzung des Krieges für geostrategische Vorteile

Washington nutzte die Anti-ISIS-Kampagne zur Verfolgung umfassenderer geostrategischer Ziele und entsandte rund 2.000 Soldaten nach Syrien – eine Besetzung, die gegen das Völkerrecht und die syrische Souveränität verstieß. Bis 2016 hatten die US-Streitkräfte eine Präsenz in Al-Tanf eingerichtet, einem strategisch wichtigen Stützpunkt im Dreiländereck zwischen Syrien, Irak und Jordanien. Diese Position südlich des Euphrat überblickt eine kritische Versorgungsroute von Teheran nach Damaskus und Beirut, die die USA als wichtig für die regionale Kontrolle ansehen.

Der Stützpunkt Al-Tanf wurde ursprünglich 1991 vor dem Zweiten Golfkrieg eingerichtet, während der Irak-Invasion 2003 reaktiviert und dann geschlossen, nachdem die US-Streitkräfte die Kontrolle im Irak konsolidiert hatten. Er wurde 2016 wiedereröffnet, nachdem ISIS aus dem Gebiet vertrieben worden war.

Seitdem diente Al-Tanf nicht nur als Trainingsgelände für Kämpfer der von der CIA unterstützten Maghawir al-Thawra, sondern auch als Eckpfeiler breiterer US-Interessen, wie Colonel Daniel Magruder Jr. in einem Bericht der Brookings Institution aus dem Jahr 2020 mit dem Titel Al Tanf garrison: America’s strategic baggage in the Middle East.

Magruder zufolge sollte Al-Tanf den fortgesetzten Kampf gegen ISIS erleichtern, iranischen Aktivitäten entgegenwirken und ein Druckmittel bei den Verhandlungen über die Zukunft Syriens sein.

Die Rolle des Stützpunkts ging jedoch weit über diese erklärten Ziele hinaus. Die US-Besatzungstruppen in Al-Tanf führten sowohl offensive als auch defensive Geheimdienstoperationen durch und unterstützten gleichzeitig bewaffnete Gruppen gegen die syrische Regierung.

Der Stützpunkt diente als Drehscheibe für das Military Operations Center (MOC), eine gemeinsame Anstrengung mehrerer Staaten, die darauf abzielte, die militärischen Aktivitäten im Süden Syriens zu koordinieren und letztlich die syrische Souveränität und ihre Verbündeten zu untergraben.

Das eigentliche strategische Ziel: Eine Pufferzone für Israel

Abgesehen von seiner militärischen Rolle unterstützt die strategische Lage von Al-Tanf Pläne für eine kontrollierte Pufferzone unter Einbeziehung des nahe gelegenen Flüchtlingslagers Rukban. Der Militärexperte Generalmajor Muhammad Abbas erklärte gegenüber The Cradle, dass diese Pufferzone die Ziele der USA und Israels unterstützen würde, indem sie eine physische Barriere zwischen Syrien und dem Irak schafft.

Der Stützpunkt erleichtert auch israelische Operationen im syrischen Luftraum und bietet einen logistischen Vorteil für Luftwaffeneinsätze, die die syrische Luftabwehr umgehen. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und dem Besatzungsstaat ist gut dokumentiert, wobei Al-Tanf als Ausgangspunkt für israelische Luftangriffe tief in Syrien dient – Angriffe, die aufgrund der syrischen Flugabwehrsysteme aus anderen Richtungen viel riskanter wären.

In einem Bericht des Washington Institute aus dem Jahr 2021 wurde hervorgehoben, dass die US-Besatzungspräsenz in Al-Tanf Israel direkt zugute kommt, da sie dessen „Kampf zwischen den Kriegen“ unterstützt – ein strategischer Ansatz, der darauf abzielt, Risiken zu minimieren und Schwächen in der syrischen Verteidigung auszunutzen.

Im Gespräch mit The Cradle stellt der politische Analyst Bassem al-Shehawi fest, dass die US-Präsenz in Syrien stets auf den Schutz Israels ausgerichtet war, sei es durch die Unterbrechung der geografischen Verbindungen zwischen den Mitgliedern der Achse des Widerstands oder durch die Stationierung moderner Radar- und Luftabwehrsysteme zum Schutz der Interessen Tel Avivs.

Die Bedeutung von Al-Tanf für die USA und Israel

Entscheidend ist, dass er auch Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele tief im Inneren Syriens ermöglicht – Angriffe, die aufgrund der Entfernung nicht über dem Libanon oder den besetzten Golanhöhen hätten durchgeführt werden können. Seit 2018, als die syrische Luftabwehr eine israelische F-16 abgeschossen hat, haben es die israelischen Streitkräfte komplett vermieden, von der westlichen Seite in den syrischen Luftraum einzudringen.

Shehawi fügt hinzu, dass die Bedeutung dieses Stützpunkts aus seiner Pufferzone und seinem Luftschirm mit einem Radius von 55 Kilometern resultiert. Diese wurden aufgrund der Nicht-Konflikt-Vereinbarung zwischen Russland und den USA in Bezug auf Syrien eingerichtet. Der Stützpunkt spielte auch eine Rolle bei der Abwehr von Drohnen- und Raketenangriffen, die vom Iran während der Operationen True Promise 1 und 2 gestartet wurden, sei es durch Radarüberwachung oder durch den Versuch, sie abzuschießen, ähnlich wie andere US-Stützpunkte in Syrien und in der Region.

Ein von Al-Monitor veröffentlichter Bericht bestätigt auch, dass israelische Kampfflugzeuge zuvor den Korridor entlang der jordanisch-syrischen Grenze und den Luftraum um Al-Tanf genutzt haben, um in den syrischen Luftraum einzudringen und Angriffe zu fliegen.

Die Bedeutung von Al-Tanf wurde während der Präsidentschaft von Donald Trump deutlich, der oft vom Abzug der US-Truppen aus Syrien sprach. Die Situation vor Ort war jedoch vielschichtiger. Selbst als Trump öffentlich den Abzug seiner Truppen ankündigte, sorgten Beamte seiner Regierung, darunter der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton, dafür, dass Schlüsselpositionen wie Al-Tanf sicher blieben. Bolton erklärte, dass jeder Abzug aus Syrien von einer Vereinbarung mit Russland abhängen würde, die US-Streitkräfte in Al-Tanf zu ersetzen, wodurch die israelischen Sicherheitsinteressen gewahrt blieben.

Die Zukunft der US-Besatzung in Syrien

Mit Trumps bevorstehender Rückkehr ins Weiße Haus im nächsten Monat sind Fragen über die Zukunft des amerikanischen militärischen Engagements in Syrien wieder aufgetaucht. Man geht davon aus, dass Al-Tanf trotz der erneuten Rhetorik über eine Verringerung des militärischen Engagements ein wichtiger Faktor für die Aufrechterhaltung des amerikanischen Einflusses in Syrien und der Region bleiben wird.

Im Jahr 2023 besuchte der ehemalige Chef der US-Generalstabschefs, Mark Milley, Al-Tanf, betonte dessen Bedeutung für die Sicherheit Israels und bestätigte, dass es keine Pläne für einen Abzug gebe. Al-Tanf wird wahrscheinlich weiterhin eine Schlüsselrolle in Washingtons Westasienstrategie spielen, selbst wenn es seine Präsenz in anderen Teilen Syriens reduziert.

Der Stützpunkt ist ein strategischer Trumpf, der es ermöglicht, weiterhin Einfluss zu nehmen, die Instabilität zu fördern und die Dynamik in der Region zu verkomplizieren. Dennoch bleibt eine entscheidende Frage offen: Wie nachhaltig ist die US-Präsenz in Al-Tanf angesichts des wachsenden Widerstands? Da irakische und lokale syrische Gruppierungen zunehmend US-Stellungen ins Visier nehmen, könnte Washingtons Fähigkeit, die Kontrolle über Al-Tanf aufrechtzuerhalten, nachlassen.

Mit der Zeit könnte Syrien seinen eigenen „Volkswiderstand“ einsetzen, um Druck auszuüben und die US-Streitkräfte schließlich zum Verlassen des syrischen Hoheitsgebiets zu zwingen, wie es sich Anfang des Jahres beim Stammesaufstand in Deir Ezzor gezeigt hat.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …