USA warnen „Israel“ vor Brüchigkeit der Waffenruhe im Libanon

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Axios

2. Dezember 2024



Nach zahlreichen israelischen Verstößen gegen das Waffenstillstandsabkommen warnen die USA „Israel“ vor der Brüchigkeit des Waffenstillstandes.

Zerstörte Gebäude in einem Gebiet des Dorfes Kfar Kila im Südlibanon, das an der palästinensisch-libanesischen Grenze liegt, vom Norden des besetzten Palästina aus gesehen, am 1. Dezember 2024. (AP)

Nach Angaben von US-Beamten befürchtet die Regierung Biden, dass der brüchige Waffenstillstand im Libanon nach dem jüngsten Schusswechsel zwischen „Israel“ und der Hisbollah zusammenbrechen könnte, da die Widerstandsbewegung Vergeltung für die wiederholten Verletzungen des Waffenstillstands durch „Israel“ geübt hat.

Wenn der Waffenstillstand zusammenbricht, könnten die Konfrontationen zwischen der Hisbollah und der israelischen Besatzung erneut eskalieren und den Krieg in der Region weiter anheizen.

Das Waffenstillstandsabkommen trat am Dienstag in Kraft und beendete die israelische Aggression gegen den Libanon.

Am Montag erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, gegenüber Reportern, dass die „sporadischen Angriffe“ der letzten Tage erwartet worden seien.

„Die Gewalt hat dramatisch abgenommen. Der Überwachungsmechanismus ist in vollem Gange und leistet seinen Beitrag … Im Großen und Ganzen hält die Waffenruhe“, sagte er. Dennoch äußerte die Regierung privat ihre Besorgnis über die israelischen Verstöße.

„Die Israelis haben in den letzten Tagen ein gefährliches Spiel gespielt“, sagte ein US-Beamter gegenüber Axios , nachdem israelische Beamte erklärt hatten, die Besatzung beabsichtige, am Montag einen größeren Angriff durchzuführen.

Israelische Verstöße gegen den Waffenstillstand

Die libanesische Regierung erklärte, dass „Israel“ den Waffenstillstand seit dessen Inkrafttreten am vergangenen Mittwoch mehr als 50 Mal verletzt habe.

Bei seinem jüngsten Verstoß hat das israelische Besatzungsmilitär am Montag einen Drohnenangriff auf einen Bulldozer in der Nähe eines libanesischen Armeepostens im Dorf Hosh al-Sayyed Ali, nördlich des Bezirks Hermel, durchgeführt und dabei einen libanesischen Soldaten verletzt.

Die libanesische Armee teilte am X mit, dass eine israelische Drohne einen Bulldozer der Armee angriff, als dieser innerhalb des Militärpostens von al-Abbara in der Gegend von Hosh al-Sayyed Ali Befestigungsarbeiten durchführte, wodurch ein Soldat leicht verletzt wurde.

Die Hisbollah reagierte auf die zahllosen Verstöße mit Warnangriffen auf die von Israel besetzte Anlage Ruwaysat al-Alam in den Hügeln von Kfar Chouba im Südlibanon.

Der Widerstand erklärte in seiner Erklärung, er habe die Operation als Reaktion auf die Verletzungen durchgeführt, „zu denen verschiedene Formen der Aggression gehören, wie der Beschuss von Zivilisten und die Durchführung von Luftangriffen in verschiedenen Gebieten des Libanon, die zum Märtyrertod von Zivilisten und zu Verletzungen anderer geführt haben, sowie die fortgesetzte Verletzung des libanesischen Luftraums durch feindliche Flugzeuge, die sogar die Hauptstadt Beirut erreicht haben“.

Daraufhin erklärte der israelische Sicherheitsminister Israel Katz, „Israel“ sei entschlossen, gegen jede Verletzung des Waffenstillstands durch die Hisbollah vorzugehen und betonte, dass der Mörserangriff „mit einer harten Antwort beantwortet werden wird“.

Hinter verschlossenen Türen

US-Beamte wiesen darauf hin, dass der Berater von Präsident Biden, Amos Hochstein, der den Waffenstillstand vermittelt hat, am Wochenende mit israelischen Beamten gesprochen und seine Besorgnis über die fortgesetzten Angriffe im Libanon zum Ausdruck gebracht hat. Er forderte die Israelis auf, den Mechanismus zur Überwachung des Waffenstillstands in Gang zu setzen, so die Beamten.

Ein israelischer Beamter sagte, Hochstein habe seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass „Israel“ den Waffenstillstand „zu aggressiv“ durchsetze.

Der Beamte räumte ein, dass die derzeitige Situation zum Zusammenbruch der Waffenruhe führen könnte, betonte jedoch, dass das Ergebnis davon abhängen würde, wie die Hisbollah auf die israelische Reaktion auf den Warnschlag vom Montag reagiere.

Es ist erwähnenswert, dass US-General Jasper Jeffers letzte Woche in Beirut eingetroffen ist, um als militärischer Ko-Vorsitzender für den Umsetzungs- und Überwachungsmechanismus zu fungieren, so eine Erklärung des CENTCOM. An dem Mechanismus sollen neben Vertretern der libanesischen Streitkräfte, der IOF und der UNIFIL auch französische Militärs beteiligt sein.

Der israelische Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, wird am Montag in Washington, D.C., mit Außenminister Antony Blinken zusammentreffen.

